20:58 19 января

Постпред в ПАСЕ: Нет нашей делегации - нет взносов в Совет Европы

Российская сторона не видит подвижек в восстановлении в полном объеме полномочий делегации РФ в ПАСЕ; пока нет оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы, заявил в интервью РИА Новости постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.

Постпред в ПАСЕ: Нет нашей делегации - нет взносов в Совет Европы


В связи с лишением Российской Федерации права принимать полноценное участие в работе одного из уставных органов СЕ, а именно Парламентской ассамблеи Совета Европы, руководством страны было принято решение о приостановке выплат части взноса за 2017 год. На данный момент нет подвижек в выполнении, по сути, единственного требования российской стороны – о безусловном восстановлении в полном объеме полномочий нашей парламентской делегации в ПАСЕ
— сказал Солтановский.


РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и ряда других прав из-за позиции по Крыму. В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

Соответственно, пока нет и оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы
— добавил высокопоставленный дипломат.

Использованы фотографии: МИД РФ
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Комментарии 39

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  1. Чёрный Сегодня, 11:26
    Н
    Нет нашей делегации - нет взносов в Совет Европы
    Желательно добавить нет и НЕ БУДЕТ.....хорошь в нерушиммое партнёрство играть...
    Чёрный
    1. Chertt Сегодня, 11:28
      было принято решение о приостановке выплат части взноса за 2017 год.
      Что еще за части. Умерла так умерла
      Chertt
      1. bulvas Сегодня, 11:32
        "Россия разрушает международный порядок!"

        - тем, что отказывается платить за то, что ее сдерживают

        иногда думаю, неужели мы так "отстали от свободного мира" - как будто на разных языках говорим
        bulvas
        1. Shurik70 Сегодня, 13:20
          23-его января будет заседание бюро ПАСЕ по определению будущих правил в ПАСЕ и возможном изменении устава. Там впервые с момента кризиса будут присутствовать представители России. Посмотрят, до чего договорится этот шабаш.
          https://www.pnp.ru/politics/tolstoy-sovet-evropy-
          gotov-preodolevat-krizis-v-otnosheniyakh-rossii-i
          -pase.html
          Shurik70
      2. zhekazs Сегодня, 11:38
        Цитата: Chertt
        Что еще за части.

        В январе 17-го приняли решение не полностью выплатить взнос, а частично. Не договаривают, какие-то суммы все еще перечисляют туда. Хотя нужно было полностью прекратить ВСЕ выплаты в ПАСЕ, раз там нет наших представителей, а так, все надеемся на какой-то здравый смысл в головах у партнеров.
        zhekazs
      3. Geisenberg Сегодня, 12:48
        Цитата: Chertt
        было принято решение о приостановке выплат части взноса за 2017 год.
        Что еще за части. Умерла так умерла


        Там по частям можно платить ))) Как кредит ) Такой вот совет эвропы ...
        Geisenberg
    2. Teberii Сегодня, 11:30
      Переживут, хотят приятное с полезным соединить так не бывает.
      Teberii
    3. сибиралт Сегодня, 11:42
      "Нет нашей делегации - нет взносов в Совет Европы." Этим всё сказано. winked
      сибиралт
      1. Geisenberg Сегодня, 12:49
        Цитата: сибиралт
        "Нет нашей делегации - нет взносов в Совет Европы." Этим всё сказано. winked


        Просто и со вкусом )
        Geisenberg
      2. Венд Сегодня, 13:12
        Цитата: сибиралт
        "Нет нашей делегации - нет взносов в Совет Европы." Этим всё сказано. winked

        Хороший план для всех европейских организаций.
        Венд
        1. Cetron Сегодня, 14:24
          Для МОК и ВАДА тоже хорошо бы!
          Cetron
  2. новичок Сегодня, 11:26
    так и правильно. лучший аргумент для западных партнёров это финансы.
    новичок
    1. Geisenberg Сегодня, 12:49
      Цитата: новичок
      так и правильно. лучший аргумент для западных партнёров это финансы.


      Единственный который до них доходит в полном объёме.
      Geisenberg
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:28
    Перефразируя - сначала стулья , потом деньги
    Российская сторона не видит подвижек в восстановлении в полном объеме полномочий делегации РФ в ПАСЕ; пока нет оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы,
    angry
    КВУ-НСвД
    1. Чёрный Сегодня, 11:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      Перефразируя - сначала стулья , потом деньги

      Да не нужны нам их стулья....пусть без нас языками трепят....
      Чёрный
      1. avt Сегодня, 11:34
        Цитата: Чёрный
        Да не нужны нам их стулья....

        Именно так! Вся эта ПАСЕ была придумана для того, чтобы Россию в европарламент не принимать ни под каким видом . Вот пасетабуретку ЕБН-у и поставили - посиди рядышком плацкартом сбоку, но денежки пришли.Про эту ПАСЕ стонать будут только думаки в командировку туда мотавшиеся , как о ,,площадке" ...за казённый счёт в Эуропе побывать.Для России , как государства это какой то захер мазо было за свой же счёт.
        avt
    2. Chertt Сегодня, 11:32
      А мне фото Ивана Солтановского понравилось. Только с таким взглядом хитрого троля. с евроПадонками и стоит разговаривать
      Chertt
      1. iaroslav.mudryi Сегодня, 12:58
        Цитата: Chertt
        А мне фото Ивана Солтановского понравилось. Только с таким взглядом хитрого троля. с евроПадонками и стоит разговаривать

        Не плохо было бы ему на усиление Сатановского Евгения Яновича (в простонародье "Армагедоныч")

        с дубиной в правой руке, а не микрофоном гонять европейцев.
        iaroslav.mudryi
        1. Chertt Сегодня, 13:03
          Это смотря в каком настроении будет Яныч. А то от его речей Еуропэйцы могут либо обделаться, либо уснуть tongue
          Chertt
  4. Egorovich Сегодня, 11:31
    На хрен бы она, эта ПАСЕ, нужна была России. Коалиция старых неврастеников и маразматиков. Да еще и взносы туда плати. Отстой полнейший.
    Egorovich
  5. oborzevatel Сегодня, 11:36
    было принято решение о приостановке выплат части взноса за 2017 год

    Хотелось бы уточнения - а какой части, хотя бы в процентном отношении.
    А то может быть отказались выплатить какую-нибудь мизерную часть, а все уже и возрадовались, и восторгаются...
    oborzevatel
    1. Sasha_Sar Сегодня, 11:40
      Взнос идет общий и за ОБСЕ в том числе. Вот та часть которая идет на ПАСЕ и не платится. hi
      Sasha_Sar
      1. oborzevatel Сегодня, 12:09
        Цитата: Sasha_Sar
        Ну тогда да. Ни рубля на толерантность.
        И вообще, смысл нахождения российских представителей в этом содомитнике?

        Ну тогда да. Ни рубля на толерантность.
        И вообще, смысл нахождения российских представителей в этом содомитнике?
        oborzevatel
    2. ПалБор Сегодня, 14:13
      Цитата: oborzevatel
      было принято решение о приостановке выплат части взноса за 2017 год

      Хотелось бы уточнения - а какой части, хотя бы в процентном отношении.
      А то может быть отказались выплатить какую-нибудь мизерную часть, а все уже и возрадовались, и восторгаются...

      11 млн. евро.Около трети из суммы общего взноса в Совет Европы.
      ПалБор
  6. anjey Сегодня, 11:44
    В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.
    почему часть ? никаких частей ,если уж не платить так в полном обьеме,есть еще всякие WADы и МОКи,вот денег в бюджете сохраним,а мировой престиж нам и так обгадили , может наоборот еще и уважать начнут,послать эту западную лживую и прогнившую бюрократию ко всем чертям....
    anjey
  7. faiver Сегодня, 11:48
    все правильно ни рубля им собакам...
    faiver
  8. BerBer Сегодня, 11:51
    ВВП всё-таки молодец. При нём "ПАРТНЁР" стало нарицательным. А в свете "гендерной революции" становится ясно, что все они "партнёры".
    BerBer
  9. rocket757 Сегодня, 11:58
    Давайте "оно" нас забудет??? мы в позу не становимся и забываем "оно" как и не было его!!!
    rocket757
  10. Комментарий был удален.
  11. Люлёк Сегодня, 12:11
    Ну наконец то стали думать головой , а не пятой точкой , так глядишь и возродим страну...
    Люлёк
    1. Geisenberg Сегодня, 12:50
      Цитата: Люлёк
      Ну наконец то стали думать головой , а не пятой точкой , так глядишь и возродим страну...


      С таким флагом ... А ту ли страну ты хочешь возраждать ?
      Geisenberg
  12. bratchanin3 Сегодня, 12:16
    Пора прекращать и финансирование Совета Европы за антироссийскую политику. Мне не понятно, что делает Россия в русофобской, враждебной организации? Для чего надо финансировать враждебные организации? Это мазохизм какой то.
    bratchanin3
  13. Стойкость Сегодня, 12:25
    Только в прошлом (2017) году Пушков пояснил, что деньги за ОБСЕ, ПАСЕ и ЕС (европейский суд) идут одним платежом. Именно поэтому наши несколько лет сопли жевали и утирались от плевков.
    Давно уже пора ответные меры вводить мгновенно, а ещё лучше превентивно
    Стойкость
  14. Лесс Сегодня, 12:28
    Ну и правильно, не можем ударить по лицу - будем бить по кошельку)
    Лесс
  15. iouris Сегодня, 12:54
    Этого недостаточно. Надо оштрафовать ПАСЕ и взыскать неустойку, моральный вред и недополученную выгоду. Работайте, братья.
    iouris
  16. Хорт Сегодня, 13:02
    что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы

    надо не часть, а вообще прекратить все выплаты в ПАСЕ. Учитывая, что мы один из самых больших взносов платили, это весомо скажется на бюджете организации
    Хорт
  17. Berg Berg Сегодня, 13:35
    А у меня вот другой вопрос Россия занимает четвёртое место по величине выплат в ПАСЕ и входит в пятёрку основных и не имеет права голоса и права решений ! А остальные шавки платят чисто формальную сумму ,1/5 часть от нашей выплаты и имеют голос и право тявкать - ,а нам это надо !
    Berg Berg
  18. уралец Сегодня, 14:23
    Цитата: zhekazs
    Цитата: Chertt
    Что еще за части.

    В январе 17-го приняли решение не полностью выплатить взнос, а частично. Не договаривают, какие-то суммы все еще перечисляют туда. Хотя нужно было полностью прекратить ВСЕ выплаты в ПАСЕ, раз там нет наших представителей, а так, все надеемся на какой-то здравый смысл в головах у партнеров.

    ПАСЕ , Россия входит не только в СОВЕТ ЕВРОПЫ - парламенская делегация, но и работают по линии Министерств иноых дел РФ и ПАСЕ. Работают по линии культурного и международного обмена РФ и странами ПАСЕ.... И это разные направления и бюджеты этих линий.. Россия ушла из присутствия Парламентской Асамблеи ПАСЕ ( из за лишения её там голоса, и права избираться в аппарат управления Парламентской асамблеи ПАСЕ), поэтому Россия приняла решения прекратить выплаты только в бюджет Парламентской асамблеи ПАСЕ.. Но по другим линиям ПАСЕ, Россия участвует в работе, а посему, ту часть своих взносов в тебюджеты ПАСЕ она пока выплачивает..)))) Вот как то так.
    уралец
  19. Лексус Сегодня, 15:11
    "Паночка померла". Нечего нам там делать.
    Лексус
  20. axiles100682 Сегодня, 15:45
    Часть выплат оставили,хотелось бы что б в размере одного евро,но думаю что к сожалению нет.А так бы троллинг был высшего уровня
    axiles100682
  21. APASUS Сегодня, 19:12
    Валить надо от туда ,а не обсуждать платить или нет! Что конкретно решил СЕ и какие его действия привели миру в Европе и стали основой для интеграции? Хоть кто то назовет полезность этого муравейника,пока он реально не станет инструментом для европейцев там делать не хрен.А пока это политическая забегаловка для ущербных стиран ,типа Прибалтики,где они отрываются по полной
    APASUS
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