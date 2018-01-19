Постпред в ПАСЕ: Нет нашей делегации - нет взносов в Совет Европы

В связи с лишением Российской Федерации права принимать полноценное участие в работе одного из уставных органов СЕ, а именно Парламентской ассамблеи Совета Европы, руководством страны было принято решение о приостановке выплат части взноса за 2017 год. На данный момент нет подвижек в выполнении, по сути, единственного требования российской стороны – о безусловном восстановлении в полном объеме полномочий нашей парламентской делегации в ПАСЕ

Соответственно, пока нет и оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы