Постпред в ПАСЕ: Нет нашей делегации - нет взносов в Совет Европы
Российская сторона не видит подвижек в восстановлении в полном объеме полномочий делегации РФ в ПАСЕ; пока нет оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы, заявил в интервью РИА Новости постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.
РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и ряда других прав из-за позиции по Крыму. В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.
В связи с лишением Российской Федерации права принимать полноценное участие в работе одного из уставных органов СЕ, а именно Парламентской ассамблеи Совета Европы, руководством страны было принято решение о приостановке выплат части взноса за 2017 год. На данный момент нет подвижек в выполнении, по сути, единственного требования российской стороны – о безусловном восстановлении в полном объеме полномочий нашей парламентской делегации в ПАСЕ— сказал Солтановский.
РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и ряда других прав из-за позиции по Крыму. В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.
Соответственно, пока нет и оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы— добавил высокопоставленный дипломат.
Использованы фотографии: МИД РФ
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