20:57 19 января

Израильская оружейная компания представила новый дробовик

Оружейная компания Israel Weapon Industries (IWI) представила новую модель дробовика. Как сообщил портал thefirearmblog.com, IWI презентовала булл-пап ружьё под названием Tavor TS12.

Израильская оружейная компания представила новый дробовик


Новое ружьё сильно отличается от привычных дробовиков. Во-первых, оно выполнено по схеме булл-пап, во-вторых, оснащено поворотным подствольным магазином трубчатого типа. Каждая трубка строенного магазина вмещает по пять патронов 12-го калибра. Таким образом, у стрелка имеется боезапас из 15+1 патрона, при этом каждую из трубок магазина можно заряжать патронами разных типов и оперативно переключаться между ними.




Масса ружья составляет 3,5 кг, выброс гильз может осуществляться направо или налево по выбору стрелка. В Tavor TS12 используется газоотводная система перезарядки, длина ствола составляет 18,5 дюймов (47 см).

Tavor TS12 выполнен в тактическом стиле. Над стволом установлена планка Пикатинни, а защитный кожух ствола оснащён системой креплений для аксессуаров. Официальная презентация ружья состоится на выставке SHOT Show, которая пройдёт в Лас-Вегасе в период с 23 по 26 января. Заявленная производителем розничная стоимость Tavor TS12 в США составит $1400, передает "Warspot"

Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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Комментарии 38

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  1. Чёрный Сегодня, 12:03
    Всем хорош...но цена!!
    Заявленная производителем розничная стоимость Tavor TS12 в США составит $1400
    belay
    Надеюсь, товарищи из Израиля мне подарят))))
    Чёрный
    1. Genry Сегодня, 12:09
      Цитата: Чёрный
      Всем хорош...но цена!!

      Каждая вещь имеет свою цену, и лучшее имеет гораздо более высокую цену.
      Genry
      1. Shurik70 Сегодня, 13:02
        Выглядит приятно.
        А сколько весят 16 патронов 12-ого калибра? Грамм под 800-900 наверное, в зависимости от начинки?
        Shurik70
        1. faridg7 Сегодня, 14:48
          Ну, если вес снаряда будет 32г, то патрон будет весить около44-45 г, соответственно комплект 704 г. Интересно было бы попробовать ружье с таким бешеным разбегом в балансе
          faridg7
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:54
        Genry
        Каждая вещь имеет свою цену, и лучшее имеет гораздо более высокую цену.
        Да ладно.Вроде взрослые люди а в такую чепуху верите.
        Наблюдатель2014
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:11
      направленность явно полицейская , дизайн футуристичный , практические достоинства хотелось бы проверить . Короче дайте пострелять , хочу-хочу ! laughing
      КВУ-НСвД
      1. AllXVahhaB Сегодня, 13:08
        Цитата: КВУ-НСвД
        дизайн футуристичный

        Похоже на дробовик из Mass Effect)))
        AllXVahhaB
      2. Арон Заави Сегодня, 13:10
        Цитата: КВУ-НСвД
        направленность явно полицейская , дизайн футуристичный , практические достоинства хотелось бы проверить . Короче дайте пострелять , хочу-хочу ! laughing

        Ну само собой,что это не армейское оружие. Полицейский и гражданский рынок это его ниша.
        Арон Заави
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:27
          Ну на Гражданке он интересен лишь для повёрнутых собирателей всего интересного
          КВУ-НСвД
      3. tchoni Сегодня, 14:25
        Цитата: КВУ-НСвД
        направленность явно полицейская ,

        Тут весь вопрос в патронах. Если сделать, чкажем патрон с пбс, патрон с кортечью , и патрон с осколочной гранатой - можно и воевать)))) - но, энто пока мои личные мячты)))) и к делу не относятся.
        tchoni
    3. anjey Сегодня, 12:16
      Цитата: Чёрный
      Надеюсь, товарищи из Израиля мне подарят))))
      В бою возмете -как трофей,тем более у такой воительницы, просто примените свое сверхсекретное оружие ну и немного обояния ...
      anjey
      1. AllXVahhaB Сегодня, 13:09
        Цитата: anjey
        тем более у такой воительницы

        С таким брезгливым выражением лица...
        AllXVahhaB
        1. anjey Сегодня, 15:41
          обаяния конечно же,чего у нее как раз и не хватает...
          anjey
    4. сибиралт Сегодня, 12:24
      А что, замечательная штука!
      сибиралт
      1. проходящий Сегодня, 13:04
        А что, замечательная штука!

        Ага,да еще с рузжом! А ружье в комплект входит? laughing
        проходящий
    5. vkl.47 Сегодня, 13:36
      Для гражданского рынка скорее всего. Лупить по мишеням. Полиция я думаю более классические модели предпочитаю. Хотя....
      vkl.47
    6. Маз Сегодня, 14:09
      Ну и уродец . Во сне приснится не дай бох.
      Маз
    7. faridg7 Сегодня, 14:53
      Цитата: Чёрный
      Всем хорош...но цена!!
      Заявленная производителем розничная стоимость Tavor TS12 в США составит $1400
      belay
      Надеюсь, товарищи из Израиля мне подарят))))

      Ну кто знает, а подержишь в руках, поюзаешь и нежалея отдашь еще и с пошлиной и с маржой продавца.
      Я вот недавно подержал в руках полуавтомат от Бинелли, пару раз стрельнул по тарелкам, отдавал с усилием над собой- нехотелось выпускать из рук
      faridg7
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:09
    Чудовищное штурмовое ружье. Очень оригинальная схема. Ну, молодцы товарищи евреи. Я, как инженер, восхищен.
    Не удивлюсь, если по той же схеме и гранатомет появится... laughing
    Горный стрелок
    1. vkl.47 Сегодня, 13:37
      У гранатамёта боюсь вес запредельный получится. Да и механика в разы услажнится
      vkl.47
  3. РУСС Сегодня, 12:18
    Теперь у каждой израильской семьи под кроватью будет новый дробовик laughing
    РУСС
    1. vlad_vlad Сегодня, 16:08
      Цитата: РУСС
      Теперь у каждой израильской семьи под кроватью будет новый дробовик laughing


      ... а в штанах у них обрезы. wink
      vlad_vlad
    2. Oleg7700 Сегодня, 18:14
      http://www.israeldefense.co.il/he/node/32700 "...הוא אידיאלי עבור ההגנה הביתית..."(...он идеально подходит для защиты дома...)
      Oleg7700
  4. Vard Сегодня, 12:19
    Девушка красивая...
    Vard
  5. Trevis Сегодня, 12:24
    в США составит $1400

    А сколько у них наш Вепрь Молот стоит?
    Trevis
  6. Vadim851 Сегодня, 12:26
    Хорош ствол, то что надо для штурмовых операций. Жалко про темп стрельбы ничего не сказано.
    Vadim851
  7. A.D.T. Сегодня, 12:32
    Инженерно идея красивая.
    Интересно каким образом такого небольшого веса удалось достичь.
    A.D.T.
    1. vkl.47 Сегодня, 13:38
      Весь полимерный
      vkl.47
  8. gukoyan Сегодня, 12:46
    Хорош)
    Могу сказать что внешне даже Pancor Jackhammer очень напоминает))
    gukoyan
  9. Вадим Голубков Сегодня, 13:15
    Товарищёй из СССР надо было ценить, спасибо Гайдару и Чубайсу который в гроб не идеалогии забивал, Заводам и Фабрикам, до сих пор...
    Вадим Голубков
    1. РУСС Сегодня, 14:15
      Цитата: Вадим Голубков
      Товарищёй из СССР надо было ценить, спасибо Гайдару и Чубайсу который в гроб не идеалогии забивал, Заводам и Фабрикам, до сих пор...

      Кто о ,чем ,а вшивый о бане.
      Без обид laughing
      РУСС
  10. vovashturman Сегодня, 14:10
    Ерунда , а не оружие, бандура .
    vovashturman
    1. РУСС Сегодня, 14:16
      Цитата: vovashturman
      Ерунда , а не оружие, бандура .

      На чем основываются Ваши умозаключения?
      РУСС
  11. мерцание Сегодня, 14:48
    Девушка похоже жениха себе выбирает yes
    мерцание
  12. Incvizitor Сегодня, 14:50
    Мне вот этот напомнило.

    Масса, кг: 2.8, без патронов.
    спаренный двойной магазин на 15 патронов, который можно питать с левой или с правой стороны и с двух одновременно. Выбором вида подачи управляет трёхпозиционный переключатель, который расположен на верхней поверхности ствольной коробки, то есть в районе выхода патронов из магазина.
    Только UTS помпа а этот полуавтомат похоже...
    Incvizitor
  13. Оператор Сегодня, 19:09
    Отстойная конструкция на основе абсолютно "вумной" идеи - заставить бойца таскать боезапас на руках, а не в разгрузке.
    Оператор
  14. Izotovp Сегодня, 20:07
    http://modernfirearms.net/ru/gladkostvolnoe-oruzh
    ie/ssha-gladkostvolnoe-oruzhie/srm-model-1216/
    Так что не вижу ничего нового в этом ружье. Даже не потрудились сделать экстракцию гильз вперёд и подумать над удобством переноски.
    М.Попенкеру уважение !!
    Izotovp
  15. WapentakeLokki Сегодня, 20:32
    Судя по фото он весь из полимеров,а как насчет абразивной стойкости(а у вас в Израиле пылевые бури а песочек и без ветра везде можно встретить)или это как у матрасников ружжо для стрельбы в ангаре с кондиционером и микроклиматом?
    WapentakeLokki
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