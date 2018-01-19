Израильская оружейная компания представила новый дробовик
Оружейная компания Israel Weapon Industries (IWI) представила новую модель дробовика. Как сообщил портал thefirearmblog.com, IWI презентовала булл-пап ружьё под названием Tavor TS12.
Новое ружьё сильно отличается от привычных дробовиков. Во-первых, оно выполнено по схеме булл-пап, во-вторых, оснащено поворотным подствольным магазином трубчатого типа. Каждая трубка строенного магазина вмещает по пять патронов 12-го калибра. Таким образом, у стрелка имеется боезапас из 15+1 патрона, при этом каждую из трубок магазина можно заряжать патронами разных типов и оперативно переключаться между ними.
Масса ружья составляет 3,5 кг, выброс гильз может осуществляться направо или налево по выбору стрелка. В Tavor TS12 используется газоотводная система перезарядки, длина ствола составляет 18,5 дюймов (47 см).
Tavor TS12 выполнен в тактическом стиле. Над стволом установлена планка Пикатинни, а защитный кожух ствола оснащён системой креплений для аксессуаров. Официальная презентация ружья состоится на выставке SHOT Show, которая пройдёт в Лас-Вегасе в период с 23 по 26 января. Заявленная производителем розничная стоимость Tavor TS12 в США составит $1400, передает "Warspot"
Новое ружьё сильно отличается от привычных дробовиков. Во-первых, оно выполнено по схеме булл-пап, во-вторых, оснащено поворотным подствольным магазином трубчатого типа. Каждая трубка строенного магазина вмещает по пять патронов 12-го калибра. Таким образом, у стрелка имеется боезапас из 15+1 патрона, при этом каждую из трубок магазина можно заряжать патронами разных типов и оперативно переключаться между ними.
Масса ружья составляет 3,5 кг, выброс гильз может осуществляться направо или налево по выбору стрелка. В Tavor TS12 используется газоотводная система перезарядки, длина ствола составляет 18,5 дюймов (47 см).
Tavor TS12 выполнен в тактическом стиле. Над стволом установлена планка Пикатинни, а защитный кожух ствола оснащён системой креплений для аксессуаров. Официальная презентация ружья состоится на выставке SHOT Show, которая пройдёт в Лас-Вегасе в период с 23 по 26 января. Заявленная производителем розничная стоимость Tavor TS12 в США составит $1400, передает "Warspot"
Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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