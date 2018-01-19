Британия и Франция к 2020 году создадут экспедиционный корпус
Великобритания и Франция создадут совместный экспедиционный корпус численностью 10 тыс. военнослужащих, передает ТАСС заявление британского премьера Терезы Мэй.
Встреча прошла на территории Королевской военной академии в Сандхерсте под Лондоном.
По словам премьера, совместные интересы Лондона и Парижа «выходят далеко за пределы Европы и в том числе касаются обеспечения безопасности и процветания стран Африки».
Лидеры государств отметили также, что Франция и Великобритания намерены соединить свои усилия, чтобы «не допустить использования интернета террористами и иными преступниками».
Сообщается также, что до переговоров Макрона и Мэй руководители британской Секретной разведывательной службы, Службы безопасности и Центра правительственной связи встретились с французскими коллегами из главных управлений внешней и внутренней безопасности.
Мы согласились с тем, что британо-французское сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение для обороны Европы и что вместе мы будем продолжать играть полномасштабную роль в укреплении безопасности в этой части света. И сегодня мы можем подтвердить, что британо-французские объединенные совместные экспедиционные войска будут готовы к тому, чтобы быстро и эффективно развернуть до 10 тыс. военнослужащих для того, чтобы справиться с любой угрозой, к 2020 году,сказала Мэй по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Встреча прошла на территории Королевской военной академии в Сандхерсте под Лондоном.
По словам премьера, совместные интересы Лондона и Парижа «выходят далеко за пределы Европы и в том числе касаются обеспечения безопасности и процветания стран Африки».
Сегодня я могу объявить о том, что мы активизируем наши усилия в зоне Сахеля, чтобы не дать исламскому экстремизму сеять нестабильность и опасности и содействовать эскалации миграционного кризиса. Великобритания развернет в зоне Сахеля три вертолета "Чинук" с их экипажами и продолжит оказывать ранее уже предложенную нами поддержку путем задействования транспортных летательных аппаратов большой грузоподъемности. Это повысит способность французских войск осуществлять эффективное маневрирование в борьбе против экстремистов,сказала она.
Лидеры государств отметили также, что Франция и Великобритания намерены соединить свои усилия, чтобы «не допустить использования интернета террористами и иными преступниками».
Мы призываем частный сектор обеспечить механизм идентифицирования и быстрого удаления из глобальной сети материалов, содержание которых противоречит закону,говорится в совместном заявлении.
Сообщается также, что до переговоров Макрона и Мэй руководители британской Секретной разведывательной службы, Службы безопасности и Центра правительственной связи встретились с французскими коллегами из главных управлений внешней и внутренней безопасности.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com