20:57 19 января

Британия и Франция к 2020 году создадут экспедиционный корпус

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Великобритания и Франция создадут совместный экспедиционный корпус численностью 10 тыс. военнослужащих, передает ТАСС заявление британского премьера Терезы Мэй.



Мы согласились с тем, что британо-французское сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение для обороны Европы и что вместе мы будем продолжать играть полномасштабную роль в укреплении безопасности в этой части света. И сегодня мы можем подтвердить, что британо-французские объединенные совместные экспедиционные войска будут готовы к тому, чтобы быстро и эффективно развернуть до 10 тыс. военнослужащих для того, чтобы справиться с любой угрозой, к 2020 году,
сказала Мэй по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.


Встреча прошла на территории Королевской военной академии в Сандхерсте под Лондоном.

По словам премьера, совместные интересы Лондона и Парижа «выходят далеко за пределы Европы и в том числе касаются обеспечения безопасности и процветания стран Африки».

Сегодня я могу объявить о том, что мы активизируем наши усилия в зоне Сахеля, чтобы не дать исламскому экстремизму сеять нестабильность и опасности и содействовать эскалации миграционного кризиса. Великобритания развернет в зоне Сахеля три вертолета "Чинук" с их экипажами и продолжит оказывать ранее уже предложенную нами поддержку путем задействования транспортных летательных аппаратов большой грузоподъемности. Это повысит способность французских войск осуществлять эффективное маневрирование в борьбе против экстремистов,
сказала она.

Лидеры государств отметили также, что Франция и Великобритания намерены соединить свои усилия, чтобы «не допустить использования интернета террористами и иными преступниками».

Мы призываем частный сектор обеспечить механизм идентифицирования и быстрого удаления из глобальной сети материалов, содержание которых противоречит закону,
говорится в совместном заявлении.

Сообщается также, что до переговоров Макрона и Мэй руководители британской Секретной разведывательной службы, Службы безопасности и Центра правительственной связи встретились с французскими коллегами из главных управлений внешней и внутренней безопасности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35
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  1. Владыка Ситх Сегодня, 12:07 Новый
    Делали б уже европейскую объединенную армию, и вышли из НАТО.
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    Владыка Ситх
    1. marlin1203 Сегодня, 12:09 Новый
      К 2020 году они буду готовы только к развертыванию 10 тыс коруса, который, конечно, "все решит"... напугали ежа...
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      marlin1203
      1. Shurik70 Сегодня, 12:56 Новый
        Экспедиционный корпус - по определению агрессор. Он создаётся под конкретные условия боёв на чужой территории (в конкретном случае в зоне Сахеля).
        Как в 17-18 веках Анлия в открытую создавала бандитов (назвали каперами) для грабежа иностранных судов, так теперь в открытую опять создаёт бандитов, называя "экспедиционным корпусом".
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        Shurik70
        1. Per se. Сегодня, 13:36 Новый
          Цитата: Shurik70
          Как в 17-18 веках Анлия в открытую создавала бандитов (назвали каперами) для грабежа иностранных судов, так теперь в открытую опять создаёт бандитов, называя "экспедиционным корпусом".
          Грабить весь мир и, по возможности, воевать чужими руками, всегда было "визитной карточкой" Англии. Французам бы лишний раз вспомнить, как их союзники под Дюнкерком кинули, или призадуматься, почему Британия, будучи в ЕС, от своего фунта не отказывалась. "Экспедиционный корпус", ну-ну, наверное, опять в интервенты намылились...
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          Per se.
      2. Идущий Сегодня, 12:57 Новый
        Цитата: Владыка Ситх
        Делали б уже европейскую объединенную армию, и вышли из НАТО.


        Рано или поздно так и будет , а пока их США осаживает не по детски.
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        Идущий
      3. ПалБор Сегодня, 13:45 Новый
        Цитата: marlin1203
        К 2020 году они буду готовы только к развертыванию 10 тыс коруса, который, конечно, "все решит"... напугали ежа...

        Может и "решит",если основной задачей будет перехват и уничтожение мигрантов из Африки ещё до побережья Средиземного моря.Суданцев каких-нибудь наберут.
        Для решения каких-то серьёзных задач в Европе 10 000 англо-французских слизняков не приспособлены.Прибалтику загаживать?
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        ПалБор
    2. Chertt Сегодня, 12:10 Новый
      Если Великобритания и Франция создадут совместный экспедиционный корпус численностью 10 тыс. военнослужащих, это будет означать похороны, так и не родившейся общеевропейской армии, Как противовесу и альтернативе НАТО
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      Chertt
      1. nik-karata Сегодня, 12:15 Новый
        это будет означать похороны

        А если они и одеты будут так же laughing пуховик под кофту (фото), тогда точно всем кирдык)))
        обеспечения безопасности и процветания стран Африки».

        Колониальная политика в действии?!
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        nik-karata
      2. cariperpaint Сегодня, 12:24 Новый
        с какого перепугу? ))) то колониальные державы видно решили прошлые века вспомнить ибо то формирование имеет только одну цель-работа в других странах. боюсь тут новым вторжением попахивает
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        cariperpaint
    3. сибиралт Сегодня, 12:19 Новый
      Таки, Британия и Франция в свое время уже всё позахватывали. Неужто на Антарктиду замахнулись? belay
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      сибиралт
      1. Дормидонт Сегодня, 12:49 Новый
        Потому аргентинская подлодка так неожиданно и затонула
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        Дормидонт
    4. Кент0001 Сегодня, 13:49 Новый
      Это немного другое. Это для завоеваений и поддержания власти в колониях. Думайте дальше. Хотя круто, у них на это бабки есть. Кстати бабки наши)))).
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      Кент0001
    5. Черный_Ватник Сегодня, 15:08 Новый
      Делали б уже европейскую объединенную армию, и вышли из НАТО.

      А нам от этого холодно или жарко?
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      Черный_Ватник
  2. новичок Сегодня, 12:09 Новый
    ещё старушка с юношей договорились совместно бороться с нашей “агрессией“. лягушатник согласился отрядить своих вояк в Прибалтику.
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    новичок
    1. Chertt Сегодня, 12:11 Новый
      Цитата: новичок
      ещё старушка с юношей договорились совместно бороться с нашей “агрессией“

      Это больше против Германии и создании Общеевропейской Армии
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      Chertt
      1. новичок Сегодня, 12:15 Новый
        таки да. но я говорю о переговорах этой парочки в целом и той её части, что касается нас. на “Конте“ висит.
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        новичок
        1. Chertt Сегодня, 12:36 Новый
          Цитата: новичок
          на “Конте“ висит.

          Прочитал. Я думаю это конъюнктурное заявление которого все ждали. Но так как Россия с европейскими странами воевать не собирается (ну разве что очень уж выпросят). То реальная цель этой "нежной дружбы", ослабление Немецкого лидерства
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          Chertt
          1. новичок Сегодня, 12:44 Новый
            ну коньюктура коньюктурой, а факт наращивания ударного кулака на наших западных границах налицо. всё прикрывается всякими байками про Африку и Азию. а что Германия? ослабив Германию, Франция лидерства не потянет. здесь вообще может идти речь о согласии по умолчанию краха ЕС. каждый предполает, как быть дальше. а европейская армия_ мертва в зародыше.
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            новичок
            1. Chertt Сегодня, 12:54 Новый
              Цитата: новичок
              факт наращивания ударного кулака на наших западных границах налицо.

              Всем же разумным людям понятно, что война России и НАТО невозможна по определению (ЯО). И сколько там Англо-Французов будет на нашей границе 10 человек или 10 млн. человек непринципиально
              Цитата: новичок
              Франция лидерства не потянет.

              Согласен не потянет, но Бошей во франции, что бы не говорили, не любят и нагадить "ближнему своему" это в европейской традиции
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              Chertt
              1. новичок Сегодня, 13:07 Новый
                разумным людям понятно. где вы таких вилели в верхушке нато? наличие яо не мешает устроить провокации с последующей активацией тех сил которые сейчас на границе. да и не 10 и даже не 20, вы ж посмотрите, как под видом ротации группировка увеличивается. согласен. лягушатники ненавидят как готов так саксов, кого больше это вопрос.
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                новичок
                1. Chertt Сегодня, 13:15 Новый
                  Я уверен, все эти игры на границе с Россией это для "внутреннего употребления". Политические игрища не имеющие большой военной ценности. Разумеется МО РФ реагирует на изменение боевой обстановки. Им неважно зачем стоит вражеский танк, им надо знать как его уничтожить
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                  Chertt
                  1. новичок Сегодня, 13:20 Новый
                    согласен полностью. главное не прозевать, получив 41й.
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                    новичок
    2. Кент0001 Сегодня, 13:51 Новый
      а юноша вообще специалист по старушкам)))
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      Кент0001
  3. Naputeon Bonaput Сегодня, 12:17 Новый
    Совет да любовь)
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    Naputeon Bonaput
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:19 Новый
    совместные интересы Лондона и Парижа «выходят далеко за пределы Европы и в том числе касаются обеспечения безопасности и процветания стран Африки».
    А кто вас там ждёт ? Результат ваших усилий только кровавый бардак
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    КВУ-НСвД
  5. ronnon Сегодня, 12:21 Новый
    1. "Россия - это военно - политический карлик. Я поставлю ее на колени", - Карл 12-й, XVIII век... Результат: Швеция навсегда утратила статус Великой державы.
    2. "Я покорю отсталую Россию!", - Фридрих, канцлер Германии, середина восемнадцатого века. Результат: в 1759 году русская армия вошла в Берлин.
    3. "Россия - это колосс на глиняных ногах", - Наполеон, XIX век. Результат: в 1814 году русская армия взяла Париж, столицу Франции.
    4. "Я завоюю СССР еще до конца этого года", - Гитлер, XX век. Результат: В 1945 году он покончил с собой, когда Советская армия уже была в Берлине.
    Мораль истории? Никогда не связывайтесь с русскими!!"
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    ronnon
    1. rocket757 Сегодня, 12:48 Новый
      Во, во я уж писал, что все исключительные и их подддд ...друзья очень особенную историю учат!!! Все страницы с "веселенькими" историями завоевания России из неё вырваны!!!
      Ничего, если напросятся мы новую страницу впишем!!! им она не понравиться, никак!!!
      Ответить
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      rocket757
  6. Egorovich Сегодня, 12:34 Новый
    "Обеспечение безопасности и процветание стран Африки", такие слова из уст "мадам" Эммануэль звучат очень кощунственно. То какое процветание принесли лягушатники в Ливию до сих пор расхлебывают все ливийцы.
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    Egorovich
    1. Дормидонт Сегодня, 12:47 Новый
      Демкратизаторы только- только перестали отрубать африканцам руки за невыполнение плана по слоновой кости. И то только из-за успешного развития химпрома
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      Дормидонт
  7. Paranoid50 Сегодня, 12:43 Новый
    Великобритания и Франция создадут совместный экспедиционный корпус численностью 10 тыс. военнослужащих, передает ТАСС заявление британского премьера Терезы Мэй.
    Вот сейчас в Берлине было обидно. laughing
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    Paranoid50
  8. Дормидонт Сегодня, 12:45 Новый
    Решили, значит, совместно убивать африканцев... Ну, в этом они большие специалисты
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    Дормидонт
  9. askort154 Сегодня, 12:54 Новый
    Англо-американцы начинают не доверять Германии и, пользуясь затяжным правительственным кризисом там, решили её лидерство в Европе сместить в сторону англо-франко-польши.
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    askort154
  10. faiver Сегодня, 12:59 Новый
    аж целых ТРИ вертолета, это наверно страшно laughing
    чота у меня со словочетанием "экспедиционный корпус" сразу возникают ассоциации - дюнкерк, 1940год ... hi
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    faiver
  11. Маз Сегодня, 14:39 Новый
    Шо, неужели снова в Крыму решили высадиться? Россия два раза на грабли врядли наступит.
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    Маз
  12. bogart047 Сегодня, 15:41 Новый
    ребята опять собрались всем вместе защищаться от какой-то богатой нефтью страны...
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    bogart047
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