Британия и Франция к 2020 году создадут экспедиционный корпус

Мы согласились с тем, что британо-французское сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение для обороны Европы и что вместе мы будем продолжать играть полномасштабную роль в укреплении безопасности в этой части света. И сегодня мы можем подтвердить, что британо-французские объединенные совместные экспедиционные войска будут готовы к тому, чтобы быстро и эффективно развернуть до 10 тыс. военнослужащих для того, чтобы справиться с любой угрозой, к 2020 году,

Сегодня я могу объявить о том, что мы активизируем наши усилия в зоне Сахеля, чтобы не дать исламскому экстремизму сеять нестабильность и опасности и содействовать эскалации миграционного кризиса. Великобритания развернет в зоне Сахеля три вертолета "Чинук" с их экипажами и продолжит оказывать ранее уже предложенную нами поддержку путем задействования транспортных летательных аппаратов большой грузоподъемности. Это повысит способность французских войск осуществлять эффективное маневрирование в борьбе против экстремистов,

Мы призываем частный сектор обеспечить механизм идентифицирования и быстрого удаления из глобальной сети материалов, содержание которых противоречит закону,