21:00 19 января

Як-130: истребитель, штурмовик и бомбардировщик в «одном флаконе»

До появления Як-130, основным учебно-тренировочным самолетом в ВВС СССР был чехословацкий L-39. В 70-е годы эта была лучшая машина в своем классе: неприхотливый и экономичный "Альбатрос" был отличной "летающей партой" для советских летчиков. Однако, с появлением истребителей четвертого поколения Су-27 и МиГ-29 чехословацкого самолета стало не хватать. Так возникла необходимость создания более современной машины.

За право стать новой "летающей партой" боролись два УБС: Як-130 и МиГ-АТ. Оба самолета были спроектированы совместно с западными конструкторскими фирмами. Несмотря на то, что Як-130 совершил свой первый полет еще в середине 90-х, сертификация самолета началась лишь в конце 00-х текущего века.

Потребность ВКС России в новых УБС оценивается в 250 машин. На 2017 год Вооруженным силам поставлено 81 единиц Як-130.




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Комментарии 2

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  1. tchoni Сегодня, 15:31
    Машина, канечно, замечательная, но, такое очучение, что для МО несколько дороговатенькая. Да и сложноватенькая для курсантов (было несколько аварий и, потребовалось введение еще одного типа УТС для перехода на него с поршневого самолета
    tchoni
  2. Лексус Сегодня, 16:27
    Нужно облётывать и дорабатывать. Ничего совершенного в мире не существует.
    Лексус
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