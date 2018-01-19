Як-130: истребитель, штурмовик и бомбардировщик в «одном флаконе»

До появления Як-130, основным учебно-тренировочным самолетом в ВВС СССР был чехословацкий L-39. В 70-е годы эта была лучшая машина в своем классе: неприхотливый и экономичный "Альбатрос" был отличной "летающей партой" для советских летчиков. Однако, с появлением истребителей четвертого поколения Су-27 и МиГ-29 чехословацкого самолета стало не хватать. Так возникла необходимость создания более современной машины.



За право стать новой "летающей партой" боролись два УБС: Як-130 и МиГ-АТ. Оба самолета были спроектированы совместно с западными конструкторскими фирмами. Несмотря на то, что Як-130 совершил свой первый полет еще в середине 90-х, сертификация самолета началась лишь в конце 00-х текущего века.



Потребность ВКС России в новых УБС оценивается в 250 машин. На 2017 год Вооруженным силам поставлено 81 единиц Як-130.











