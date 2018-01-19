Новые американские ледоколы могут быть оснащены тяжелым вооружением

Нам удалось сократить предполагаемые расходы и зарезервировать место, вес и энергию для оснащения кораблей вооружениями на тот случай, если мир изменится в следующие пять, 10 или даже 15 лет,

Новые ледоколы для Береговой охраны США, находящиеся сейчас в стадии разработки, впервые могут быть оснащены тяжелым вооружением, в том числе крылатыми ракетами, передает ТАСС сообщение газеты The Washington Times.По данным газеты, командующий Береговой охраной адмирал Пол Зукунфт, выступая на прошлой неделе на симпозиуме Ассоциации надводных сил в штате Вирджиния, заявил, что первый из шести планируемых ледоколов может вступить в строй уже через 5 лет, а его строительство обойдется менее чем в $1 млрд.сказал командующий.Зукунфт не стал уточнять, о каких конкретно вооружениях идет речь, но «ранее он высказывался за размещение на ледоколах крылатых ракет», отмечает газета.В публикации подчеркивается, что «в настоящее время у Береговой охраны США есть всего три ледокола, один из которых используется в основном для научных изысканий, Россия же имеет в своем распоряжении по меньшей мере 40 ледоколов, включая четыре с ядерной силовой установкой».«Противники идеи оснащения ледоколов вооружениями считают, что это может быть воспринято Москвой как намерение Вашингтона вести борьбу за Арктику», – добавляет издание.