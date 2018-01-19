21:06 19 января

Новые американские ледоколы могут быть оснащены тяжелым вооружением

Новые ледоколы для Береговой охраны США, находящиеся сейчас в стадии разработки, впервые могут быть оснащены тяжелым вооружением, в том числе крылатыми ракетами, передает ТАСС сообщение газеты The Washington Times.



По данным газеты, командующий Береговой охраной адмирал Пол Зукунфт, выступая на прошлой неделе на симпозиуме Ассоциации надводных сил в штате Вирджиния, заявил, что первый из шести планируемых ледоколов может вступить в строй уже через 5 лет, а его строительство обойдется менее чем в $1 млрд.


Нам удалось сократить предполагаемые расходы и зарезервировать место, вес и энергию для оснащения кораблей вооружениями на тот случай, если мир изменится в следующие пять, 10 или даже 15 лет,
сказал командующий.

Зукунфт не стал уточнять, о каких конкретно вооружениях идет речь, но «ранее он высказывался за размещение на ледоколах крылатых ракет», отмечает газета.

В публикации подчеркивается, что «в настоящее время у Береговой охраны США есть всего три ледокола, один из которых используется в основном для научных изысканий, Россия же имеет в своем распоряжении по меньшей мере 40 ледоколов, включая четыре с ядерной силовой установкой».

«Противники идеи оснащения ледоколов вооружениями считают, что это может быть воспринято Москвой как намерение Вашингтона вести борьбу за Арктику», – добавляет издание.

Использованы фотографии: http://prokhor-tebin.livejournal.com
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Комментарии 35

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  1. новичок Сегодня, 12:35
    естественно! за нами “чувственно спешат“.
    новичок
    1. Идущий Сегодня, 12:52
      Столько лет их все устраивало и вдруг засуетились , простой способ заполучить доп. финансирование и пугать весь мир русской агрессией.
      Идущий
      1. новичок Сегодня, 12:58
        и не только. Виктор привет. янки жаба давит, что не наложили лапу на наш Север, не успели, а это на фоне развития наших Арктических Войск и СМП. они готовятся к плотному “сумо“ с нами.
        новичок
        1. Идущий Сегодня, 13:01
          Привет Гарик! hi , они все благополучно проспали , а теперь пытаются перехватить инициативу , так что флаг им в руки.
          Идущий
          1. axxenm Сегодня, 14:21
            Цитата: Идущий
            они все благополучно проспали , а теперь пытаются перехватить инициативу , так что флаг им в руки.

            проспали что?
            передачу российской территории в арктике норвегии и теперь тоже хотят
            оттяпать что нибудь у России,
            пока компрадорская компашка еще не отстранена от власти?
            axxenm
        2. Монос Сегодня, 18:46
          Цитата: новичок
          они готовятся к плотному “сумо“ с нами.

          smile Пущай сначала догонят... laughing
          Монос
  2. weksha50 Сегодня, 12:35
    "«Противники идеи оснащения ледоколов вооружениями считают, что это может быть воспринято Москвой как намерение Вашингтона вести борьбу за Арктику»"...

    Гм... А что, могут и другие какие мысли прийти в голову ??? request
    weksha50
    1. zhekazs Сегодня, 12:39
      Еще один этап в глобальном обезоруживающем ударе. Открывают для себя возможность подойти со своими крылатыми ракетами к нашим рубежам со стороны Арктики.
      zhekazs
      1. Shurik70 Сегодня, 12:50
        На палубе ледокола ведь можно морской контейнер разместить. И не один.
        Это значит, что в ответ мы дёшево и быстро можем оснастить ракетами все гражданские суда, включая ледоколы.
        Shurik70
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:43
      Это не столько для борьбы за Арктику , сколько для борьбы с Россией за Арктику , ибо в Арктике крылатым ракетам для применения больше нет кандидатур , Толи ещё будет в борьбе за ресурсы и стратегические преимущества зтой части планеты
      КВУ-НСвД
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:47
        Впрочем мы занимаемся кем же самым и оснастить корабли арктической зоны ударным вооружением ещё проще чем американцам - поставить на палубе контейнеры с Клубом и дать им целеуказания
        КВУ-НСвД
    3. Rusland Сегодня, 13:10
      Это всё от бессилия и злобы.
      Rusland
  3. Дормидонт Сегодня, 12:36
    Не будет уже никогда у наших американских партнёров новых ледоколов
    Дормидонт
    1. Вадим237 Сегодня, 19:36
      На чём основан такой вывод?
      Вадим237
  4. роман66 Сегодня, 12:39
    вооот! а наши все твердят, что не нужно оружие на ледоколах, прям застыдили всего, а вот полосатые не стесняются
    роман66
    1. Serg65 Сегодня, 12:41
      Цитата: роман66
      а наши все твердят, что не нужно оружие на ледоколах

      laughing Но при этом место под оружие резервируют!
      На фото ледокол Хили, но самое интересное, что это за "воронье гнездо" над ходовым мостиком?
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 12:46
        на маяк похоже, чтоб когда в лед вмерзнет сигналы посылать
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 12:48
          Цитата: роман66
          когда в лед вмерзнет сигналы посылать

          laughing Кому посылать, медведям белым???? При количестве 3 ледоколов сигналы посылать бесполезно wink
          Serg65
          1. роман66 Сегодня, 12:57
            прилетит к ним волшебник, с ракетой Х-22
            роман66
            1. Svarog51 Сегодня, 14:05
              ... и вызволит из ледового плена, правда, при этом пустит на дно, но это уже издержки. wink
              Svarog51
      2. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:47
        Цитата: роман66
        а наши все твердят, что не нужно оружие на ледоколах, прям застыдили всего,

        Наши сейчас патрульники проекта 22350 ледового класса строят.

        Аристарх Людвигович
      3. Paranoid50 Сегодня, 12:47
        Цитата: Serg65
        что это за "воронье гнездо" над ходовым мостиком?

        Дык,что бы марсовый не замёрз. yes laughing
        Paranoid50
        1. Serg65 Сегодня, 12:50
          Цитата: Paranoid50
          то бы марсовый не замёрз

          angry Не, ну не извращенцы ли!!!!!!
          Serg65
          1. роман66 Сегодня, 12:56
            правильно, пусть мерзнет! и негра туда , главное!
            роман66
            1. Svarog51 Сегодня, 14:02
              Рома, hi Хочешь увидеть синего от холода негра?
              Svarog51
              1. роман66 Сегодня, 19:27
                Серега hi а почему не белого?
                роман66
  5. Маз Сегодня, 12:39
    Да хоть парусами,
    Маз
  6. BerBer Сегодня, 12:39
    Теперь они ледоколы лет тридцать разрабатывать будут. Так кто технологически отсталый? В итоге выйдет очередной "Замволт".
    BerBer
  7. rocket757 Сегодня, 12:42
    Хотелки у янки всё толще и длиннее, пора укорот давать!
    rocket757
  8. Every Сегодня, 13:00
    «Противники идеи оснащения ледоколов вооружениями считают, что это может быть воспринято Москвой как намерение Вашингтона вести борьбу за Арктику», – добавляет издание.

    А как еще можно воспринимать такие действия? Можно подумать в Арктике есть другие крупные игроки кроме России.
    Этот регион для России крайне важен. И не только из-за ресурсов.
    Это кратчайший путь полета ракет до северной америки.
    По до льдами очень удобно прятать стратегические ПЛ, там такая какофония звуков из-за постоянного перемещения льдин, что обнаружить ПЛ можно только случайно.
    Да и про Севморпуть нельзя забывать, льды тают, навигация упрощается, а сам путь проходит мимо наших берегов, т.е. Россия становиться единоличным хозяином этого пути.
    Every
  9. loginovich Сегодня, 13:25
    Битва за Артику продолжается.
    loginovich
  10. Forcecom Сегодня, 13:58
    В публикации подчеркивается, что «в настоящее время у Береговой охраны США есть всего три ледокола, один из которых используется в основном для научных изысканий, Россия же имеет в своем распоряжении по меньшей мере 40 ледоколов, включая четыре с ядерной силовой установкой».

    Я так понимаю янки в своем репертуаре - сравнивают для создание пущего эффекта количество ледоколов своей Кост Гвард и общее количество ледоколов в РФ.
    Зато как страшно должно стать сенаторам и налогоплатильщикам - сразу должны денег дать.и много.
    Forcecom
  11. gromoboj Сегодня, 15:23
    Арктическая нефть и газ так и манят. А в ледокол столько вооружения напихать можно.
    gromoboj
    1. KondratKo Сегодня, 19:55
      "Арктическая нефть и газ так и манят."
      О да, им вероятно очень тоскливо, что родственных душ (пингвинов) у 3/14ндосов в Арктике нет, ставки делать не на кого, есть только медведи белые - куда не кинь всюду клин, тем демократию не особо-то и навяжешь, это не папуасы, могут и задрать на раз-два. )))
      KondratKo
  12. Izotovp Сегодня, 20:23
    Насчёт крылатых ракет не знаю,но ледокол,особенно атомный-лакомая цель,поэтому и ЗРК,противоторпедное и противодиверсионное не помешало бы на наших ледоколах.
    Izotovp
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