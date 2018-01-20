09:15 20 января

Русский парень сбил «Фокке-Вульф» из миномета

Русский парень сбил «Фокке-Вульф» из миномета

Расчет 82-мм миномета БМ-37. Сталинград. 21.10.1942г

Без малого 75 лет назад на городищенской земле произошел уникальный случай: огнем советского 82-мм миномета 41 стрелкового полка 84 стрелковой дивизии был сбит немецкий самолет «Фокке-Вульф».

Сразу хотелось бы уточнить, что миномет, как оружие, совершенно не предназначен для борьбы с авиацией. Его основное применение — вести огонь на подавление или уничтожение живой силы и огневых средств противника, расположенных, главным образом, в оврагах, укрытиях, окопах и траншеях. Также минометы применяются для разрушения легких полевых сооружений, окопов, проволочных заграждений.


Чтобы не выглядеть «фантазерами», обратимся к документам. Из наградного листа на командира отделения 1-й минометной роты сержанта Петра Петровича Калинина:
«В боях у д. ЕРЗОВКА Сталинградского района той же области с 27 по 29 сентября с.г. тов. КАЛИНИН огнем своего миномета уничтожил два станковых пулемета, три ротных миномета и двадцать три солдата противника. Этим самым обеспечивал продвижение стрелкам. Второго октября с.г. тов. КАЛИНИН своим минометом вел методический огонь по переднему краю немецкой обороны. В это время над сектором обстрела т. КАЛИНИНА появился немецкий самолет ФОККЕ-ВУЛЬФ. Тов . Калинин быстро сделал расчет и начал вести огонь из своего 82-мм миномета по вражескому самолету. Третья мина попала точно в цель, самолет противника марки ФОККЕ-ВУЛЬФ загорелся и рухнул на землю в расположении противника».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie11766664/

Сержант П.П. Калинин был награжден приказом Командующего войсками Донского фронта генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского Орденом Красного Знамени.

О самом Петре Калинине известно немного. Родился в 1917 году, кандидат в члены ВКП (б) с 1942 года. Он один из тех, чья вся молодость прошла на срочной службе – в 1939 году Таганрогским ГВК был призван в Красную армию. Очень хочется надеяться, что сержант Петр Калинин воевал до победы. По крайней мере, в списках погибших или пропавших без вести его нет. В 1985 году три Петра Петровича Калинина 1917 года рождения были награждены орденами Отечественной войны. Но был ли среди них наш сержант, сбивший немецкий самолет из миномета – сказать трудно.
Автор: Елена Данилина
Первоисточник: http://mr34.ru/2017/07/21/front_voyna-geroi/

Использованы фотографии: http://waralbum.ru/145269/
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Комментарии 12

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:35
    Русский парень сбил «Фокке-Вульф» из миномета
    да...это труднее чем окучником...
    Дедкастарый
    1. Korsar4 Сегодня, 07:39
      А хорошо видео. Вплоть до деталей, вроде нашивки на рукаве с немецким флагом.
      Korsar4
    2. Dooplet11 Сегодня, 07:56
      Он вчера не пришел на свидание...
      Dooplet11
  2. амурец Сегодня, 06:40
    В это время над сектором обстрела т. КАЛИНИНА появился немецкий самолет ФОККЕ-ВУЛЬФ. Тов . Калинин быстро сделал расчет и начал вести огонь из своего 82-мм миномета по вражескому самолету. Третья мина попала точно в цель, самолет противника марки ФОККЕ-ВУЛЬФ загорелся и рухнул на землю в расположении противника».
    За напоминание об этом случае автору спасибо и хочется надеяться П.П.Калинин упешно прошёл всю войну. Но это не единственный случай когда из оружия, не предназначенного для ПВО сбивали самолёты
    Каких чудес только не бывает? Война в Корее"3 июля 1950 года четыре реактивных истребителя-бомбардировщика F-80C Shooting Star, ведомые командиром 80-й истребительно-бомбардировочной эскадрильи майором Амосом Слудером отправилась в район Пъёнгё-Ри для атаки двигающейся к линии фронта северокорейской техники.....Однако от северокорейцев последовал неожиданный ответ: Т-34-85 открыли огонь из 85-мм орудий по низколетящим самолетам.
    Удачно выпущенный снаряд разорвался перед самолетом ведущего и повредил осколками топливные баки. На борту возник пожар. Шедший ведомым капитан Верне Петерсон сообщил майору Слудеру по радио: «Босс, ты горишь! Тебе лучше прыгать». В ответ командир попросил указать направление на Юг, куда он, очевидно, собирался развернуться, но в этот же момент самолет разрушился и горящие обломки рухнули на землю. Майор Амос Слудер стал первым летчиком 5-го воздушного флота, погибшим в боевых действиях на Корейском полуострове."
    Эсминец Бодрый 26 марта 1942 года, огнём 130 миллиметровых пушек главного калибра сбил немецкий бомбардировщик в районе Туапсе.
    амурец
    1. Dooplet11 Сегодня, 07:27
      Предполагаю,"Фокке-Вульф" скорее всего мог быть только "Рамой", так нелюбимой нашими пехотинцами.
      Dooplet11
      1. bubalik Сегодня, 07:41
        "Рама " вроде высоко летали?
        bubalik
        1. Dooplet11 Сегодня, 07:54
          Факт: Наградной лист датирован декабрем 1942.
          Второй факт: Случай со сбитием датирован октябрем 1942.
          Третий факт: Место сбития , - Ерзовка Сталинградского района.
          Теперь смотрим, где и когда на Восточном фронте появились ФВ-190. Про Кондора вообще не смотрим, ему в октябре 42-го над передним краем в районе Сталинграда делать нечего, до окружения 6-й армии еще два месяца. Методом исключения остается только "Рама". Да и других Фокке-Вульфов в то время в пехоте не знали. "Раму" же спутать с другим самолетом сложно. А летали "Рамы" по-всякому, даже бомбили и штурмовали при случае.
          Dooplet11
      2. bionik Сегодня, 09:02
        Цитата: Dooplet11
        Предполагаю,"Фокке-Вульф" скорее всего мог быть только "Рамой",

        К стати про "Раму ", читал что было такое дело сбили ФВ-189 из ПТР . Вот нашел ссылку :
        https://www.yaplakal.com/forum7/topic1226789.html
        bionik
    2. verner1967 Сегодня, 08:30
      Цитата: амурец
      Удачно выпущенный снаряд разорвался перед самолетом ведущего

      снаряд ладно, родители рассказывали, что в газетах писали, как вьетнамский крестьянин от отчаяния выстреливший из лука в американский вертолёт сбил его, повредив ему топливный бак, от чего произошло возгорание топлива. Не знаю, правда ли, газета то советская была. А миномётчик молодец, я то думал он случайно попал, а он, оказывается, прицельно бил.
      verner1967
  3. Korsar4 Сегодня, 07:21
    Теркин:

    "Не зенитчик, и не лётчик.
    А герой не хуже их".
    Korsar4
  4. parusnik Сегодня, 08:17
    Тот случай, когда и палка стреляет...
    parusnik
  5. Окорок Сегодня, 08:23
    напомнило амерский фильм эйр америка...там тоже самолет летит а внизу идет вьетнамец с мушкетом...тупо снимает мушкет с плеча и не целясь стреляет в сторону пролетающего самолета...
    следующая сцена: аэродромная команда тушащая обломки
    Окорок
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