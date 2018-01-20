Русский парень сбил «Фокке-Вульф» из миномета

Без малого 75 лет назад на городищенской земле произошел уникальный случай: огнем советского 82-мм миномета 41 стрелкового полка 84 стрелковой дивизии был сбит немецкий самолет «Фокке-Вульф».Сразу хотелось бы уточнить, что миномет, как оружие, совершенно не предназначен для борьбы с авиацией. Его основное применение — вести огонь на подавление или уничтожение живой силы и огневых средств противника, расположенных, главным образом, в оврагах, укрытиях, окопах и траншеях. Также минометы применяются для разрушения легких полевых сооружений, окопов, проволочных заграждений.Чтобы не выглядеть «фантазерами», обратимся к документам. Из наградного листа на командира отделения 1-й минометной роты сержанта Петра Петровича Калинина:«В боях у д. ЕРЗОВКА Сталинградского района той же области с 27 по 29 сентября с.г. тов. КАЛИНИН огнем своего миномета уничтожил два станковых пулемета, три ротных миномета и двадцать три солдата противника. Этим самым обеспечивал продвижение стрелкам. Второго октября с.г. тов. КАЛИНИН своим минометом вел методический огонь по переднему краю немецкой обороны. В это время над сектором обстрела т. КАЛИНИНА появился немецкий самолет ФОККЕ-ВУЛЬФ. Тов . Калинин быстро сделал расчет и начал вести огонь из своего 82-мм миномета по вражескому самолету. Третья мина попала точно в цель, самолет противника марки ФОККЕ-ВУЛЬФ загорелся и рухнул на землю в расположении противника».Сержант П.П. Калинин был награжден приказом Командующего войсками Донского фронта генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского Орденом Красного Знамени.О самом Петре Калинине известно немного. Родился в 1917 году, кандидат в члены ВКП (б) с 1942 года. Он один из тех, чья вся молодость прошла на срочной службе – в 1939 году Таганрогским ГВК был призван в Красную армию. Очень хочется надеяться, что сержант Петр Калинин воевал до победы. По крайней мере, в списках погибших или пропавших без вести его нет. В 1985 году три Петра Петровича Калинина 1917 года рождения были награждены орденами Отечественной войны. Но был ли среди них наш сержант, сбивший немецкий самолет из миномета – сказать трудно.