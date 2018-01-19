21:03 19 января

Крымская верфь нашла замену финским генераторам

Крымский завод «Залив», который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы концерна MAN, сообщает РБК.



Генераторы необходимы для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд. рублей, заказчиком которого выступил Минтранс.


Представитель подразделения MAN, занимающегося производством морского оборудования заявил, что компании не известно об использовании генераторов на верфи «Залив».

Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Залив",
сказал собеседник издания.

По его словам, никаких поставок на завод не было в течение «последних 10-ти лет». Он допустил, что «Залив» мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но «MAN не может это контролировать и знать об этом».

В российском Минтрансе на запрос РБК не ответили.

По словам, руководителя коммерческой практики Goltsblat BLP Алексея Горлатова, ситуация с генераторами MAN отличается от скандала с турбинами Siemens, который разгорелся летом 2017 года: «двигатели и генераторы для судов это серийное, а не штучное производство, как турбины для ТЭЦ, которые производятся под конкретный объект».

Он предположил, что завод мог перекупить оборудование, а не приобрести напрямую у производителя. И если «Залив» купил это оборудование в России, то на такую сделку санкции ЕС не влияют.

Юрист отметил также, что если MAN не знал о конечном покупателе, что «очень маловероятно», то производитель будет наказан за нарушение санкций.

Не исключено, что европейские власти захотят закрыть и такие случаи, заставив компании ввести меры compliance, в том числе отслеживать, куда уходит товар, и включить в договоры запрет на дальнейшую продажу в Крым,
добавил Горлатов.

По словам другого эксперта, MAN мог продать это оборудование до введения санкций, а затем его перепродали.

В такой ситуации, я думаю, МAN ничего не грозит, потому что в принципе поставка была осуществлена по тому контракту, который под санкции не подпадал, и дальнейшую судьбу оборудования производитель не контролирует,
сказал он.

И даже если MAN продал оборудование российской компании уже после введения санкций, не зная, что оно будет перенаправлено в Крым, компания, скорее всего, избежит наказания, добавил собеседник.

Использованы фотографии: Лев Федосеев / ТАСС
26

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland Сегодня, 12:47
    Мир не без добрых людей, а точнее здравомыслящих.
    Rusland
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:53
      Были бы деньги. Немцы намного практичнее финнов. Даже если и шумят потом для вида.
      Аристарх Людвигович
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:10
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Были бы деньги. Немцы намного практичнее финнов.

        И как это гитлер не догадался врубить штраф для MAN за то,что Советские танкисты воевали и на трофейных "Пантерах"?request
        Paranoid50
    2. Идущий Сегодня, 12:54
      Сейчас великие скакуны озаботятся и будут визжать на всю вселенную.
      Идущий
    3. 210окв Сегодня, 12:55
      РБК пора ставить к стенке.Лезут туда куда пёс Лишай свой нос не совал...
      Цитата: Rusland
      Мир не без добрых людей, а точнее здравомыслящих.
      210окв
      1. ioan-e Сегодня, 13:05
        +1, но только сразу за телеканалом лождь!
        ioan-e
      2. Piramidon Сегодня, 14:42
        Цитата: 210окв
        РБК пора ставить к стенке

        К стенке нужно ставить тех "птичек-говорунов" которые всему миру растрепали про то, что генераторы ушли в Крым. Если бы все сделали втихаря - никакое РБК ничего бы не знало. Очень много неприятностей имеем от этих любителей давать интервью.
        Piramidon
    4. Chertt Сегодня, 13:00
      Цитата: Rusland
      Мир не без добрых людей

      Немцы они вообще, такие добрые. А Финны медленно думающие.
      Chertt
      1. Alexkorzun Сегодня, 14:21
        Они не добрые. Просто они не тупые. Продадут генераторы в Астрахань, Астрахань продаст в Крым. Немцы подадут в суд. Их пошлют к их немецкой матери. И всё !
        Alexkorzun
    5. RASKAT Сегодня, 13:29
      А что в родной стране закончились предприятия способные построить генераторы? Как то это все странно, мне так кажется. request
      RASKAT
      1. donavi49 Сегодня, 13:38
        Давно. Их и в РСФСР не шибко то производили, все больше в республиках и странах друзьях.
        donavi49
        1. RASKAT Сегодня, 13:42
          Ну не знаю, а на боевые корабли мы что тоже иностранные ставим? Или на подводные лодки? Я уже про атомные электростанции всякие молчу. Вроде как строим уже помногу судов, может стоило бы тогда, если мы их не производим, озаботься проблемой выпуска отечественных генераторов? Как то это странно request
          RASKAT
          1. oldzek Сегодня, 15:08
            вот в том то и дело !для военных пожалуйста,а для гражданки издавна делали союзники.сам долгое время работал с дизелями из ГДР.отличные,кстати,двигатели.
            oldzek
      2. Alexkorzun Сегодня, 15:20
        А что в родной стране закончились предприятия способные построить генераторы?

        Я до армии работал электриком - и на земле и на судах (СССР в период своего расцвета). Наше оборудование - кирпичи. Хорошее оборудование было польское. Немецкое было вне всяких похвал.
        Так что не кончилось - его , толкового, просто не было.
        Alexkorzun
        1. RASKAT Сегодня, 15:24
          Тут как обычно, летаем в космос, строим АЭС, а толковый холодильник или в данном случае генератор построить не можем. Как то печально все это.
          RASKAT
      3. Вадим237 Сегодня, 19:40
        Их надо в год по несколько десятков тысяч делать, если меньше, производство будет не рентабельным.
        Вадим237
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:51
    Да все пофиг, когда ноликов много. Внизу сметы, напротив Итого
    Горный стрелок
  3. Дормидонт Сегодня, 12:52
    Пора бы нашим финским партнёрам в качестве ответного жеста пососать, а не русский лес
    Дормидонт
  4. ded100 Сегодня, 12:54
    Молодца МАН знать ничего не знаем ведать не ведаем отвалите от нас! laughing
    ded100
  5. Egorovich Сегодня, 12:57
    Свято место пусто не бывает. Отказали финны, пришли немцы. Уйдут немцы(что маловероятно) придут американцы. Деньги правят миром.
    Egorovich
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:07
      При поставке американских генераторов РБК бы не воняло . и вообще была бы тишь да гладь и божья благодать
      КВУ-НСвД
  6. rocket757 Сегодня, 13:09
    По норме надо к нашим барыгам прокурора или кого еще более убедительного направлять!!!!
    К тому например, у кого яхта самая крутая, он похоже мое-океян любит! Пусть "поспособствует" Родине в деле восстановления промышленности!!! Ведь выпускали раньше ВСЁ ЧТО НАДО!!!
    rocket757
    1. Svarog51 Сегодня, 14:18
      Виктор, приветствую hi Так, поди он себе на яхту и приобрёл у MAN генераторы, а тут из налоговой весточка пришла - отдай генераторы и спи спокойно. Кто ж возражать то будет? lol
      Svarog51
      1. rocket757 Сегодня, 14:26
        Привет Сергей.
        Эт так, голубые фантазии, наших "толстопузов" прокурором не запугать ... хотя нет. смотря под каким флагом заявиться!!! Под трёхцветным эт вряд ли, чуток "похудеет" и всех делов. Под полосатым, в таком варианте "похудеют" быстро и сдадут всё и всех!!!
        К сожалению имеем основания считать, что оно именно так и могет быть.
        rocket757
        1. Svarog51 Сегодня, 14:32
          Я по ним плакать не буду, пущай худеют. Главное, что бы костюмчик си... пардон, генератор стоял, там где он нужен.
          Svarog51
          1. rocket757 Сегодня, 14:41
            Если это будет прокурор от полосатиков, генераторы будет стоят на их судах! Янки альтруизмом не страдают, если что и делают только ради себя любимых!
            rocket757
  7. loginovich Сегодня, 13:13
    Крымский завод «Залив», который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä,



    И это при том ,что совладельцы вроде как из РФ и по лицензии вартсилу собирают в РФ.,а продать в Крым страшно. Смешно ей богу.

    https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/0
    4/07/transmashholding-vykupaet-dolyu-wartsila-v-s
    p-po
    loginovich
    1. donavi49 Сегодня, 13:37
      Так, к чему это приведет? Вяртсила - отзовет договора и лицензию, причем любой суд поддержит. Также прекратит надзор и обслуживание за агрегатами находящимися в федеральных ведомствах и госкомпаниях. Это как с самолетами - сразу же возникнут проблемы, как технические так и юридические.
      donavi49
      1. loginovich Сегодня, 14:39
        И я о том же.


        Деньги вроде есть ,что бы потратить надо спросить у старшего брата.
        loginovich
  8. Лексус Сегодня, 14:53
    Финнам уже давно пора прикрыть поставки "кругляка". Поддержали санкции? Хорошо! Тогда леса нет... но вы держитесь!
    Лексус
    1. 23424636 Сегодня, 20:30
      кругляк- это Дима айфон с продлением контракта на Сайменский канал аж на 50 лет
      23424636
  9. Игорь В Сегодня, 15:52
    А мне кажется, надо наказать и МАН, и Сименс, и все другие европеидные предприятия. Наказать строго, вплоть до закрытия. Вот тогда и посмотрим, против кого эти санкции. smile
    Игорь В
    1. Вадим237 Сегодня, 19:42
      От этого закрытия пострадает вся наша промышленность, в том числе и военная.
      Вадим237
      1. Игорь В Сегодня, 21:02
        Цитата: Вадим237
        От этого закрытия пострадает вся наша промышленность, в том числе и военная.

        Может хоть тогда до нашего руководства дойдёт, что надо менять модель экономики. А то и президент, и первый министр недавно высказывались, как им нравится наша экономика, в которой промышленные предприятия выжить не могут.
        Игорь В
  10. Влад Морозов Сегодня, 16:45
    MAN-MARINE это лучшие моторы для водного транспорта! Финны в пролёте даже если тендер объявить!
    Влад Морозов
  11. Нормаль ок Сегодня, 17:55
    Крымский завод «Залив», который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы концерна MAN

    Заменили финское, - немецким. А где же собственно импортозамещение?
    Нормаль ок
  12. APASUS Сегодня, 18:23
    Еще при СССР был подобный запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и станков.И то умудрялись перепродавать ,а сейчас ,когда есть Китай которому по. все законы ,просто смешно.
    APASUS
  13. Machete Сегодня, 20:24
    Молодцы МАНовцы.
    Дурачка включили, бабок заработали.
    а что будет потом...
    То будет потом. К этим деньгам никто уже не прикопается.
    Machete
Картина дня