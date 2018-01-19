Крымская верфь нашла замену финским генераторам

Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Залив",

Не исключено, что европейские власти захотят закрыть и такие случаи, заставив компании ввести меры compliance, в том числе отслеживать, куда уходит товар, и включить в договоры запрет на дальнейшую продажу в Крым,

В такой ситуации, я думаю, МAN ничего не грозит, потому что в принципе поставка была осуществлена по тому контракту, который под санкции не подпадал, и дальнейшую судьбу оборудования производитель не контролирует,