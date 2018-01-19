МИД РБ о заявлении Трампа: Да пусть переносят хоть в Антарктиду

Не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран нормандской четвёрки высказали просьбу к Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта. Беларусь не гонится за лаврами миротворца.

Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития.