МИД РБ о заявлении Трампа: Да пусть переносят хоть в Антарктиду
В министерстве иностранных дел Республики Беларусь прокомментировали заявление президента США относительно переноса переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска «в какую-нибудь другую столицу». Эти слова Дональда Трампа пересказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
По заявлению американского президента высказался глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По словам Макея, переговорный процесс могут переносить «хоть в Антарктиду».
Из заявления Владимира Макея, приводимого УНИАН:
По словам министра иностранных дел РБ, белорусский президент неоднократно предлагал в качестве разрешения проблемы введение на линию соприкосновения миротворческого контингента из числа военнослужащих Беларуси.
Владимир Макей:
По заявлению американского президента высказался глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По словам Макея, переговорный процесс могут переносить «хоть в Антарктиду».
Из заявления Владимира Макея, приводимого УНИАН:
Не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран нормандской четвёрки высказали просьбу к Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта. Беларусь не гонится за лаврами миротворца.
По словам министра иностранных дел РБ, белорусский президент неоднократно предлагал в качестве разрешения проблемы введение на линию соприкосновения миротворческого контингента из числа военнослужащих Беларуси.
Владимир Макей:
Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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