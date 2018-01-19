20:57 19 января

МИД РБ о заявлении Трампа: Да пусть переносят хоть в Антарктиду

В министерстве иностранных дел Республики Беларусь прокомментировали заявление президента США относительно переноса переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска «в какую-нибудь другую столицу». Эти слова Дональда Трампа пересказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По заявлению американского президента высказался глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По словам Макея, переговорный процесс могут переносить «хоть в Антарктиду».

Из заявления Владимира Макея, приводимого УНИАН:
Не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран нормандской четвёрки высказали просьбу к Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта. Беларусь не гонится за лаврами миротворца.



МИД РБ о заявлении Трампа: Да пусть переносят хоть в Антарктиду


По словам министра иностранных дел РБ, белорусский президент неоднократно предлагал в качестве разрешения проблемы введение на линию соприкосновения миротворческого контингента из числа военнослужащих Беларуси.

Владимир Макей:
Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
43

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. КОТ БАЮН Сегодня, 12:59
    Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров

    и в данном случае он прав.
    КОТ БАЮН
    1. rocket757 Сегодня, 13:04
      Мож перенести переговоры на Луну ... янки вроде там место уже застолбили?
      Привет Василий.
      События, заявления. решения сыпятся как из рога изобилия!!!
      Аномалия какая? Мож на Солнце пятен слишком много? Шо у ответственных ребят в мозгах твориться?
      rocket757
      1. To be or not to be Сегодня, 13:07
        В Антарктиде льдины землю скрыли,
        Льдины в Антарктиде замела пурга.
        Здесь одни пингвины прежде жили,
        Ревниво охраняя свои снега.
        Ревниво охраняя свои снега
        ( В. Купревич, А. Горохов. ПИНГВИНЫ)
        To be or not to be
      2. Балу Сегодня, 13:59
        Цитата: rocket757
        Мож перенести переговоры на Луну ... янки вроде там место уже застолбили?

        Еще чего, там Тагил рулит
        Балу
      3. КОТ БАЮН Сегодня, 16:20
        Доброго дня, Виктор hi
        Шо у ответственных ребят в мозгах твориться?

        А бог его знает что у них творится в их полосатых мозгах.
        КОТ БАЮН
        1. rocket757 Сегодня, 20:48
          Главный полосатик зажигает! Только как то прямолинейно слишком ... у него извилины сосем прямые штоли? Его шутки юмора как то невесело народ воспринимает!!!
          rocket757
    2. Идущий Сегодня, 13:05
      Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития.

      А вот здесь он конкретно шлепает по щекам США и Западу.
      Идущий
      1. роман66 Сегодня, 13:10
        ну, они всегда могут сделать вид, что их это не касается !добрейшего hi
        роман66
        1. Кроу Сегодня, 13:19
          Цитата: роман66
          ну, они всегда могут сделать вид, что их это не касается !добрейшего hi

          Также как и правительства РФ будет утверждать, что Россия не является стороной конфликта. А оружие и боеприпасы, которыми воюют уже несколько лет, армии непризнанных республик отобрали у украинской армии в невиданных размерах.
          Кроу
          1. роман66 Сегодня, 19:53
            у каждого свои фигушки в кармане
            роман66
      2. SNEAKY Сегодня, 13:18
        С чего вы взяли?Макей абсолютно прозападный политик.И вроде как на него у них все ставки,как на следующего президента.Во веселуха то будет...
        SNEAKY
    3. Сергей Медведев Сегодня, 13:05
      П.и.н.д.о.с.ы - это в переводе с сербского пингвины. Подкололи белорусы кого-то. wink
      Сергей Медведев
      1. Володин Сегодня, 13:16
        Цитата: Сергей Медведев
        П.и.н.д.о.с.ы - это в переводе с сербского пингвины.

        Они, может, и подкололи, но только пингвин и на сербском звучит как "пингвин"
        Володин
    4. Geisenberg Сегодня, 14:01
      Цитата: КОТ БАЮН
      Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров

      и в данном случае он прав.


      Так же прав в том что и от самих переговоров ничего не зависит )
      Geisenberg
    5. Комментарий был удален.
  2. собаковод Сегодня, 13:00
    якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития - в наш огород?
    собаковод
    1. Naputeon Bonaput Сегодня, 13:03
      Цитата: собаковод
      якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития - в наш огород?

      Да.
      Naputeon Bonaput
      1. собаковод Сегодня, 13:08
        Пытается быть "объективно нейтральным", ну прям как "батька"!
        собаковод
    2. demo Сегодня, 13:03
      Будем надеяться что не в наш.
      demo
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:02
    Хорошо хоть впрямую Трампа сего умиротворяющими инициативами не послал smile
    КВУ-НСвД
  4. мерцание Сегодня, 13:03
    Трамп проблему усмотрел в Минске.
    Почему то танцора вспомнил ...
    мерцание
    1. слава1974 Сегодня, 13:22
      Почему то танцора вспомнил ...

      А мне подумалось, что мебель хватит передвигать. Надо девочек менять. laughing
      слава1974
  5. Rusland Сегодня, 13:06
    Назарбаев стал глашатаем Америки, мог бы и промолчать, а вот В. Макей молодец, конкретно указал дорогу всем доброжелателям.
    Rusland
  6. SNEAKY Сегодня, 13:10
    Цитата: собаковод
    якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития - в наш огород?

    А в чей же еще?Г-н Макей из этих...западных же(не путать с заднеприводными) laughing
    SNEAKY
  7. Alex-a832 Сегодня, 14:04
    Хорошее предложение. Трампа обязательно в участники, чтобы поостыл и воспалённый мозг проветрил...
    Alex-a832
  8. Лексус Сегодня, 14:46
    Скорее бы уже ополченцы свели переговорный процесс к принятию капитуляции у бандеровской хунты в Киеве.
    Лексус
  9. 1536 Сегодня, 15:48
    Молодцы белорусы, хорошо ответили шерифу, а также бывшему соседу по коммуналке.
    Кстати, а почему наши олимпийцы не могут пройти на Олимпиаде под флагом Республики Беларусь? Ведь у нас одно союзное государство. Даже "непримиримые" корейцы вместе будут играть, а не порознь, а мы, выходит, "против всех". Ну, не все же в России... душевно больные, чтобы ничего не видеть и не хотеть понимать, и многие еще математику помнят: от перемены мест слагаемых, сумма не меняется.
    1536
  10. Шалтай Сегодня, 19:25
    Александр Григорьевич человек очень своеобразный , но претензий на получение "нобелевки" хоть за что нибудь очевидно не имеет . Лавры Горбачева и Обамы не его конек . А не было-ли среди участников недавних переговоров одного человека , для которого "необелевка" - давняя мечта ...
    Шалтай
Картина дня