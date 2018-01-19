Промсвязьбанк выбран правительством для операций по оборонзаказу
Промсвязьбанк (ПСБ), находящийся на санации в фонде ЦБ, был выбран правительством РФ для проведения операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам, сообщает Коммерсантъ.
ПСБ с середины декабря находится на санации в фонде консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, но именно он был выбран «для роли опорного» банка. Эту информацию подтвердили два источника в финансово-экономическом блоке правительства, а также два финансиста, знакомых с ситуацией.
В Минфине пояснили, что «новый банк по размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного… в ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ».
Официально назвать банк в Минфине отказались. В Самом Промсвязьбанке сообщили, что не слышали о таком решении правительства.
«До сих пор ПСБ не фигурировал в качестве кандидата на эту роль. Назывались в первую очередь дочерние Внешэкономбанку Связь-банк и Глобэкс-банк, а также подконтрольный "Ростеху" банк "Российская финансовая корпорация" (РФК). Однако буквально в конце декабря было принято неожиданное решение – "выделить" на эти цели ПСБ, который достаточен по размеру для того, чтобы перевести туда крупные контракты из банков, опасающихся из-за сотрудничества с оборонными предприятиями попасть под новые санкции США, в том числе из Сбербанка и ВТБ», – говорится в материале.
По оценке собеседников издания, все процедуры, включая передачу банка новому собственнику, будут осуществлены до конца первого квартала.
ПСБ с середины декабря находится на санации в фонде консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, но именно он был выбран «для роли опорного» банка. Эту информацию подтвердили два источника в финансово-экономическом блоке правительства, а также два финансиста, знакомых с ситуацией.
В Минфине пояснили, что «новый банк по размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного… в ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ».
Официально назвать банк в Минфине отказались. В Самом Промсвязьбанке сообщили, что не слышали о таком решении правительства.
«До сих пор ПСБ не фигурировал в качестве кандидата на эту роль. Назывались в первую очередь дочерние Внешэкономбанку Связь-банк и Глобэкс-банк, а также подконтрольный "Ростеху" банк "Российская финансовая корпорация" (РФК). Однако буквально в конце декабря было принято неожиданное решение – "выделить" на эти цели ПСБ, который достаточен по размеру для того, чтобы перевести туда крупные контракты из банков, опасающихся из-за сотрудничества с оборонными предприятиями попасть под новые санкции США, в том числе из Сбербанка и ВТБ», – говорится в материале.
Этапы следующие: сначала ЦБ закроет "дыру" в Промсвязьбанке, затем определит, какой капитал необходим банку для осуществления новых целей. Затем состоится юридическая передача кредитной организации казначейству,рассказал газете правительственный источник.
По оценке собеседников издания, все процедуры, включая передачу банка новому собственнику, будут осуществлены до конца первого квартала.
Использованы фотографии: https://www.vladimir.kp.ru
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