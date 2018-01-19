Промсвязьбанк выбран правительством для операций по оборонзаказу

Этапы следующие: сначала ЦБ закроет "дыру" в Промсвязьбанке, затем определит, какой капитал необходим банку для осуществления новых целей. Затем состоится юридическая передача кредитной организации казначейству,

Промсвязьбанк (ПСБ), находящийся на санации в фонде ЦБ, был выбран правительством РФ для проведения операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам, сообщает Коммерсантъ ПСБ с середины декабря находится на санации в фонде консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, но именно он был выбран «для роли опорного» банка. Эту информацию подтвердили два источника в финансово-экономическом блоке правительства, а также два финансиста, знакомых с ситуацией.В Минфине пояснили, что «новый банк по размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного… в ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ».Официально назвать банк в Минфине отказались. В Самом Промсвязьбанке сообщили, что не слышали о таком решении правительства.«До сих пор ПСБ не фигурировал в качестве кандидата на эту роль. Назывались в первую очередь дочерние Внешэкономбанку Связь-банк и Глобэкс-банк, а также подконтрольный "Ростеху" банк "Российская финансовая корпорация" (РФК). Однако буквально в конце декабря было принято неожиданное решение – "выделить" на эти цели ПСБ, который достаточен по размеру для того, чтобы перевести туда крупные контракты из банков, опасающихся из-за сотрудничества с оборонными предприятиями попасть под новые санкции США, в том числе из Сбербанка и ВТБ», – говорится в материале.рассказал газете правительственный источник.По оценке собеседников издания, все процедуры, включая передачу банка новому собственнику, будут осуществлены до конца первого квартала.