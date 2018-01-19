21:06 19 января

Промсвязьбанк выбран правительством для операций по оборонзаказу

Промсвязьбанк (ПСБ), находящийся на санации в фонде ЦБ, был выбран правительством РФ для проведения операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам, сообщает Коммерсантъ.

Промсвязьбанк выбран правительством для операций по оборонзаказу


ПСБ с середины декабря находится на санации в фонде консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, но именно он был выбран «для роли опорного» банка. Эту информацию подтвердили два источника в финансово-экономическом блоке правительства, а также два финансиста, знакомых с ситуацией.


В Минфине пояснили, что «новый банк по размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного… в ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ».

Официально назвать банк в Минфине отказались. В Самом Промсвязьбанке сообщили, что не слышали о таком решении правительства.

«До сих пор ПСБ не фигурировал в качестве кандидата на эту роль. Назывались в первую очередь дочерние Внешэкономбанку Связь-банк и Глобэкс-банк, а также подконтрольный "Ростеху" банк "Российская финансовая корпорация" (РФК). Однако буквально в конце декабря было принято неожиданное решение – "выделить" на эти цели ПСБ, который достаточен по размеру для того, чтобы перевести туда крупные контракты из банков, опасающихся из-за сотрудничества с оборонными предприятиями попасть под новые санкции США, в том числе из Сбербанка и ВТБ», – говорится в материале.

Этапы следующие: сначала ЦБ закроет "дыру" в Промсвязьбанке, затем определит, какой капитал необходим банку для осуществления новых целей. Затем состоится юридическая передача кредитной организации казначейству,
рассказал газете правительственный источник.

По оценке собеседников издания, все процедуры, включая передачу банка новому собственнику, будут осуществлены до конца первого квартала.

Использованы фотографии: https://www.vladimir.kp.ru
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Комментарии 9

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  1. Rusland Сегодня, 13:13
    Специально что-ли его перед этим за горло взяли, а заодно и очистили от нечести.
    Rusland
    1. Chertt Сегодня, 13:18
      Цитата: Rusland
      Специально что-ли его перед этим за горло взяли, а заодно и очистили от нечести.

      А почему бы нет. Два раза одно и то же делать не пришлось
      Chertt
    2. Petr1968 Сегодня, 15:07
      Цитата: Rusland
      а заодно и очистили от нечести.

      да, именно так и думали они )))))))))
      Petr1968
    3. _Ugene_ Сегодня, 16:45
      что у ПСБ проблемы давно известно и владельцы с этим и не спорили, не придумывайте на пустом месте
      _Ugene_
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:16
    Промсвязьбанк (ПСБ), находящийся на санации в
    Значит кобениться из-за угрозы санкций не станет winked
    КВУ-НСвД
  3. Не либероид Русский Сегодня, 13:31
    пусть сначало в госсобственность переведут, уволят старых топманагеров с импортной пропиской и исключат из долей офшоры а потом оборонку передают.... а в собственниках кого только нет... и в гендиректора как обычно сынок друга Путина Фрадкова... ничего нового
    Не либероид Русский
  4. Кент0001 Сегодня, 13:37
    .....и возглоавил банк Петр Фрадков! Совпадение? Нет, не думаю. Как-то так.
    Кент0001
  5. Гардамир Сегодня, 15:03
    «Промсвязьба́нк» — российский частный банк. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк». Кроме того, в деловой практике часто используется сокращение ПСБ. Штаб-квартира — в Москве.
    Дмитрий Николаевич Ананьев (род. 19 февраля 1969, Москва) — предприниматель, совладелец (вместе с братом Алексеем Ананьевым) холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.

    Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа (2006—2013).

    Обладая личным состоянием $1,4 млрд, в 2017 году занял 59 место в списке 200 богатейших бизнесменов России (по версии журнала Forbes)

    21 декабря 2017, по сообщению агентства Интерфакс, уехал в Великобританию
    Гардамир
  6. 23424636 Сегодня, 19:26
    помню товарищ из Самары решил помочь другу в Донецке баблом и пошел в отделение этого банка. После объяснения желания на него смотрели как на террориста ,троцкиста и уклониста одновременно а его просьбу осуществить перевод денег сравнивали с попыткой подорвать устои банковской системы страны. И конечно послали ,предварительно записав его спич и передав его куда следует. И что этот жи-к Силуанов хочет сделать с этим банком, передав его управу еще одному поцу сыну фрадкова которого ВВП давно давно учил в питерском суворовском училище типо "финансам." .Когда такие становятся на бабло обычно из них выходят великие "патриоты"типо львовского Фридмана ,который имея металлургическое образование стал гениальным счетоводом
    23424636
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