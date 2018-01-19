21:04 19 января

МИД РФ: Спецслужбы США слили BuzzFeed персональные данные российских дипломатов

На официальном сайте министерства иностранных дел опубликовали комментарий ведомства по поводу публикаций в американской прессе о денежных переводах из России на адрес посольства в Вашингтоне. Речь идёт о публикациях на американском информационном портале BuzzFeed (отдающем явном «желтизной»), которая основывается на получении персональных данных сотрудников российской дипмиссии по номерам их банковских карт. В МИД России обвиняют BuzzFeed в том, что портал является инструментом американским спецслужб, вторгающимся в пределы конфиденциальной информации о банковских транзакциях.

МИД РФ: Спецслужбы США слили BuzzFeed персональные данные российских дипломатов


Приводим комментарий главного внешнеполитического ведомства России полностью:


Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб ресурс «Баззфид» опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего Посольства – действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны.

Сотрудники указанного ресурса сами признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет. Однако получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно. Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов Посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, – дело рук официального Вашингтона.

Причем многие приведенные сведения сознательно сфальсифицированы и опять, как было в ноябре 2017 года, злонамеренно интерпретированы в стремлении вписать их в логику кампании в США по обвинению России во «вмешательстве в американские выборы». Но в случае со счетами это уже не просто вопрос «фейковых новостей», а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных.

Правда, даже с помощью подтасовок ничего предосудительного предъявить нам у американских русофобов, которые судят по себе, не получается – за полным отсутствием реальной фактуры. В отличие от посольств США, нередко прибегающим к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается.

Именно поэтому инициаторы очередной антироссийской провокации пытаются придать конспирологический характер обычным переводам зарплаты, перечислению дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежам строительным фирмам за проведенный ремонт.

В очередной раз приходится констатировать, что Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России. Давление на них продолжается и нарастает. Налицо – злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение. Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства, незамедлительно пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации, и привлечь к ответственности виновных, включая тех, кто занимает соответствующие должности в американском госаппарате.


Как видно, в комментарии все вещи названы своими именами и применены достаточно резкие трактовки, которые являются, по сути, симметричным ответом на риторику Соединённых Штатов Америки в отношении Российской Федерации.

Использованы фотографии: Военное обозрение
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Комментарии 23

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  1. Logall Сегодня, 13:29
    Им только осталось свой вариант сайта "Миротворец" сделать... Или уже есть?
    Я раньше думал, что Украина у США учится.. А теперь непонятно!
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 13:35
      А чего заявлять? Действовать надо. Ждём с зеркальных шагов.
      Чёрный
      1. BerBer Сегодня, 13:45
        Зачем? Пусть теряют доверие, нам этого не надо.
        BerBer
        1. Geisenberg Сегодня, 14:09
          Цитата: BerBer
          Зачем? Пусть теряют доверие, нам этого не надо.


          "Другие" вертят на вертеле и доверие и все прилагающиеся к нему приличия.
          Geisenberg
      2. Geisenberg Сегодня, 14:08
        Цитата: Чёрный
        А чего заявлять? Действовать надо. Ждём с зеркальных шагов.


        Что-то мне подсказывает, что не дождёмся. Хотя слить в ответ с СМИ персональные данные всех сотрудников американского МИДа и самого МИДа было бы справедливо, вместе с транзакциями за год например )))) .
        Geisenberg
  2. Alexey-74 Сегодня, 13:33
    Слить нафиг конфиденциальные данные про их дипломатов и прочих секретарей и кураторов в соц сети и будет тогда такой вой......правда придется уподобиться им..., но другого языка они не понимают, грязно играют....
    Alexey-74
    1. Chertt Сегодня, 13:45
      Цитата: Alexey-74
      Слить нафиг конфиденциальные данные про их дипломатов и прочих секретарей и кураторов

      Если мы это сделаем, все НКО и Либеральную оппозицию, придется открыто признать "вражескими агентами"
      Chertt
      1. Spez Сегодня, 18:39
        И в чём проблема?
        Spez
        1. Chertt Сегодня, 18:47
          В том что мы вежливые и тактичные, и не можем в лицо пожилому, якобы заслуженному деятелю сказать что он использованный контрацептив.
          Chertt
          1. Spez Сегодня, 20:52
            Экзорцизм и вежливость не совместимы. Это как вместо "аминь" говорить в конце "пожалуйста".
            Spez
    2. Rusland Сегодня, 14:00
      Да, мы им косточки тогда все перемоим, много о себе, о своих мамках узнают.
      Rusland
  3. saturn.mmm Сегодня, 13:35
    Сколько можно жаловаться и плакать?
    Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение

    Да ковбою пофиг.
    saturn.mmm
    1. Chertt Сегодня, 13:41
      Цитата: saturn.mmm
      Да ковбою пофиг.

      Сколько раз Россию нужно пнуть в копчик, что бы мы сделали что нибудь действительно "жесткое" по отношению к матрасникам и их шестеркам
      Chertt
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    3. данаш я Сегодня, 20:20
      Точнее шерифу.А в общем и целом,согласен. hi
      данаш я
  4. Altona Сегодня, 13:37
    Вскрывать "дипломатическую почту" США, которая идет на финансирование оппозиции. Обычно это тюки со 100,50 и 20 долларовыми купюрами. Не может быть сотни килограмм дипломатической почты одномоментно, это обычно черный нал.
    Altona
  5. Bakht Сегодня, 13:37
    В суд подавали? Если нет, то и говорить не о чем...
    Bakht
  6. BerBer Сегодня, 13:43
    Теряют в лице пин до сы. Уверен, что каждое посольство других стран примеряло ситуацию на себя.
    BerBer
  7. Лексус Сегодня, 14:33
    Честным людям нечего бояться.
    Лексус
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 16:47
    Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение

    Насчет требования "прекратить практику" - я согласен, а вот всему остальному США нужно сперва научить.
    КОТ БАЮН
  9. богомданый Сегодня, 16:59
    мы выражаем крайнюю озабоченность,это серьезно
    богомданый
  10. APASUS Сегодня, 17:59
    А чего мы ждем собственно . Пока получается ,что надо отвечать такими же действиями,просто разговоры похоже не доходят?
    У нас к стати полно инфы ,как например в конверты попадают деньги которые потом находят у Собчак
    APASUS
  11. Kisso4kin Сегодня, 18:02
    Озабочки
    Kisso4kin
  12. словак Сегодня, 20:05
    пора в российских городах, где есть сотрудники американских учреждений и работающие у них россияне, а также СМИ иноагенты и НПО, поставить стенды, на которых разместить их фото, адреса, номера телефонов, автобиографические данные, состояние банковских счетов, а также ежедневно освещать их жизнь в подробностях за минувший день с фотоотчетом
    словак
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