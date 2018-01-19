МИД РФ: Спецслужбы США слили BuzzFeed персональные данные российских дипломатов

Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб ресурс «Баззфид» опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего Посольства – действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны.



Сотрудники указанного ресурса сами признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет. Однако получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно. Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов Посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, – дело рук официального Вашингтона.



Причем многие приведенные сведения сознательно сфальсифицированы и опять, как было в ноябре 2017 года, злонамеренно интерпретированы в стремлении вписать их в логику кампании в США по обвинению России во «вмешательстве в американские выборы». Но в случае со счетами это уже не просто вопрос «фейковых новостей», а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных.



Правда, даже с помощью подтасовок ничего предосудительного предъявить нам у американских русофобов, которые судят по себе, не получается – за полным отсутствием реальной фактуры. В отличие от посольств США, нередко прибегающим к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается.



Именно поэтому инициаторы очередной антироссийской провокации пытаются придать конспирологический характер обычным переводам зарплаты, перечислению дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежам строительным фирмам за проведенный ремонт.



В очередной раз приходится констатировать, что Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России. Давление на них продолжается и нарастает. Налицо – злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.



Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение. Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства, незамедлительно пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации, и привлечь к ответственности виновных, включая тех, кто занимает соответствующие должности в американском госаппарате.

На официальном сайте министерства иностранных дел опубликовали комментарий ведомства по поводу публикаций в американской прессе о денежных переводах из России на адрес посольства в Вашингтоне. Речь идёт о публикациях на американском информационном портале BuzzFeed (отдающем явном «желтизной»), которая основывается на получении персональных данных сотрудников российской дипмиссии по номерам их банковских карт. В МИД России обвиняют BuzzFeed в том, что портал является инструментом американским спецслужб, вторгающимся в пределы конфиденциальной информации о банковских транзакциях.Приводим комментарий главного внешнеполитического ведомства России полностью:Как видно, в комментарии все вещи названы своими именами и применены достаточно резкие трактовки, которые являются, по сути, симметричным ответом на риторику Соединённых Штатов Америки в отношении Российской Федерации.