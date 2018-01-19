В России начата разработка авиадвигателя большой тяги ПД-35

Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать всё за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем,

Двигатель ПД-35 нужен не только для российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Он позволит уйти от четырёхмоторной схемы на ИЛ-476, ИЛ-478, ИЛ-96-400, а также станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ТА). Создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн – крайне важная для развития нашей авиации задача. В советское время она так и не была решена. Сейчас мы к ней подошли, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21. Двигатель ПД-35 нужен,