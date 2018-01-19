В России начата разработка авиадвигателя большой тяги ПД-35
В начале января предприятие «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь) получило от материнской Объединенной двигателестроительной корпорации заказ на изготовление двигателя-демонстратора технологий (ДДТ) ПД-35, предназначенного для дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов, сообщает bmpd со ссылкой на портал «Авиация России.
Согласно техзаданию, двигатель должен быть собран и испытан к декабрю 2023 года. Стоимость работ определена в 64,3 млрд. рублей.
«Решение о разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн было принять в 2016 году. Он необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных авиалайнерах и мощных военно-транспортных самолетах. 23 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018-м, но и вплоть до 2020 года включительно», – говорится в материале.
Путин назвал эту работу одним из приоритетов.
Также ПД-35 планируется установить на перспективный китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929.
«На базе двигателя ПД-35 планируется в дальнейшем создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до тяги на взлёте до 50 т», – сообщили в «ОДК-Авиадвигателе».
По данным предприятия, общая стоимость программы ПД-35 оценивается в 180 млрд. рублей. В отличие от прежних программ создания авиадвигателей, впервые в эту сумму входят и затраты на капитальное строительство, что связано с новизной проекта. Для создания и производства семейства ПД-35 необходимо строить практически новое производство, а также новую испытательную базу.
Согласно техзаданию, двигатель должен быть собран и испытан к декабрю 2023 года. Стоимость работ определена в 64,3 млрд. рублей.
«Решение о разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн было принять в 2016 году. Он необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных авиалайнерах и мощных военно-транспортных самолетах. 23 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018-м, но и вплоть до 2020 года включительно», – говорится в материале.
Путин назвал эту работу одним из приоритетов.
Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать всё за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем,сказал он.
Также ПД-35 планируется установить на перспективный китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929.
«На базе двигателя ПД-35 планируется в дальнейшем создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до тяги на взлёте до 50 т», – сообщили в «ОДК-Авиадвигателе».
По данным предприятия, общая стоимость программы ПД-35 оценивается в 180 млрд. рублей. В отличие от прежних программ создания авиадвигателей, впервые в эту сумму входят и затраты на капитальное строительство, что связано с новизной проекта. Для создания и производства семейства ПД-35 необходимо строить практически новое производство, а также новую испытательную базу.
Двигатель ПД-35 нужен не только для российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Он позволит уйти от четырёхмоторной схемы на ИЛ-476, ИЛ-478, ИЛ-96-400, а также станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ТА). Создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн – крайне важная для развития нашей авиации задача. В советское время она так и не была решена. Сейчас мы к ней подошли, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21. Двигатель ПД-35 нужен,написал в своем «Твиттере» вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Использованы фотографии: aviation21.ru
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