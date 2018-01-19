21:03 19 января

В России начата разработка авиадвигателя большой тяги ПД-35

В начале января предприятие «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь) получило от материнской Объединенной двигателестроительной корпорации заказ на изготовление двигателя-демонстратора технологий (ДДТ) ПД-35, предназначенного для дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов, сообщает bmpd со ссылкой на портал «Авиация России.



Согласно техзаданию, двигатель должен быть собран и испытан к декабрю 2023 года. Стоимость работ определена в 64,3 млрд. рублей.


«Решение о разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн было принять в 2016 году. Он необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных авиалайнерах и мощных военно-транспортных самолетах. 23 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018-м, но и вплоть до 2020 года включительно», – говорится в материале.

Путин назвал эту работу одним из приоритетов.

Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать всё за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем,
сказал он.

Также ПД-35 планируется установить на перспективный китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929.

«На базе двигателя ПД-35 планируется в дальнейшем создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до тяги на взлёте до 50 т», – сообщили в «ОДК-Авиадвигателе».

По данным предприятия, общая стоимость программы ПД-35 оценивается в 180 млрд. рублей. В отличие от прежних программ создания авиадвигателей, впервые в эту сумму входят и затраты на капитальное строительство, что связано с новизной проекта. Для создания и производства семейства ПД-35 необходимо строить практически новое производство, а также новую испытательную базу.

Двигатель ПД-35 нужен не только для российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Он позволит уйти от четырёхмоторной схемы на ИЛ-476, ИЛ-478, ИЛ-96-400, а также станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ТА). Создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн – крайне важная для развития нашей авиации задача. В советское время она так и не была решена. Сейчас мы к ней подошли, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21. Двигатель ПД-35 нужен,
написал в своем «Твиттере» вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Использованы фотографии: aviation21.ru
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Комментарии 38

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  1. Victor_B Сегодня, 13:39
    Ну что...
    Молодцы!
    Флаг в руки и барабан на пузо!
    В добрый путь.
    Victor_B
    1. RASKAT Сегодня, 13:51
      Мне казалось что по двигателю большой тяги уже шли работы. Возможно шли технико экономические обоснования, и теоретические работы. Еще пару лет назад Путин говорил, что деньги выделили их какого то частного фонда ( из президентского фонда!), а не из федерального бюджета, что бы общественность не тревожить. Вот одно из видео годовалой давности.
      RASKAT
      1. Владимир16 Сегодня, 14:18
        Цитата: RASKAT
        Мне казалось что по двигателю большой тяги уже шли работы

        Читайте внимательно
        В отличие от прежних программ создания авиадвигателей, впервые в эту сумму входят и затраты на капитальное строительство, что связано с новизной проекта. Для создания и производства семейства ПД-35 необходимо строить практически новое производство, а также новую испытательную базу.
        hi
        Речь идет о создании новых производств. Это не просто создание движка, а создание целого направления в создании и производстве двигателей. И что важно - выделены деньги на это дело, и заказчик ждет завод и двигатели.
        Владимир16
      2. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:45
        Ну во-общем-то они и не прекращались. Хотя одно время разработки были сильно заморожены. Спецы с заводов жалились на проблемы с финансированием. Принципиально ряд проблем - ну например с теплозащитой наиболее термически нагруженных деталей был решен достаточно давно. Пример блока сопловых лопаток с теплозащитой на основе оксида циркония на фото.
        МИМО ПРОХОДИЛ
        1. gridasov Сегодня, 14:55
          Ошибочность такого подхода через поиск новых материалов состоит в том , что работоспособность этих деталей ограничивается граничными параметрами и главное не управляется . При этом создание управляемого процесса осуществляется совершенно новыми методами и подходами к решению вопросов и проблем . Конструктуивно ротор с лопатками должен и может быть устроен таким образом , чтобы поляризация этих лопаток происходила не по поперечному вектору . а по линейном в соответствии с формой и размерностью лопаток как поверхностей истечения и ионизации . Ну и вообще мало кто поймет . что температура это следствие эл. магнитных процессов , а значит и решать ее нужно соответствующими методами, а не тупым поиском панацеи
          gridasov
    2. сибиралт Сегодня, 14:01
      Китайцы сказали - надо, мы ответили - есть! soldier
      сибиралт
      1. Chertt Сегодня, 14:19
        Цитата: сибиралт
        Китайцы сказали - надо, мы ответили - есть!

        Даже если и так, то это не самый худший вариант взаимодействия. Если к тому же учесть, что на выходе получится перспективный китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929.
        Chertt
        1. RASKAT Сегодня, 15:08
          Мне тоже кажется, что если бы китайцы проплатили этот двигатель. Они бы все мощности и технологии перетащили к себе. Уж так они устроены, Китайцы.
          RASKAT
  2. Кент0001 Сегодня, 13:43
    ....лет 10 бабло попилят, дачи, квартиры в Лондоне.... хорошо хоть в принципе решили данную тему прорабатывать. Готовимся к полной изоляции.
    Кент0001
    1. Chertt Сегодня, 13:48
      Как вы думаете, если скрестить КЭПа, всеПропальщика и мыВсеумремщика , что получится в результате
      Chertt
      1. Serg65 Сегодня, 13:54
        Цитата: Chertt
        Как вы думаете, если скрестить КЭПа, всеПропальщика и мыВсеумремщика , что получится в результате

        laughing Кент0001!!!!!!
        Serg65
      2. просто экспл Сегодня, 15:07
        я могу получиться , при чем я ярый путиноид и считаю что Россия развивается и идет в правильном направлении .
        но меня уже достали новости про то что Россия сделает , в России начали разрабатывать , и никогда не вижу новостей в стиле - в России сделали , Россия разработала и прочее .
        даже нашу гордость ПАК ФА и Армату превратили в наш позор , тем что сроки переносят каждый год уже хз сколько лет подряд . эти дятлы сразу озвучили сроки в которые нереально было уложиться , но они со всех экранов и сайтов убеждали что они смогут , не смогли , и кто в этом виноват ? мы в том что им поверили или они в том что обещали невыполнимое ?
        а так да . сколько новостей в России начали разрабатывать то то и то то . и выделили столько то миллиардов рублей и столько то миллиардов рублей . и вот ни миллиардов , ни результата .
        и можете минусовать сколько угодно , но то что у нас трындят и тырят больше чем делают это факт . точнее сказать , что если считаные единицы контор которые реально делают . остальные только тырят и трындят . и Рогозин еще шутить начился . дошутится скоро до того что мы у матрасов будем просить наших космонавто в космос отправить .
        просто экспл
        1. mashinist Сегодня, 15:33
          Просто инфы много и мы думаем скорее бы, а времени прошло ещё не так много только 18 год начался после 20 должен перелом начаться + нас разрыв с украиной тронул сильно, санкции тоже... полного перевооружения и возраждения стоит ждать к 30—му году так что слюни подберите и не так внимательно следите за новостями, а то зарываетесь
          mashinist
          1. просто экспл Сегодня, 15:42
            инфы не много , просто она ложная .
            и ложная оно из за лжи и некомпетентности чиновников .
            какой дятел в 2010м году смог обещать ПАК ФА и Амарту в СЕРИЙНОМ производстве в 2012м году ? у матрасов YF-22 после первого полета на вооружение встал только через 15 лет , и после этого еще несколько лет на земле стоял , пилоты сознание теряли .
            и у матрасов в те времена и с финансами и с кадрами проблем не было вообще .
            у нас кадры потеряны , с финасами попа , а эти тела пищат что под их чуткими и мудрым руководством будет сделано то что даже СССР и США не смогли (программы за 2 года) .
            и потом оказывается что опа , оказывается Арамата только войсковые испытания проходить будет как минимум 2 года , а че , это тело которое обещало армату в 2012м не знало сколько идут войсковые испытания ?
            то есть тело или тупое и не знает свою профессию вообще (ни сколько проектируется , ни как проектируетя , иначе знал сколько это по времени занимает , ни сколько испытывается и прочее) или тупо врет .
            просто экспл
        2. Chertt Сегодня, 15:35
          Цитата: просто экспл
          но меня уже достали новости про то что Россия сделает , в России начали разрабатывать , и никогда не вижу новостей в стиле - в России сделали

          Я могу не напрягаясь назвать десятки того, что Россия сделала за последнее время (МС-21 одно время назад, задолбал над дачей летать). Но вы все равно не поверите, или придумаете какой нибудь негатив
          Chertt
          1. просто экспл Сегодня, 15:49
            я не придумаю негатив , ибо Вы так и не поняли разницу между испытательной моделью и серийным изделием .
            опытные образцы есть и у ПАК ФА и у арматы их тоже немало , но это не серия .
            наберите в поисковике инфу по армате , нам ее обещали к 2020-му году аж 2300 шт.
            как думаете - успеют ?
            а про ракеты носители наберите поисковые запросы - сколько было планов , сколько бабла выделили - где новые ракеты носители ?
            мне нравится ход выполнения программ по Су-30,34,35 , по вертушкам у нас превосходно (правда заплеты по ПТУР и РЛС но это поправимо и не смертельно) , Алмаз Антей работает хорошо (хотя у него есть проблемы с 9М96хх), и другие .
            Росатом пашет на отлично .
            поэтому и пишу что Россия развивается .
            но то то я описал мало пиарится . пиарятся программы которые профуканы , прокаканы , проворованы . и меня огорчают новости по ПАК ФА и армате . не ход работ , ибо это нормально , я вообще считаю что их можно было бы и в 2025 принять , во времени это подходит , но зачем нам врали , зачем нас убедили что это будет в 2012 .
            а теперь вспомните какие тут были посты про перенос сроков у Ф-35.
            ф-35 позор штатов , не их инженеров , они как раз молодцы , а позор программы и пиарщиков , наши умудрились тоже самое сделать с ПАК ФА и Арматой .
            просто экспл
            1. Chertt Сегодня, 16:11
              Цитата: просто экспл
              пиарятся программы которые профуканы , прокаканы , проворованы .

              Понимаю ваше недовольство hi Самого раздражает поведение некоторых генералов, зарабатывающих себе политический рейтинг. Но я вижу какая тонкая грань между полезной критикой, негативным критиканством и разрушительным всеПропальством.
              Chertt
    2. kap-lei Сегодня, 13:53
      Дело на контроле у "самих", так что всё будет в порядке
      kap-lei
      1. faiver Сегодня, 14:28
        блажен кто верует...
        faiver
      2. капрал Сегодня, 17:18
        Цитата: kap-lei
        Дело на контроле у "самих", так что всё будет в порядке

        Помнится про "Восточный" то же самое говорили. wassat
        капрал
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:50
    Главное создать действующий образец в сжатые сроки - иначе он устареет и ставить в серию будет нецелесообразным . А вечные сдвигивправо уже становятся к сожалению недоброй традицией . Да и действующие предполагаемые к модификации носители не молодеют , а совместный с китайцами проект без этого мотора теряет для нас изрядную долю смысла
    КВУ-НСвД
    1. Вадим237 Сегодня, 19:58
      Для ВТА хоть и устаревший, но с тягой 30000 килограмм сил, критически необходим - потому как ни какого другого нет.
      Вадим237
  4. Alexey-74 Сегодня, 13:53
    Будем надеяться, что действительно разработают, и будем иметь свое.....
    Alexey-74
  5. tchoni Сегодня, 14:08
    В России начата разработка авиадвигателя большой тяги ПД-35
    Обещать не значит жениццо hi
    tchoni
  6. kaschey Сегодня, 14:30
    Учитывая, что ПД-14, (четырнадцатитонник) разрабатывается с 1999 года и все никак, то сие обещание разработать на 35 тонн двигло попахивает популизмом по меньшей мере.
    Конструкторы с поднебесной думаю это давно просчитали и у них готов План №2.
    Нет, ну конечно освоить 180 лярдов за 5 лет, это лучше чем за 20, ведь деньги сейчас нужны.
    А в общем и целом печально на это все смотреть, тут ТАДы и КиПАДы отдыхают, тут желание получить деньжат побольше преобладает.
    Ну вот и все, а теперь ставьте минусы.......
    kaschey
  7. Лексус Сегодня, 14:31
    Очень нужная работа. Побольше дела и поменьше пустозвонства.
    Лексус
    1. notingem Сегодня, 18:16
      Дело будет. Будет офис. Будут секретутки.Будут роскошные квартиры. Двигателя НЕ БУДЕТ
      notingem
      1. Вадим237 Сегодня, 20:00
        Двигатель сделают - в этом нет сомнений.
        Вадим237
  8. Genry Сегодня, 14:49
    Думаю, что проект осуществят. Немного сдвинут сроки, но для получения большей отдачи по проекту.
    С начала разработки Сухой-Суперджет в Россию было привезено, освоено и адаптировано много новых авиационных конструкторских и строительных технологий. Благодаря этому были реализованы сложные проекты по самолёту МС-21, двигателю ПД-14, сопутствующих компонентов оборудования и современных материалов. Это создает задел для следующих проектов и ПД-35 уже будет идти по проторенной дорожке.
    Genry
  9. gridasov Сегодня, 15:09
    Увеличение радиуса ротора и длинны лопаток приведет к тому, что они начнут совершать колебательные алгоритмические физические процессы в плоскости вращения всего ротора . Это значит , что изменятся нагрузки на опорные узлы . Но хуже всего , что каждая лопатка будет иметь свои индивидуальные колебательные процессы по всем плоскостям и относительно продольной оси скручивания. Поэтому произойдут не позитивные , а негативные и разрушительные резонансные как их называют процессы разрушения . Это не считая , что при увеличении скорости истечения воздуха в нем так же возникнут кавитационные процессы, разрушающие эти поверхности истечения . Поэтому в анализе комплексных процессов нужно учитывать все процессы , которые развиваются по своим алгоритмам . Но!!!! Оказывается таки методов комплексного анализа -то и нет
    gridasov
    1. mashinist Сегодня, 15:38
      вы конструктор что ли?:)
      mashinist
      1. капрал Сегодня, 17:23
        Цитата: mashinist
        вы конструктор что ли?:)

        Это местный непризнанный гений, вроде Томаса Эдисона,Николы Тесла и Альбеота Энштейна в одном флаконе.
        Вот только его никто за много лет понять не может. request
        капрал
      2. Spez Сегодня, 18:33
        почитайте про "свободную энергию", например. Или про вечный двигатель. Вот у этого персонажа пара вечных двигателей в гараже, и ещё три в сарае работают. Всю шестую палату отапливают.
        Spez
        1. Вадим237 Сегодня, 20:02
          У него только ВАРП двигателя нету - а то бы вся палата, могла путешествовать в пространстве или даже по другим измерениям.
          Вадим237
          1. Spez Сегодня, 20:41
            кто знает, кто знает...
            Spez
    2. Servisinzhener Сегодня, 15:46
      Двигатель тягой более 30 тон есть на Airbus A380, а значит никаких принципиальных препятствий создать такой двигатель нет. И конструктора его создавшие учли все условия влияющие на его элементы. Значит и наши учтут.
      Servisinzhener
      1. notingem Сегодня, 18:23
        Ну значит нормально. Можно уже начать продавать двигатель ? Желательно за валюту
        notingem
  10. planetauuu.com Сегодня, 20:52
    Прочитав статью и издав громкое УР-РА!, голова припомнила что-то из далекого прошлого. Заставила полезть и Интернет. Оказывается, супостаты заканчивают испытания двигателя GE9Х. Takeoff thrust 105,000 lbf (470 kN). С килоньютонами надо поступать так - делить их безжалостно на 10. Получаем тягу в 47 тонн.
    planetauuu.com
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