В Китае заявили о прорыве в создании экзоскелета-робота
Китайские военные инженеры заявили, что сделали решающий прорыв в исследовательских разработках экзоскелета-робота, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на ресурс mp.weixin.qq.com.
По данным ресурса, новинка китайской оборонной промышленности недавно прошла полевые испытания, и уже выпущена первая партия изделий.
По словам разработчиков, военные экзоскелетные роботы отличаются передовым инновационным дизайном и обладают совершенной конструкцией, в которой применены нескольких датчиков, способных управлять микрогидравлическими системами, а также создавать эффективное взаимодействие между человеком и машиной».
Командование НОАК высоко оценило выдающиеся достижения исследовательской группы и выразило надежду, что «процесс создания систем с элементами искусственного интеллекта достигнет новых вершин».
Ресурс отмечает, что создание подобных интеллектуальных роботов «имеет большие перспективы применения и в гражданских областях, в частности на тяжелых производствах, спасении людей и ликвидации последствий стихийных бедствий, в медицинской реабилитации и др.».
В настоящее время уровень разработок в данном направлении наиболее высок в США и Японии. Однако создание китайского экзоскелетного робота практически полностью ликвидировало отставание КНР.
По данным ресурса, новинка китайской оборонной промышленности недавно прошла полевые испытания, и уже выпущена первая партия изделий.
По словам разработчиков, военные экзоскелетные роботы отличаются передовым инновационным дизайном и обладают совершенной конструкцией, в которой применены нескольких датчиков, способных управлять микрогидравлическими системами, а также создавать эффективное взаимодействие между человеком и машиной».
Командование НОАК высоко оценило выдающиеся достижения исследовательской группы и выразило надежду, что «процесс создания систем с элементами искусственного интеллекта достигнет новых вершин».
Ресурс отмечает, что создание подобных интеллектуальных роботов «имеет большие перспективы применения и в гражданских областях, в частности на тяжелых производствах, спасении людей и ликвидации последствий стихийных бедствий, в медицинской реабилитации и др.».
В настоящее время уровень разработок в данном направлении наиболее высок в США и Японии. Однако создание китайского экзоскелетного робота практически полностью ликвидировало отставание КНР.
Использованы фотографии: mp.weixin.qq.com
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