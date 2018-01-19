21:00 19 января

В Китае заявили о прорыве в создании экзоскелета-робота

Китайские военные инженеры заявили, что сделали решающий прорыв в исследовательских разработках экзоскелета-робота, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на ресурс mp.weixin.qq.com.



По данным ресурса, новинка китайской оборонной промышленности недавно прошла полевые испытания, и уже выпущена первая партия изделий.


По словам разработчиков, военные экзоскелетные роботы отличаются передовым инновационным дизайном и обладают совершенной конструкцией, в которой применены нескольких датчиков, способных управлять микрогидравлическими системами, а также создавать эффективное взаимодействие между человеком и машиной».

Командование НОАК высоко оценило выдающиеся достижения исследовательской группы и выразило надежду, что «процесс создания систем с элементами искусственного интеллекта достигнет новых вершин».

Ресурс отмечает, что создание подобных интеллектуальных роботов «имеет большие перспективы применения и в гражданских областях, в частности на тяжелых производствах, спасении людей и ликвидации последствий стихийных бедствий, в медицинской реабилитации и др.».

В настоящее время уровень разработок в данном направлении наиболее высок в США и Японии. Однако создание китайского экзоскелетного робота практически полностью ликвидировало отставание КНР.

Использованы фотографии: mp.weixin.qq.com
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Комментарии 25

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:46
    Интересная разработка. Но наши кулибины тоже не сидят сложа руки fellow
    Житель города Пушкино 38-летний Антон Мальцев создал полноценный экзоскелет, напоминающий доспехи. Конструкция надевается на всё тело с целью улучшения физических возможностей. Мальцев рассказал следствию, что его изобретение было создано для самозащиты. По словам адвоката Мальцева, ветеран как минимум один раз выходил в «костюме» на разговор с коллекторами. Соседи же однажды стали свидетелями того, как Мальцев в экзоскелете с карабином «Сайга» подмышкой бежал по двору за двумя коллекторами. Сейчас на Мальцева возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Дома у ветерана нашли более десятка пистолетов, гранат и винтовок. Экзоскелет же оружием не считается.

    https://life.ru/t/коллекторы/886944/voina_s_kolli
    ektorami_kak_eks-boiets_sobra_zashchishchal_zhili
    o_s_pomoshchiu_ekzoskielieta
    Аристарх Людвигович
    1. сибиралт Сегодня, 14:10
      А почему не показали "батарейку" к этому скелету? belay
      сибиралт
      1. The_Lancet Сегодня, 14:47
        А почему не показали "батарейку" к этому скелету?

        Насмехаться над Китаем в 2018 году это не правильно.Китай является основным и самый главный конкурент для США почти по всем перспективным разработкам.
        На них также не влияют сдерживающий фактор - защита окружающей среды)
        The_Lancet
    2. RASKAT Сегодня, 14:14
      А на спине что? Мешок с батарейками?
      Мне кажется очередная китайская утка.
      Да и вообще, сможет ли экзоскелет поспорить с робототехническим комплексом в эффективности. Даже легкие роботы уже сегодня несут 12.7мм пулемет, гранатометы, Птуры, прицельные комплексы. Один боец вряд ли такое сможет унести, даже с экзоскелетом.
      RASKAT
      1. сибиралт Сегодня, 14:23
        Настоящий экзоскелет будет выглядеть так. Работает от спички. lol
        сибиралт
  2. Alexey-74 Сегодня, 13:49
    быстро они в войска внедряют....наши годами испытания проводят...в принципе поэтому наши военные разработки и ценятся во всем мире....а не китайские. yes
    Alexey-74
    1. Svarog Сегодня, 13:53
      Цитата: Alexey-74
      быстро они в войска внедряют....наши годами испытания проводят...в принципе поэтому наши военные разработки и ценятся во всем мире....а не китайские. yes

      Еще лет 5 и китайское будет такое же качественное, как и Японское. А у нас пока Чубайсы такими темами рулят, ничего, кроме распила не будет..
      Svarog
      1. Mestny Сегодня, 14:45
        Хватить нести ерунду. Никогда оно у них не будет такое же качественное, такой необходимости нет.
        И у нас всё не так плохо.
        Mestny
        1. Svarog Сегодня, 14:51
          Цитата: Mestny
          Хватить нести ерунду. Никогда оно у них не будет такое же качественное, такой необходимости нет.
          И у нас всё не так плохо.

          Ерунда - это то что у нас не все так плохо.. Их машины, с каждым годом все качественнее, как и остальные товары, а что мы продаем за границу? Не считая вооружения и строительства АЭС, причем за свой счет.
          Svarog
    2. sub307 Сегодня, 14:05
      Китай вообще во многих областях Россию , и не только, опережает. И ВВП у в Китае показал рост за 2017г. вроде аж 6.5%.
      sub307
      1. ghby Сегодня, 14:20
        Цитата: sub307
        Китай вообще во многих областях Россию , и не только, опережает. И ВВП у в Китае показал рост за 2017г. вроде аж 6.5%

        ВВП не показатель опережения в технологиях. Вообще не показатель.
        ghby
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:01
    О реальных достижениях китайцы чаще молчат
    КВУ-НСвД
  4. Жаждущий ветра Сегодня, 14:07
    Нет ни слова как собираются его энергетически обеспечивать. Та же муть как и с лазерами, мазерами, фазерами...
    Китайцы недавно в открытый космос под водой выходили. Та же опера только в профиль.
    Жаждущий ветра
  5. Azazelo Сегодня, 14:18
    Ну таскать снаряды, подносить мины, наводить понтоны - может быть. Для ведения боевых действий - лажа полная. Заметный, габаритный (в технику не залезешь). Как ОКР может быть интересно, там посмотрим.
    Azazelo
  6. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:18
    Ну и что здесь нового?
    Дорогие россияне, когда возили меня в прошлом году по разным интересным центрам показали такую разработку. Уже апробирована.
    Когда будет в войсках - ну это не ко мне. Кто там у вас за главного над войсками?
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. ghby Сегодня, 14:31
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      Когда будет в войсках - ну это не ко мне.

      Как вопрос с компактным источником питания решат так сразу и будет.
      ghby
      1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:51
        Ну тогда в путь, тока если у китайцев источники брать будите (ну как "байкалы" у тайваньцев) то обязательно проверяйте, а то у нас уже два электробуса сгорели
        МИМО ПРОХОДИЛ
  7. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:19
    Ну и что здесь нового?
    Дорогие россияне, когда возили меня в прошлом году по разным интересным центрам показали такую разработку. Уже апробирована.
    Когда будет в войсках - ну это не ко мне. Кто там у вас за главного над войсками?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  8. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:26
    Прототип российского скелета. Вид со спины
    МИМО ПРОХОДИЛ
  9. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:27
    Прототип российского скелета. Вид со спины
    МИМО ПРОХОДИЛ
  10. Incvizitor Сегодня, 14:41
    Экзоскелет может так же быть ещё полезен если на него навешать брони, защита будет что надо, вот только когда разрядится, носитель, оператор или как его, будет стоять и сдвинуться не сможет на поле боя, надо тогда ещё ему второго чела в пару, чтобы элемент питания менял...
    А вообще пока вопрос с источником питания не решат толку мало.
    Incvizitor
    1. Вадим237 Сегодня, 20:06
      Батарея будет на топливных элементах - а зарядка будет идти от движения солдата.
      Вадим237
  11. gridasov Сегодня, 14:42
    Странно видеть , что люди думают , что они умнее тех кто создавал этого человека . По факту экзоскелет должен представлять из себя оболочку пространственную в которую. он мог бы влезть , Но в остальном все процессы он должен делать по образу и подобию то как это делает этот человек. Конечно можно создавать отдельные электромагнитные индукционные устройства по подобию человеческих мышц . Но для этого нужно создать такую катушку, до принципов работы которой оказывается додуматься сложно.
    gridasov
  12. JonnyT Сегодня, 14:46
    Пока что у китайцев прорывы только в презервативах. Уж больно похоже на новости в стиле "НАТО в шоке трепещит и не имеет аналогов в мире"
    JonnyT
  13. gromoboj Сегодня, 16:39
    Сзади в рюкзаке аккумуляторы ?
    gromoboj
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