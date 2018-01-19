СМИ: Российские войска уйдут из Африна перед наступлением турок

Угроза в отношении Турции растет с каждым днем. Мы проведем эту операцию и победим терроризм

Россия выведет своих военнослужащих из сирийского города Африн для того, чтобы избежать столкновения с турецкими армейскими подразделениями, которые собираются начать операцию против курдов на севере Сирии. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, передает AMN со ссылкой на газету A Haber.— заявил политик.По оценке агентства Anadolu, в настоящее время в Африне находятся от 8 до 10 тысяч боевиков YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана).Турция ранее привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности. Когда именно Анкара планирует начать вторжение, не уточняется.Сирийские власти заявили, что будут расценивать любое нападение турецких военных на курдские формирования как акт агрессии и нарушение международного права, а также пообещали сбивать турецкие истребители.