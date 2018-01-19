21:04 19 января

СМИ: Российские войска уйдут из Африна перед наступлением турок

Россия выведет своих военнослужащих из сирийского города Африн для того, чтобы избежать столкновения с турецкими армейскими подразделениями, которые собираются начать операцию против курдов на севере Сирии. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, передает AMN со ссылкой на газету A Haber.

СМИ: Российские войска уйдут из Африна перед наступлением турок


Угроза в отношении Турции растет с каждым днем. Мы проведем эту операцию и победим терроризм
— заявил политик.


По оценке агентства Anadolu, в настоящее время в Африне находятся от 8 до 10 тысяч боевиков YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана).

Турция ранее привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности. Когда именно Анкара планирует начать вторжение, не уточняется.

Сирийские власти заявили, что будут расценивать любое нападение турецких военных на курдские формирования как акт агрессии и нарушение международного права, а также пообещали сбивать турецкие истребители.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 42

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  1. Geisenberg Сегодня, 14:13
    Если они там вообще есть.
    Geisenberg
    1. Тралл Сегодня, 14:15
      Уже ушли в 8.00 сегодня.
      Начался артобстрел.
      Тралл
      1. Rusland Сегодня, 14:24
        Значит в Москве договорились и с курдами пообщались.
        Rusland
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:25
        Цитата: Тралл
        Уже ушли в 8.00 сегодня.

        Если мы ушли, это полбеды, главное, чтобы турки вынудили США убраться из этой части Сирии, а с Эрдоганом Путин договорится!
        СРЦ П-15
        1. donavi49 Сегодня, 14:43
          Там их никогда не было. Они за Евфратом в сотнях километров. Если Султан пойдет на Манбидж - тогда интересно. Формально в Манбидже SDF - то есть силы официально поддерживаемые США.

          В Арфине же обычные курдяки - которые не входят в SDF и не поддерживаются США. И они окружены бабахами в Идлибе, Сирийской Армией на юге в Алеппо и протурецкими бабахами в Дабике и северном Алеппо. Удивительно, .что так долго ждали, чтобы обнулить Арфинских. Их еще осенью прошлого года ровнять собирались.
          donavi49
          1. Стирбьорн Сегодня, 15:34
            Цитата: donavi49
            Удивительно, .что так долго ждали, чтобы обнулить Арфинских. Их еще осенью прошлого года ровнять собирались.

            непонятно только зачем нашу военную полицию туда загнали? Чисто посторожить, пока турки Игил занимались под Ал-Бабом?!
            Стирбьорн
            1. BlackMokona Сегодня, 15:48
              Чтобы не росла зона под умеренными бабахами, а оставалась у нейтральных курдов
              BlackMokona
              1. Стирбьорн Сегодня, 15:52
                Ну теперь будет расти! Вся зеленая территория на севере Сирии, формально, под умеренными, но заправляют там турки - сейчас Африн зачистят, соединив северные территории с Идлибом
                Стирбьорн
        2. Лелёк Сегодня, 17:17
          Цитата: СРЦ П-15
          главное, чтобы турки вынудили США убраться из этой части Сири


          hi , Александр.
          Турки начали свой гамбит на СВ Сирии, а предварительно согласовали свои действия с РФ (и в некоторых СМИ - согласовали с США). Какой то хитрый финт Эрдогана. Думается, что дислокаций америкосов турецкие обстрелы и бомбёжки не затронут.
          Лелёк
  2. Hariton Laptev Сегодня, 14:16
    Ну вот и потянулись ручонки на дележку пирога. Каждый будет пытаться ухватить землицы у растерзанной Сирии. Опять история повторяется. Россия делает грязную работу а все кто по наглее тут же кидаются кусочек на халяву урвать.
    Hariton Laptev
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:25
    Всё идёт к обычному в тупиковых конфликтах выходу - каждый имеет то что имеет
    КВУ-НСвД
  4. Alexey-74 Сегодня, 14:26
    До этого встречались начальники штабов Турции и России, видно договорились......как то некрасиво звучит русские ушли, а турки пришли..........одним словом - Восток дело тонкое.....
    Alexey-74
    1. ZVladimir222 Сегодня, 15:30
      Эрдоган, разумеется, американская марионетка.
      Может Путина и кинуть в очередной раз.
      Сейчас подплясывает, а потом скажет - ну не выведу войска и всё тут.
      Матрасников на эту территорию запустит и все дела, как ему кажется.
      Однако такая игра для него опасна. Тогда с ним уже совсем другой разговор будет. Он это понимает.
      Так что, накостыляет вот сейчас прямо курдам, чтобы они пыл и наглость свою малость сбавили, стали договороспособнее и с турками, и с Асадом, и с нами. А главное - перестали дружить взасос с американцами.
      Тогда и уйдут турки обратно к себе, как и в первый раз. Вот Вам и весь путинский план.
      Однако тут есть одна заковыка. Знают всю эту кухню и США и могут сильно помешать и всё провалить.
      Какую нибудь очень нехорошую подлость они опять отморозят, чтобы сбить с толку Путина.
      Посмотрим, какую они на этот раз пешку в бой бросят.
      Думаю, задействуют Израиль. Чтобы от Эрдогана нас отвлечь. Засиделся он там за Голанами. Хватит еврейским солдатикам пиво пить, да оружием и органами с ИГИЛовцами торговать.
      Пора ЦАХАловское мясо пускать в мясорубку, для уничтожения "Ненавистного террориста Асада, который в очередной раз, теперь уже против Израиля применил химическое оружие"! Ну или там: Поставил его Хезболле, которые его и применили по тайному приказу Асада, и потому удар с воздуха - по САА и (это уже не для протокола, ихтамнету)".
      Как то так, например.
      ZVladimir222
  5. Alex-a832 Сегодня, 14:26
    Посмотрим, как США будут защищать курдов... Асад может выждать паузу, пока курдам турки навставляют, а потом уже по серьёзному на турок бочку катить.
    Alex-a832
    1. donavi49 Сегодня, 14:49
      США уже официальную позицию дало - что будет с Арфинскими, их не волнует. Если наедут на SDF - тогда будет реакция.
      В коалиции США считают, что операция Турции против курдов вне зоны их ответственности
      Зона объявленной Анкарой военной операции против курдских отрядов в районе населенного пункта Африн в Сирии находится вне сферы ответственности международной коалиции под командованием США. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии полковник армии США Райан Диллон. Он находится в Брюсселе в составе американской делегации на сессии Военного комитета НАТО, в состав которого входят начальники генеральных штабов стран альянса.

      "Объявленная зона [турецкой] операции находится вне зоны ответственности коалиции", - ответил он на вопрос, поддерживает ли США турецкую операцию против курдов. Анкара считает их террористами, однако курдские отряды поддерживали американскую коалицию в наземных боевых действиях в Ираке и Сирии. Диллон также подтвердил, что военная ситуация в регионе будет обсуждаться участниками встречи Военного комитета НАТО.
      donavi49
      1. мерцание Сегодня, 14:58
        США уже официальную позицию дало - что будет с Арфинскими, их не волнует. Если наедут на SDF - тогда будет реакция.

        А SDF не волнует, что будет с Афринскими?
        мерцание
      2. Alex-a832 Сегодня, 15:23
        Турок интересует геноцид курдов. Sdf связаны с Афринскими курдами. Там полно родни. Если сша не сдержат турок, то получат клин между собой и sdf. С одной стороны это хорошо, с другой - я не настолько циничен, чтобы желать крови, хотя к курдам никакой симпатии не питаю.
        Alex-a832
    2. ZVladimir222 Сегодня, 15:13
      - Асад ничего там не решает. Что наши скажут, то и будет делать.
      ZVladimir222
      1. Саша Крымский Сегодня, 17:32
        ZVladimir222 Новый ↑
        Сегодня, 15:13
        - Асад ничего там не решает. Что наши скажут, то и будет делать.

        Скажут с девятого этажа спрыгнуть- он и спрыгнет. Ага.
        Старо, наивно и глупо до сих пор так думать , как думали руководители СССР . Вы до сих пор ни выучили арабский минталитет, наступаете на уже ржавые , но те же грабли
        Владимир Вольфович.
        Саша Крымский
  6. Incvizitor Сегодня, 14:37
    Не, ну если пи.сов уничтожать будите, то пожалуйста laughing
    Incvizitor
  7. Балу Сегодня, 14:40
    Сирийские власти заявили, что будут расценивать любое нападение турецких военных на курдские формирования как акт агрессии и нарушение международного права, а также пообещали сбивать турецкие истребители.

    И это правильно. Турок в Сирию никто не звал.
    Балу
  8. q75agent Сегодня, 14:45
    Сирийцы вчера заявили , что будут сбивать турок , а наши значит в кусты ....
    q75agent
    1. просто экспл Сегодня, 15:18
      сирийцы заявить могут многое , а вот сделать не факт .
      по сути сирийцы этими заявлениями просто на будущее легенду делают что это не они курдов чмырили , это турки , а они сирийцы очень даже была за курдов , переживали из за всех сил , и даже воевать за них собирались , но не смогли , ну или не успели .
      просто экспл
    2. Piramidon Сегодня, 17:43
      Цитата: q75agent
      Сирийцы вчера заявили , что будут сбивать турок , а наши значит в кусты ....

      Ну зачем так сразу и категорично про кусты? (можно было добавить про сопли жуют, про то, что русские в памперсы нагадили, и про то , что Путин куда то прогнулся...) А вам известны все подробности переговоров, навальненок-водумутящий?
      Вопрос №1- Чем собрались сбивать сирийцы турок?
      Вопрос №2 - будут ли они сбивать без согласования и разрешения России?
      PS. Могу извиниться за "навальненка" он сейчас не в фаворе. Так вы собчёнок или грудинёнок?
      Piramidon
  9. мерцание Сегодня, 14:55
    У курдов выбор между плохим и очень плохим, причем где первое а где второе непонятно. request
    мерцание
    1. raki-uzo Сегодня, 17:38
      Турция - Россия - Иран
      Курды - США
      надеюсь поможет.
      raki-uzo
  10. garnik Сегодня, 15:10
    Если мы сдадим афринских курдов,то все поголовно курды будут проамериканскими. А если защитить от резни(турки по другому не могут),то Россия в глазах курдов и не только, будет спасительницей.
    garnik
    1. Alex-a832 Сегодня, 15:30
      Курдам на Россию плевать. Примут помощь, может даже спасибо скажут, а завтра забудут, как звали. Дружеских отношений с ними не было и не будет, если только нейтралитет. Зато мы, оказывая им помощь, ухудшим отношения со всеми государствами региона.
      Alex-a832
      1. 76СССР Сегодня, 15:42
        Здесь надо исходить из отношения официальной Сирии к операции турков.
        76СССР
        1. Alex-a832 Сегодня, 16:01
          Думаю, что Дамаск официально повозмущается, поугрожает, но в боестолкновение с Турками не вступит. Турки тоже определённых "берегов" не будут переходить. Истребят курдов, насколько получится и вернутся к себе. Пока Россия покровительствует Сирии, турки не станут оккупировать ее территорию. В отсутствие России турки уже бы откусили себе жирный кусок от соседа.
          Alex-a832
      2. garnik Сегодня, 15:48
        Вы думаете что из-за курдов американцы порвут отношение с турками. Если турки полностью завязаны на Америке и Европе и никуда она не денется ,у них одни цели по отношению к России,то в союзе курдами нам можно приостановить аппетит ,что одних ,то и других.
        garnik
        1. Alex-a832 Сегодня, 15:53
          У Эрдогана на США аллергия с попытки переворота. Их связывает нахождение в НАТО. Еще не враги, но и не друзья. Короче, партнеры (ближе к половому смыслу).
          Alex-a832
          1. garnik Сегодня, 17:19
            Да они друг друга не переваривают,но цель их объединяет. Турки медленно ,но уверенно идут к цели и это не зависит от эрдогана или гюлена, у этих двух .... свой путь .А цель огласил недавно по ТВ политолог от турок и кавтурок.

            Да и курдов американцы будут использовать против шиитов. Вот если американцы создадут независимый сирийский Курдистан ,вот тогда будет интересно.
            garnik
  11. 76СССР Сегодня, 15:24
    От нашего МО есть какое-либо заявление касательно операции турок в Африне?
    76СССР
    1. Саша Крымский Сегодня, 17:44
      От нашего МО есть какое-либо заявление касательно операции турок в Африне?

      Да ! Ещё месяц назад.-
      " Война закончина, мы победили, Сирия свободна, мы возвращаемся домой." hi ТЧК.
      Саша Крымский
    2. МИХАН Сегодня, 17:51
      Цитата: 76СССР
      От нашего МО есть какое-либо заявление касательно операции турок в Африне?

      Наши болтать не любят ..Курды продались США и это их проблема .
      МИХАН
  12. МИХАН Сегодня, 17:48
    Русские всегда возвращаются, как говорил Бисмарк..А в этой ситуации пусть с курдами разбираются турки, договоренность есть видать! Если .что остановим ..
    МИХАН
  13. q75agent Сегодня, 18:49
    Цитата: Piramidon
    Вопрос №1- Чем собрались сбивать сирийцы турок?

    ответ № 1 Ниже отображено примерное количество на 2012 год

    Название Производство Тип Количество Примечания
    Системы ПВО
    С-200ВЭ Flag of the Soviet Union.svg СССР ЗРК дальнего радиуса действия 44[27]
    С-125 «Печора»
    С-125 «Печора-2М»

    Flag of the Soviet Union.svg СССР
    Flag of Russia.svg Россия

    ЗРК малой дальности 148[27]
    12[8]

    С-75 «Волга» Flag of the Soviet Union.svg СССР ЗРК средней дальности 320[27]
    9К317Э «Бук-М2Э» Flag of Russia.svg Россия самоходный ЗРК средней дальности 18[8][2]
    «Квадрат» Flag of the Soviet Union.svg СССР самоходный ЗРК малой дальности 195[27]
    9К33 «Оса-АК»
    9К33 «Оса-АКМ»

    Flag of the Soviet Union.svg СССР самоходный ЗРК ближнего действия 60[27]
    Стрела-2
    Стрела-2М

    Flag of the Soviet Union.svg СССР ПЗРК 4000[27]
    q75agent
  14. q75agent Сегодня, 18:50
    Цитата: Piramidon
    Вопрос №2 - будут ли они сбивать без согласования и разрешения России?

    Ответ №2 не знаю
    q75agent
  15. q75agent Сегодня, 18:53
    Цитата: Piramidon
    PS. Могу извиниться за "навальненка" он сейчас не в фаворе. Так вы собчёнок или грудинёнок?

    насчет навальненка , собченка и грудиненка , у вас у самого то совершеннолетие наступило ?
    q75agent
  16. Zina389 Сегодня, 18:58
    Израиль за курдов. Пару пердоганских танков спайками пожгут и то хорошо. На чужой земле турки не удержатся, а геноцид осуществлять, как в 1915, им сейчас никто не позволит.
    Zina389
  17. Беларусь это Россия Сегодня, 19:51
    Цитата: Hariton Laptev
    Ну вот и потянулись ручонки на дележку пирога. Каждый будет пытаться ухватить землицы у растерзанной Сирии. Опять история повторяется. Россия делает грязную работу а все кто по наглее тут же кидаются кусочек на халяву урвать.

    Ничего и никому от Сирии-не достанется.В Сирии будут находиться-только Русские военные базы России Русской православной христианской-и больше-ничьи! Сирия-останется целой,неделимой,единой.И там будет легитимный законный президент Сирии,избранный народом Сирии сирийцами-Башар Асад.И Сирия,народ Сирии сирийцы будет и будут дружить с Россией Русской православной христианской,Русскими православными христианами,народом России Русской православной.И если надо будет,захотят-войдут в состав России.
    И запомните-никто никакого кусочка-не урвёт от Сирии.А всех-кто будет наглеть-Сирия и Россия-уничтожат.
    Турция сейчас в Сирии действует-только с разрешения России Русской православной христианской,Русских православных христиан.О чём вам всем сообщили официальные Русские средства массовой информации.И объяснили-что курды легли под США против Сирии и против Башара Асада.И хотят поделить Сирию или захватить.Вот Турция их уничтожит-и уберётся в свою Турцию назад из Сирии.
    Беларусь это Россия
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