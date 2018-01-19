Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса на соответствие "Минску"
Власти Германии намерены изучить принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса и проанализировать его на соответствие минским договоренностям. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
Германское внешнеполитическое ведомство считает, что закон не нацелен на дальнейшую эскалацию ситуации на востоке страны, заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях, передает ТАСС
Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать- сказал он.
Германское внешнеполитическое ведомство считает, что закон не нацелен на дальнейшую эскалацию ситуации на востоке страны, заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Для нас важна воля к диалогу и к переговорам на основе минских договоренностей. Упомянутый закон подчеркивает приверженность к мирному урегулированию и не нацелен на эскалацию- сказал он.
Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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