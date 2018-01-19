21:02 19 января

Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса на соответствие "Минску"

Власти Германии намерены изучить принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса и проанализировать его на соответствие минским договоренностям. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать
- сказал он.

Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса на соответствие "Минску"



Германское внешнеполитическое ведомство считает, что закон не нацелен на дальнейшую эскалацию ситуации на востоке страны, заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Для нас важна воля к диалогу и к переговорам на основе минских договоренностей. Упомянутый закон подчеркивает приверженность к мирному урегулированию и не нацелен на эскалацию
- сказал он.

Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях, передает ТАСС


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 22

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  1. Чёрный Сегодня, 14:35
    Власти Германии намерены изучить принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса и проанализировать его на соответствие минским договоренностям.

    Немедленно записать германию на миротворец и вызвать Анжелку в КЫев! Пусть встанет на колени перед вече и просит прощения у великоукров! laughing( для профилактики, что бы правильный вывод сделали) laughing
    Чёрный
    1. Владимир16 Сегодня, 14:58
      Фашисты оттяпал земли русские. Теперь немецкие фашисты хотят проверить текст украинских фашистов. Кули толку? Земли оттяпаны и пока не возвращены. А люди русские гибнут.

      Русские дали возможность воссоединиться немцам. А немцы обозвали русское население на украине украинцами, под это дело оттяпали земли, а сейчас препятствуют воссоединению людей.

      Может пора из живущих к примеру в Баварии состряпать нацию баварцев и разъединить немцев по национальности, Много земель в Германии. Каждой земле свою нацию!!! Что немчура запоёт в этом случае?
      Владимир16
      1. МИХАН Сегодня, 16:36
        Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать

        Не позорились бы немцы с такими заявлениями и помалкивали в "тряпочку"..Все уже давно утверждено Госдепом!
        Вот только есть одно "НО", Донбасс не согласен и Россия насторожилась! Законы писать , это не в атаку ходить и в котлы попадать..хе хе..
        МИХАН
        1. Идущий Сегодня, 17:54
          Проверять надо было , когда был проект , а теперь Закон , который одобрен Госдепом , для проформы пошумят и всё.
          Идущий
    2. LSA57 Сегодня, 19:18
      Цитата: Чёрный
      Пусть встанет на колени перед вече и просит прощения у великоукров!

      и зелёнкой её облить
      LSA57
  2. Rusland Сегодня, 14:37
    Смотря с какой стороны к этому вопросу подойдут, если с американской, то всё ясно, объяснения и заявления будут занятными.
    Rusland
  3. Васся Вассин Сегодня, 14:40
    До чего мы дожили, что потомки интервентов, как минимум дважды захватывающие окраину России, пытаются выступить судьей или неким арбитром в вопросах, в которых им то как раз и не место!
    Васся Вассин
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 14:43
    Проверять документ разрывающий какое либо соглашение на предмет соответствия этому соглашению . Бессмыслица верхнего уровня
    КВУ-НСвД
    1. Лелёк Сегодня, 17:07
      Цитата: КВУ-НСвД
      Проверять документ разрывающий какое либо соглашение на предмет соответствия этому соглашению

      hi
      Это так - для понта. На самом деле за гущей словесного тумана "Европы" и в частности ФРГ уже встроились в кильватер США (замена места переговоров, следующий этап - полная замена текста минских соглашений, следующий этап - официальное утверждение США главным гарантом и крышевателем в/на бывшей Украине со всеми вытекающими последствиями в духе м-ра Волкера).
      Лелёк
  5. loginovich Сегодня, 14:44
    Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать
    - сказал в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.    .

    Насмешил ей богу. Без майдана ни чего не выйдет.
    loginovich
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 14:46
    что закон не нацелен на дальнейшую эскалацию ситуации на востоке страны Немцы.Давно прошли подобное? Вы в Донбассе воевать не будете.Помягче с выводами.Нам до Ла-Манша сутки на танках. wassat
    ВЕРЕСК
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:12
      А Берлин может не пережить четвёртого прихода русских laughing
      .Нам до Ла-Манша сутки на танках. wassat
      КВУ-НСвД
  7. JonnyT Сегодня, 14:48
    Просто чудесный повод для немцев соскочить со статуса гарант минских соглашений. И педро приятно, никто не держит и немцы чистенькие, мол мы ничего не обещали
    JonnyT
  8. pvv113 Сегодня, 14:48
    Власти Германии намерены изучить

    А как же это они без французов? Ведь эта сладкая парочка тоже является гарантом (или как там еще?) минских соглашений
    pvv113
    1. Skay Сегодня, 15:21
      У Француза с Англичанкой сейчас шуры-муры.
      Skay
      1. pvv113 Сегодня, 15:49
        Ага, на молодуху потянуло - она на целых три года моложе макроновой жены lol
        pvv113
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:15
          Француз с Немкой рады избавиться и от минских договорённостей в частности , и от украинской головной боли вообще
          КВУ-НСвД
          1. pvv113 Сегодня, 17:58
            Украина Европе, в том числе Франции и Германии, уже поперек горла стоит, и никто не хочет брать на себя эту обузу. Но хозяин заокеанский бдит за ситуацией
            pvv113
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:08
              Но хозяин заокеанский бдит за ситуацией
              и поддерживает бардак на Украине не только для создания проблем России , но и "держания в тонусе " Европы .Это планомерно создаваемое Дикое Поле болючая рана для всего прилегающего пространства (хотя для нас и в наибольшей степени) - как ранее Югославия , а в будущем и обязательно ещё кто-нибудь . Нестабильность везде , кроме Сев.Америки - очень удобная стратегия США
              КВУ-НСвД
  9. Лексус Сегодня, 16:26
    Германия проверит

    Смутно верю в объективность немцев.
    Лексус
  10. faterdom Сегодня, 17:27
    Переводить будут? Дастиш фантастиш! Натюрлих, я-я!
    faterdom
  11. МИХАН Сегодня, 18:34
    Храни вас Бог русские дружины на Донбассе! Шабаш продолжается бесов на Украине ..
    А Германия забывать начала многое..Не стыдно вам немцы? Забыли или просто боитесь дядюшку Сэма..

    Может напомнить кому вы всем обязаны..?
    МИХАН
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