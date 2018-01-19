Германия проверит закон о реинтеграции Донбасса на соответствие "Минску"

Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать

Для нас важна воля к диалогу и к переговорам на основе минских договоренностей. Упомянутый закон подчеркивает приверженность к мирному урегулированию и не нацелен на эскалацию

Власти Германии намерены изучить принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса и проанализировать его на соответствие минским договоренностям. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.- сказал он.Германское внешнеполитическое ведомство считает, что закон не нацелен на дальнейшую эскалацию ситуации на востоке страны, заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.- сказал он.Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях, передает ТАСС