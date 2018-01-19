20:59 19 января

В Иорданию поставлен первый Ми-26Т2

На зарубежных сетевых ресурсах появилась распространенная иорданскими ВВС фотография первого прибывшего в страну тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2, сообщает bmpd.



Фотография сделана на аэродроме Амман-Марка, вертолет пока что не несет опознавательных знаков. Имеется лишь регистрационный номер 06819.


Ресурс напоминает, что в апреле 2016 года АО «Вертолеты России» заключило контракт № RH-15-0651-04-1 с иорданским государственным бюро «The King Abdullah II Design and Development Bureau» (KADDB) на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2. Машины предназначены для ВВС Иордании.

Испытания головного вертолета, построенного по указанному контракту на АО «Роствертол» в Ростове-на-Дону (регистрационный номер 06819), были начаты в октябре прошлого года.

Взлетная масса Ми-26Т2 (нормальная) – 49600 кг, (максимальная) – 56000 кг. Вес пустой машины – 28 600 кг. Максимальная скорость полета – 270 км/час, динамический потолок – 4600 м, дальность полета (с дополнительными баками) – до 1905 км.

Сообщается, что Иордания стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов Ми-26Т2 после Алжира.

Использованы фотографии: ВВС Иордании
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. профессор Сегодня, 15:38
    Тихо завидую соседям. feel
    профессор
    1. Глядя Петрович Сегодня, 15:40
      А зачем завидовать? Взяли бы и купили. Что, шекели закончились?
      Глядя Петрович
      1. профессор Сегодня, 15:49
        Цитата: Глядя Петрович
        А зачем завидовать? Взяли бы и купили. Что, шекели закончились?

        Мы не покупаем у тех кто вооружает наших врагов.
        Может возьмем "коровы" в качестве трофеев? wink Шучу, шучу. У нас мир с палестинским государством Иордания.

        А вертолет видный получился. good
        профессор
        1. активатор Сегодня, 16:19
          Цитата: профессор
          Тихо завидую соседям. feel

          Обратил внимание,что вы неравнодушно дышите к российским вертолетам, ка 52 теперь ми 26. или вертолеты это вообще слабость?
          Цитата: профессор
          Может возьмем "коровы" в качестве трофеев?

          Ну если у вас с иорданцами случиться какая то войнушка то теперь точно будет понятно из за чего. laughing
          активатор
          1. профессор Сегодня, 16:24
            Цитата: активатор
            Обратил внимание,что вы неравнодушно дышите к российским вертолетам, ка 52 теперь ми 26. или вертолеты это вообще слабость?

            Люблю хорошую технику.

            Цитата: Геркулесыч
            Профессор hi -вы не видели в живую такой в полете, но белого цвета! good Смотрится величественно, и как то мистически! !! good

            Я видел когда его испытывали в условиях высокогорья. good
            профессор
            1. Геркулесыч Сегодня, 16:39
              Профессор -Олег hi А все равно, красивый и даже величественный вертолет! good
              Геркулесыч
        2. Fitter65 Сегодня, 18:56
          Цитата: профессор
          Мы не покупаем у тех кто вооружает наших врагов.

          Да ладно!!!А Все эти F-4,F-16,F-15 ивот свежие совсем F-35 вы у кого берёте?Если конечно не секрет...
          Цитата: профессор
          Может возьмем "коровы" в качестве трофеев?

          Вернее если очередной правоверный не продастся и не перегонит? Как было с МиГ-17,МиГ-21,МиГ-23...Они хоть и правоверные ,но очень продажные...
          Fitter65
          1. профессор Сегодня, 19:03
            Цитата: Fitter65
            Да ладно!!!А Все эти F-4,F-16,F-15 ивот свежие совсем F-35 вы у кого берёте?Если конечно не секрет...

            Осмотрелся по сторонам. Всё нормально. США никому из наших врагов этого не продает.

            Цитата: Fitter65
            Вернее если очередной правоверный не продастся и не перегонит? Как было с МиГ-17,МиГ-21,МиГ-23...Они хоть и правоверные ,но очень продажные...

            Или Корнеты, Ми-8 и сотни исправных танков нам оставили хоть и правоверные ,но очень продажные... Я Вас правильно понял? wink

            ПС
            даже такое было:
            профессор
            1. Fitter65 Сегодня, 19:58
              Цитата: профессор
              Я Вас правильно понял?

              Конечно правильно.И то что США вашим врагам F-16/15/35 не продаёт тоже правда.Так вооружает только друзей,типа Аль-каиды. и производной от неё...Но это ведь ваши друзья,не наши.Поэтому вы им и помогаете больше гадостей нам в Сирии наделать.Ну как говорится,овощ вам в помощь!...
              И ещё вот,Ирану который вы вроде как в друзьях у вас не когда не значился те же F-4,F-5,и даже вам не поставлявшиеся F-14 с ракетами "Феникс" кто в своё время поставил?
              К сожалению в понедельник уезжаю на вахту,поэтому зараннее Скорблю и радуюсь очередной наступающей годовщине-
              27 января 1945 года солдаты Красной армии освободили узников Освенцима

              в годы своей службы в СГВ я побывал с экскурсией в этом страшном месте.И я до сих пор рад тому,что сделали мои деды,тому что я служил 31год,10месяцев и 9 в Вооружённых Силах СССР и РОССИИ-потому что пока есть РОССИЯ-Освенцим(Аушвиц) не повторится...И вы бы зря не радовались тому,что США ваши друзья,когда их припрёт они и вас кинут.Южный Вьетнам вам в пример.Ну или Египет,помните Анвара Садата? Кемп-Девид и то сё,это одно,но чем он закончил?Не послушал хозяина.Что там с лучшим другом США и Израиля-Хосни Мубараком стряслось?А потом с этими хорезматичными "братьями-мосульманами"?Поэтому пока прокладка держит,её держат!Держитесь!!!
              Fitter65
              1. профессор Сегодня, 20:24
                Цитата: Fitter65
                Конечно правильно.И то что США вашим врагам F-16/15/35 не продаёт тоже правда.Так вооружает только друзей,типа Аль-каиды. и производной от неё...Но это ведь ваши друзья,не наши.Поэтому вы им и помогаете больше гадостей нам в Сирии наделать.Ну как говорится,овощ вам в помощь!...

                Ну да. Одной рукой вооружает Аль-Каиду, а другой с ней в том же Афгане воюют. Ну тупые они. Тем не менее, США поставило террористам самолеты?

                Цитата: Fitter65
                И ещё вот,Ирану который вы вроде как в друзьях у вас не когда не значился те же F-4,F-5,и даже вам не поставлявшиеся F-14 с ракетами "Феникс" кто в своё время поставил?

                Тогда Иран у нас в друзьях, а когда фанатики там пришли к власти, то США им технику поставлять перестали.

                Цитата: Fitter65
                К сожалению в понедельник уезжаю на вахту,поэтому зараннее Скорблю и радуюсь очередной наступающей годовщине-
                27 января 1945 года солдаты Красной армии освободили узников Освенцима
                в годы своей службы в СГВ я побывал с экскурсией в этом страшном месте.И я до сих пор рад тому,что сделали мои деды,тому что я служил 31год,10месяцев и 9 в Вооружённых Силах СССР и РОССИИ-потому что пока есть РОССИЯ-Освенцим(Аушвиц) не повторится...

                Пока Красная Армия с фронтом не подошла к лагерю, СССР и пальцем не пошевелил что бы Аушвица не стало. Ни один бомбардировщик не был послан чтобы разбомбить газовые печи ни в 1941-м ни в последующие годы. Кстати ни только СССР ничего не сделал, но и никто другой. Поэтому мы свою безопасность ни в чьи руки не даем. Мы рассчитываем только сами на себя.
                Мы помним кто освобождал Аушвиц. Мы ничего не забываем. Мы также помним кто 4 февраля 1942 года потопил пароход с 768 еврейскими беженцами 103 из которых были дети. Так что давайте вернемся к Ми-26. Удачный получился вертолет.
                профессор
        3. Андрей Скоковский Сегодня, 20:59
          Цитата: профессор
          Цитата: Глядя Петрович
          А зачем завидовать? Взяли бы и купили. Что, шекели закончились?

          Мы не покупаем у тех кто вооружает наших врагов.... good

          вы покупаете у США, США вооружает террористов игил
          вывод террористы вам не враги
          Андрей Скоковский
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 15:42
      Купите smile А вообще : классному вертолёту долгих лет и больших серий
      КВУ-НСвД
    3. Геркулесыч Сегодня, 16:10
      Профессор hi -вы не видели в живую такой в полете, но белого цвета! good Смотрится величественно, и как то мистически! !! good
      Геркулесыч
      1. igor67 Сегодня, 17:59
        Цитата: Геркулесыч
        Профессор hi -вы не видели в живую такой в полете, но белого цвета! good Смотрится величественно, и как то мистически! !! good

        я не только видел в полёте,но и ремонтировал
        igor67
  2. Витас Сегодня, 15:43
    Сообщается, что Иордания стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов Ми-26Т2 после Алжира.

    А как же Венесуэлла?
    Витас
    1. donavi49 Сегодня, 16:06
      А что Венесуэла? У нее 3 Ми-26Т - поставки 2007-2009 года. Первый Ми-26Т2 заложили в 2014, поставили заказчику в 2016.
      donavi49
  3. san4es Сегодня, 18:43
    Взлетная масса Ми-26Т2 (нормальная) – 49600 кг, (максимальная) – 56000 кг. Вес пустой машины – 28 600 кг.

    ..Грузоподъём-ть у ж/д вагона - 60 т soldier

    san4es
Картина дня