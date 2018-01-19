В Иорданию поставлен первый Ми-26Т2
На зарубежных сетевых ресурсах появилась распространенная иорданскими ВВС фотография первого прибывшего в страну тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2, сообщает bmpd.
Фотография сделана на аэродроме Амман-Марка, вертолет пока что не несет опознавательных знаков. Имеется лишь регистрационный номер 06819.
Ресурс напоминает, что в апреле 2016 года АО «Вертолеты России» заключило контракт № RH-15-0651-04-1 с иорданским государственным бюро «The King Abdullah II Design and Development Bureau» (KADDB) на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2. Машины предназначены для ВВС Иордании.
Испытания головного вертолета, построенного по указанному контракту на АО «Роствертол» в Ростове-на-Дону (регистрационный номер 06819), были начаты в октябре прошлого года.
Взлетная масса Ми-26Т2 (нормальная) – 49600 кг, (максимальная) – 56000 кг. Вес пустой машины – 28 600 кг. Максимальная скорость полета – 270 км/час, динамический потолок – 4600 м, дальность полета (с дополнительными баками) – до 1905 км.
Сообщается, что Иордания стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов Ми-26Т2 после Алжира.
Фотография сделана на аэродроме Амман-Марка, вертолет пока что не несет опознавательных знаков. Имеется лишь регистрационный номер 06819.
Ресурс напоминает, что в апреле 2016 года АО «Вертолеты России» заключило контракт № RH-15-0651-04-1 с иорданским государственным бюро «The King Abdullah II Design and Development Bureau» (KADDB) на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2. Машины предназначены для ВВС Иордании.
Испытания головного вертолета, построенного по указанному контракту на АО «Роствертол» в Ростове-на-Дону (регистрационный номер 06819), были начаты в октябре прошлого года.
Взлетная масса Ми-26Т2 (нормальная) – 49600 кг, (максимальная) – 56000 кг. Вес пустой машины – 28 600 кг. Максимальная скорость полета – 270 км/час, динамический потолок – 4600 м, дальность полета (с дополнительными баками) – до 1905 км.
Сообщается, что Иордания стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов Ми-26Т2 после Алжира.
Использованы фотографии: ВВС Иордании
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