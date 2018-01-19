На Украине Порошенко обвинили в ликвидации парламентско-президентской республики

Если примут (закон) в таком виде, то произойдет фактически узурпация власти президентом.

Торговые потоки всё равно существуют, просто власть решила их возглавить. А решение не включать Крым в название — это такая логика президента.

Торговля с ОРДЛО (особые районы Донецкой и Луганской областей, - прим. «ВО») и полномочия определять границы оккупированных территорий — на президенте. А на самом деле, это ведь полномочия парламента.