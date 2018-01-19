20:55 19 января

На Украине Порошенко обвинили в ликвидации парламентско-президентской республики

Украинские эксперты-политологи и народные депутаты ВРУ высказывают свои соображения по поводу реальной цели продвижения президентом Порошенко закона о так называемой реинтеграции Донбасса. При этом всё активнее высказывается мнение о том, что на деле закон продвигался Блоком Петра Порошенко вовсе не для «деоккупации» и «реинтеграции», а для того, чтобы президент в конечном итоге смог сконцентрировать в своих руках всю полноту власти.

По сути, новый закон, принятый большинством голосов в ВРУ, переводит Украину из парламентско-президентской республики в республику президентскую с жёсткой централизацией власти и военной дубинкой для "внутренних" нужд. Так, президент Украины теперь имеет возможность создавать оперативные штабы, назначать командующих, распоряжаться по вопросу применении оружия военнослужащими, объясняя всё это «необходимостью противодействия российской агрессии».

За словами о «противодействии российской агрессии», как отмечают в стане партии «Батькивщина Юлии Тимошенко, стоит желание Порошенко получить абсолютную власть.


На Украине Порошенко обвинили в ликвидации парламентско-президентской республики


Издание «Апостроф» цитирует представителя партии «Батькивщина», фамилия которого не называется:
Если примут (закон) в таком виде, то произойдет фактически узурпация власти президентом.


Закон приняли... Причём, - негодуют противники Порошенко на Украине, - без упоминания Крыма.

Кроме того, отмечается, что президент Порошенко, получая возможность использовать армию по своему усмотрению даже внутри страны, может разблокировать торговые отношения с Донецком и Луганском, против чего выступают радикалы. Разблокировать - ради собственного обогащения.

Из заявления нардепа:
Торговые потоки всё равно существуют, просто власть решила их возглавить. А решение не включать Крым в название — это такая логика президента.


Другой нардеп (Оксана Сыроед):
Торговля с ОРДЛО (особые районы Донецкой и Луганской областей, - прим. «ВО») и полномочия определять границы оккупированных территорий — на президенте. А на самом деле, это ведь полномочия парламента.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Фракийский воин Сегодня, 15:46
    У Порошенко другого вьiхода нет. Поединок с Авакова будет ставка на всё.
    Фракийский воин
    1. сибиралт Сегодня, 15:48
      Какие могут быть обвинения в узурпации президентской власти, если Рада за них с РАДостью проголосовала! belay Если "верхи" не могут, то они импотенты! laughing Теперь очередь насчет "попытаться" - у Главного Украинского Алкаша. А диабетикам виагра противопоказана. Во как! belay Я щас умру ... laughing laughing laughing
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 17:48
        Там рулит Госдеп , но "кажется пчелы начали что то подозревать ".
        Идущий
    2. Геркулесыч Сегодня, 15:59
      Фракийский воин - hi выход всегда есть! Оставить свой пост, провести настоящие реформы, ввести диктатуру -настоящую, жестокую диктатуру! Список можно продолжить, вот только то что с этого? Просто у власти типичная амеба с амбициями тигра! sad
      Геркулесыч
      1. Фракийский воин Сегодня, 16:14
        Оставить свой пост
        Его просто завалят и все отберут.
        ввести диктатуру -настоящую, жестокую диктатуру!
        Сначала надо отстранить МВД(СБУ) Авакова от фронта, чтобь вся армия стояла за ему спину, по другому нельзя, а там еще и нацбатьi, их можно и денжкам подчинить.
        Фракийский воин
  2. МИХАН Сегодня, 16:00
    Порошенко обвинили в ликвидации парламентско-президентской республики

    Ну насмешили! Украиной управляют в госдепе и даже не скрывают этого . И цель этого "управления" стравить в кровавой схватке русских и украинцев в полномасштабной войне..
    Сакашвилли -это плетка сша для Порашенко..
    МИХАН
  3. Теренин Сегодня, 16:01
    Вчера Порошенко обвинил партию Батькивщина в развале страны, сегодня Тимошенко обвинила Порошенко в госизмене. Завтра... Ничего нового у неньки. У них, как у белки в колесе - нормальное её состояние это полустресс.
    Теренин
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:01
    Жаба душит, от кормушки отрывают! fool "На то и власти, чтобы жить всласти " lol !А рада так-сбоку припеку! Нахлебники, одно слово!
    Геркулесыч
    1. Лелёк Сегодня, 16:39
      Цитата: Геркулесыч
      Жаба душит, от кормушки отрывают!

      hi
      Ну, не скажите. Гетьман оттягивается на всю катушку.
      Лелёк
  5. Naputeon Bonaput Сегодня, 16:13
    Оксана Людоед.
    Naputeon Bonaput
  6. Лелёк Сегодня, 16:32
    (Закон приняли... Причём, - негодуют противники Порошенко на Украине, - без упоминания Крыма.)

    Думается, что в отношении статуса Крыма свою роль сыграли настойчивые рекомендации "европ". Киевские бузотёры визжат по этому поводу, но спонсорские посулы дороже. Запад же громогласно заявляет, что признание Крыма российским зависит от позиции Киева (пинг-понг брюссельского разлива).
    Лелёк
  7. Лексус Сегодня, 16:37
    На Украине Порошенко обвинили в ликвидации парламентско-президентской республики

    Хапуга всё под себя загрёб. А у нас разве не так?
    Лексус
  8. Mavrikiy Сегодня, 16:43
    Не понял. На графити Апполона изобразили...... Понял! Порошенко проплатил не слабо.
    Mavrikiy
    1. Фракийский воин Сегодня, 16:54
      На графити видно резултат спаривание Апполона со свиню- вот и чего получилось...
      Фракийский воин
  9. APASUS Сегодня, 16:59
    По сути Порошенко ничего ликвидировать не пришлось,для начала надо было сформировать эту парламентско-президентскую республику. Порошенко все время лавировал между маргиналами ,которые заполонили ряды Рады ,своими интересами и частично чаяниями народа .Придя на волне Майдана власть толком даже не удосужилась себя легитимизировать ,как сразу бросилась делить наследие предшественника.Все уже забыли ,то как раздавали деньги в Раде за принятие нужных законов,просто в этот раз все прошло даром!
    APASUS
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 17:08
    На Украине Порошенко обвинили в ликвидации парламентско-президентской республики

    .. Если зрить в корень, то это полосатых собак нужно обвинять в ликвидации очередного государства... А все остальное - следствие.. Но ответит за него Порошенко...
    Все так как и должно быть: красиво и так по-американски!
    Правда, с Крымом обломились.
    КОТ БАЮН
  11. faterdom Сегодня, 17:24
    Агент "Лолита" вторую фазу задания выполнил!
    faterdom
  12. bogart047 Сегодня, 17:24
    ой, да один хрен. Это же все номинально - что захотят, то и сделают, пока матрасники их прикрывают.
    bogart047
  13. Дормидонт Сегодня, 17:27
    Кажется свидомиты начали что-то подозревать
    Дормидонт
  14. Антон Болдаков Сегодня, 18:33
    Хотел бы я посмотреть как Потрошенко будет дискутировать с "нацбатами" и "Правым Сектором". Это далеко не такая "дохлая" сила как нам в уши вдувают. Как бы они сами Петю не выпотрошили...
    Антон Болдаков
  15. LeonidL Сегодня, 20:12
    На что не пойдет Петюньчик Попрошенко для ради сохранения собственной шкурки и бизнеса!!! Все под себя загреб!
    LeonidL
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