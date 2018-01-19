На Украине Порошенко обвинили в ликвидации парламентско-президентской республики
Украинские эксперты-политологи и народные депутаты ВРУ высказывают свои соображения по поводу реальной цели продвижения президентом Порошенко закона о так называемой реинтеграции Донбасса. При этом всё активнее высказывается мнение о том, что на деле закон продвигался Блоком Петра Порошенко вовсе не для «деоккупации» и «реинтеграции», а для того, чтобы президент в конечном итоге смог сконцентрировать в своих руках всю полноту власти.
По сути, новый закон, принятый большинством голосов в ВРУ, переводит Украину из парламентско-президентской республики в республику президентскую с жёсткой централизацией власти и военной дубинкой для "внутренних" нужд. Так, президент Украины теперь имеет возможность создавать оперативные штабы, назначать командующих, распоряжаться по вопросу применении оружия военнослужащими, объясняя всё это «необходимостью противодействия российской агрессии».
За словами о «противодействии российской агрессии», как отмечают в стане партии «Батькивщина Юлии Тимошенко, стоит желание Порошенко получить абсолютную власть.
Издание «Апостроф» цитирует представителя партии «Батькивщина», фамилия которого не называется:
Закон приняли... Причём, - негодуют противники Порошенко на Украине, - без упоминания Крыма.
Кроме того, отмечается, что президент Порошенко, получая возможность использовать армию по своему усмотрению даже внутри страны, может разблокировать торговые отношения с Донецком и Луганском, против чего выступают радикалы. Разблокировать - ради собственного обогащения.
Из заявления нардепа:
Другой нардеп (Оксана Сыроед):
По сути, новый закон, принятый большинством голосов в ВРУ, переводит Украину из парламентско-президентской республики в республику президентскую с жёсткой централизацией власти и военной дубинкой для "внутренних" нужд. Так, президент Украины теперь имеет возможность создавать оперативные штабы, назначать командующих, распоряжаться по вопросу применении оружия военнослужащими, объясняя всё это «необходимостью противодействия российской агрессии».
За словами о «противодействии российской агрессии», как отмечают в стане партии «Батькивщина Юлии Тимошенко, стоит желание Порошенко получить абсолютную власть.
Издание «Апостроф» цитирует представителя партии «Батькивщина», фамилия которого не называется:
Если примут (закон) в таком виде, то произойдет фактически узурпация власти президентом.
Закон приняли... Причём, - негодуют противники Порошенко на Украине, - без упоминания Крыма.
Кроме того, отмечается, что президент Порошенко, получая возможность использовать армию по своему усмотрению даже внутри страны, может разблокировать торговые отношения с Донецком и Луганском, против чего выступают радикалы. Разблокировать - ради собственного обогащения.
Из заявления нардепа:
Торговые потоки всё равно существуют, просто власть решила их возглавить. А решение не включать Крым в название — это такая логика президента.
Другой нардеп (Оксана Сыроед):
Торговля с ОРДЛО (особые районы Донецкой и Луганской областей, - прим. «ВО») и полномочия определять границы оккупированных территорий — на президенте. А на самом деле, это ведь полномочия парламента.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти