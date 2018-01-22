С широко открытыми глазами: Воздушная радиоэлектронная борьба. Часть 1

25 апреля два истребителя ВВС США F-35A Lighting-II из 34-й эскадрильи перелетели с авиабазы Лейкенхит на востоке Англии на авиабазу Амари в северной Эстонии, прибыв туда в 11 часов по Гринвичу. В заявлении ВВС говорится: «Этот полет был запланирован заранее и не имеет отношения к текущим событиям. Это позволило истребителям F-35A во время учебного полета лучше ознакомиться с европейским театром военных действий и одновременно заверить союзников и партнеров в стремлении США к поддержанию мира и стабильности в регионе». Многоуважаемые балтийские страны чувствуют себя неуютно с момента присоединения Крыма к России и вмешательства Москвы в гражданскую войну на Украине в марте 2014 года.Однако, развертывание самолетов F-35A стало не единственным апрельским событием, которое заставило авиационных споттеров схватиться за фото- и видеокамеры, о чем свидетельствует огромное количество иллюстративного материала. Прибытию истребителей F-35A в Эстонию сопутствовала некая интересная активность радиотехнической разведки (РТР; англ. Electronic Intelligence - ELINT). Материалы, собранные споттерами, сопоставляющими авиационные радиодиапазоны и отслеживающими информационные сервисы воздушного движения, говорят о том, что развертывание истребителей F-35A происходило одновременно с полетами одного американского и одного британского самолетов электронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint/Airseeker и одного американского самолета RC-130U Combat Sent. Эти платформы выполняют задачи по сбору, идентификации, пеленгации и анализу источников радиочастотных излучений. По данным открытых источников, самолет RC-135W в основном концентрируется на сборе данных радиоразведки, тогда как RC-130U в основном занимается сбором данных радиотехнической разведки, а именно сигналов радиолокационных станций. Все три самолета выполнили полеты по кольцевому маршруту; два самолета RC-135W с северо-запада Калининградской области на северо-восток Польши, тогда как RC-135U совершил полет над самой Эстонией вблизи российско-эстонской границы. Истребители F-35A завершили свою задачу через 4 часа и вернулись на базу в Великобритании, самолеты RC-135U/W покинули район сразу вслед за ними.Ни американские, ни британские ВВС ничего не сообщили о полетах этих самолетов RC-135U/W, что совсем неудивительно. Цель их развертывания могла быть двоякой. Во-первых, путешествие F-35A в Эстонию стал частью первого развертывания в Европе этого истребителя пятого поколения, который с самого начала создавался с низкой эффективной площадью отражения. Полет истребителя с таким уровнем сложности вблизи российской территории позволил американским и британским ВВС (которые получат свои истребители в варианте F-35В в конце этого десятилетия) провести сбор данных радиотехнической разведки касательно того, как российская комплексная система ПВО, в особенности наземные РЛС обзора воздушного пространства и системы радиосвязи в составе этой системы ПВО, реагируют на развертывание подобных самолетов. Во-вторых, некоторые аналитики в области воздушного движения предполагают, что развертывание этих самолетов задумывалось в качестве предупредительной меры - склонить русских к тому, чтобы не активировать свои радары, пока F-35A находились в Эстонии. Некоторые наблюдатели отметили тот факт, что все три самолета RC-135U/W держали свои радиочастотные транспондеры ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast - система радиовещательного автоматического зависимого наблюдения) включенными во время полета, что давало возможность отследить эти самолеты, используя такие сервисы, как FlightRadar24. Явное свидетельство того, что ВВС США и Великобритании хотели, чтобы их самолеты были видны. Те же самые наблюдатели заявляют, что когда такие самолеты занимаются сбором данных радиотехнической разведки над Ираком и Сирией, с целью снижения признаков заметности они, как правило, не включают свои транспондеры ADS-B.За пределами Балтики активная деятельность в сфере радиотехнической разведки ведется на сирийском и иракском театрах боевых действий, поскольку возглавляемая США коалиция (известная как Combined Joint Task Force-Operation-INHERENT RESOLVE или CJTF-OIR) ведет свою борьбу против группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ). И снова, при отслеживании текущей активности большую роль играет сообщество информационных служб о воздушном движении. Например, в феврале и марте американцы вели активные поиски главаря ИГ Абу Бакр Ал-Багдади, который на то время скрывался в иракском городе Мосуле. Сообщалось, что во время битвы за Мосул, начавшейся 16 октября 2016 года, регулярно кружили турбовинтовые транспортные самолеты Beechcraf Super King Air-300 с оборудованием РТР. Эти самолеты охотились за радиосигналами, которые могли бы выдать местоположение Аль-Багдади. Кроме того, в небе над Мосулом было замечено еще несколько интересных квазивоенных летательных аппаратов. Например, это турбовинтовой самолет Pilatus PC-12M5 с регистрационным номером N56EZ, которым владеет компания Sierra Nevada Corporation. Эта фирма известна тем, что поставляет системы РЭБ/РТР для самолетов и переделывает их под эти задачи. Над Мосулом также было обнаружено несколько разведывательных самолетов Beechcraf MC-12W Project Liberty американской армии, которые осуществляли сбор данных тактической и оперативной РТР, прежде всего каналов радиосвязи.Как было отмечено выше, использование данных радиотехнической разведки для отслеживания и уничтожения ключевых фигур ИГ на иракском и сирийском театрах стало одним из основных направлений работы оперативной группировки CJTF/OIR. Как отметил профессор Дэвид Стапплз, руководитель отдела исследований РЭБ в лондонском университете: «Уровни коммуникации в ИГ простейшие, широко используются стандартные сотовые телефоны, частично УКВ-диапазона (30-300 МГц) и частично спутниковые». Концепцией боевого применения средств РЭБ в операции CJTF/OIR на этих театрах предусматривается использование таких платформ, как например, RC-135V/W, с тем, чтобы «всасывать» электромагнитный спектр, как правило в диапазоне от 3 МГц до 300 ГГц, с целью определения тех радиочастотных сигналов, которые могут исходить от членов группировки ИГ. В основном это работа по сбору метаданных (набор данных, который описывает и дает информацию о других данных) радиотехнической разведки. Эти данные далее должны быть проанализированы с тем, чтобы отделить возможные сигналы боевиков от общего электромагнитного фона. По мнению Стапплза, эта задача не из простых, так как ИГ продемонстрировало, что может шифровать свои сообщения. Например, известно, что боевики используют доступное на рынке шифрование средств связи наряду с протоколами шифрования электронных данных AES (Automatic Encryption Standard - стандарт автоматического шифрования), установленными американским Национальным Институтом стандартов и технологий. Кроме того, Стапплз заметил, что все сотовые телефоны имеют свое собственное шифрование в форме уникального шифровального ключа, необходимого для подсоединения к конкретной сети, при этом собственный ключ телефонов не уникальный. Эти ключи комбинируются для того, чтобы создать уникальный ключ для телефона каждый раз, когда происходит подсоединение к сети. Эта информация может быть собрана самолетом, например RC-135W, и затем проанализирована на земле.С другой стороны, штатные аналитики из экипажа самолета могут получить много интересного из информации несколько иного рода. Например, если было определено, что конкретный телефон использовался 30 августа 2015 года, когда бандиты из ИГ разрушили храм Бела (основан в 32 году в сирийском городе Пальмира), и этот же телефон определен еще раз во время биты за Ракку в ноябре 2016 года, то картинка совокупных данных радиотехнической разведки позволяет связать этот телефон с членом группировки ИГ. Дальнейшее определение таких сеансов связи может быть полезно для геолокации этого сотового телефона и последующей прямой атаки на владельца. Это один из механизмов, позволяющий отслеживать и уничтожать руководителей ИГ.В последние годы многие страны очень большое внимание уделяют развитию своих средств РТР. Инвестиции бурным потоком льются в закупки систем и платформ РТР. Большие средства тратятся также на воздушные системы радиоэлектронной борьбы для самозащиты воздушных судов и оперативных и тактических задач, например, подавления вражеской противовоздушной обороны. В то же время лучшие умы сосредоточены не только на таких новых технологиях, как например, когнитивная РЭБ, но также на том, как справляться с огромным массивом данных РТР, собранным воздушными платформами, поскольку электромагнитный спектр повсеместно становится все более загруженным, чему не в последнюю очередь способствуют распространение гражданских смартфонов. По оценкам сайта, число пользователей смартфонов к 2020 году во всем мире увеличится с нынешних 2,32 миллиарда до 2,87 миллиарда. И этот рост использования смартфонов и активное использование средств сбора данных РТР в текущих конфликтах иллюстрирует, по мнению итальянской компании Elettronica, что «РЭБ остается важным ресурсом на борту воздушных платформ, как против традиционных угроз, так и против угроз нового поколения».Мнение компании подкрепляется ожиданиями касательно будущих угроз, озвученных Эштоном Картером, бывшим министром обороны США, в своем предисловии к запросу оборонного бюджета на 2017 года. Картер тогда заявил, что российская агрессия в Европе, подъем Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, угрозы КНДР, ядерная программа Ирана и деятельность ИГ представляют собой стратегические вызовы для США и их союзников на годы вперед.Закупка новых радаров по всему миру стимулирует рынок военных радаров и может также способствовать соответствующему повышению объема закупок воздушных платформ РТРСпектр радиочастот охватывает диапазон волн от 3 герц до 3 терагерц. На первый взгляд он может показаться огромным, но внутри этого электромагнитного спектра должны сосуществовать военные и гражданские радары, любительское радио, гражданские телекоммуникации, военные телекоммуникации, теле- и радиовещание, профессиональные телекоммуникации, радиоконтроль, медицинские, промышленные и специальные радиочастоты... несть им числа. Решению проблемы совсем не способствует то, что объем гражданского и военного использования радиодиапазона нисколько не сокращается, а скорее наоборот. Как отмечалось чуть ранее, по данным сайта statistica, количество смартфонов в мире увеличится почти до 3 миллиардов к 2020 году. Кроме того, в докладе «Рынок военных радаров» объем этого рынка к 2020 году оценивается в 13 миллиардов долларов (в 2015 году было 11 миллиардов долларов). В то время как одни покупают радиолокационные системы на замену существующим системам наземного, морского и воздушного базирования, другие приобретают новые системы, таким образом, потенциально увеличивая количество военных радаров, стоящих на вооружении сегодня. Исследовательская компания Strategy Analytics провела оценку и сделала вывод, что рынок военных средств связи может вырасти к 2024 году до 35 миллиардов долларов. В конечном счете, кажется почти неизбежным, что подобный рост рынка потянет за собой соответствующее увеличение использования радиочастотного спектра, способствуя его наполнению и делая обнаружение интересующих сигналов в этом перегруженном пространстве еще более проблемным. Подобные тенденции вполне возможно будут способствовать приобретению всё большим числом стран всё большего количества платформ и систем РТР.Одним из регионов, где в последнее время наблюдается значительный рост закупок воздушных средств РТР, является Азиатско-Тихоокеанский регион. В ноябре 2016 года индонезийские ВВС заявили, что система радиоэлектронного обеспечения SAGE-600 ESM (Electronic Support Measure) от Leonardo была установлена на борт пяти патрульных самолетов Airbus CN-235MPA. Как сообщают, работы по интеграции систем были выполнены местным предприятием РТ Dirgantara Indonesia в сотрудничестве с американской компанией Integrated Surveillance and Defence. По данным компании Leonardo, все семейство SAGE ESM закрывает диапазон частот от 0,5 до 40 ГГц. Представитель компании Leonardo сказал, что этот продукт «стирает границу между традиционными системами ESM и ELINT: ее можно было бы определить как «система тактической РТР».Диапазон частот системы позволяет обнаруживать излучения от самых разных радиолокационных станций, включая обзорные морские радары, которые, как правило, работают в диапазонах S (2.3-2.5/2.7-3.7 ГГц), С (5.25-5.925 ГГц) и X (8.5-10.68 ГГц). Эти диапазоны также обычно используются наземными РЛС берегового наблюдения. SAGE-600 также закрывает верхнюю часть радиолокационного спектра, включая диапазоны Кu (13.4-14/15.7-17.7 ГГц), К (24.05-24.25 ГГц) и Ка (33.4-36 ГГц). Эти три диапазона особенно важны, поскольку закрывают радиочастотные сигналы, используемые в противокорабельных ракетах для наведения их на цели. Наряду с индонезийскими самолетами CN-235MPA семейство SAGE стоит на борту южнокорейских вертолетов AgustaWestland AW-159 Wildcat (заказано восемь штук). Интересно отметить, что по данным компании Leonardo, это семейство SAGE может собирать данные радиоразведки в диапазонах частот ОВЧ (от 30 МГц до 300 МГц) и УВЧ (от 300 МГЦ до 3 ГГц).Наряду с приобретением систем SAGE ESM Корея намерена заменить существующий парк самолетов радиоэлектронной разведки, который базируется на четырех турбовинтовых транспортных самолетах Hawker/Beechcraft 800SIG/RC-800. Эти самолеты будут заменены двумя турбовинтовыми Dassault Falcon-2000, сконфигурированными для задач РТР. Эти самолеты должны были поступить на вооружение корейских ВВС в этом году, но сообщений на этот счет пока не поступало. Очень мало информации касательно систем РТР, установленных на эти самолеты, хотя вполне возможно подобные системы могут быть поставлены либо компанией Samsung-Thales, либо LIG Nex1.