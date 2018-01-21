08:52 21 января
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Евгений Спицын: Мы не должны французам, а царские долги могут отдавать из своего кармана наши нынешние "князья-графья"

Евгений Спицын: Мы не должны французам, а царские долги могут отдавать из своего кармана наши нынешние "князья-графья"


Около 400 тыс. французов, которые являются держателями российских займов, или потомками держателей, вдруг потребовали от России вернуть царские долги. Но мы ничего им не должны! Этот вопрос еще на Генуэзской конференции поднял нарком иностранных дел Чичерин, когда к нам союзники по Антанте предъявили претензии по поводу царских долгов и долгов Временного правительства.

Мы сказали – хорошо, мы признаем эти долги царского правительства и Временного правительства, при условии, если страны Антанты, которые принимали активное участие в интервенции в период Гражданской войны, плюс ко всему вернут тот золотой запас, который ими был украден и вывезен с территории страны.


Напомню, что в борьбе против советской России принимали участие вооруженные силы 14 государств, они у нас занимались тотальным грабежом, вывозили просто целыми вагонами, эшелонами, теплоходами и пеньку, и мех, и лес, и уголь, и металл, и все, что можно. Пусть они еще нам выплатят компенсацию за гибель более 111 тыс. наших соотечественников, которых они расстреляли. Это установленные факты, причем иски по поводу убиенных интервентами в годы Гражданской войны – они тогда же, в начале 20-х годов, официально подавались в том числе и французской стороне. Но что-то никаких компенсаций с их стороны не последовало!

В 1990-е годы мы вдруг признали эти долги, Черномырдин подписал какой-то документ, и он совершил не просто глупость, а преступление. Его народ не уполномочивал на подписание подобного рода соглашений, но дело в том, что в 1990-е годы у нас вся внешняя политика была абсолютно колониальной. Франции выплатили около 400 млн евро в счет долгов. Спрашивается – чего им надобно еще? А эти ребята действуют по принципу – дай им палец, откусят по локоть. Если бы наши руководители хорошо разбирались в истории, помнили заветы наших предков, они никогда подобного рода вещи бы не допускали. Ну вот, Черномырдин своим наследникам оставил богатое состояние, пускай из этого состояния и выплачивают французам. А мы ничего им выплачивать не должны. Обойдутся. Пускай они нам платят компенсацию – за нашествие Наполеона.

Но тут дело еще в том, что наша так называемая "элита" мечтает строить самодержавную монархию, создать императорский двор, устраивать балы и всевозможные карнавалы – ну, какая это элита? Кто их за аристократов держит? Элита нормального общества – это рабочий класс и трудовое крестьянство, которое кормит, поит, одевает. А это – самозванцы, а не элита. Самые настоящие преступники, которым место для балов нужно готовить на Колыме. Они считают себя графьями, князьями, такое бывает – но в закрытых медучреждениях при правильном лечении проходит, ничего страшного.

Наследникам русской аристократии, так называемой элите, очень хочется восстановить монархию – почему? Потому что они бредят идеями социал-дарвинизма, они считают, что общество должно делиться на страты, они в этом обществе будут составлять очень небольшую, буквально мизерную прослойку правящей элиты, которой дозволено все и вся, которая неподсудна и может плевать на любые законы. А все остальное общество для них – это быдло, которое должно обслуживать их прихоти, похоти, интересы и все такое прочее. Обойдутся. А будут дальше себя так вести, то могут нарваться на очередную Октябрьскую революцию.

Если какие-то нувориши хотят что-то вернуть французам, чтобы получить баронский титул – ради бога, пускай возвращают из своего кармана.
Автор: Евгений Спицын
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113624/


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Комментарии 13

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  1. Лексус Сегодня, 06:16
    А "романовы" чьи теперь будут? Как бы французы не оказались нам должны.
    Лексус
    1. 210окв Сегодня, 06:53
      А в самом деле..Не подать ли на этих лягушатников в суд?Ну хотя бы в Басманный...Были бы люди,а дело найдется..
      Цитата: Лексус
      А "романовы" чьи теперь будут? Как бы французы не оказались нам должны.
      210окв
      1. vladimirZ Сегодня, 07:02
        В 1990-е годы мы вдруг признали эти долги, Черномырдин подписал какой-то документ, и он совершил не просто глупость, а преступление. - из статьи

        Долго теперь будут деяния преступников, команды американской марионетки Борьки Ельцина, Россию преследовать.
        vladimirZ
      2. Reptiloid Сегодня, 07:03
        Цитата: 210окв
        А в самом деле..Не подать ли на этих лягушатников в суд?Ну хотя бы в Басманный...Были бы люди,а дело найдется..
        Цитата: Лексус
        А "романовы" чьи теперь будут? Как бы французы не оказались нам должны.

        НЕ ПРИЗНАВАТЬ НИКОГДА И НИЧЕГО!!!!!!
        Вон, "признали" Катынь!!!!! И что? Стало лучше? Отношения с польшей стали в разы хуже во всём,!!!Если каяться да стыдиться, то все и будут пинать, да деньги требовать, да клеветать!!!!Олимпиада примером!!!!
        Reptiloid
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:02
      Мы не должны французам


      Должны...должны... smile французам за разгромленную армию НАПОЛЕОНА
      за Советскую оккупацию(в кавычках) ... за вложенные из кармана нашего народа в их экономику прибалтам...полякам...румынам...
      хе хе немцам за невинно убиенных эсэсовцев...
      американцам за моральные страдания во ВЬЕТНАМЕ...
      японцам за разгром КВАНТУНСКОЙ АРМИИ...
      наши либеральные политики и экономисты оплатят все за счет наших граждан.
      Пора закон новый вводить ...
      тех кто хочет раззорить на этих хотелках жуликоватых соседей наш народ заставлять платить из своего кармана.
      Захотел например Явлинский Курилы японцам отдать пусть платит японцам стоимость Курил из своего кармана.
      Тот же ЛЕХА
      1. Лексус Сегодня, 07:14
        Не, ну, если посчитать, сколько должны нам, и сколько должны мы, можно "керенок" напечатать. И на должность главного по выплатам назначить какого-нибудь Заслуженного проктолога России - пусть новоявленным кредиторам "долговую дыру закрывает".
        Лексус
    3. Зяблицев Сегодня, 07:26
      Да поедатели круассанов нам за выходки Наполеона торчат по самое не балуй! "Царские долги"....,если с учетом инфляции, французом придется даже Эйфелеву башню продать на металл, что бы расплатиться! laughing
      Зяблицев
    4. василий50 Сегодня, 08:31
      Ну чего возмущаться, французы истинные европейцы, и ведут себя совсем как европейские носители европейских же ценностей. Свои долги всем прощают. Ну и конечно бесконечные претензии, своим колониям претензии за *свет цивилизации*, а вот РОССИИ и РУССКИМ за то что не стали колонией и тем более смеют не соглашаться с *бель франс* и её светочами демократии и либерализма.
      василий50
    5. Pax tecum Сегодня, 08:41
      А, кто нибудь знает, кто это - Евгений Спицын?
      В российском обществе много актуальных и важных вопросов, решение которых зависит от мнения граждан. Одним из них занимается историк Евгений Спицын. Дело в том, что страна в течение многих веков переживала самые разные по смыслу и влиянию на людей события. Каждое требует осмысления и анализа, выработки общего отношения к нему всех граждан страны. И начинается знакомство с историей государства со школы. А в России нет единого учебника истории. Проблема очень серьезная. Человек, который взял на себя ответственность за выработку решения. Это историк Евгений Спицын, ныне занимающийся популяризацией собранного в четырехтомном учебнике материала.
      На «Радио России» (ВГТРК) ведёт разговор о проблемах патриотического воспитания.
      Хотя бы, то, что он давал интервью в "Разведдопросе" Гоблину (Д.Пучкову), уже о многом говорит. Ибо "врагов народа" к нему и не приглашают.
      Вот такие люди и должны быть советниками Президента, а убл...ки типа Суркова.
      Pax tecum
      1. Boris55 Сегодня, 08:50
        Цитата: Pax tecum
        А, кто нибудь знает, кто это - Евгений Спицын?

        Историк, педагог
        1991 — окончил МПГУ, имеет 25 лет педагогического стажа
        2000–2008 — директор одной из московских школ
        Автор учебников и курсов лекций по истории России, член Экспертного совета Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.
        Профессиональный историк, с отличием окончил исторический факультет МПГУ им. Ленина. Автор нескольких десятков статей и публикаций на исторические темы и по проблемам отечественного образования, которые опубликованы в целом ряде СМИ, в том числе газетах «Вечерняя Москва», «Комсомольская правда», «Завтра», в журналах «Национальный контроль» и «Историк», на интернет-ресурсах «Русская весна» (rusvesna.su/recent_opinions/1428685421), «Накануне.ру»(nakanune.ru/articles/110182), «Русская планета» и других.
        Почти 20 лет проработал учителем истории в двух московских школах, из них 8 лет – директором одной из этих школ.
        Boris55
  2. parusnik Сегодня, 07:14
    Если какие-то нувориши хотят что-то вернуть французам, чтобы получить баронский титул – ради бога, пускай возвращают из своего кармана.
     Всё верно...Пусть долги отдают ротмистры, поручики, невские, ольговичи...и прочие булкохрусты...
    parusnik
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:00
    К дверям России уже выстроилась такая очередь для того, чтобы попытаться содрать с нее деньги (и в каждом случае незаконно), что скоро конца этой очереди видно не будет. А чтобы охладить пыл желающих халявы необходимо не наблюдать молча за происходящим, а действительно официально предъявлять встречные иски, а самых неугомонных "душить" на корню. А, что имеем сегодня? Прибалтам опять дали добро на продажу нам шпротов (без них мы наверное погибнем от голода), с Украиной идет не только активная торговля, но и помощь энергоресурсами (а они нас официально объявляют агрессором), на снос памятников в Польше культурно осудили, даже молдаване решили потребовать с России деньги. Тьфу.
    rotmistr60
  4. viktor_ui Сегодня, 08:32
    Есть желание пощупать харю у ближайшего "титульного аристократа"...,очень жаль, что весь этот аристократический быдляк тусуется , в основном, на столичном уровне. Когда у нуворишей становится ну дофига ворованного бабла, то следующая их фаза есть вход во власть...и как апофез - бредни о монархии с прицелом, видимо,на крепостное правоооооо ( пока ешо не озвучивают). Да и в думе слуги народа бредят сей темой.
    viktor_ui
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