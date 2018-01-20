Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает

Обновление вооружения в частях и подразделениях армии и флота – процесс перманентный. Ракеты и автоматы, корабли и танки неизбежно устаревают, им на смену приходят новые изделия, созданные и изготовленные на предприятиях отечественного ОПК. Появляются совершенно новые системы вооружений. Рождение некоторых изделий продиктовано военно-политической обстановкой, нежеланием отстать от потенциального противника, стремлением непременно защитить свою страну. Попытаемся систематизировать сведения о том, какое именно вооружение поступит в войска на ближайшую перспективу.Буквально с начала 2018 года, после завершения госиспытаний легких многофункциональных МиГ-35, российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» примется за выполнение госзаказа на производство установочной партии этих истребителей. Всего по госзаказу числится 24 машины. Серийные же поставки самолета Воздушно-космическим силам (ВКС) России предусмотрены государственной программой вооружений (ГПВ) России в 2018–2027 годах.Взлетная масса самолета – 19,2 т, максимальная – 24,5 т, максимальная скорость на высоте – 2100 км/ч, у земли – 1400 км/ч. Практический потолок – 16 км, радиус действия с ракетами «воздух–воздух» и тремя подвесными топливными баками (ПТБ) – 1000–1400 км в зависимости от состава вооружения и высоты полета, с ударным вооружением и тремя ПТБ – 800–1100 км. Максимальная эксплуатационная перегрузка – 9,0 g.МиГ-35 относится к поколению «4++», это переходное звено к истребителю пятого поколения. Радиоэлектронное оборудование самолета позволяет ему нести все авиационные средства поражения. МиГ-35 уже сегодня присущи элементы самолетов пятого поколения. Истребитель способен одновременно захватывать десять целей, он малозаметен и многофункционален. Российские военные заявляют: весь парк легких истребителей ВКС будет заменен на МиГ-35.В 2018-м ВКС получат два-три истребителя из первой установочной партии в 12 самолетов пятого поколения Су-57. Предсерийное его производство запланировано с 2019 года. Сегодня опытные образцы летают с двигателем «Изделие 117», который уже запущен в серийное производство. Первый полет с двигателем второго этапа одна из опытных машин успешно совершила в конце прошлого года. По топливной эффективности и удельной тяге он будет значительно превосходить «Изделие 117», а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения.Су-57 – самолет пятого поколения. У него принципиально новый комплекс авионики и перспективная РЛС с фазированной антенной решеткой. Су-57 будут оснащены крылатыми ракетами, ракетами «воздух–воздух», обычным вооружением, высокоточным оружием, которое практически незаметно для радиолокационного распознавания, 30-мм авиационной пушкой. Для истребителя есть шесть принципиально новых ракет. Четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже проходят испытания.Военные возлагают большие надежды на Су-57 как на флагман отечественного парка истребителей в будущем.Отечественный ОПК вплотную подошел к созданию первого опытного образца перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Этот многофункциональный самолет заменит Ту-22М3, Ту-95МС, а чуть позже и Ту-160. Новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году, тогда же планируется провести первый полет Ту-160М2.По-прежнему будут закупаться зарекомендовавшие себя в Сирии истребители Су-30 и Су-35, а также вертолеты Ка-52 и Ми-28Н.И последний штрих: очередная партия палубных истребителей Су-33 оборудована специальной вычислительной подсистемой СВП-24-33 производства компании «Гефест-Т». Подсистема позволяет «укладывать» точно в цель даже далеко не новые неуправляемые авиационные бомбы. После модернизации Су-33 смогут эффективно работать не только по воздушным, но и по наземным и морским целям. Продолжится оснащение данной СВП и бомбардировщиков Су-24М, Ту-22М3.Воздушно-космическим силам в наступившем году предстоит осваивать впервые созданное в России единое сплошное радиолокационное поле, а также продолжить опытно-боевую эксплуатацию недавно введенной в строй Единой космической системы (ЕКС), которая обеспечивает космический сегмент российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Она должна предупредить военно-политическое руководство страны о ракетном нападении для принятия решения о нанесении ответно-встречного удара.Система работает в связке с загоризонтными РЛС, расположенными на территории России, Белоруссии и Казахстана. ЕКС обнаружит пуск ракеты с гиперзвуковыми летательными аппаратами, а РЛС типа «Воронеж» возьмут их на сопровождение в верхних слоях атмосферы и определят их цели. Глобальный неядерный удар уже не угрожает России.Развитие высокоточного оружия названо главным приоритетом новой государственной программы вооружения ГПВ-2027. Войска будут оснащаться высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования наряду с ядерной триадой, беспилотными ударными комплексами, средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.Разделение систем вооружения на «платформы» и «боеприпасы» произошло достаточно давно. С одной стороны, это строительство танков, пушек, самолетов, вертолетов, с другой – управляемых боеприпасов, крылатых, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет. Особенно ожесточенно оборонщики о преимуществах того и другого подхода спорили в конце прошлого года.Напомним: наиболее важные объекты террористов были уничтожены высокоточными ракетами «Калибр», Х-101 и Х-55, а также ракетами оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер». Очевидно, что даже старый самолет с новыми высокоточными боеприпасами получает серьезные возможности. Те же Х-101 могут нести модернизированные бомбардировщики Ту-95МСМ. А для применения «Калибров» не нужны авианосцы, достаточно обычных дизельных подводных лодок и малых ракетных кораблей.По планам в войска поступят новые гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковое оружие в перспективе позволит сместить силы стратегического сдерживания из ядерной сферы в неядерную. И ущерб противнику, если случатся боестолкновения, будет нанесен не менее мощный, в то же время не пострадает третья сторона, не участвующая в конфликте.Высокоточное оружие снижает необходимость вступления в контактные бои с противником. Высокая точность стрельбы увеличивает поражающую силу снарядов, позволяя экономить на их количестве и, главное, сохранять жизни солдат.Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» начинает испытания уникального «изделия 715». Эта новая крылатая ракета – фактически уменьшенный вариант Х-101. Новинка войдет в состав вооружения дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Применять ее смогут и фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30, Су-35 и Су-57.Используя Х-101 и «изделие 715», ВКС смогут бороться как с высокотехнологичным противником, так и с террористами.В свою очередь, крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) «Калибр» сегодня устанавливаются практически на все боевые корабли. Военные называют это «калибровкой». Они пополнят, в частности, арсенал российских корветов проекта 20380.Стоящие сегодня на вооружении СВ и ВМФ устаревшие ракетные комплексы «Точка-У» к 2020 году будут полностью заменены «Искандерами». Кроме того, в прошлом году в составе общевойсковых армий началось формирование отдельных разведывательных рот специального назначения. Их задача – находить в тылу противника цели и передавать их координаты ракетным комплексам «Искандер».Здесь сыграл роль опыт Сирии. Спецназовцы находят и опознают цели на земле, а средства разведки и целеуказания в режиме реального времени передают координаты пусковым установкам ОТРК. Цель будет гарантированно уничтожена.ВМФ России планирует получить в 2018 году ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) типа «Борей-А» и два новейших фрегата проекта 22350. Ракетоносец «Князь Владимир» типа «Борей-А», заложенный в 2012 году на «Севмаше» при участии Владимира Путина, в ноябре 2017-го был спущен на воду. РПКСН четвертого поколения «Князь Владимир» спроектирован в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин». Его полное водоизмещение – 24 тыс. т, длина – 170 м, ширина – 13,5 м.Этот корабль, утверждают военные моряки, по сравнению с предыдущим типовым проектом «Борей» обладает усовершенствованными тактико-техническими характеристиками практически всех систем, способен нести на борту до 16 МБР морского базирования Р-30 «Булава». Это будущее российской группировки морских стратегических ядерных сил. На стапелях «Севмаша» строятся еще четыре «Борея-А»: «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр Третий» и «Князь Пожарский». Не исключено, что флот получит новую стратегическую субмарину 17 декабря 2018 года – в день 60-летия атомного подводного флота России. До середины 2020-х годов планируется завершить строительство всех крейсеров этого проекта.На северодвинской верфи также идет строительство многоцелевых атомных подводных ракетных крейсеров (АПРК) типа «Ясень-М». В июле 2017 года заложили АПРК «Ульяновск». Он станет шестым в линейке субмарин проекта, разработанного Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н. Н. Исанина.Головной корабль – АПРК «Казань» – в марте 2017 года спущен на воду и проходит заводские испытания. АПРК «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» находятся на разных этапах строительства. На их вооружении мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Подводные крейсеры этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными субмаринами ВМФ РФ.В рамках новой ГПВ в состав ВМФ РФ продолжат поступать новые и модернизированные корабли дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350, оснащенный высокоточным оружием. Всего планируется построить восемь кораблей проекта.Головной корабль этого типа «Адмирал флота Советского Союза Горшков» сейчас проходит государственные испытания. Его, минуя опытную эксплуатацию, сразу передадут флоту в 2018 году. Перенос сроков сдачи (с конца 2017 года) связан с требованием ВМФ России еще раз отработать все системы корабля: у флота «есть вопросы» к новому оборонительному ракетному оружию, отмечают в ОСК. Работы на втором корабле серии («Адмирал Касатонов») будут ускорены после того, как будет передан головной фрегат. В состав флота он может войти опять же в 2018 году.Строительство еще двух фрегатов серии – «Адмирал Головко» и «Адмирал Советского Союза Исаков» – продолжается на стапелях «Северной верфи». Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (с использованием стелс-технологии) понижена их радиолокационная заметность. Эти корабли предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения самостоятельно и в составе соединения кораблей.Фрегаты этого проекта имеют водоизмещение 4,5 тыс. т. Их длина – 135 м; ширина – 15 м, скорость хода – до 29 узлов. Дальность плавания – до 4,5 тыс. морских миль, автономность – до 30 суток. Экипаж – около 200 человек. Корабли будут вооружены 130-мм артустановкой А-192 «Армат», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК», зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».В апреле прошлого года в 30 милях от пролива Босфор столкнулся с грузовым судном и затонул средний разведывательный корабль проекта 861М «Лиман». Поэтому командование ВМФ судно связи проекта 18280 «Иван Хурс», сдача которого ожидается в этом году, отправит на Черноморский флот вместо Тихоокеанского.Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в текущем году продолжат выводить из эксплуатации комплексы «Тополь» и заменять их на более совершенные «Ярсы». В рамках новой госпрограммы вооружений в соединения этого рода войск начнут поступать новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» с гиперзвуковыми блоками (изделие 4202) и «Рубеж».Тяжелая жидкостная МБР шахтного базирования «Сармат» придет на замену Р-36М2 «Воевода». Полезная нагрузка «Сармата» 10 т против 8,75 т у предшественницы. Новинка затрачивает меньше времени на преодоление активного участка траектории за счет очень хорошей энергетики. «Сармат» настолько мощный, что сможет лететь к целям не только через Северный полюс, но и через Южный, то есть будет иметь практически глобальную дальность стрельбы. Ракета сможет идти в обход развернутых средств ПРО США. Это обстоятельство заставит США создавать круговую систему ПРО, а это очень дорого.– Средствам ПРО потенциального противника придется гораздо тяжелее. Это будет хорошая заноза для него, – оценил комплекс заместитель министра обороны Юрий Борисов.Массово «Сармат» поступит на вооружение в 2019–2020 годах. «Воевода» останется на боевом дежурстве как минимум до 2024 года. Более того, планируется продление срока эксплуатации до 2025–2027 годов. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что МБР «Сармат» преодолеет любую систему ПРО.Подвижный грунтовой ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» станет дальнейшим развитием проекта РС-24 «Ярс». У РС-26 новые управляемые боевые блоки для прорыва противоракетной обороны. Максимальная дальность полета ракеты – 12 тыс. км, однако она может запускаться по целям и на дальности от 2 до 6 тыс. км.А вот работы над боевым железнодорожным ракетным комплексом «Баргузин» не включены в новую госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы из-за недостатка финансирования. Решено сосредоточиться на проектах «Сармат» и «Рубеж».Сухопутные войска получат бронетехнику нового поколения: танки Т-90 и Т-14 «Армата», БТР «Бумеранг», БМП «Курганец-25». Опытные войсковые испытания танка «Армата» планируют завершить в 2018 году.Минобороны и Уралвагонзавод летом прошлого года заключили контракт на поставку новейших боевых машин поддержки танков «Терминатор». В 2018 году военные получат более десяти единиц этой бронетехники. Продолжится производство для российской армии модернизированных танков Т-90М. Заключен контракт на поставку десяти самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ» для опытной войсковой эксплуатации. Окончание госиспытаний планируется на 2019 год.Практически завершено формирование облика боевой экипировки нового поколения «Ратник-3». Оснащенные ею подразделения будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения многих боевых задач в разных условиях, смогут интегрироваться в разведывательно-огневые контуры.«Ратник-3» превосходит экипировку армий иностранных государств, в том числе США, противопульной и противоосколочной стойкостью средств индивидуальной бронезащиты. У новой экипировки больше дальность обнаружения и распознавания целей оптикоэлектронными средствами, стрельба ведется эффективнее. В нее предусмотрена интеграция микроробототехнических комплексов, беспилотника для ведения мотострелковыми подразделениями разведки на поле боя. Для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов.Один из элементов экипировки – стрелковое оружие. Военные завершили испытания автоматов АК-12, АК-15 и АЕК-971. Более дешевый АК-12 может стать армейским, солдатским автоматом, более сложный, с большим количеством функций, высокоточный АЕК-971 – дополнить вооружение спецподразделений.АЕК-971создан на заводе имени Дегтярева под руководством Станислава Кокшарова на основе автомата системы Константинова (СА-006). В конкурсе Минобороны России принимают участие модификации АЕК-971 под названием «А-545» и «А-762» (под патроны калибров 5,45 мм и 7,62 мм соответственно).В России ежегодно создают десятки новых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различной номенклатуры, однако возможности полигонов недостаточны для исследовательских и летно-конструкторских испытаний. Поэтому планируется создать сеть полигонов для испытаний беспилотников и противодронов. Она будет включать аэродромную, полигонную и стендовую базы. Эти компоненты могут использоваться и разработчиками систем борьбы с БЛА. Сеть полигонов позволит проводить полный комплекс испытательных работ. Там же будут готовить операторов, исследовать методы внедрения БЛА в единое воздушное пространство.Экспертное сообщество инициировало формирование сводного реестра имеющихся полигонов, чтобы приступить к реализации единой системы испытаний в государственном масштабе. Одна из существенных причин – в ближайшее время в ВС РФ начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи.Объединенная авиастроительная корпорация работает над созданием ударных беспилотников, которые смогут организовываться в группы и координироваться между собой по защищенным каналам связи, взаимодействовать в сетецентрической системе и с наземными пунктами. Такая сложная задача решается и в других странах.Концепция интеграции беспилотных авиационных систем (БАС) в единое воздушное пространство может быть принята в России уже в мае 2018 года. Документ разрабатывается Минтрансом, Росавиацией и ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» совместно со специалистами рабочей группы Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет».Согласно замыслу авторов концепции, интеграция БАС пройдет в два этапа и завершится за 10 лет. Для реализации проекта необходимо подготовить инфраструктуру, определить источник финансирования. Документ должен определить подход к безопасной интеграции БАС в единую среду с пилотируемой авиацией, в том числе общего назначения. Участники проекта к маю подготовят свои предложения по внесению изменений в регулирующие документы.Согласно протоколу заседания Комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, составлением плана по реализации концепции займется Минтранс сразу после утверждения документа. Это произойдет во второй половине следующего года. Принятые решения будут интегрированы в «Стратегию развития аэронавигационной системы (АНС) Российской Федерации до 2030 года» и в Аэронавигационный план Российской Федерации.Сейчас полеты беспилотных воздушных судов (БВС) в России проходят на основании подачи планов и разрешения на использование воздушного пространства (ИВП), но возможны только в сегрегированном воздушном пространстве, то есть воздушное пространство закрывается для выполнения полетов пилотируемых воздушных судов. При этом заявка на закрытие воздушного пространства под полеты БВС подается за пять (для временного режима ИВП) или трое суток (для местного режима ИВП) до даты полета – из-за рисков при функционировании беспилотной и пилотируемой авиации в единой среде. Существует и ряд ограничений, которые не позволяют безопасно интегрировать БАС в Единую систему организации воздушного движения.После упразднения Спецстроя 28 сентября 2017 года функции агентства на себя взяло оборонное ведомство. Военные решили реформировать военно-строительный комплекс (ВСК). Для оптимизации работ наделены статусом «единственных» будут 12 организаций. Они смогут приступать к проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения без конкурса. Это значительно сэкономит время. Всего на стройку в 2018–2027 годах военным будет выделено около 1 трлн руб. В предыдущей госпрограмме вооружения таких денег предусмотрено не было.На сегодня создано восемь военно-строительных ФГУПов. Пять из них – по военным округам и Северному флоту, остальные – по строительству спецобъектов. ФГУПы с миллиардными долгами, как предполагалось, смогут оздоровиться. Управление заказчика капитального строительства МО РФ займется проектированием объектов хозяйственного, технического, тылового, медицинского, жилого назначения и учебно-материальной базы боевой подготовки, воспитательной работы и службы войск, инфраструктуры полигонов.Правительство России приступило к формированию единого кадрового резерва предприятий оборонно-промышленного комплекса. Коллегия военно-промышленной комиссии (ВПК), возглавляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным, планирует централизовать информацию о наиболее ценных молодых сотрудниках, которые впоследствии могут быть назначены на руководящие посты в различных областях оборонки. Кадровый резерв должен быть сформирован к весне 2018 года.Речь идет о создании списка кандидатов на замещение должностей среднего и высшего звеньев. Руководителям крупных оборонных холдингов поручено направить в коллегию ВПК свои предложения по кандидатам для последующего включения в резерв. Предпочтение будет отдаваться специалистам 35–45 лет с высшим образованием, проявившим себя, готовым переехать в другой регион, не имеющим судимостей и препятствий для оформления допуска к сведениям, содержащим государственную тайну.Предполагается централизация кадровых резервов всех отраслей оборонки.Научно-исследовательский институт «Полюс», ведущий научный центр России в области лазерных технологий (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»), объявил тендер на научно-исследовательскую экспериментальную работу по созданию мобильного лазерного комплекса для борьбы с малоразмерными БЛА.Комплекс должен состоять из системы сопровождения и построения траекторий полета объектов, выдавать целеуказания на систему наведения мощного излучения, источник которого – жидкостный лазер. Мобильный лазерный комплекс должен уметь бороться с беспилотниками в любое время суток, обнаружить и получить детальные изображения до 20 воздушных объектов на расстоянии от 200 до 1500 м, отличить беспилотник от птицы или облака, просчитать траекторию и поразить цели. Начало работы над проектом – январь, окончание – апрель 2018 года.