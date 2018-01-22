Травматический карабин Keserű HDM (Венгрия)



Карабин Keserű HDM с фиксированным деревянным прикладом



HDM в заводской упаковке



Неполная разборка оружия



Карабин HDM-VT



HDM-VT со снятым магазином



Приклад изделия версии "VT"



Карабин Keserű HDM Compact

По материалам сайтов:

http://keseru.hu/

https://all4shooters.com/

https://casatic.livejournal.com/

http://kickgunner.blog.hu/

В конце двухтысячных годов на венгерском рынке гражданского оружия появились новые системы самообороны от компании Keserű Művek. Потенциальным покупателям предложили травматические карабины, построенные по схеме револьверного гладкоствольного ружья. Вскоре компания-разработчик занялась последовательным развитием существующих изделий, в результате чего в продажу поступили новые образцы. К настоящему времени более старые карабины семейства уступили место линейке Keserű HDM.Семейство травматических карабинов HDM представляет собой вариант дальнейшего развития более старых систем Home Defender, которые, в свою очередь, были созданы на базе изделия Rubber Rain. Эти образцы оружия самообороны имеют характерный облик и специфические особенности, связанные с требованиями оружейного законодательства Венгрии. Законы этой страны запрещают гражданам использовать для самообороны «полноценное» стрелковое оружие, хотя и предусматривают существование газового оружия и патронов раздельного заряжания с резиновой пулей. Именно последние используются в ряде проектов компании «Кесерю Мювек».До начала текущего десятилетия венгерские оружейники представили два «поколения» карабинов самообороны под специфический боеприпас. Первым было изделие Rubber Rain, на основе которого позже разработали систему Home Defender. В случае с последней речь шла о выпуске оружия в разных конфигурациях, отличавшихся наличием передней рукоятки или цевья, использованием приклада и т.д.Оба травматических карабина первых двух «поколений» имели характерный и узнаваемый внешний вид, отличающий их от прочих образцов огнестрельного оружия. В своем новом проекте компания Keserű Művek решила отказаться от самобытного экстерьера и повторить один из существующих типов оружия. Было предложено сохранить уже освоенные принципы работы, но реализовать их в оружии, максимально похожем на венгерский армейский автомат AMD-65.Перспективный карабин должен был максимально повторять конструкцию существующего Home Defender, что, среди прочего, сказалось на его обозначении. Новую модель семейства назвали Home Defender Módosított («Домашний защитник, модифицированный») или, сокращенно, HDM. Впоследствии аббревиатура неоднократно дополнялась теми или иными литерами, позволяющими определить конкретную модификацию.Для получения желаемого сходства существующие механизмы оружия следовало переместить в новую ствольную коробку, повторяющую агрегаты боевого автомата. В дополнение к новой коробке требовалось создать декоративные элементы, такие как имитатор газовой трубки. Также гражданский карабин нуждался в наборе фурнитуры соответствующих форм и размеров. Впрочем, полного сходства добиться не удалось. Этому, в первую очередь, мешал калибр: новый карабин, как и его предшественники, должен был стрелять сферической резиновой пулей диаметром 19,3 мм. Кроме того, боеприпасы раздельного заряжания планировалось помещать в барабанный магазин, который тоже не добавлял сходства с AMD-65.Будучи внешне похожим на армейский автомат, новый HDM все же представлял собой обновленный вариант существующего «Домашнего защитника» и в основном повторял его конструкцию. Это вылилось в применение характерной ствольной коробки, разделенной на два крупных блока. Передний представлял собой U-образное цевье с отверстиями для подвода воздуха, охлаждающего ствол. Задний, в свою очередь, использовался в качестве кожуха ударно-спускового механизма. Между собой две части коробки соединялись при помощи продольной планки, смонтированной над ними. Сверху на такую ствольную коробку предлагалось надевать съемную крышку, похожую на деталь автомата.Карабин для самообороны получил гладкий ствол калибром 19,3 мм длиной 365 мм. Ствол неподвижно закреплялся в передней части ствольной коробки. Его казенная часть доходила до приемника магазина. Как и ранее, на ствол должна была надеваться цилиндрическая возвратная пружина системы перезарядки. На дульной части ствола можно было монтировать пламегаситель или иное декоративное устройство. Главной его задачей являлась остановка подвижных частей в крайнем переднем положении.Изделие Keserű HDM сохраняло принципы работы предшественников, однако должно было иметь особый «автоматный» внешний вид. Среди прочего, это сказалось на конфигурации средств перезарядки. На ствол предлагалось надевать внешний цилиндрический кожух, на котором помещалась стойка мушки и имитатор газовой трубки. Последняя отличалась большой длиной, и ее задняя часть уходила внутрь ствольной коробки. Снизу к трубчатому кожуху присоединялся орган управления. Карабин мог комплектоваться подвижным цевьем или вертикальной рукояткой.«Газовая трубка», расположенная над стволом, была нужна только для придания оружию особого внешнего вида, но ее решили сделать полноценным компонентом механизмов перезарядки. Хвостовик этой детали входил внутрь ствольной коробки. Он имел несколько штифтов для взаимодействия с разными устройствами и обеспечения перезарядки. Один из штифтов использовался для поворота барабана с патронами, второй – для взведения ударно-спускового механизма.Для карабина Keserű HDM был разработан новый ударно-спусковой механизм ударникового типа, заметно отличавшийся от устройств оружия предыдущих моделей. На этот раз было решено использовать УСМ двойного действия. Таким образом, для взведения ударника перед выстрелом можно было использовать как переднюю рукоятку, так и нажатие на спусковой крючок. Впрочем, для выполнения второго выстрела все равно приходилось использовать рукоятку перезарядки. Управление огнем производилось при помощи стандартного спускового крючка. Предохранитель отсутствовал – стрелку приходилось полагаться только на характерные возможности УСМ двойного действия.В новом проекте решили использовать уже существующую конструкцию барабанного магазина. При этом в нее были внесены некоторые изменения. Для хранения и подачи к стволу 10 холостых патронов и резиновых пуль предлагалось использовать алюминиевый барабан достаточных размеров, по краю которого располагались каморы переменного диаметра. Меньшая задняя часть каморы предлагалась для 9-мм холостого патрона, более крупная передняя – для 19,3-мм пули. На внешней поверхности барабана имелись косые пазы, необходимые для поворота при перезарядке.Барабан с каморами помещался внутри цилиндрического стального корпуса. В верхней части такого корпуса имелась прорезь для подвода камор к казеннику ствола и обеспечения поворота барабана. Сзади на магазине находилась изогнутая пластина, помещаемая на Т-образную направляющую ствольной коробки. Фиксация магазина осуществлялась при помощи простой защелки внизу направляющей.Переработка ударно-спускового механизма оказала определенное влияние на конструкцию карабина, но принципы его работы, в целом, не изменились. Подготовка к выстрелу осуществлялась последовательным перемещением рукоятки / цевья назад и вперед. При этом хвостовик «газовой трубки» заставлял барабан вращаться вокруг своей оси, а также воздействовал на УСМ, взводя ударник. После возвращения рукоятки / цевья вперед можно было нажимать на спусковой крючок и делать выстрел.Несмотря на малую огневую мощь и ограниченные огневые характеристики, карабин Keserű HDM получил достаточно развитые прицельные приспособления. На подвижной трубке, соединенной с рукояткой / цевьем, имелась стойка с мушкой. На середине крышки ствольной коробки имелся простейший нерегулируемый целик. Такие прицельные приспособления были вполне пригодными для стрельбы на дальность не более нескольких метров.Травматические карабины, построенные «по мотивам» автоматов AMD-65, имели схожую эргономику и соответствующие дополнительные устройства. Изделия HDM в разном исполнении могли отличаться составом и конструкцией фурнитуры. Так, для управления перезарядкой можно было использовать как вертикальную рукоятку, так и цевье. В задней части ствольной коробки крепилась пластиковая рукоятка управления огнем.На задней стенке мог устанавливаться фиксированный деревянный либо пластиковый приклад. Также выпускались карабины со складным проволочным прикладом. Он имел пару продольных элементов, к которым шарнирно крепился изогнутый плечевой упор. Приклад складывался поворотом вверх и вперед, плечевой упор при этом ложился на крышку ствольной коробки, охватывая прицел.Вне зависимости от исполнения и конструкции фурнитуры, длина карабинов самообороны Keserű HDM достигала 830 мм (при фиксированном или разложенном прикладе). Масса – порядка 4 кг. 9-мм револьверный патрон передавал резиновой пуле энергию до 120 Дж. Это позволяло показывать приемлемую эффективность огня на дальностях до нескольких метров. При увеличении дистанции эффективность стрельбы резко сокращалась.Серийное производство новых карабинов было налажено в начале текущего десятилетия, и вскоре первые образцы новой модели поступили в венгерские оружейные магазины. В зависимости от комплектации и конфигурации, за изделие Keserű HDM просили 90-95 тыс. форинтов (290-300 евро).Как и ранее, по мере серийного производства новых партий компания-разработчик продолжала развитие имеющегося проекта. Время от времени появлялись новые модификации карабина, отличавшиеся отделкой и фурнитурой. Так, модификация HDM-VT получила новый приклад. Вместо деревянного устройства предлагалась система из пары металлических трубок и плечевого упора с резиновым затыльником. По некоторым причинам, карабин с таким прикладом отличается от базового изделия немного большей стоимостью.Первые модификации изделия Keserű HDM соответствовали исходным идеям и в определенной мере повторяли экстерьер автомата AMD-65. Чуть позже, создавая новый вариант травматического оружия, конструкторы отказались от ряда деталей, придававших сходство с боевым образцом. Несколько лет назад был представлен карабин HDM Compact, представлявший собой уменьшенную и облегченную версию исходного «Домашнего защитника, модифицированного».Карабин HDM Compact лишился декоративных элементов, имитировавших газовую трубку автомата. Ствольная коробка осталась без изменений, но получила удлиненную крышку. Теперь ее передняя часть дополняла перфорированный кожух ствола. Ствол был укорочен, а подвижная трубка на нем лишилась стойки мушки. Последнюю перенесли на крышку ствольной коробки. Целик, в свою очередь, переместили в заднюю часть оружия. Компактный карабин также отличался отсутствием приклада.По своим габаритам новый HDM Compact был похож на изделия предыдущих «поколений» – Rubber Rain и Home Defender. Укороченный вариант HDM был чуть дешевле своего полноразмерного предшественника. Несмотря на менее длинный ствол и другие технические отличия, HDM Compact показывал примерно такие же характеристики, что и другие карабины самообороны от «Кесерю Мювек».К настоящему времени травматические карабины Keserű HDM нескольких модификаций полностью сменили в серийном производстве оружие предыдущих моделей. Покупатель, желающий приобрести оружие в форм-факторе армейского автомата, может купить Home Defender Módosított в базовой конфигурации. Тем, кто внешнему виду предпочитает малые габариты, предлагаются изделия HDM со складным прикладом и HDM Compact. Таким образом, как и ранее, за счет создания ряда модификаций компания-разработчик смогла прочно занять неоднозначную, но прибыльную нишу.Насколько известно, в недавнем прошлом развитие линейки травматических карабинов, стартовавшей с изделия Keserű Rubber Rain, фактически прекратилось. Завод «Кесерю Мювек» продолжает выпуск оружия последних моделей, но уже не торопится разрабатывать новые. Впрочем, теперь это предприятие расширяет присутствие в других сферах и регулярно показывает новые пистолеты или револьверы, пригодные для использования в качестве средства самообороны. Присутствие продукции сразу в нескольких нишах приводит к очевидным положительным последствиям финансового характера.Законодательство Венгрии накладывает определенные ограничения на облик и характеристики гражданского оружия, но одновременно с этим становится своеобразным стимулом для появления необычных концепций и конструкций. Развивая идею оружия с ограниченными характеристиками, пригодного для использования в целях самообороны, компания Keserű Művek стала разрабатывать карабины необычного облика. Последовательные доработки существующих конструкций привели к появлению целого семейства травматического оружия, состоящего из нескольких линеек. Все это наглядно показывает, что даже в условиях жестких ограничений конструкторы-оружейники могут предлагать и успешно реализовывать самые интересные идеи.