Укрстат сообщил о существенном превышении смертности над рождаемостью на Украине

Украинская служба государственной статистики (Укрстат) публикует материал о демографической ситуации в стране по итогам периода с января по ноябрь 2017 года. В материале говорится о том, что смертность в стране существенно превышает рождаемость, достигнув печального рекорда в процентном соотношении за последние несколько лет.Так, на 64 рождённых на Украине приходится 100 умерших. При этом численность населения страны с января по ноябрь 2017-го сократилась на 181,5 тыс. человек. Для сравнения: это почти эквивалентно населению такого украинского города как Луцк.Если верить отчётам Укрстата, то население Украины на 1 декабря 2017 года составляло 42,4 млн человек. Здесь нужно сделать ремарку относительно того, что Укрстат продолжает считать украинским населением жителем Крыма и Севастополя, большинство которых давно получили российское гражданство. Также украинское ведомство считает украинским населением жителей ЛДНР, в отношении которых Киев продолжает осуществлять военную операцию на фоне экономической блокады.Ранее независимые специалисты оценили постоянное население Украины на уровне 37-38 млн человек. Это при учёте того, что многие, первоначально став беженцами, в итоге получили возможность постоянного проживания за пределами Украины, сохранив украинский паспорт.Ожидается свежая статистика по демографии и от Росстата.