20:59 19 января

Укрстат сообщил о существенном превышении смертности над рождаемостью на Украине

Украинская служба государственной статистики (Укрстат) публикует материал о демографической ситуации в стране по итогам периода с января по ноябрь 2017 года. В материале говорится о том, что смертность в стране существенно превышает рождаемость, достигнув печального рекорда в процентном соотношении за последние несколько лет.

Так, на 64 рождённых на Украине приходится 100 умерших. При этом численность населения страны с января по ноябрь 2017-го сократилась на 181,5 тыс. человек. Для сравнения: это почти эквивалентно населению такого украинского города как Луцк.

Укрстат сообщил о существенном превышении смертности над рождаемостью на Украине



Если верить отчётам Укрстата, то население Украины на 1 декабря 2017 года составляло 42,4 млн человек. Здесь нужно сделать ремарку относительно того, что Укрстат продолжает считать украинским населением жителем Крыма и Севастополя, большинство которых давно получили российское гражданство. Также украинское ведомство считает украинским населением жителей ЛДНР, в отношении которых Киев продолжает осуществлять военную операцию на фоне экономической блокады.

Ранее независимые специалисты оценили постоянное население Украины на уровне 37-38 млн человек. Это при учёте того, что многие, первоначально став беженцами, в итоге получили возможность постоянного проживания за пределами Украины, сохранив украинский паспорт.

Ожидается свежая статистика по демографии и от Росстата.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 16:43
    Та какие 42 миллиона? Не больше 26 миллионов.
    Владыка Ситх
    1. svp67 Сегодня, 16:45
      Цитата: Владыка Ситх
      Не больше 26 миллионов.

      На Западе считают, что и этого много...для обслуживания посольств западных "друзей", меньше надо, значительно меньше...а не достаток рабочих рук, можно и эмигрантами с Ближнего Востока и Африки возместить
      svp67
      1. Владимир16 Сегодня, 16:55
        Умирают русские. А рождаются украинцы. Вообще всё это безобразие. А ежели говорить прямо - геноцид русских.
        Игры политиков в "независимые государства" привели к миллионам смертей и десяткам миллионам искореженных судеб.
        Владимир16
        1. Идущий Сегодня, 17:30
          На Западе считают, что и этого много...

          И они это реализуют без проблем , руками скакунов.
          Идущий
          1. хрыч Сегодня, 19:09
            Цитата: Идущий
            Умирают русские. А рождаются украинцы

            Мне видится, что все наоборот. Умирает искуственно выведенная украинская нация, а русская возрождается. Сейчас на Донбассе лица с фамилиями типа Захарченко и Пасечник стали русские, хотя нам 70 лет толдычили большевики про украинскую нацию согласно антирусской нацполитики СССР
            Цитата: Идущий
            И они это реализуют без проблем , руками скакунов.

            А ведь придет момент и будут таки физически наказывать любителей бандеры. И ведь не исключено что бить их будут с двух сторон, разукраиненные русы с востока и поляки с запада. А за сожженных одесситов будут жечь на месте ... Стелать большие котлы с кипятком, постелить над ними доски и заставить скакунов проскакать, упал и сварился ...
            хрыч
            1. Идущий Сегодня, 20:11
              Я в этом не сомневаюсь , только побыстрей бы уже.
              Идущий
        2. avt Сегодня, 17:42
          Цитата: Владимир16
          Умирают русские. А рождаются украинцы.

          Та ты шо-о-о-о-о?! А слабо статистику посмотреть ДО майдауна ? Ну когда и сколько у прОцентах сокращалось количество именовавших себя русскими вот по годам с 1991? С 22 двух так % до 7. Куда они делись ? Дайте угадаю - стали укранцами , даже не зная мовы , бо так удобнее. Ну и ? В смысле -где были эти
          Цитата: Владимир16
          Умирают русские.

          когда рагули первый раз в 1991 жoпами грели асфальт на майдане . Что ж не вышли и просто морды им не набили ?? Крым -русский , ЛДНР КРОВЬЮ доказал , что не майданутый , гейвропейский. Кто хотел и смог - уехали и работаю в России , причём многие на ПМЖ.А остальным там пофигу - хата с краю .
          avt
          1. Анатоль Клим Сегодня, 19:54
            Цитата: avt
            Ну когда и сколько у прОцентах сокращалось количество именовавших себя русскими вот по годам с 1991? С 22 двух так % до 7. Куда они делись ? Дайте угадаю - стали укранцами , даже не зная мовы , бо так удобнее.

            АВТ, ну что Вы говорите, представьте себе, что завтра Харьковская, Херсонская, Одесская области станут россискими, так угадайте с одного раза, сколько жителей станут русскими, я думаю с 7% дойдёт до 70, ну менталитет такой-
            Анатоль Клим
        3. 30 вис Сегодня, 18:24
          Пляски на костях начались с благих обещаний милашки М, С , Горбачёва . Поверили генеральному секретарю КПСС .... Развал . Войны . Геноцид . Нищета . Вымирание населения ... А ,как красиво говорил о социализме с человеческим лицом ! Как боролся с коррупцией ! Обличал и говорил ! Говорил ! Говорил ! Теперь похоже милашка Грудинин ..придёт .Те же грабли ... на старый лад .Россия боюсь уже не поднимется после ещё одного Г !
          30 вис
          1. Донской Сегодня, 19:48
            Т
            Цитата: 30 вис
            Теперь похоже милашка Грудинин ..придёт .Те же грабли ... на старый лад .Россия боюсь уже не поднимется после ещё одного Г !

            Ох ты как загнул recourse Да еще приплел сюда и Грудинина. Он то чем вам не угодил? Тем что выдвинут КПРФ? Про Горбачева все давно понятно всем. Именно с него начался бардак и нищета. А у дерьмократа Путина с Ельциным нимб над головой светиться? На их совести намного больше жизней наших граждан чем у предателя Горби!
            Донской
            1. Кот_Кузя Сегодня, 20:51
              За Порошенко тоже 56% кастрюль скакало. Но уж столько россиян скакать за олигарха Грудинина не будут. Украинская прививка будет долго действовать.
              Кот_Кузя
        4. Лев Бронш Сегодня, 20:36
          Угу, видимо русские бабушки и дедушки на майдан борщ таскали и булыжники внучкам подавали am
          Умирают люди и рождаются люди. Вот кем рождённые вырастут - упоротыми свидомыми, у которых все беды от "клятых москалей", или людьми желающими жить мирно с соседями, со всеми соседями! Зависит от массы факторов, и реальная пропаганда добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, НО! БЕЗ идиотизма о "братских народах", здесь на первых ролях - перекрыть интернет укро-наци-клоунам точно не под силу)). А объективно - чем больше населения украины вымрет, тем России лучше - цинично, но правда yes
          Лев Бронш
        5. антивирус Сегодня, 20:52
          два раза пройти через" 90-е годы" --интересный эксперимент для одной страны.
          плохо что на ДВосток и Сибирь только с них можно найти переселенцев.
          антивирус
    2. МИХАН Сегодня, 16:48
      В России помнится в 90-х , когда ЕБН выполнял указания Вашингтона тоже самое было и даже выше ...Потери до сих пор не подсчитаны , жуть что творилось на окраинах империи , а потом и в центр переместилось . (много читал об этом воспоминаний..)
      МИХАН
      1. Дормидонт Сегодня, 17:25
        Добрая тётушка тетчер ясно говорила, что для России вполне достаточно населения в 15 миллионов. А лишние должны умереть
        Дормидонт
        1. Балу Сегодня, 18:51
          Цитата: Дормидонт
          Добрая тётушка тетчер ясно говорила, что для России вполне достаточно населения в 15 миллионов. А лишние должны умереть

          Как ни странно Гитлер тоже считал, что на территории СССР нужно оставить около 10 млн., умеющих только считать и писать, чтобы выполнять грязную работу. Остальных в топку.
          Вот такая загогулина. Что касается укростата, конечно врут негодяиии... Это такая страна с ложными героями, ненастоящим правительством и без будущего. Отсутствие профилактических прививок+более десятка американских баклабораторий+гражданская война и катастрофа в экономике приведут Украину к краху. Чем занимаются баклаборатории? Рискну предположить, разработкой генетического оружия против славянской нации. От эпидемии птичьего гриппа несколько лет назад в южном полушарии кто преимущественно погибал? Люди желтой расы. Белых погибло едва ли дюжина наберется. Когда же этот несчастный народ очнется? fool
          Балу
          1. хрыч Сегодня, 20:19
            И Тетчер и Гитлер уже в Царстве Мертвых, а народ русский не исчез, а становится все сильней и непобедимей.
            Цитата: Балу
            Люди желтой расы. Белых погибло едва ли дюжина наберется.

            Тут всеж имел место иной фактор, скученность населения, уровень медицины, гигиена и конечно таки локализация очага. Плюс европейцы таки более устойчивы к гриппу, они пережили Испанку, а это была ее мутировавшая версия H1N1.
            хрыч
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:06
      Владыка Ситх hi
      Та какие 42 миллиона? Не больше 26 миллионов.
      Да.Что есть .То есть.Вспомните Сергей как в/на ещё в 90 е трубили что нужно оставить 10 -12 лямов жителей.Они семимильными шагами идут к светлому будущему laughing
      Наблюдатель2014
    4. Chertt Сегодня, 17:15
      Не забывайте, умирают Славяне, нас и так немного
      Chertt
      1. Александр 3 Сегодня, 17:31
        А те кто были славянами,что бы не иметь проблем стали украми. Когда же разум к ним придет?
        Александр 3
        1. БАРХАН Сегодня, 18:33
          Цитата: Александр 3
          А те кто были славянами,что бы не иметь проблем стали украми. Когда же разум к ним придет?

          Разум?Придёт?Да Вы просто не всё ещё знаете о шумерах...
          БАРХАН
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:35
        Chertt
        Не забывайте, умирают Славяне, нас и так немного
        Вы заметили! Ничего ,Путин с единороссами взамен привезли новых россиян понимаешь laughing
        Наблюдатель2014
        1. Chertt Сегодня, 17:48
          Цитата: Наблюдатель2014
          Вы заметили! Ничего ,Путин с единороссами взамен привезли новых россиян понимаешь

          Я, в научном понимании этого термина, Расист. И проблему депопуляции считаю важнейшей для России (просто эта тема считается "сомнительной" для обсуждения., и требует большой корректности )
          Chertt
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:52
            Chertt
            (просто эта тема считается "сомнительной" для обсуждения., и требует большой корректности )
            Ну естественно hi
            Наблюдатель2014
        2. Кот_Кузя Сегодня, 20:57
          С каких пор таджики перестали быть людьми? Вы, вообще-то, уже начали неприлично попахивать нацизмом am
          Кот_Кузя
      3. Кот_Кузя Сегодня, 20:55
        Хватить сопли жевать и бреднями себя тешить о славянах. Поляки тоже славяне. Они друзья? Немцы и англичане ближайшие германские народы, но всегда были и есть враги.
        Кот_Кузя
    5. Pirogov Сегодня, 17:35
      Цитата: Владыка Ситх
      Та какие 42 миллиона? Не больше 26 миллионов.

      Смотрел ролик на YouTube там парень аргументированно доказывал ,что 28,29 миллиона .
      Pirogov
      1. Владыка Ситх Сегодня, 17:58
        Смотрите, тут еще один момент, они Крым, ДНР и ЛНР считают тоже.
        Владыка Ситх
    6. Лелёк Сегодня, 17:38
      Цитата: Владыка Ситх
      Не больше 26 миллионов.

      Привет, Сергей.
      Во втором квартале 2017 года "Форбс" озвучивал цифру 32,5 млн. Если принять твою цифру, то за пол-года население бывшей Украины уменьшилось на 6 млн человек. Лихо.
      Лелёк
      1. Владыка Ситх Сегодня, 17:59
        Привет Лелёк! Они в своей цифре считают Крым, ДНР и ЛНР.
        Владыка Ситх
    7. сибиралт Сегодня, 19:07
      Минус Луцк в месяц это печально. А если в переводе на Россию, то это какой наш город в минус? Но на три умножить можно смело, не ошибемся. winked
      А тем временем, материнский капитал достиг уровня 0,5 месячного оклада депутата Госдумы. winked Ликуй, Россия!
      сибиралт
      1. Дембель77 Сегодня, 19:23
        Ожидается свежая статистика по демографии и от Росстата
        По зарплате тоже почитать бы статистику (минимальной, максимальной, а также пенсий трудовых). И желательно в сравнении хотя бы со странами бывшего соцлагеря. Сравнивать с показателями других европейских стран, думаю здесь не уместно (зачем лишний раз позориться).
        Дембель77
      2. Лев Бронш Сегодня, 20:45
        Больше того скажу, либерастный вы наш, 0,000000000000001% состояния Абрамовича, ой, Гейтса, ой Сороса - да что ж это такое, весь список Форбс 1000 перечислять надо laughing . Вы гнусный провокатор и неумелый лжец - депутатов ГД в РФ 450 человек, материнский капитал и пособия выплачиваются сотням тысяч ежегодно! И да, в России нет уменьшения населения темпами украины, хохлолюбивый вы наш! Да, за счёт новых граждан, да эмигрантов с других стран, в т.ч. украины! А что вы хотели! Тенденция европейская однако! Из проклятого места (украина) нормальные разбегаются, остаются нацики - там им и место в количестве 5-6 млн. А больше аграрная сверхдержава и не прокормит! laughing Так что пока украина - здравствуй Руина!!
        Лев Бронш
  2. Logall Сегодня, 16:43
    А чего они хотели? Кто же в аду размножаться вздумает? Там только мучаются... Да так, что Даже секса не хочется!
    Logall
    1. Фракийский воин Сегодня, 16:49
      Как размножаться- мужики стали п@дирастьi(ведь модно и круто- как амерьi!!!) и ушли на работу в АТО, их бабьi уже давно на заробiчанiю в Москве на Ленинградском шоссе. wink
      Фракийский воин
      1. Korax71 Сегодня, 18:39
        Товарисчи.вам самим то не надоело во всем видеть руку госдепа???теперь у вас в Америке все заднеприводный.почему тогда у них детей в семьях больше и уровень рождаемости выше? вроде люди одного пола размножаться не научились.в Москве и на ленинградке,как и в остальных городах России нет русских женщин с пониженной социальной ответственностью???есть!и уж точно их не меньше и так же те,кто ездят в Европу этим подрабатывают.не зависит это от национальности.т ут недавно наткнулся на ролик студентов летного училища под Бени бенази.щас объясните мне чем такое поведение отличается от тех,кого вы проклинает е?
        Korax71
        1. Балу Сегодня, 18:55
          Цитата: Korax71
          недавно наткнулся на ролик студентов летного училища под Бени бенази

          Им еще не навешали люлей? Они хоть понимают, что изображали геев? А другие, нормальные пацаны, будущие летчики Гражданской авиации, еще не занялись перевоспитанием этих мартышек? Противное зрелище, чеслово. Или я от жизни отстал?
          Балу
        2. Лев Бронш Сегодня, 20:49
          Очень просто - рождаемость в США растёт только за счёт негритянских, латиноамериканских, азиатских и смешанных семей. Белые там уже не большинство и мало того - десятки миллионов просто не знают английский язык от слова вообще, но американские граждане)).
          Лев Бронш
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:45
    Ну, вы еще побольше с народом повоюйте, заодно и" голубизну "активнее насаждайте! fool Хотя, и у нас боюсь, статистика будет не совсем "веселой "!Зря , что ли уже и за первого ребенка начали денежку платить!
    Геркулесыч
  4. avt Сегодня, 16:48
    января по ноябрь 2017-го сократилась на 181,5 тыс. человек.
    На рекорд пошли однако . Раньше по 120 тысяч в год в среднем сокращались. Но вот ,,очевидное -невероятное" , а общее число
    Если верить отчётам Укрстата, то население Украины на 1 декабря 2017 года составляло 42,4 млн человек.
    не меняется ни грамму ! wassat bully Ну да ничего , до параметров заданных общечеловеками для свидомых рагулей-эуропэйцив есть ещё над чем работать . Нужно то сократить до 10 миллионного поголовья чисто свидомо-укромовных не более , остальных , по заветам Бандеры и Шухевича -,,Шобы была Украина , треба крови поколина" осталось не долго., а с войной пойдёт утилизация веселей.
    avt
    1. Лев Бронш Сегодня, 20:56
      Ну вы оптимист однако - 5-6 млн - предел, который агросектор может вытащить!! И то, бездельников 50% будет laughing . А остального нерабам не положено. Справочно - на 2018 год план по приватизации гос.предпритий украины предусматривает доход 21 млрд. гривну. Предприятий 18-ть, средняя цена чуть больше 40 млн.долл. США. Это данные кабмина украниы, из бюджета. Среди этих предприятий Одесский припортовый завод, Турбоатом, Укрспирт (5-6 заводов), и т.п. Вопрос- это реальная приватизация или продажа на металлолом? Ответ очевиден! Конечно на свободных промплощадках запилят очередной цех по производству автокомпонентов, ну чтобы дону Пэдро было где перед выборами попиарится. Ну и инвест ору хорошо - 200 евро в месяц з/пл, это с НДФЛ (не помню как у них точно называется, но точно с налогом), где он ещё таких дешёвых рабов найдёт??
      Лев Бронш
  5. Ferdinant Сегодня, 16:52
    Ни кто и сомневался,а дальше еще смертность вырос лет до уровня населения 30-32млн.
    Ferdinant
  6. МИХАН Сегодня, 16:53
    Украину ждет "демографическая яма", хотя к тому времени об Украине этих лет, будут скромно умалчивать(опуская глаза) Не будет ее скорее всего, слишком много крови и предательства было от этого неогосударства..
    МИХАН
    1. Идущий Сегодня, 17:32
      Виталий , какая яма - пропасть , из которой самостоятельно они никогда не выберутся.
      Идущий
      1. МИХАН Сегодня, 20:42
        Цитата: Идущий
        Виталий , какая яма - пропасть , из которой самостоятельно они никогда не выберутся.

        Да какая там самостоятельность Виктор..Киев нужно брать! А потом разбираться..(возможно получится не военным путем..) Пол Украины в России харчуются , выжидая..Это огромная Армия!
        Нужно найти нового Батьку Махно и все дела..)))

        Только цели другие и все..
        Если не получится, то вот так придется..На Донбассе..! laughing

        Шучу я и зубами скреплю братцы , что делается то у нас православные..?
        МИХАН
        1. Идущий Сегодня, 20:55
          Мы все зубами скрипим , потому как нет у нас рычагов и способов как то помочь.
          Идущий
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 16:53
    И всем на это фиолетово - вот что грустно . Всех "старших товарищей " устроит миллионов 10 для аграрной деятельности , обслуживания минимально необходимой инфраструктуры и постоянного раздражения москалей . И это самая индустриально развитая страна СССР . Грустно это всё . Всё же надеюсь на развал Украины и сохранению в нормальном состоянии пророссийской части
    КВУ-НСвД
    1. ПалБор Сегодня, 18:21
      Цитата: КВУ-НСвД
      И всем на это фиолетово - вот что грустно . Всех "старших товарищей " устроит миллионов 10 для аграрной деятельности , обслуживания минимально необходимой инфраструктуры и постоянного раздражения москалей . И это самая индустриально развитая страна СССР . Грустно это всё . Всё же надеюсь на развал Украины и сохранению в нормальном состоянии пророссийской части

      Вот вам и реализация плана "Ост" без потерь среди западных либерал-фашистов.
      ПалБор
    2. Лев Бронш Сегодня, 20:58
      Почему грустно?? Прекрасно!! Хотели майдан? Всей страной хотели!!! Мтскаляку на гиляку? Таки да!! Ну вот и кушайте - не обляпайтесь! am
      Лев Бронш
  8. Mavrikiy Сегодня, 16:53
    Укрстат сообщил о существенном превышении смертности над рождаемостью на Украине

    Ну так незалежность требует не только жертв.... Чичас винтики подкрутят и будет правильная статистика.
    ПС, не доглядели, с.. вымя. Ужо поляк придет, что положено надерет, а не нужное оторвет.
    Mavrikiy
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 16:55
    А чего ждали?! Прироста что ли?! laughing laughing laughing
    Умереть со смеху можно.....
    КОТ БАЮН
  10. Теренин Сегодня, 16:59
    Демографический кризис (депопуляция) - это резкое снижение численности населения.
    Теренин
  11. Livonetc Сегодня, 17:12
    Они просто в киборгов мигрируют.
    Потерь нет!
    Livonetc
  12. Bosch Сегодня, 17:18
    Западные партнеры заберут территорию дуркаины без фауны.
    Bosch
    1. Балу Сегодня, 18:56
      Цитата: Bosch
      Западные партнеры заберут территорию дуркаины без фауны.

      И заселят теми, кого согнали с насиженых мест на ближнем востоке, чтобы двинуть эту орду против России.
      Балу
  13. Дормидонт Сегодня, 17:23
    Как сказал классик
    Дормидонт
  14. chenia Сегодня, 17:24
    Да, ЛИБЕРОМОР идет полным ходом. И похоже процесс приобрел необратимый характер.

    Причем из Украины стараются сделать даже не форпост перед Россией, а гниющий ров.
    chenia
  15. Denis Obukhov Сегодня, 17:32
    Умирающая нация? Да нет же! Это уже умершая!
    Denis Obukhov
    1. БАРХАН Сегодня, 19:27
      Цитата: Denis Obukhov
      Умирающая нация? Да нет же! Это уже умершая!

      Ещё и обманутая...Похоже это скоро станет традицией....кто там ещё не обул шумеров?
      БАРХАН
      1. Идущий Сегодня, 20:14
        И по соответствующей цене...
        Идущий
  16. LeonidL Сегодня, 20:08
    Скачите дальше в светлое европейское прошлое ... в средневековье....
    LeonidL
  17. Бензорез Сегодня, 20:16
    Бывает... А к чему мне эта информация?!.. Конкретно я, что должен с этим делать?..
    Бензорез
  18. злой партизан Сегодня, 20:59
    По идее вполне адекватно подсчитать население Украины можно ориентируясь на суммарное количество абонентов различных операторов сотовой связи на Украине. С применением к общему количеству абонентов понижающего коэффициента, который учитывает среднее по стране количество подключений на одного человека, которое явно больше 1 и который вполне можно оценить с погрешностью не более 20% (как мне представляется...). Как вот только к этим данным доступ получить? what
    Это к тому, что власти Украины упорно не хотят проводить перепись населения.
    злой партизан
Картина дня