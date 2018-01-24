С широко открытыми глазами: Воздушная радиоэлектронная борьба. Часть 2

Очень много путаной информации вокруг мнимой программы по самолетам радиотехнической разведки (РТР), о которой в ноябре 2016 года заявили Украина и Саудовская Аравия. В новостях проходили сообщения, что Саудовская Аравия запланировала купить до шести турбовинтовых грузовых самолетов Ан-132, два из которых будут сконфигурированы под задачи РТР. Что характерно, нет информации ни касательно возможной спецификации этих самолетов, ни когда они могут быть поставлены саудовским ВВС.Тем не менее, на выставке International Defence Exhibition 2017 в Абу-Даби государственное предприятие Укроборонпром сообщило, что точная спецификация самолетов РТР еще должна быть согласована саудовскими ВВС и украинской компанией. Представитель Укроборонпрома не смог дать какую-либо информацию о том, когда конфигурация самолетов будет согласована или когда начнутся поставки этих платформ. На данный момент, добавил источник, инициатива остается лишь «на бумаге» без признаков того, когда начнется этап проектирования.Год назад промелькнули сообщения о том, что ВВС Египта переделают один из своих военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130H/H30 в платформу радиоэлектронной разведки; конвертацией займется американская компания Sierra Nevada Corporation. Никакой дополнительной информации не было опубликовано касательно этой инициативы: когда переделка будет завершена и какое оборудование РТР может быть установлено на самолет. В 2003 году египетские ВВС модернизировали два своих самолета С-130Н выкатными поддонами с аппаратурой РТР в конфигурацию подобную конфигурации самолетов ЕС-130Н Compass Call американских ВВС. Основная задача модифицированных египетских самолетов - обнаружение и постановка помех враждебным средствам связи. Хотя возможности самолетов египетских ВВС схожи с возможностями американских самолетов, почти определенно в них не были включены системы, которыми оборудованы самолеты ЕС-130Н, их экспорт строго запрещен в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR). Интересно, что компания Tales предлагает контейнер РТР, который может устанавливаться на самолеты семейства С-130 и который способен собирать данные РТР. Франция имеет тесные военные связи с Египтом и покупка такого контейнера для египетского самолета С-130Н/Н30 позволила бы США и Каиру потенциально обойти любые ограничения ITAR исходя из того, что этот продукт свободен от таких ограничений. Подобным же образом компания Lockheed Martin поставляет выкатное оборудование РТР Dragon Shield для семейства С-130, включая варианты С-130Е/Н. Как отмечено выше, компания Lockheed Martin участвовала в 2003 году в модернизации египетских самолетов С-130Н и возможно предложила для них вариант Dragon Shield, не подпадающий под правила ITAR.В декабре 2016 года сообщалось, что самолеты американской армии ЕС-130Н были развернуты на Ближнем Востоке, выполняя важную работу по глушению средств связи ИГ и, тем самым, препятствуя оперативному управлению группировкой. Но большая часть работы самолетов ЕС-130Н окутана завесой секретности. В информации, опубликованной в декабре 2016 года ВВС США касательно активности самолетов ЕС-130Н из 43-й экспедиционной эскадрильи радиоэлектронного подавления, говорится о переводчиках с арабского, сопровождающих экипажи ЕС-130Н, задача которых - помочь определить приоритетность глушения каналов связи ИГ. Также в этом сообщении сказано, что в октябре 2016 года самолет ЕС-130Н успешно поставил помехи радиочастотному каналу, контролирующему беспилотники, лишив группировку способности контролировать и применять подобные платформы.Тем не менее, существует неопределенность касательно перспектив парка самолетов ЕС-130Н. Летом 2016 года сообщалось, что предложение ВВС США о передаче задач ЕС-130Н платформам меньшего размера, например, бизнес-джетам (самолеты деловой авиации) натолкнулось на сопротивление комитета Конгресса по вооруженным силам. Тогда военно-воздушные силы сделали запрос на выделение 165 миллионов долларов на перенос оборудования с ЕС-130Н на подобные платформы.ВВС предложили перенести подсистемы самолета ЕС-130Н в бизнес-джет меньшего размера, получивший в мае 2016 года обозначение ЕС-37В. Планами ВВС предусматривалось приобретение и переоборудование до стандарта ЕС-37В одного самолета Gulfstream G550 ежегодно. ВВС планируют купить в общей сложности десять самолетов ЕС-37В с целью замены существующего парка из 14 самолетов ЕС-130Н, семь из которых планируется списать. В итоге ВВС США могли бы иметь в своем распоряжении смешанный парк из шести ЕС-37В и восьми ЕС-130Н примерно до 2025-2026 года. Сообщается, что американские ВВС запросили начальные 165 миллионов долларов с тем, чтобы начать программу конвертации первых десяти G550 в конфигурацию ЕС-37В на общую сумму порядка 1,6 миллиарда долларов.Планы по приобретению самолетов ЕС-37В вызывали множество вопросов и не в последнюю очередь из-за того, что ВВС планировали выдать безальтернативный контракт промышленной группе в составе компаний Gulfstream и BAE Systems, из которых вторая будет отвечать за поставки подсистем РТР для оборудования самолета ЕС-37В. Другими потенциальными игроками в проекте по замене ЕС-130Н могли бы стать: компания Boeing, предлагающая платформу по сбору РТР на базе своего авиалайнера В737, и консорциум Lockheed Martin и Bombardier со своим предложением на базе бизнес-джета Bombardier Global 5000. Схема по замене самолетов ЕС-130Н с безальтернативными подрядчиками вызвала критику сенатского комитета по вооруженным силам. Тем временем, компания Bombardier подала протест в Управление подотчетности правительства, которое занимается проверкой государственных расходов, на решение ВВС выдать контракт единственному подрядчику. Сложно сказать по какому пути пойдет замена самолетов ЕС-130Н, однако, исходя из того, что парк ЕС-130Н был закуплен в начале 80-х годов и поступил на вооружение ВВС США в 1982 году, вполне очевидно, что эти самолеты нуждаются в скорейшей замене.Деловая авиация или бизнес-джеты все больше входит в моду в качестве платформ РТР. По мнению израильских специалистов, эта тенденция определяется рядом факторов. Во-первых, миниатюризация электронных схем согласно закону Мура (назван в честь Гордона Мура, сооснователя корпорации Intel Corporation, который утверждал, что число транзисторов интегральной схемы удваивается каждые два года) привела к постепенному уменьшению физических размеров систем радиоэлектронного обеспечения, которые являются неотъемлемой частью процесса сбора данных РТР. Поэтому сегодня стало возможным устанавливать подобное оборудование в относительно небольшие самолеты, например, G550, в сравнении с большими платформами в стиле RC-135V/W Rivet Joint, базирующимися на семействе авиалайнеров Boeing В707. Во-вторых, бизнес-джеты привлекательны тем, что могут предложить как большую дальность, так и высокий уровень комфорта. Например, по данным производителя, самолет G550 имеет дальность 12500 км, затмевая жалкие 5500 км, которыми может похвастаться RC-135V/W. Кроме большой дальности полета самолеты деловой авиации обеспечивают экипажу повышенный комфорт, что в мире сбора данных РТР является не роскошью, а необходимостью. Миссии РТР могут продолжаться несколько часов и комфортные условия улучшают концентрацию экипажа.ВВС Аргентины наглядно демонстрируют усиление тенденции использования бизнес-джетов в качестве платформ РТР. В июле 2016 года появились снимки самолета Learjet Model-35A, приобретенного страной в 2013 году для сбора данных РТР. Открытые источники заявляют, что самолет оборудован системой Tales Vigile-200 ESM. По данным компании Tales, эта система работает в радиочастотном диапазоне от 500 МГц до 18 ГГц. Особый интерес представляет узкополосный диапазон от 500 МГц до 2 ГГц. Эта часть радиочастотного спектра особенно переполнена, включая диапазоны L и S, зачастую используемые наземными РЛС обзора воздушного пространства и морскими обзорными радарами. Тем самым, приобретение этой системы позволит вооруженным силам Аргентины составить детализированную электронную карту таких радаров. Кроме того, компания Tales предлагает свою Vigile-200 в качестве корабельной системы для установки на надводные и корабли и подводные лодки, а также самолеты.Стоит заметить, что британские ВВС закупили в 2015 году четыре наземных РЛС для наблюдения за воздушной обстановкой Saab Girafe-AMB на сумму 75 миллионов долларов, которые будут поставлены в 2017-2018 годах. Этот радар работает в диапазоне С и поэтому рабочий диапазон частот 0,5 МГц-18 ГГц системы Vigile-200 может дать аргентинским ВВС некоторую способность обнаруживать и определять местоположение этих радаров, развернутых на Фолклендских островах, владение которыми оспаривают Аргентина и Великобритания. Хотя аргентинские ВВС приобрели самолет Learjet Model-35A в качестве платформы РТР еще в 2013 году, система Vigile-200, заказанная в том же году, была поставлен и установлена в самолет только в 2016 году.Россия наращивает свои возможности радиоэлектронной борьбы с принятием на вооружение своих ВВС новой платформы Ил-22ПП «Порубщик». Местные СМИ утверждают, что поставка самолетов начались в ноябре 2016 года. Что касается ее возможностей, то конкретной технической информации крайне мало за исключением сообщений о том, что оборудование РЭБ этого самолета-постановщика помех способно глушить радары Northrop Grumman AN/APY-1/2 S-диапазона, устанавливаемые на самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing Е-3, и наземные радары воздушного обзора Raytheon AN/ MPO-53 С-диапазона, которые являются одним из главных компонентов зенитных ракетных комплексов Raytheon MIM-104 Patriot. Самолет Ил-22ПП представляет собой временное решение по обеспечению российских ВВС возможностями по обнаружению и глушению радиолокационных станций. Ил-22ПП базируется на турбовинтовом транспортном самолете Ил-18, но в долгосрочной перспективе ВВС России хотели бы приобрести платформы РТР на базе самолета с турбовентиляторными (турбореактивными двухконтурными) двигателями.Деятельность российских ВВС в области воздушной РЭБ не ограничивается вышеупомянутой платформой, поскольку в декабре 2016 года российское министерство обороны объявило о планах повысить возможности истребителей-бомбардировщиков Су-34 за счет установки системы РТР. На эти самолеты будут устанавливаться подвесные комплексы РТР УКР-РТ. Производитель комплекса не называется, хотя скоре всего это концерн «Алмаз-Антей». Открытые источники утверждают, что комплекс способен обнаруживать и идентифицировать сеансы радиосвязи и радары, что говорит о том, система работает в диапазоне от 0,5 МГц до 18 ГГц. Впрочем, возможно, что этот комплекс собирает данные РТР для дальнейшего анализа на земле или отправляет информацию наземным и воздушным платформам либо в реальном, либо почти в реальном времени, используя радиочастотные каналы передачи данных. Неизвестно, обучен ли экипаж самолета, состоящий из двух человек, проводить анализ данных РТР. Вполне возможно, что развертывание системы УКР-РТ на борту этого самолета является прямым следствием российской кампании в Сирии в поддержку президента Асада. Развертывание системы УКР-РТ позволит российским ВВС и российской армии с высокой точностью определять координаты средств связи боевиков, которые могут быть использованы для дальнейшей их нейтрализации.Тенденция касательно приобретения бизнес-джетов для задач РТР четко прослеживается в планируемых закупках последних двух лет. Например, в феврале 2017 года сообщалось, что австралийские ВВС планируют купить два самолета G550 с аппаратурой наблюдения, разведки и сбора информации, интеграцией которой занималась компания L3. Эти самолеты с системами РТР общей стоимостью 93,6 миллиона долларов должны были быть поставлены в конце 2017-начале 2018 года. После принятия в состав ВВС самолеты G550 могут сменить имеющиеся патрульные самолеты Lockheed Martin AP-3C Orion и их преемников Boeing P-8A, приняв на себя функции сбора РТР. Новые самолеты помогут повысить потенциал австралийских ВВС в области радиоэлектронной борьбы, особенно при совместной работе с 12 самолетами РЭБ Boeing EA-18G Growler и противорадиолокационными ракетами AGM-88B/E AARGM от Raytheon/ATK Orbital.Тем временем Израиль также планирует повысить свои возможности в сфере РТР за счет бизнес-джетов. Подробности касательно типа и количества платформ, которые Израиль собрался приобрести, а также сроков принятия на вооружение, довольно скудны. Без сомнения они дополнят имеющиеся самолеты G550 Shavit. Хотя ни израильские ВВС, ни компания Israel Aerospace Industries (IAI) не подтверждают, вполне возможно, что в самолет G550 Shavit может быть установлена система РТР схожая по характеристикам с бортовой системой РТР EL/I-3001 Airborne Integrated Signal Intelligence System разработки IAI, которая может мониторить диапазон от 30 МГц до 1,2 ГГц для обнаружения радиосигналов и диапазон от 500 МГц до 18 ГГц для обнаружения радиолокационных сигналов.Статьи из этой серии: