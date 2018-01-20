Винтовка Влада Лобаева: самый дальний выстрел в мире

Эта история началась почти три года назад, когда российский стрелок и производитель высокоточных дальнобойных винтовок Влад Лобаев увидел на YouTube ролик, где бодрые старикашки из Техаса из винтовки попали в мишень на расстоянии 3600 ярдов (3292 м). Влад решил принять вызов и посоревноваться с американцами. Благо у него под рукой была собственная оружейная фабрика Lobaev Arms.Американцы стреляли из сделанной под заказ (кастомной) сверхдальнобойной винтовки редкого калибра .375 CheyTac. Компания Лобаева к тому моменту уже серийно выпускала сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14 «Сумрак» в еще более редком и мощном калибре .408 CheyTac, которая позволяет вести снайперскую стрельбу на дистанциях свыше 2 км. Для рекорда взяли специальный кастомный «Сумрак» с титановыми шасси и ударником, с длиной ствола 720 мм и весом более 9 кг. В апреле 2015 года на поле в Калужской области (многокилометровых стрельбищ в России просто нет) из этой винтовки команда Лобаева после пристрелочных выстрелов поразила мишень на расстоянии 3400 м. Ролик с рекордом был выложен на YouTube. Американцы отреагировали спокойно: дескать, ладно, давайте продолжим заочную дуэль.Отреагировали не только американцы: французский снайпер из Иностранного легиона после долгих тренировок попал в мишень на расстоянии 3600 м, но, кроме статьи в небольшом специализированном журнале, информации об этом рекорде нет, ролики никто не выкладывал. Американцы тоже преодолели отметку сначала 3600, а потом и 4000 ярдов (3657 м). Этот ролик в компании Лобаева изучали практически под микроскопом: не совпадали некоторые параметры выстрела, не стыковалось подлетное время с начальной скоростью и углом наклона планки. В баллистике ничего не изменилось, а несколько сот метров прибавилось. Такого не бывает, но так как соревнование изначально задумывалось как состязание джентльменов, лобаевцы решили и дальше стреляться с американцами по‑честному. И победить нокаутом — попасть с четырех километров.Сверхдальней стрельбой у стрелков считается стрельба на дистанции, где в конце траектории пуля идет на глубоком дозвуке, потому что со сверхзвуком все понятно — там баллистика считается легко, простыми математическими методами. А дозвуковая баллистика и считается сложнее, и, что самое неприятное, в этом режиме происходят некоторые физические процессы, которые затрудняют стрельбу на сверхдальние дистанции. Во‑первых, возникает эффект перестабилизации. Линейная скорость замедляется на 1000 м, скажем, в три раза — с 900 м/с до 300 м/с. А частота вращения пули — всего на 5−10%. На дозвуке скорость еще меньше, а частота вращения все еще та же. Это приводит к тому, что начинают вылезать все конструктивные и производственные дефекты пули, что сильно влияет на рассеивание. К тому же на маленьких скоростях становятся заметными ошибки при оценке ветра и метеоусловий. Второй фактор — турбулентность в донной части на глубоком дозвуке. На скоростях чуть меньше 300 м/с это не имеет критического значения, но на дальностях более 2 км сильно влияет на кучность. Бороться с этими явлениями можно только одним способом — разработать дизайн пуль с другой конструкцией донной части.Классические проблемы для стрельбы на сверхдальние расстояния требуют увеличения массы пули и более совершенной аэродинамики. Свой первый рекорд Лобаев установил стандартной пулей D27, аналогом широко известной на Западе Lost River. Это вытянутые цельноточеные пули для стрельбы на дальние дистанции, которые еще называются Ultra VLD. Для новых рекордов они уже не годились. Если идти по пути увеличения массы пули, потребуется изменить весь патрон — либо увеличить камору или применять новый прогрессивно горящий порох, либо вообще переходить на другой калибр. Другой калибр (Browning .50 либо отечественный 12,7 х 108 мм) — это переход в другой класс и совсем другое оружие со всеми вытекающими последствиями: другие стволы, затворы, ствольные коробки, габариты, масса и значительное увеличение отдачи, при которой о получении удовольствия от стрельбы речи вообще уже не идет.Лобаев решил не отступать от старой гильзы и калибра .408 CheyTac, не изменять ни габариты, ни массу оружия. Ему удалось разработать более тяжелую 30-граммовую пулю D30, оставаясь в рамках стандартного патрона. Это было сделано еще и потому, что патрон довольно доступен и любой желающий может попытаться повторить достижение. Модифицировали и дизайн пули: она стала напоминать длинное вытянутое веретено с двумя заостренными концами, что позволило добиться практически идеального баллистического коэффициента в единицу. Это потребовало изменения конструкции винтовки, более быстрого шага нарезов, чтобы стабилизировать более длинную и тяжелую пулю. Если классический шаг нарезов в 408-м калибре — тринадцать, то на рекордной винтовке Лобаев решил использовать десятку. Несмотря на то что начальная скорость у новой пули была меньше (875 м/с у D30 против 935 м/с у D27), на 2 км она имела более настильную траекторию.Одна из основных проблем при рекордной стрельбе заключается в том, что нельзя бесконечно поднимать планку оптического прицела. При стрельбе на такие дистанции винтовка имеет большие углы возвышения, как при стрельбе навесом, практически как у гаубицы. В верхней точке траектории пуля идет на высоте в несколько сот метров. Никакие прицелы не позволяют делать такие поправки для прицеливания, поэтому для рекордной стрельбы используют специальные планки под прицел. Однако нескончаемо поднимать планку нельзя: дульное устройство начинает блокировать линию прицеливания. Это как раз и смущало Лобаева в последнем рекорде американцев: угол наклона планки не соответствовал нужной для такого расстояния поправке. Решение этой проблемы Лобаев подсмотрел у артиллерии, где прицел уже давно вынесен влево от ствола. Решение простое, но никем в мире до Лобаева не применялось. Если внимательно посмотреть на фотографию, можно увидеть, что прицел на рекордных винтовках Лобаева проходит слева от ствола. Что оказалось и более удобным для стрельбы: не нужно закидывать голову и можно принять оптимальное положение.Побить рекорд собирались прошлым летом в полях под Краснодаром. Для этого была изготовлена гигантская мишень размером 10 х 10 м, чтобы хотя бы пристреляться. Как ведет себя пуля на таких расстояниях, никто не знал, да и не существовало никаких точных математических моделей. Было только понятно, что пули будут входить в землю в районе мишени почти вертикально, поэтому мишень стояла под большим углом. Сложность была еще в том, что почва во время стрельб была влажной, поэтому попасть надо было точно в мишень: следы попадания в землю при таких малых скоростях и почти вертикальных углах не видны. К сожалению всей команды, с первого раза рекорд не поддался: не удалось попасть даже в такую большую мишень. Пока готовились к следующему раунду, американцы выложили в Сеть видео с рекордом на 4 км. Стало понятно, что нужно стрелять еще дальше.Весь прошедший год Лобаев и его команда колдовали над винтовкой и новыми пулями, практически не выдавая информации о проекте, боясь сглазить мировой рекорд, постоянно приближаясь к заветному рубежу, сначала взяв 4170 м, потом 4200. И вот в октябре этого года им удалось невероятное: известный стрелок и промоутер Андрей Рябинский попал в мишень размером 1 x 1 м с расстояния 4210 м. Для такого выстрела нужно было учесть огромное количество факторов, включая вращение Земли, — в воздухе пуля провела 13 с! Как сказал сам рекордсмен, к этому выстрелу он шел восемь лет. Так что сейчас мяч на американской территории. Или, правильнее сказать, пуля.