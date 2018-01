Цели пехотного отделения: американская армия опять ищет ответы

По материалам сайтов:

В настоящее время оружие пехотного отделения привлекает все большее внимание. В мае 2017 года Контрактное управление американской армии, квартирующее в организации «Арсенал Пикатинни», выпустило два запроса на предоставление информации с тем, чтобы промышленность дала свои предложения по новой промежуточной боевой винтовке ICSR (Interim Combat Service Rife) и замене автоматического оружия отделения М249 SAW (Squad Automatic Weapon). Прежде всего, акцент в них делается на большей дальности и пробиваемости, а также возможностях разных калибров.Стремление повысить характеристики при одновременном снижении нагрузки, ассоциирующейся с основным оружием отделения, едва ли является новым. За последнее десятилетие было начато немало проектов по разработке нового оружия, включая программы Objective Individual Combat Weapon. Advanced Combat Rifle и Special Purpose Individual Weapon. В 2005 году была закрыта еще одна программа ХМ8, в рамках которой разрабатывалась линейка оружия отделения, включая снайперскую винтовку, карабин, штурмовую винтовку и SAW. Другие проекты были сосредоточены на разработке оружия поддержки отделения. В качестве примера можно назвать проект гранатомета ХМ25 Counter Defilade Target Engagement System, который был начат в 2003 году и в конечном счете закрыт в 2017 году.Ни один из этих проектов так и не был доведен до логического конца. Продолжая 25-летнюю традицию, винтовки М16/М4 и легкий пулемет М249 SAW по-прежнему остаются основным оружием отделения.На первый взгляд кажется, что система ICSR является попыткой найти быстроразвертываемый ответ на озабоченности, выражаемые по поводу снижения эффективности нынешнего оружия, связанной с появлением новых продвинутых бронежилетов. Новые керамические пластины (также известные под обозначением ESAPI - улучшенная вставка для защиты от стрелкового оружия) могут выдержать попадание некоторых стандартных винтовочных пуль. В начале прошлого года для обсуждения этой проблемы на заседание сенатского комитета по вооруженным силам был приглашен Начальник штаба американской армии генерал Милли. Отвечая на вопросы сенаторов, генерал сказал, что в Форт Беннинге был испытан боеприпас, который мог бы решить эту проблему, при этом подтвердив, что патрон может быть адаптирован под разные калибры. На этом же заседании он сообщил, что армия хочет иметь новую винтовку ICSR под патрон 7,62 мм.Некоторые оружейные эксперты сходятся во мнении, что не только нынешний патрон 5,56 мм имеет проблемы с пробиванием этих продвинутых защитных пластин. 7,62-мм стандартный патрон М80А1 также не лишен недостатков. Фактически, им обоим необходима новая пуля с вольфрамовым сердечником (возможно та, о которой говорил Милли). Но патроны М993 и ХМ1158 ADVAP, которые могли бы соответствовать этим требованиям, до сих пор разрабатываются. По предположению Милли, вольфрамовый сердечник, способный пробить пластину ESAPI, может быть реализован в 5,56 мм, 7,62 мм или других калибрах.Хотя американская армия не прочь получить на вооружение винтовку под патрон 7,62 мм, на снабжение ее примут только лишь избранные подразделения. Правительство США ищет источники финансирования, которые позволят вооружить карабином М4А1 все подразделения армии. Вариант А1 решает сразу несколько проблем. Некоторые отраслевые эксперты предполагают, что система ICSR является также ответом на недовольство армии тем, что ее пехотные отделения не имели возможности противостоять в Афганистане вражеским пулеметам и снайперским винтовкам калибра 7.62x39 мм.Запрос информации по винтовке ICSR калибра 7.62x51 мм был опубликован в конце мая. Конференция по совместному обсуждению с промышленностью программы ICSR была проведена в Форт Беннинге в июле и всего через 10 дней был выпущен официальный запрос с датой ответа, назначенной на начало сентября. Требования к оружию определяют, что это должна быть уже готовая винтовка весом менее 5,5 кг с полуавтоматическим и автоматическим огнем и дальностью действительного огня порядка 600 метров. Запрос предложений определяет возможный контракт в количестве до 50 тысяч штук, хотя в запросе информации речь шла о 10 тысячах винтовок. Фактический план развертывания пока не определен и, судя по всему, фактическое количество в заказе еще должно быть уточнено.Даже выборочное развертывание винтовки представляет собой ряд проблем. Например, если вводится дополнительный калибр для отделения, то тем самым усложняется снабжение. Плюс боекомплект из 210 патронов калибра 7,62 мм весит в три раза больше, чем столько же патронов калибра 5,56 мм. Кроме того, меньшее количество носимых боеприпасов негативно скажется на ведении продолжительного огня в боевых действиях. Наконец, возникнут проблемы с боевой подготовкой и достижением солдатом необходимого уровня квалификации и профессионализма, особенно с тем новым и дополнительным вооружением, которое имеет совершенно другие характеристики, например, большую силу отдачи.Некоторые эксперты отмечают, что 7.62-мм калибр уже присутствует в пехоте благодаря снайперским винтовкам. Дальность поражения 600 метров винтовки ICSR подразумевает, что стрелок одолжен обладать специальными навыками. Впрочем, источники в армии утверждают, что нет особой необходимости вносить изменения в типичные, исторически сложившиеся сценарии боевого столкновения, которое, как правило, происходит на дистанции 300-400 метров.В связи с этим цели внедрения платформы ICSR выглядят несколько туманно. Полковник Джейсон Бонанн из армейского Центра боевой подготовки заметил, что на данный момент нет одобренного требования, определенного для этой конкретной винтовки.С другой стороны, Бонанн отметил, что снайперские винтовки - это прямое и одобренное требование заместителя начальника Генерального штаба Дэниела Эллина. Целью является обеспечение современной винтовкой калибра 7,62 мм квалифицированного стрелка отделения SDM (squad designated marksman) в каждом пехотном отделении. Помимо того, что на нее должны устанавливаться стандартные боевые прицелы, она будет вписана в табель вооружения и снаряжения с тем, чтобы отделение могло получить на снабжение мощный оптический прицел для точного поражения целей на дистанции 600 метров.Существует несколько вариантов винтовки SDM. Один из них - компактная полуавтоматическая снайперская винтовка CSASS (Compact SemiAutomatic Sniper System), в настоящее время известная под обозначением М110А1, на которую в марте 2016 года армия выдала контракт компании Heckler & Koch (H&K) стоимостью 44 миллиона долларов. Используемая специализированным снайперскими группами, М110А1 (фото внизу) будет иметь больше продвинутой прицельной оптики, а также будет оснащена прицелом с увеличением 1-6х для выполнения задач SDM.На брифинге в мае 2017 года руководитель программ по индивидуальному оружию заявил, что потребность в SDM составляет 6069 винтовок в конфигурации 7,62 мм, которые должны быть развернуты как неотложное требование. Бонанн подчеркнул, что это оружие должно обеспечивать возможности по ведению как дальнего, так и ближнего боя, при этом она назвал их критичным и уникальным аспектом требований. Хотя выбор еще не сделан, но есть ощущение, что подходящая винтовка может быть уже доступна.Некоторые наблюдатели сравнили ICSR с конкурсной оценкой индивидуального карабина, проведенной в 2012 году. В этой оценке приняли участие семь компаний, каждая представила свою собственную современную винтовку. Впрочем, в июне 2013 года непосредственно перед войсковыми испытаниями армия официально отменила конкурс. Причина заключалась в том, что ни один из кандидатов не показал достаточных улучшений по сравнению с М4А1.В последующем докладе Главного инспектора Пентагона было отмечено, что армия «нецелесообразным образом одобрила и утвердила документ по требованиям к программе по индивидуальному карабину. Как результат, армия потратила на конкурс впустую порядка 14 миллионов долларов с целью определения источника на поставку новых карабинов, в чем не было необходимости».Кандидаты из этого конкурса, а также другие претенденты, возможно, будут участвовать и в конкурсе ICSR. Одним из предполагаемых претендентов является 7,62-мм винтовка НК417. Армейская система CSASS базируется на модели H&K G28, которая в свою очередь базируется на модели НК417. Винтовка НК416 (вариант НК417 калибра 5,56 мм) стоит на вооружении корпуса морской пехоты под обозначением М27.Другие кандидаты на платформу ICSR могут включать винтовку FN Herstal SCAR-H, используемую силами специальных операций, винтовку MR762A1 от Н&К, винтовку LM308MWS от Lewis Machine & Tool (в британской армии развернута под обозначением L129A1), винтовку SIG Sauer SG 542 и возможно улучшенную снайперскую винтовку Enhanced Sniper Rifle (доработанная М14, уже принята на вооружение).Компании не комментируют свое участие в конкурсе ICSR, ссылаясь «на конкурентный характер проекта». Однако, остается вопрос касательно того, что необходимо для выполнения условий проекта ICSR.С тактической точки зрения SAW является основой небольшого подразделения и обеспечивает базовый огонь для поддержки маневра отделения. Самой легендарной, пожалуй, является автоматическая винтовка М1918 BAR (Browning Automatic Rifle), разработанная Джоном Браунингом. Она была основой обороны пехотного отделения, а во время атакующих действий обеспечивала его огнем на подавление. Оружие, представлявшее собой нечто среднее между пулеметом и винтовкой, несмотря на свой немалый вес с магазином на 20 патронов отличалось надежностью. Винтовка М1918 BAR стояла на вооружении американской и других армий вплоть до 60-х годов прошлого века.Когда в 1960 году была развернута винтовка М14, ее вариант калибра 7,62 мм должен был заменить BAR, но этим планам не суждено было сбыться. Винтовка М16, хотя и способная вести огонь в автоматическом режиме, также оказалась неспособна обеспечить продолжительный огонь необходимый для задач отделения. В результате пехотные отделения американской армии 24 года не имели подходящего оружия класса SAW.Многие зарубежные армии для своих пехотных отделений приняли на вооружение легкий пулемет. В мае 1980 года после четырех лет испытаний США в качестве своего SAW выбрали модель FN XM249. Эта система, базирующаяся на проверенном 7,62-мм среднем пулемете MAG58 (позднее получавшем обозначение М240), предназначена «для специальной поддержки пехотного отделения/огневой группы высокоточным огнем». Легкий пулемет использует тот же патрон 5,56 мм, что и штурмовые винтовки, а питание его осуществляется либо с ленты, либо из магазина.Точность оружия и выдерживаемый длительное время темп огня 85 выстрелов в минуту были хорошо восприняты в армии. Впрочем, были проблемы с задержками и, по сообщениям, износ этих пулеметов после 20 лет службы был неприемлемым.В мае 2017 году армия выпустила запрос информации, свидетельствующий о намерении найти автоматическую винтовку отделения следующего поколения NGSAR (Next-Generation Squad Automatic Rifle), которая могла бы быть развернута в «следующем десятилетии». Согласно запросу, эта замена SAW «будет объединять огневое могущество и дальность пулемета с точностью и эргономичностью карабина».Требованием определены максимальный вес 5,5 кг без боеприпаса и характеристики, которые позволят «достигнуть превосходства за счет поражения неподвижных и подавления движущихся угроз на дистанции до 600 метров (пороговое значение) и подавления всех угроз на дальности 1200 метров (целевое значение)». Некоторые эксперты отмечают, что использование термина «винтовка» в названии наводит на мысль, что армия предпочитает другую конструкцию, а не легкий пулемет.В запросе информации оговаривается патрон для NGSAR, который должен быть на 20% легче. Впрочем, заместитель директора армейского Центра подготовки Волкер подчеркнул, что «калибр и боеприпас конкретно не оговариваются с целью дать промышленности максимальную свободу действий в предоставлении наилучшего баланса возможностей».Для оружия поддержки отделения в равной степени важно и длительное ведение огня. В запросе он определяется как «по меньшей мере, 60 выстр/мин за 16 минут 40 секунд (пороговое значение) и желательно 108 выстр/мин за 9 минут 20 секунд». Это равно отстрелу 1000 патронов без перегрева ствола. Для сравнения, максимальный выдерживаемый длительное время темп огня для BAR составляет 60 выстр/мин и для М249 - 85 выстр/мин.Запросом информации предусматривается также «повышенное огневое могущество». Все вместе эти требования направлены на возможности нового калибра и боеприпаса. Армия продолжает проводить ряд научно-исследовательских работ по совершенствованию и разработке новых типов боеприпасов, например, безгильзовых, вложенных или телескопических, и полимерных гильз разных калибров, включая 5,56 мм и 7,62 мм, которые могли бы быть использованы в NGSAR и другом оружии. Компании Textron и Арсенал Пикатинни при разработке патрона с полимерной гильзой особого успеха добились в снижении веса таких боеприпасов. Они сумели уменьшить вес 5,56-мм патрона на 127 гран (8,23 грамма), то есть на 33% по сравнению с латунными гильзами.Офицеры из Центра подготовки также затронули вопрос по поводу того, является ли перспективным направлением полимерная гильза или лучше искать совершенно новую и более продвинутую конструкцию. Второй подход стимулируется положительными результатами в разработке телескопических патронов (СТ, cased-telescoped) с полимерной гильзой. СТ-патрон снижает нагрузку на солдата и при этом позволяет нести больше боеприпасов. Однако, концепция СТ также требует разработки нового совместимого оружия.Концепция СТ зародилась в программе LSAT (Lightweight Small Arms Technologies), в настоящее время известной под обозначением CTSAS (Cased Telescoped Small Arms Systems). Программой LSAT первоначально предусматривалось создание более легкого SAW и индивидуального карабина, включая параллельную разработку нового патрона.Промышленная группа под руководством компании AAI (в настоящее время часть Textron) работала в сотрудничестве с НИЦ вооружений. Она успешно продемонстрировала 5,56-мм легкий пулемет, весящий без боеприпасов 4,2 кг. По программе LSAT также предусматривалось создание СТ-карабина, но работы в этом направлении были отложены. Бонанн отметил, что потребности в новом продвинутом карабине определяются армией.В результате деятельности в рамках программы LSAT компания Textron на данный момент имеет 5,56-мм легкий СТ-пулемет. По данным компании, «Легкий пулемет СТ был продемонстрирован шведским вооруженным силам в Центре наземных боевых действий. По сравнению с нынешними легкими пулеметами его на 20% более высокая точность, стабильность при стрельбе, уменьшенная отдача и ограничитель длины очереди позволяли выполнять огневые задачи почти меньшим на треть количеством патронов. Кроме того, солдаты были впечатлены легкостью обращения и простотой обслуживания». В компании отметили, что при соответствующей финансовой поддержке она может начать серийное производство этой платформы к 2019 году.Запрос информации по замене SAW и День промышленности, проведенный летом прошлого года, стали первым шагом в диалоге с промышленностью. Процесс должен идти быстро, если в армии хотят, чтобы NGSAR попала в руки солдат в течение 10 лет. С точки зрения накопленного опыта процесс приобретения вооружения даже с меньшими технологическими проблемами, чем те, что были описаны выше, зачастую занимает годы до начала развертывания, и это притом, что нет необходимости организовывать промышленную базу для новых боеприпасов.Возможности нового калибра неизбежно инициируют дебаты касательно «лучшего» патрона для пехотного стрелкового оружия. Как следствие, обсуждение характеристик меньшего 5,56-мм патрона с большей скоростью и 7,62-мм патрона не затихает с момента его появления в 1961 году. Тем не менее, с 70-х годов он стал стандартным не только для американских военных, но и для большинства стран НАТО, по большей части благодаря преимуществам легкого и высокоскоростного патрона меньшего размера.Другие армии независимо выбрали схожие калибры, например, для своего нового оружия Россия выбрала 5.56x39 мм, а Китай 5.8x42 мм. Солдаты теперь могут носить большее боекомплект, а относительно низкая отдача позволяет иметь более легкое оружие. Хотя споры об идеальном калибре и оптимальной конструкции не утихают, военные пришли к общему мнению, что больше преимуществ дает более легкое оружие и боеприпасы к нему.Принятие на вооружение винтовки М16 калибра 5,56 мм стало отражением ее соответствия боевым действиям на ближних и средних дистанциях, типичных для Юго-восточной Азии, а в общем случае и для умеренных поясов земного шара. Распространение и принятие на вооружение М16А1 в качестве стандартной винтовки, а впоследствии модели М4, по меньшей мере, частично определялось никогда не ослабевающим стремлением снизить нагрузку на солдата и упростить процесс снабжения.Кроме того, этот процесс определялся результатами множества проведенных углубленных анализов боя, которые неизменно показывали, что подавляющая часть боевых столкновений небольших подразделений происходит в пределах 400 метров. Заместитель директора Центра подготовки Волкер отметил, что «типичная дистанция боевых столкновений отделения остается на отметке 400 метров. Основной акцент делается на эффективном огне при атаке и обороне в ближнем бою». Унифицированность боеприпасов очень важна с тактической точки зрения и поэтому стала решающим аргументом при принятии в 1972 году решения в пользу патрона 5,56 мм для пулемета М249 SAW, а не патрона 6x45 мм.За последние 30 лет американская армия потратила значительные средства и время на исследования и оценку перспективных решений в области стрелкового оружия и боеприпасов к нему, таких как безгильзовый патрон, телескопический патрон, «умное» оружие и продвинутые боевые винтовки. Каждое из этих решений сулило значительные преимущества, но при этом имело нерешенные технические проблемы, в связи с чем на вооружение пока не принято.Техническая реальность на данный момент заключается в том, что обеспечение повышенных дальностей и пробиваемости идет за счет дополнительной массы и соответствующего уменьшения боекомплекта. Это было продемонстрировано в рамках программы CTSAS, когда вес патрона 5,56 мм был успешно уменьшен до 127 гран, затем технологию СТ (телескопический патрон) применили к патрону калибра 6,5 мм, вес которого почти удвоился до 237 гран. Как следствие, легкий СТ-пулемет с 800 патронами калибра 5,56 мм стал весить 9 кг, тогда как такое же оружие с 800 патронами калибра 6,5 мм стало весить вдвое больше, 18.2 кг, но при этом обеспечивало в два раза большую дальнобойность.Американская армия пока изучает свое исследование по конфигурации боеприпасов для стрелкового оружия, начатое в 2014 году и законченное в августе 2017 года. Волкер пояснил, что доклад «как ожидается, даст армейскому командованию более четкое понимание доступных вариантов и их преимуществ». Однако, как показали результаты программы CTSAS, развитие стрелкового оружия пехотного отделения тормозится скорее больше тактическо-организационными, а не техническими проблемами.Если важно сохранение унифицированности боеприпасов, определяемой термином «универсальный патрон», тогда параллельно необходимо разрабатывать индивидуальное и автоматическое оружие. С другой стороны, может быть принято одно решение по разработке патрона со своим набором возможностей для индивидуальной винтовки, а второе по разработке патрона с существенно большей дальностью и пробиваемостью для автоматического оружия. Впоследствии оружие двух типов могло бы быть предложено в качестве замены легких и средних пулеметов.Определяющими факторами при принятии решений по оружию и боеприпасам являются тактические соображения и способы боевого применения. Существует множество альтернативных боеприпасов и калибров, включая, например, 6.0 SPC, 6.5 Grendel, .264 USA и 7x46 мм UIAC. каждый из которых может удовлетворить определенные потребности. Выбор сводится к ответу на вопросы: Какова предполагаемая дистанция боя? Какова роль каждого оружия в отделении? Каков допустимый компромисс между массой, характеристиками и количеством носимых патронов? Ответы на них вряд ли будут ограничены техническими характеристиками оружия и боеприпаса одного типа.Существует, по-видимому, неформальный консенсус, суть которого в том, что для следующего оружия отделения будут использоваться новые боеприпасы. Вероятным кандидатом здесь является конфигурация СТ, которая лучше всего готова к производству. Для этого потребуется оружие новой конструкции и соответствующее увеличение расходов, что в случае напряженных бюджетов может привести к замедлению процесса и переходу его в следующее десятилетие. По данным Командования силами специальных операций, оно могло бы перейти на калибр 6.5 мм уже в этом году, хотя Бонанн заметил, что меньшая численность личного состава позволяет проявлять большую гибкость в этом вопросе.Не удивительно, что заново пересматриваются многие положения касательно размера калибра, боекомплекта, типичных боевых дистанций, методик ведения боя, тактики и роли отделения и значения каждого из этих факторов. Подобное случалось уже не раз, в свое время Springfield 1903 была заменена винтовкой М1 Garand, затем была принята на вооружение винтовка М14, затем ее сменила М16, которую позднее потеснил автоматический карабин М4.Уроки, полученные в прошлых программах по стрелковому оружию, служат напоминанием необходимости более тщательного подхода. Впрочем, длительный процесс разработки и закупки повышает риск «увековечивания» дефицита развертываемых систем. Реальность такова, что одна желательная характеристика достигается за счет ухудшения другой желательной характеристики. Сравнение технических спецификаций разного оружия, поиск превосходства без контекста боевого применения, является явным упрощением. Задача - найти баланс, который отражает боевые задачи, тактику и условия применения, и затем выработать требования к характеристикам системы, которые обеспечат этот баланс.Остается финальный критерий: Какое самое подходящее оружие, которое позволит отделению выполнить огневую задачу и маневр? Какова наилучшая комбинация оружия, которая максимально сможет повысить эффективность пехотного подразделения? Американская армия снова ищет ответы на эти вопросы.