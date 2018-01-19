СМИ: Турция ведёт артобстрел сирийского Африна
Информационное агентство Associated Press публикует сообщение о том, что турецкая армия начала военную операцию против вооружённых групп сирийских курдов YPG в районе города Африн (провинция Алеппо). По последней информации, по городу, находящемуся неподалёку от границы с Турцией, работает турецкая артиллерия.
Информацию подтверждает турецкое информационное агентство «Анадолу». В заявлении турецких СМИ говорится, что артиллерийские удары наносятся частями ВС Турции, дислоцированными в турецкой провинции Хатай в районе Хасса и Кырыкхан. В течение суток, как заявлено, турецкая артиллерия нанесла не менее 10 ударов.
При этом утверждается, что якобы имеют место лишь «ответные действия». В Генштабе ВС Турции заявлено, что первыми огонь открыли именно со стороны Африна представители курдских вооружённых отрядов, называемых Анкарой террористическими.
Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что решение о начале наземной операции против YPG в Африне меняться не будет.
Джаникли:
На этом фоне из турецкой провинции Хатай приходят сообщения о прибытии дополнительных отрядов спецназа. На участке границы с Сирией в районе Африна созданы несколько дополнительных пограничных застав и блокпостов на дорогах.
Информацию подтверждает турецкое информационное агентство «Анадолу». В заявлении турецких СМИ говорится, что артиллерийские удары наносятся частями ВС Турции, дислоцированными в турецкой провинции Хатай в районе Хасса и Кырыкхан. В течение суток, как заявлено, турецкая артиллерия нанесла не менее 10 ударов.
При этом утверждается, что якобы имеют место лишь «ответные действия». В Генштабе ВС Турции заявлено, что первыми огонь открыли именно со стороны Африна представители курдских вооружённых отрядов, называемых Анкарой террористическими.
Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что решение о начале наземной операции против YPG в Африне меняться не будет.
Джаникли:
Вооружённые отряды начали обстрел наших позиций у границы. Это прямая угроза безопасности Турции.
На этом фоне из турецкой провинции Хатай приходят сообщения о прибытии дополнительных отрядов спецназа. На участке границы с Сирией в районе Африна созданы несколько дополнительных пограничных застав и блокпостов на дорогах.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти