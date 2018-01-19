21:02 19 января

СМИ: Турция ведёт артобстрел сирийского Африна

Информационное агентство Associated Press публикует сообщение о том, что турецкая армия начала военную операцию против вооружённых групп сирийских курдов YPG в районе города Африн (провинция Алеппо). По последней информации, по городу, находящемуся неподалёку от границы с Турцией, работает турецкая артиллерия.

Информацию подтверждает турецкое информационное агентство «Анадолу». В заявлении турецких СМИ говорится, что артиллерийские удары наносятся частями ВС Турции, дислоцированными в турецкой провинции Хатай в районе Хасса и Кырыкхан. В течение суток, как заявлено, турецкая артиллерия нанесла не менее 10 ударов.

При этом утверждается, что якобы имеют место лишь «ответные действия». В Генштабе ВС Турции заявлено, что первыми огонь открыли именно со стороны Африна представители курдских вооружённых отрядов, называемых Анкарой террористическими.


Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что решение о начале наземной операции против YPG в Африне меняться не будет.

СМИ: Турция ведёт артобстрел сирийского Африна


Джаникли:
Вооружённые отряды начали обстрел наших позиций у границы. Это прямая угроза безопасности Турции.


На этом фоне из турецкой провинции Хатай приходят сообщения о прибытии дополнительных отрядов спецназа. На участке границы с Сирией в районе Африна созданы несколько дополнительных пограничных застав и блокпостов на дорогах.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 39

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 17:54
    Жалко курдов, - везде они не к месту. И меж собой разлад, и соседям их самостийность как кость в горле.
    oldseaman1957
    1. Chertt Сегодня, 18:07
      Цитата: oldseaman1957
      Жалко курдов

      Если я не ошибаюсь в конце 2015., Россия от себя и от лица Асада, вела переговоры с Курдами, и довольно успешно.....Почему Курдов качнуло в объятья США я не знаю, но нельзя говорить что у них не было выбора.
      Chertt
      1. Mavrikiy Сегодня, 18:32
        Цитата: Chertt
        Цитата: oldseaman1957
        Жалко курдов

        Если я не ошибаюсь в конце 2015., Россия от себя и от лица Асада, вела переговоры с Курдами, и довольно успешно.....Почему Курдов качнуло в объятья США я не знаю, но нельзя говорить что у них не было выбора.

        Выбор был.
        Или все по старому, или такая новая жизнь....свобода, нефть, купайся-нехочу, демократия(но можно что хочешь), гурии на каждом дереве, а уж Щербет-хурма (или халва?)...
        Короче, подпиши и будет все.
        Mavrikiy
        1. Chertt Сегодня, 18:40
          Цитата: Mavrikiy
          Короче, подпиши и будет все.

          В общем ни они первые ни они последние, кого матрасники "Кинули через карталыгу" (с) "Черная свеча"
          Chertt
          1. Logall Сегодня, 19:13
            Никого чужой опыт не учит и учить не будет! Только свои ошибки...
            Эх, опыт сын ошибок трудных...
            Logall
          2. ispaniard Сегодня, 19:30
            Ну щё Курд, помогли тебе твои Янки?..
            ispaniard
      2. garnik Сегодня, 19:01
        Афринские курды настроены были пророссийски они радовались присутствию наших военных полицейских. Думаю если им предложили бы автономию в составе Сирии они только за,вот только их жизнь положили на алтарь ради " дружбы." Рожавских курдов мы проворонили,а может для них даже лучше.
        garnik
    2. Vita VKO Сегодня, 18:10
      Цитата: oldseaman1957
      Жалко курдов, - везде они не к месту

      Там очень много группировок и везде свои лидеры, некоторые из которых предпочитают бороться за свои права террористическими методами. Что дискредитирует все их движение. А дружба с американцами вообще ставит крест на их авторитете в исламском мире и перспективе хоть какой то узаконенной автономии.
      Vita VKO
    3. МИХАН Сегодня, 18:17
      Цитата: oldseaman1957
      Жалко курдов, - везде они не к месту. И меж собой разлад, и соседям их самостийность как кость в горле.

      Нужно решать "курдский вопрос" и турки в этом заинтересованы , потом разберемся ..ИГИЛ разогнали, теперь США на курдов поставили. Эрдогана думаю предупредили , где предел !
      МИХАН
      1. ЦУС-ВВС Сегодня, 18:27
        все говорите что курды с американцами. но почему тогда их защищает асад? обьясните пожалуйста,я в этом вопросе не сильно разбираюсь
        ЦУС-ВВС
      2. Дедкастарый Сегодня, 18:30
        опачки...."михан" нарисовался..
        . wassat Группа Участник
        Рейтинг 401835
        Был на сайте 19 января 2018 18:07
        Зарегистрирован 14 мая 2013 20:18
        Комментариев 64 [ Последние комментарии ]
        О себе Клянусь соблюдать правила сайта и не писать лозунги и т.д. хе хе
        а другое ты не умеешь! laughing и потом,у тебя же несколько аккаунтов-то есть ,нарушение Правил,- врёшь опять?

        Спасибо всем братцы, кто меня помнит .
        ..да как тебя забудешь...тебя в дверь-ты в окно !
        и поддерживает и простят те, кого обидел не со зла, просто я Родину люблю!
        ну так люби,а не мозги ети... я уже говорил,что есть патриотизм,есть фанатизм,а есть идиотизм... выбери одно,а то у тебя-"хеденшолдерс"...3-в одном флаконе. hi
        (и с "синькой"-завязывай...)
        Дедкастарый
      3. Tusv Сегодня, 19:31
        Цитата: МИХАН
        Нужно решать "курдский вопрос" и турки в этом заинтересованы , потом разберемся ..ИГИЛ разогнали, теперь США на курдов поставили. Эрдогана думаю предупредили , где предел !

        Чё тут решать, когда наши сионские мудрецы все разъяснили на пальцах. Курды недомусульмане, потому как предали своих. Турки недоимперия, потому как Нас хотели победить много раз drinks
        Tusv
    4. Mavrikiy Сегодня, 18:28
      Цитата: oldseaman1957
      Жалко курдов, - везде они не к месту. И меж собой разлад, и соседям их самостийность как кость в горле.

      Ну курдов мы не только жалели, но и помогали, по интернете.
      Разлад-разлад, если в каждом кишлаке свой Али-баба, да полсотни стволов, у любого голова закружится от перспектив.... А еще на голову гумпомощь падает.... Только задавать вопрос, чем за нее расплачиваться придется, ну очень скушно.
      Mavrikiy
    5. сибиралт Сегодня, 18:52
      Курдам пофигу кого мочить. bully Да только Эрдоган забывает, что в Турции тоже живут курды.
      сибиралт
      1. Дедкастарый Сегодня, 19:19
        [quote=сибиралт]Курдам пофигу кого мочить. bully Да только Эрдоган забывает, что в Турции тоже живут курды.[/quote] а вот тут ты прав дружище...если что-внутри заполыхает так,что Таип,забудет нахрен о Сирии..
        Дедкастарый
  2. Кент0001 Сегодня, 17:54
    Даааа, долго там еще мира не будет..если он вообще там сейчас возможен в принципе.
    Кент0001
    1. МИХАН Сегодня, 18:20
      Цитата: Кент0001
      Даааа, долго там еще мира не будет..если он вообще там сейчас возможен в принципе.

      Ну почему так ? Курды всегда были источником конфликта и противостояния , а тем более США их вдруг стало поддерживать..Если с ними разберутся турки , потише будет в Сирии и на БВ , главное чтобы Эрдоган не увлекся слишком (есть такая опасность)
      МИХАН
      1. Дедкастарый Сегодня, 18:37
        Цитата: МИХАН
        Ну почему так ? Курды всегда были источником конфликта и противостояния

        Виталик,а себя поставь на их место. народ без страны. (палестинцы 2.0) и турки с ними не разберутся,как и Израиль,не разобрался с Палестиной. а курды я думаю будут посерьёзнее. американцы,готовы бросать бабло в любой костёр,лишь бы горело,и подальше от дома.
        Дедкастарый
  3. Александр 3 Сегодня, 17:56
    Турки продолжили противостояние.
    Александр 3
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:14
    Сирийцы должны и обязаны выводить турчатину со своей земли! Нефиг эрдогаду туда лезть, мало того что и так кусок чужой земли украл, так еще и бойню там ведет! Мало ему игиловцы техники пожгли-побили! Нужно что армия Сирии тоже сожгла пару десятков турецких танков!
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 18:39
      Цитата: Геркулесыч
      Сирийцы должны и обязаны выводить турчатину со своей земли!
      ...но...не потянут...Эрдоган это понимает,вот и наваливается..."делёж" Сирии начинается. тут вопрос лишь в "долях".
      Дедкастарый
  5. Mavrikiy Сегодня, 18:22
    что первыми огонь открыли именно со стороны Африна представители курдских вооружённых отрядов, называемых Анкарой террористическими.

    Да-да, самоубийца. Об угол головой, 8-10 раз, уже не помню, сбился со счета.
    Mavrikiy
    1. Лопатов Сегодня, 18:41
      Цитата: Mavrikiy
      Да-да, самоубийца. Об угол головой, 8-10 раз, уже не помню, сбился со счета.

      Почему нет? Курды рассчитывают на поддержку союзника, США. Посему вполне способны неадекватно оценивать собственные силы.
      Лопатов
      1. капрал Сегодня, 19:07
        Цитата: Лопатов
        Курды рассчитывают на поддержку союзника, США.

        Немного не так. Вот коммент с соседней ветки:
        donavi49 Сегодня, 19:49 ↑
        США уже официальную позицию дало - что будет с Арфинскими, их не волнует. Если наедут на SDF - тогда будет реакция.
        В коалиции США считают, что операция Турции против курдов вне зоны их ответственности
        капрал
        1. Лопатов Сегодня, 19:21
          Цитата: капрал
          Немного не так. Вот коммент с соседней ветки:

          Это было уже позже. Для США не впервой кидать своих союзников.
          Лопатов
  6. Абраша Сегодня, 19:00
    Интересно, неопознанные F-22 будут ли сбивать турецкие самолеты, защищая секретных агентов ЦРУ в курдских селениях?
    Абраша
  7. Перейра Сегодня, 19:05
    Да пох. Очередной урок всем двухстульчаковым.
    Перейра
  8. axxenm Сегодня, 19:12
    Ура!! Победа!!
    axxenm
  9. Cartalon Сегодня, 19:28
    Наследственный враг уничтожает людей которые доверяли России, кричим Ура, а потом удивляемся чего это нас ни кто не любит.
    Cartalon
    1. Лопатов Сегодня, 19:31
      Цитата: Cartalon
      людей которые доверяли России,

      И ушли под крылышко США, с "кровавым диктатором Ассадом" бороться...
      Больно много таких "доверчивых" у России...
      Лопатов
  10. Buka001 Сегодня, 19:30
    Самое главное в данный момент не дать испортиться отношениям России и Турции. Чего очень желает запад во главе с америкой. Чтобы не случилось нельзя разрушать этот союз !! Только совместно Россияи Турция может дать по носу америкосам. А те кто жалеет курдов ,то пусть посоветуют им покинуть места напряжения, это проще простого.
    Buka001
  11. Livonetc Сегодня, 19:35
    Цитата: Геркулесыч
    Сирийцы должны и обязаны выводить турчатину со своей земли! Нефиг эрдогаду туда лезть, мало того что и так кусок чужой земли украл, так еще и бойню там ведет! Мало ему игиловцы техники пожгли-побили! Нужно что армия Сирии тоже сожгла пару десятков турецких танков!

    Ну ну.
    Они от бабахов в тапочках только с конкретной помощью России более менее отбились.
    С Турцией Сирии нужно договариваться.
    А курдов совместно давить.
    Как поставят курдов в интересное положение тогда только возможно будет продуктивно вести переговоры о уступках этой обиженной нации.
    Livonetc
  12. Беларусь это Россия Сегодня, 19:39
    Цитата: garnik
    Афринские курды настроены были пророссийски они радовались присутствию наших военных полицейских. Думаю если им предложили бы автономию в составе Сирии они только за,вот только их жизнь положили на алтарь ради " дружбы." Рожавских курдов мы проворонили,а может для них даже лучше.

    Какая автономия???? Они должны быть-в НЕДЕЛИМОЙ И ЕДИНОЙ СИРИИ,ЕДИНЫМ НАРОДОМ СИРИИ. И У НИХ ДОЛЖНЫ РАВНЫЕ-НЕ ТОЛЬКО ПРАВА,НО И ОБЯЗАННОСТИ СИРИЙСКОГО НАРОДА.
    И жить-в единой Сирии,неделимой и подчиняться легитимному законному правительству Сирии,избранным свои народом сирийцами-Башару Асаду.
    А этого-курды не захотели и ушли-под США.И хотят поделить единую Сирию.Или захватить всю и поставить своё прозападное правительство.
    А этого-они не захотели.
    Беларусь это Россия
  13. Беларусь это Россия Сегодня, 19:43
    Цитата: Геркулесыч
    Сирийцы должны и обязаны выводить турчатину со своей земли! Нефиг эрдогаду туда лезть, мало того что и так кусок чужой земли украл, так еще и бойню там ведет! Мало ему игиловцы техники пожгли-побили! Нужно что армия Сирии тоже сожгла пару десятков турецких танков!

    Эрдоган это делает-с разрешения России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России.Уничтожает курдов-которые легли под США и хотят разделить Сирию.Что вы как маленький? Вам официально всё пояснило руководство России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России Русской православной христианской в средствах массовой информации официальных.
    Беларусь это Россия
    1. Ююка Сегодня, 20:58
      Цитата: Беларусь это Россия
      Цитата: Геркулесыч
      Сирийцы должны и обязаны выводить турчатину со своей земли! Нефиг эрдогаду туда лезть, мало того что и так кусок чужой земли украл, так еще и бойню там ведет! Мало ему игиловцы техники пожгли-побили! Нужно что армия Сирии тоже сожгла пару десятков турецких танков!

      Эрдоган это делает-с разрешения России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России.Уничтожает курдов-которые легли под США и хотят разделить Сирию.Что вы как маленький? Вам официально всё пояснило руководство России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России Русской православной христианской в средствах массовой информации официальных.


      В четверг, 18 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве с начальником генерального штаба вооруженных сил Турции армейским генералом Хулуси Акаром и директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

      По сообщению Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, на этой встрече обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Разговор прошел в конструктивном ключе.
      В Турции рассказали детали договора о поставках С-400 из России

      В тот же день с турецкими коллегами встретился начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Центральной темой разговора также была ситуация в Сирии,       ...

      так что ничего сверхъестественного не произошло. Россия ведет себя достаточно жестко - никакого Курдистана, кто не с нами тот против нас, на Востоке уважают только силу. США со своей идеей независимого Курдистана только раздраконили курдов, а это затрагивает целостность не только Сирии,но и Турции, Ирака, Ирана. Поэтому тут все сразу выступают против общего врага своих государственных территорий, Россия же надо всем этим, не влезая, но координируя все действия дабы не допустить междусобойчик... пока это удается, чего пожелаем и в дальнейшем.
      Ююка
  14. faterdom Сегодня, 19:57
    Намек вполне себе ясный и понятный: как только курды начнут как черт от ладана шарахаться от американских "друзей", а то и обстреливать из по ночам со склонов гор - могут смело себе в друзья зачислять Иран, Иран, Россию, за Турцию не скажу, сакральный враг все-таки, во враги, естественно Америку и Израиль.
    Но тут вот какая штука: если друг России, или даже Ирана хотя бы - ты жив и у тебя определенные гарантии. Если ты друг США, то тебя в угоду предвыборной борьбы, или еще каких геополитических планов сливают, объявляют чертом и стараются побыстрее уничтожить.
    faterdom
    1. Маз Сегодня, 20:45
      Сирийское гуляй поле
      Маз
  15. Zomanus Сегодня, 20:58
    Да, не под тех курды легли... Для нас они американские союзники,
    для турков вообще сепаратисты.
    А вообще фиг эти восточные страсти разберет...
    Zomanus
  16. Ююка Сегодня, 21:01
    [quote=Ююка][quote=Беларусь это Россия][quote=Геркулесыч]Сирийцы должны и обязаны выводить турчатину со своей земли! Нефиг эрдогаду туда лезть, мало того что и так кусок чужой земли украл, так еще и бойню там ведет! Мало ему игиловцы техники пожгли-побили! Нужно что армия Сирии тоже сожгла пару десятков турецких танков![/quote]
    Эрдоган это делает-с разрешения России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России.Уничтожает курдов-которые легли под США и хотят разделить Сирию.Что вы как маленький? Вам официально всё пояснило руководство России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России Русской православной христианской в средствах массовой информации официальных.[/quote]

    В четверг, 18 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве с начальником генерального штаба вооруженных сил Турции армейским генералом Хулуси Акаром и директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

    По сообщению Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, на этой встрече обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Разговор прошел в конструктивном ключе.

    В тот же день с турецкими коллегами встретился начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Центральной темой разговора также была ситуация в Сирии,     ...

    так что ничего сверхъестественного не произошло. Россия ведет себя достаточно жестко - никакого Курдистана, кто не с нами тот против нас, на Востоке уважают только силу. США со своей идеей независимого Курдистана только раздраконили курдов, а это затрагивает целостность не только Сирии,но и Турции, Ирака, Ирана. Поэтому тут все сразу выступают против общего врага своих государственных территорий, Россия же надо всем этим, не влезая, но координируя все действия дабы не допустить междусобойчик... пока это удается, чего пожелаем и в дальнейшем.
    Ююка
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