21:03 19 января

Путин на распутье: как ответит Кремль на выпад Киева?

В Киеве приняли закон о реинтеграции Донбасса. Он подразумевает признание России страной-агрессором, а территорию непризнанных республик - оккупированной. Это дает президенту страны право использовать армию в мирное время в целях "сохранения суверенитета". Как отметил сам Порошенко, принятый закон является сигналом не только Донбассу, но и Крыму.

Луганская и Донецкая Народные Республики уже отреагировали на этот выпад Киева. Так, глава ДНР Александр Захарченко назвал закон о реинтеграции Донбасса нарушающим Минские договоренности и обвинил украинскую власть в подготовке почвы для возобновления войны.

В свою очередь в ЛНР заметили, что принятый закон подтверждает неправомерность применения вооруженных сил Украины на Донбассе последние 4 года.


Реакция на действия Киева последовала и из Москвы. Как будут дальше развиваться события и что предпримет российское руководство?



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Комментарии 21

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  1. Дедкастарый Сегодня, 18:58
    как ответит Кремль на выпад Киева?
    да...вопрос...на 100500млрд...как профукать Украину,и что теперь делать...
    Дедкастарый
    1. svp67 Сегодня, 19:02
      Цитата: Дедкастарый
      да...вопрос...на 100500млрд...как профукать Украину,и что теперь делать...

      Теперь главное, что бы на нас её не повесили...пусть и дальше американы платят...
      svp67
      1. Громобой Сегодня, 19:27
        Цитата: svp67
        Теперь главное, что бы на нас её не повесили...пусть и дальше американы платят...

        Дельно!Взвалим все расходы на янки,глядишь и разоряться.Пусть вырастают на украинской земле их военные базы подтачивая их бюджет.Чего бы ещё нам на Америку повесить из нашей буферной зоны,которую по крупицам собирали все русские цари..?
        Громобой
        1. axxenm Сегодня, 19:37
          Цитата: Громобой
          Цитата: svp67
          Теперь главное, что бы на нас её не повесили...пусть и дальше американы платят...

          Дельно!Взвалим все расходы на янки,глядишь и разоряться.Пусть вырастают на украинской земле их военные базы подтачивая их бюджет.Чего бы ещё нам на Америку повесить из нашей буферной зоны,которую по крупицам собирали все русские цари..?

          местные "маршалы" охранители компрадорские, типа "svp67" и "идущий"совсем уже отборную ахинею стали нести - видимо конец колониальной администрации рф совсем уже близок, а с этим и объединение Русского народа, которое так страшит их хозяев.
          axxenm
      2. axxenm Сегодня, 19:33
        Цитата: svp67
        Цитата: Дедкастарый
        да...вопрос...на 100500млрд...как профукать Украину,и что теперь делать...

        Теперь главное, что бы на нас её не повесили...пусть и дальше американы платят...

        надо повесить Сибирь, Дальний восток и карельский полуостров на "американов",
        пусть платят супостаты!!! Так победим!!! Надо просто немного потерпеть!!!
        ...
        axxenm
        1. Комментарий был удален.
      3. axxenm Сегодня, 19:46
        Цитата: svp67
        Цитата: Дедкастарый
        да...вопрос...на 100500млрд...как профукать Украину,и что теперь делать...

        Теперь главное, что бы на нас её не повесили...пусть и дальше американы платят...


        Хорошо подъяснил Бюстгалтер!
        Надо теперь поручить дудаеву ,чтоб он своим ботам вставил в методичку пункты "сами ,всё.сами" и "пусть и дальше американы платят"
        axxenm
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:58
    Путин на распутье: как ответит Кремль на выпад Киева?
    laughing Кремль не сторона конфликта.Всё bully
    P/S Кто в курсе парней пограничников взятых в плен на границе Крыма освободили при последнем обмене пленными?
    Наблюдатель2014
    1. Дедкастарый Сегодня, 19:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      Кремль не сторона конфликта.Всё

      Цитата: Наблюдатель2014
      P/S Кто в курсе парней пограничников взятых в плен на границе Крыма освободили при последнем обмене пленными?

      абзац....хотя бы,анализируйте писаное... belay
      Дедкастарый
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:02
        Дедкастарый
        абзац....хотя бы,анализируйте писаное...
        Анализирую.А вы в курсе о судьбе наших пограничниках?
        Наблюдатель2014
        1. Дедкастарый Сегодня, 19:21
          Цитата: Наблюдатель2014
          Анализирую.А вы в курсе о судьбе наших пограничниках?

          нет,пока не слышал...но мы же,не "сторона конфликта" ? тогда какого чёрта погранцы исчезают?
          Дедкастарый
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:24
            Дедкастарый
            нет,пока не слышал...но мы же,не "сторона конфликта" ? тогда какого чёрта погранцы исчезают?
            Вот .Видите уже теплее.Делаете успехи.А то сразу
            абзац....хотя бы,анализируйте писаное.
            hi
            Наблюдатель2014
            1. Дедкастарый Сегодня, 19:39
              Цитата: Наблюдатель2014
              Вот .Видите уже теплее.Делаете успехи

              зато у Вас их не видно...так мы "сторона конфликта" или нет? уж определитесь. если нет-куда исчезли погранцы,если да- то понятно куда,вопрос как вызволить.
              Дедкастарый
    2. svp67 Сегодня, 19:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      P/S Кто в курсе парней пограничников взятых в плен на границе Крыма освободили при последнем обмене пленными?

      Нет
      svp67
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:03
        svp67
        Нет
        Есть от чего впасть в раздумье hi
        Наблюдатель2014
        1. svp67 Сегодня, 19:05
          Цитата: Наблюдатель2014
          Есть от чего впасть в раздумье

          Всех россиян, чуть ли не в последний момент, отстранили от обмена...где то порядка полутора десятка человек. К слову наши погранцы идут по иному списку и в этот обмен не входили.
          svp67
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:11
            svp67
            Всех россиян, чуть ли не в последний момент, отстранили от обмена...где то порядка полутора десятка человек
            Сергей ,как везёт руководству в/на что Россией управляет тот кто управляет. feel
            Наблюдатель2014
            1. svp67 Сегодня, 20:03
              Цитата: Наблюдатель2014
              ,как везёт руководству в/на что Россией управляет тот кто управляет.

              Лично я бы не хотел оказаться на месте этого ТОГО... Возможностей для маневра - ни каких. Но ОН как умудряется маневрировать, хотя все понятно, чем все это должно закончится.
              svp67
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:16
                svp67
                Возможностей для маневра - ни каких. Но ОН как умудряется маневрировать, хотя все понятно, чем все это должно закончится.
                Я вас умоляю.Как это никаких.Да он может пальцем щелкнуть и стать лидером Русской весны.Даже сейчас.Не нужно не недооценивать ВВП.У него поле для манёвра широчайшее.Только вот с вопросом Донбасса подпираем его на решительность.Путин со своей командой хитрющий до безобразия.Мне лично это даже импонирует.А ну-ка и вашим ,нашим.Не обидеть кого.Гаишников сократить .Но при этом в щёчку чить ли на прощанье не поцеловать laughingСлезу на оглашении результатов выборов даванёт Это шедевральный российский персонаж в истории будет.У него тузов в рукаве.Карт в колоде столько нет.Но нравиться мне лично что на здоровую критику реагирует.И не дуркует когда в сердцах палку перегибаешь.Одним словом не всё так безнадёжно. laughing
                Наблюдатель2014
  3. gromoboj Сегодня, 20:21
    А что так много шума ?
    В прошлом году только 2 раза агрессором признавали..
    gromoboj
  4. Fedorovich Сегодня, 20:47
    А зачем на них вообще как-то реагировать?..
    Fedorovich
  5. shura7782 Сегодня, 20:48
    Автору, спасибо. Что-то молчёк с обсуждением статьи. Похоже, что Ивашов у многих поменял представление о истинном положении дел. Сейчас на форуме начнётся кое у кого быстрое перемагничивание полюсов.
    shura7782
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