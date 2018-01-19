Путин на распутье: как ответит Кремль на выпад Киева?

В Киеве приняли закон о реинтеграции Донбасса. Он подразумевает признание России страной-агрессором, а территорию непризнанных республик - оккупированной. Это дает президенту страны право использовать армию в мирное время в целях "сохранения суверенитета". Как отметил сам Порошенко, принятый закон является сигналом не только Донбассу, но и Крыму.



Луганская и Донецкая Народные Республики уже отреагировали на этот выпад Киева. Так, глава ДНР Александр Захарченко назвал закон о реинтеграции Донбасса нарушающим Минские договоренности и обвинил украинскую власть в подготовке почвы для возобновления войны.



В свою очередь в ЛНР заметили, что принятый закон подтверждает неправомерность применения вооруженных сил Украины на Донбассе последние 4 года.





Реакция на действия Киева последовала и из Москвы. Как будут дальше развиваться события и что предпримет российское руководство?









