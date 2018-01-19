20:56 19 января

"Газпром" получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока"

"Газпром" получил от Анкары разрешение на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока" в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции, говорится в пресс-релизе компании.

"Газпром" получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока"


Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года
— заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.


Он отметил, что строительство идет полным ходом одновременно на трех участках: в Черном море и на побережье в России и Турции. На морском участке уже уложили по двум ниткам более 760 километров труб. Близится к завершению строительство участка берегового примыкания в России, а в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.

«Турецкий поток» предполагает сооружение двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа в Турцию. По второй нитке российский газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу, сообщает «РИА Новости».


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 20:02
    Надо что бы они получали разрешения а не мы , а то привыкли за счет России побираться . В конечном итоге газ наш .
    Spartanez300
    1. МИХАН Сегодня, 20:07
      Видать договорились, мы ветку строим они курдов мочат на территории Сирии.! А потом Турция будет диктовать условия ЕС (похолодание кругом , даже США у России запросили газ )))) Все в мире меняется !
      МИХАН
      1. 210окв Сегодня, 20:11
        Нашли блин " партнёров"..лётчика убили..готовы в спину нож всадить в любой момент..Деньги не пахнут у наших бонз..
        210окв
      2. сибиралт Сегодня, 20:14
        Если Россия просит разрешения на "нитки", значит она зависима от "разрешителей". Допустим, Газпром за свои бабки распустит "нитки" до позволенного, а кто будет стоять с ножницами - вентилями за пределами нашей границы? belay Наши потери еще никто не списывал.
        Привет, Виталий бессмертный!
        сибиралт
      3. антивирус Сегодня, 20:47
        меня волнует др- ВВП поставил вопрос? или дал указание( без обсуждения и оправданий) о удвоении строительства дорог
        антивирус
    2. raki-uzo Сегодня, 20:09
      Что за магаломания? Газпром будет строит в территориальных водах Турции и по вашему у кого будет получать разрешение , у России???
      raki-uzo
    3. Tusv Сегодня, 20:19
      Цитата: Spartanez300
      Надо что бы они получали разрешения а не мы

      А Мы, что янки безмозглые? Есть соседи - с ними надо дружить. Только в крайнем случае, слегка. задев плечом, сказать: "Ай эм соу сорри. габариты не учел. Лучшие курорты Ледовитого Океана в Вашем распоряжении, за счет Государства"
      Tusv
  2. faterdom Сегодня, 20:07
    Зрада какая. Агент "Лолита" будет кричать и топать ногами, но это все - операция прикрытия!
    faterdom
  3. Симон Сегодня, 20:09
    Похоже украинским воротилам скоро придет каюк с нашим газом. Когда Северный да Южный поток полностью заработает, тогда посмотрим на украинский бюджет, как он будет наполняться на Украине. tongue
    Симон
  4. Piramidon Сегодня, 20:09
    Что то нет у меня доверия к османам. Пока строим, они Россию и газпром за "фаберже" держат. Только что то пойдет не так, и будет как с Болгарией и южным потоком. ИМХО, извините.
    Piramidon
  5. Бензорез Сегодня, 20:11
    Ну, слава богу. Надеюсь это благоприятно скажется на моём финансовом благополучии. А то вот дочку положили в госпиталь на обследование, а туда оказывается надо со своим отоплением ложиться (пока я выдал "ветродуйку", могу конечно и конвектор подтянуь).
    Бензорез
    1. Piramidon Сегодня, 20:18
      Цитата: Бензорез
      Ну, слава богу. Надеюсь это благоприятно скажется на моём финансовом благополучии. А то вот дочку положили в госпиталь на обследование, а туда оказывается надо со своим отоплением ложиться (пока я выдал "ветродуйку", могу конечно и конвектор подтянуь).

      Этот Ваш пост к чему? Вам обещали отвод от "турецкого потока" в госпиталь провести, что ли?
      Piramidon
      1. Бензорез Сегодня, 20:34
        "Этот Ваш пост к чему? Вам обещали отвод от "турецкого потока" в госпиталь провести, что ли?"
        К тому дружище, что мне не тепло и не холодно от всех этих потоков. Протянули или нет-дома теплее не станет. Ну, а Газпрому-почёт и уважение. Ну и повышением тарифов на газ порадовали безусловно.
        Бензорез
        1. Piramidon Сегодня, 20:45
          Цитата: Бензорез
          "Этот Ваш пост к чему? Вам обещали отвод от "турецкого потока" в госпиталь провести, что ли?"
          К тому дружище, что мне не тепло и не холодно от всех этих потоков. Протянули или нет-дома теплее не станет. Ну, а Газпрому-почёт и уважение. Ну и повышением тарифов на газ порадовали безусловно.

          Недавно больше недели отлежал в горбольнице. Жарковато. Даже окна приходилось приоткрывать. Отопление в домах больницах зависит не от "турецких потоков", а от местных властей. Не стоит все валить в одну кучу.
          Piramidon
    2. Вадим237 Сегодня, 20:23
      Масленый обогреватель туда приволоките.
      Вадим237
  6. Маз Сегодня, 20:16
    Умеют турки с прибылью использовать свое стратегическое местоположение на континенте.
    Маз
  7. garnik Сегодня, 20:35
    На сколько я в теме, решение не окончательное.Рассматривается и Болгарский вариант,что было бы верным.
    garnik
  8. злой партизан Сегодня, 20:51
    Каждая нитка "Турецкого Потока" это минус примерно 16 млярдов куб. метров газа в год из украинской трубы. yes Так что пусть хоть у Папы Римского разрешение получают. Я только за. Кстати, насчёт Папы Римского. Италия 2 руками ЗА "турецкий Поток" в двухниточном исполнении, т.к. она находится на конце огромной по протяжённости трубы, по которой идёт газ из России и любые форс-мажоры выше по трубе сильнее всего сказываются на ней. Например недавний взрыв в Австрии или эпическая газовая война между Украиной и Россией в 2009 году. Был ещё момент, когда Украина то ли в 2011 то ли в 2012 гогду в момент сильных морозов начала усиленно отбирать газ из трубы.
    злой партизан
Картина дня