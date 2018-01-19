"Газпром" получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока"

Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года

"Газпром" получил от Анкары разрешение на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока" в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции, говорится в пресс-релизе компании.— заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.Он отметил, что строительство идет полным ходом одновременно на трех участках: в Черном море и на побережье в России и Турции. На морском участке уже уложили по двум ниткам более 760 километров труб. Близится к завершению строительство участка берегового примыкания в России, а в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.«Турецкий поток» предполагает сооружение двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа в Турцию. По второй нитке российский газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу, сообщает «РИА Новости ».