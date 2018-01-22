Опытный вездеход ЗИС-Э134 «Макет №3»



Макетная тележка ЗИС-Э134 "Макет №3". Фото Denisovets.ru



"Макет №3" на полигоне. В кабине, предположительно, главный конструктор СКБ ЗИС В.А. Грачев. Фото Denisovets.ru



Вездеход на болотистой местности. Фото Strangernn.livejournal.com



Макетный образец на площадке хранения. Фото Кочнев Е.Д. "Секретные автомобили Советской Армии"

По материалам:

http://denisovets.ru/

http://russianarms.ru/

http://strangernn.livejournal.com/

Кочнев Е.Д. Секретные автомобили Советской Армии. – М.: Яуза, Эксмо, 2011.

В середине пятидесятых годов Специальное конструкторское бюро московского автомобильного Завода им. Сталина занялось тематикой автомобилей сверхвысокой проходимости. В рамках первого подобного проекта под названием ЗИС-Э134 разрабатывались новые образцы специальной техники, имевшие те или иные специфические особенности. Кроме того, были созданы экспериментальные образцы для проверки некоторых технических решений. Одна из таких машин фигурировала в документах как ЗИС-Э134 «Макет №3».В соответствии с техническим заданием министерства обороны, перспективный вездеход, разрабатываемый в рамках проекта ЗИС-Э134, должен был иметь четырехосную колесную ходовую часть. Макетные образцы №1 и №2 имели именно такую компоновку колесного шасси. При этом было установлено, что желаемые результаты можно получить и при использовании иной ходовой части. Многообещающе смотрелся вариант трехосной машины с жесткой подвеской и трансмиссией, обеспечивающей полный привод.Отказ от четвертого моста позволял в некоторой мере упростить ходовую часть и трансмиссию, а также снизить нагрузки на определенные агрегаты. Кроме того, появлялась возможность улучшить габаритную проходимость. Разнесение осей по базе на равное расстояние давало преимущество в виде равномерного распределения нагрузки на грунт и мощности на колеса. Впрочем, для получения высокой маневренности машине все равно требовались сразу две управляемые оси. Могли проявиться и иные проблемы, способные затруднить производство и эксплуатацию.В начале 1956 года СКБ ЗИС под руководством В.А. Грачева приступило к разработке новой экспериментальной машины, при помощи которой планировалось на практике изучить потенциал нескольких новых идей. Этот макетный образец создавался в рамках более крупного проекта ЗИС-Э134 и – чтобы отличать его от другой опытной техники – получил собственный номер №3. По имеющимся данным, в документах военного ведомства эта машина фигурировала под обозначением ЗИС-134Э3. В середине года Завод им. Сталина был переименован в Завод им. Лихачева, вследствие чего появилось «армейское» обозначение ЗИЛ-134Э3.Любопытно, что все опытные вездеходы семейства ЗИС-Э134 именовались макетными образцами, но в отношении машины №3 применялся и другой термин. Малогабаритный легкий одноместный вездеход также именовали макетной тележкой. При этом следует помнить, что «Макет №3» был полноценной машиной сверхвысокой проходимости, способной самостоятельно передвигаться по различным трассам. Впрочем, в отличие от других опытных образцов, он не мог перевозить какую-либо полезную нагрузку.В рамках проекта ЗИС-134Э3 планировалось проверить жизнеспособность нескольких новых идей, затрагивавших конструкцию трансмиссии и ходовой части. По этой причине можно было обойтись сравнительно небольшой и легкой машиной, имеющей только необходимый состав бортового оборудования. Более того, в отличие от других макетных образцов, она должна была иметь кабину всего с одним рабочим местом. В случае получения приемлемых результатов с макетной тележкой можно было разработать и построить полноразмерный вездеход, основанный на опробованных решениях.Тележка ЗИС-Э134 «Макет №3» получила легкий компактный несущий корпус максимально простой конструкции, вмещавший только самые необходимые устройства. Его передняя часть вмещала некоторые агрегаты, позади которых имелся объем для размещения водителя. Задняя половина корпуса представляла собой моторный отсек, в котором находились двигатель и часть устройств трансмиссии. Агрегаты, отвечающие за передачу крутящего момента на шесть ведущих колес, находились около нижней части бортов, в том числе под водителем.Корпус имел простейшую конструкцию, основанную на металлическом каркасе. На последнем при помощи заклепок и бортов закрепили небольшой прямоугольный вертикальный лобовой лист с парой проемов для фар. Сверху над ним находился наклонный лист. Использовались крупные вертикальные борта сложной формы. С наклонным лобовым листом соединялась передняя трапециевидная часть борта, позади которого имелся участок меньшей высоты. Вырез сверху борта облегчал доступ в кабину. Кормовая часть бортов, небольшая прямоугольная крыша с наклонным участком и вертикальный кормовой лист образовывали моторный отсек. Между кабиной и силовым отделением имелась металлическая перегородка. Сверху на крыше помещался ковш воздухозаборника системы охлаждения.В задней части корпуса установили шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель ГАЗ-51 мощностью 78 л.с., соединенный с механической коробкой передач. Радиатор двигателя получал воздух через верхнее заборное устройство корпуса. Трансмиссия вездехода основывалась на готовых комплектующих, взятых у разной техники существующих типов. Так, раздаточную коробку взяли у грузового автомобиля ГАЗ-63. Главная передача и часть агрегатов мостов заимствовалась у амфибийного вездехода ЗИС-485. Вместо трех мостов с собственными механизмами был использован только один. Привод колес двух других осей осуществлялся при помощи набора карданных валов, отходящих от моста, и нескольких бортовых передач.Макетный образец №3 получил ходовую часть особой конструкции. Она частично повторяла системы предыдущих машин, но при этом отличалась некоторыми нововведениями. К примеру, вновь была использована жесткая подвеска колес без применения какой-либо амортизации. Вместо цельных мостов, полностью заимствованных у существующей амфибии, использовали отдельные ее агрегаты, размещенные на бортах корпуса и на внутренних опорах. Примечательно, что пары колес такой машины, по традиции, по-прежнему именовались мостами. С целью получения приемлемой маневренности колеса двух осей из трех были выполнены управляемыми.Проект ЗИС-Э134 «Макет №3» предусматривал использование колес нескольких типов с шинами разных размеров. Для изучения разных конфигураций ходовой части машина могла комплектоваться шинами размером 14.00-18 или 16.00-20, способными работать при пониженном до 0,05 кг/кв.см давлением. Некоторые эксперименты предусматривали демонтаж колес с изменением колесной формулы. Это позволяло изучить новые варианты ходовой части вездехода без строительства новой машины.Опытный образец №3 получил открытую одноместную кабину. Водитель должен был попадать в нее, перелезая через борт. В кабине имелись все необходимые контрольные приборы и органы управления. Управляемые колеса контролировались рулем автомобильного типа, трансмиссия – набором рычагов. От встречного ветра и разлетающейся на бездорожье грязи водителя защищало невысокое лобовое стекло, закрепленное на наклонном листе корпуса.Макетная тележка проекта ЗИС-134Э3 отличалась сравнительно небольшими габаритами и малой массой. Длина такой машины не превышала 3,5 м при ширине порядка 2 м и высоте менее 1,8 м. Дорожный просвет – 290 мм. При использовании шин 14.00-18 снаряженная масса вездехода составляла 2850 кг. После установки колес с более крупными покрышками этот параметр увеличивался на 300 кг. По расчетам, на шоссе машина должна была разгоняться до 65 км/ч. Запас хода не превышал десятков или сотен километров, однако для чисто экспериментальной машины эта характеристика не имела особого значения.Строительство единственного опытного вездехода ЗИС-Э134 «Макет №3» завершилось в июле 1956 года. Из сборочного цеха прототип перевели на полигон для проведения необходимых испытаний. По имеющимся данным, проверки макетного образца за номером №3 стартовали на Научно-исследовательском и испытательном автотракторного полигоне в г. Бронницы (Московская область). Этот объект располагал рядом трасс разного рода, позволявших оценить возможности техники в различных условиях. Проверки проводились как на сухопутных трассах, так и на бродах и заболоченных участках.По имеющимся данным, испытания макетного образца №3 стартовали с проверок машины в исходной конфигурации трехосного вездехода. Были проведены обкатки как с шинами 14.00-18, так и с более крупными 16.00-20. Изучалось поведение ходовой части при изменении давления в шинах. При наличии определенных проблем, макет неплохо показал себя и на практике подтвердил жизнеспособность трехосной ходовой части с равными промежутками между колесами. Также были подтверждены выводы о принципиальной возможности использования жесткой подвески крупных колес низкого давления, сделанные ранее по результатам испытаний «Макета №2».Известно, что применение сразу двух пар управляемых колес не привело к желаемым результатам. Маневренность машины оказалась ниже ожидаемой. Также, по очевидным причинам, трансмиссия машины оказалась в определенной мере сложнее агрегатов предыдущих опытных образцов, что затрудняло эксплуатацию и обслуживание.После проведения испытаний «Макета №3» в исходной конфигурации начались эксперименты. Так, для новой проверки на передний и задний «мосты» вездехода установили колеса с шинами 16.00-20. Центральная ось при этом осталась без колес и без работы, вследствие чего колесная формула прототипа изменилась с 6х6 на 4х4. Удаление пары колес привело к сокращению снаряженной массы до 2730 кг при сохранении общих параметров тяги и других характеристик. В измененной комплектации машина вновь прошла все трассы, показав свои новые возможности.Главным результатом длительных испытаний опытного вездехода ЗИС-Э134 / ЗИЛ-134Э3 стал вывод о принципиальной возможности использования ряда новых технических решений в области конструкцией ходовой части. «Макет №3» подтвердил предыдущие выводы о жизнеспособности концепции колеса низкого давления с жесткой подвеской, а кроме того, показал перспективы трехосной ходовой части с подобными колесами. Точные сведения о результатах испытаний машины с формулой 4х4 отсутствуют, но есть основания полагать, что в таком виде она показала не самые лучшие характеристики, из-за чего тематика двухосных вездеходов не получила дальнейшего развития.Также были сделаны выводы относительно возможностей и перспектив трансмиссии, построенной с использованием набора бортовых передач вместо традиционных агрегатов. Такая трансмиссия оправдала себя и позже получила развитие. Она эффективно решала основные задачи, распределяя мощность на несколько ведущих колес, и при этом позволяла оптимизировать компоновку внутренних объемов корпуса.В середине пятидесятых годов Завод им. Сталина реализовал проект ЗИС-Э134, в рамках которого было создано и испытано несколько макетных образцов автомобилей сверхвысокой проходимости, как соответствовавших исходным требованиям военного ведомства («Макет №1» и «Макет №2»), так и предназначавшихся для проверок отдельных идей и решений («Макет №0» и «Макет №3»). Проект в целом носил сугубо экспериментальный характер и, в первую очередь, предназначался для исследования имеющихся возможностей с последующим формированием вариантов облика требуемой техники. Проверка новых идей осуществлялась при помощи оригинальных опытных образцов.Ввиду научно-исследовательского характера проекта ни один из четырех макетных образцов не имел никаких шансов выйти за пределы полигонов и дойти до серийного производства с последующей эксплуатацией в войсках или гражданских организациях. Тем не менее, четыре «номерных» вездехода позволили собрать значительный объем данных и накопить большой опыт в области машин сверхвысокой проходимости. Эти знания теперь планировалось использовать в новых проектах специальной техники, пригодной для практической эксплуатации.Работы по созданию новых вездеходов с использованием накопленного опыта стартовали в 1957 году. Первым образцом такого рода стал многоцелевой транспортер-тягач ЗИЛ-134. Позже ряд опробованных идей был реализован в проекте ЗИЛ-135. Также были разработаны несколько новых экспериментальных машин. Наиболее удачным проектом этого ряда стал ЗИЛ-135. В дальнейшем он стал основой для целого семейства специальной автомобильной техники, строившейся большими сериями и нашедшей применение в ряде областей. Наработки по теме ЗИС-Э134 дали реальный результат.