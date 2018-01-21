21 января отмечается День инженерных войск России
21 января свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и служащие инженерных войск. Инженерные войска – это род войск (специальные войска) ВС РФ, которые предназначены для инженерного обеспечения: оборудования территории военных (боевых) действий, сопровождения войск в наступлении, инженерной разведки и других задач. В состав инженерных войск входят органы управления, предприятия, учреждения, инженерно-саперные, понтонные, инженерно-дорожные и другие соединения, воинские части и подразделения. Совсем скоро ряды инженерных войск пополнятся и «ударными» подразделениями.
День инженерных войск был установлен на основании приказа президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина от 18 сентября 1996 года. Данная памятная дата была установлена с учетом того вклада в развитие оборонного потенциала России, который внесли инженерные войска, а также как дань историческим традициям. Военно-инженерное дело и военное зодчество существовали еще во времена Древней Руси, но планомерное развитие инженерные войска получили только после формирования регулярной армии во времена царствования Петра I.
Уже в 1692 и 1694 годах под руководством Петра I в стране прошли, скорее всего, первые инженерные учебные маневры, во время которых прорабатывалась постройка различных оборонительных сооружений. Известно, что в то время при разработке инженерных мероприятий император использовал работы наиболее известного на тот момент времени инженера – маршала Франции Вобана. Формируя в России регулярные вооруженные силы, Пётр I старался уделять особое внимание развитию артиллерии и инженерных войск. Первым законодательным актом, речь в котором велась непосредственно о военно-инженерном деле, стал указ Петра I от 21 января 1701 года об открытии Школы Пушкарского приказа. Школа Пушкарского приказа стала первым в нашей стране артиллерийским, инженерным и морским училищем, исторической предтечей всей современной системы инженерно-технического образования в России. А день 21 января отмечается сегодня, как День инженерных войск.
В 1712 году Петр I приказал отделить инженерную школу от школы пушкарского приказа и расширить ее. В 1719 году по императорскому указу была сформирована Санкт-Петербургская инженерная школа, к которой спустя 4 года присоединилась и Московская школа. В объединенном виде они стала готовить унтер- и обер-офицеров для инженерных войск. В дальнейшем инженерные войска принимали участие во всех значимых войнах, которые вела Россия. Они стояли на страже нашей страны. Мужество, отвага и накопленные знания военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 года. Военные инженеры играли большую роль при обороне Севастополя (1854-1855) и в годы русско-японской войны (1904-1905), а также двух мировых войн.
Особенно отличились бойцы и командиры инженерных войск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. За подвиги, совершенные на полях сражений, более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были представлены к орденам и медалям, порядка 700 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 294 военных инженера стали полными кавалерами ордена Славы.
Сегодня инженерные войска – это специальные войска, предназначенные для решения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (в том числе боевых действий), которые требуют специальной подготовки личного состава и использования различных средств инженерного вооружения, а также нанесения потерь противнику с помощью применения инженерных боеприпасов. Организационно инженерные войска России состоят из частей, соединений и подразделений разного назначения: инженерно-саперных, инженерно-разведывательных, инженерно-дорожных, инженерно-технических, инженерно-маскировочных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, полевого водоснабжения, штурмовых и других.
При подготовке и ведении общевойсковых операций (боевых действий) на инженерные войска возлагается выполнение ряда основных задач:
- проведение инженерной разведки местности, объектов и противника;
- возведение различных фортификационных сооружений (траншей, окопов и ходов сообщений, укрытий, убежищ, блиндажей и других объектов), устройство полевых сооружений, предназначенных для размещения войск (хозяйственных, жилых, медицинских);
- создание инженерных заграждений, в том числе установка минных полей, оборудование на местности невзрывных заграждений (эскарпов, контрэскарпов, противотанковых рвов, надолбов и т.п.), производство взрывных работ;
- проведение разминирования местности и объектов;
- подготовка и содержание путей передвижения своих войск;
- обустройство и содержание переправ на различных водных преградах, в том числе постройка мостов;
- добыча и очистка воды в полевых условиях.
И это не все задачи, которые приходится решать сегодня инженерным войскам. Также они принимают участие в противодействии системам разведки и наведения оружия противника (маскировка), имитации на местности скоплений войск и объектов, в обеспечении дезинформации и демонстративных действий, направленных на обман противника. Помимо всего прочего, инженерные части должны принимать участие в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.
В мирное время Инженерные войска ВС РФ также выполняют ряд очень важных общественно-значимых задач. Они применяются для очистки местности от всевозможных взрывоопасных предметов, принимают участие в ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий и катастроф, предупреждают разрушение различных гидротехнических сооружений и мостов во время ледоходов и решают множество других не менее важных задач.
Инженерные войска, как и все вооруженные силы Российской Федерации не стоят на месте, они стараются отвечать вызовам времени и постоянно развиваются. К концу 2018 года в российской армии появятся «ударные» подразделения саперов. Они будут созданы во всех полках и бригадах инженерных войск ВС РФ. Об этом журналистам в пятницу, 19 января, рассказал начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. В интервью газете «Известия» он отметил, что в настоящее время инженерно-штурмовые, инженерно-разведывательные подразделения и подразделения специального минирования готовятся к применению. Генерал-лейтенант отметил, что по расчетам к концу 2018 года в бригадах и полках будет по одному «ударному» подразделению.
По словам Ставицкого, с появлением подобных подразделений «кардинального пересмотра тактики применения войск не случится, однако изменится качество инженерного обеспечения, а также вырастет скорость выполнения таких задач, что очень важно в условиях современных войн». По словам генерала, одним из самых важных качеств инженерно-штурмовых подразделений можно назвать их универсальность – от специфических инженерных задач, разминирования объектов и местности до непосредственного огневого подавления сопротивления противника в любой даже укрепленной огневой точке.
За период с 2012 по 2017 год в России было сформировано 19 соединений частей и организаций инженерного профиля. Помимо этого, переподчинены начальнику инженерных войск ВС РФ четыре воинских части, образованы два федеральных бюджетных учреждения. Продолжается, начатое еще в 2013 году формирование в российской армии армейских инженерно-саперных полков. Закончить процесс их формирования планируется к 2021 году. При этом в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в 2017 году вошел вновь сформированный инженерно-саперный полк. Полк был сформирован в Удмуртии в поселке Кизнер, ранее здесь располагалась войсковая часть по безопасному хранению и утилизации химического оружия. В конце сентября 2017 года программа по ликвидации химического оружия была официально завершена.
Также ряды ВС РФ пополнил сформированный в 2017 году инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, основное предназначение которого – это повышение возможностей скрытия и имитации важных объектов и районов. Через два месяца после своего создания новый полк уже принимал участие в специальных учениях инженерных войск, которые состоялись в рамках больших учений «Запад-2017», получив при этом высокую оценку за свои действия.
Невозможно представить современные инженерные войска и без новой техники, часто роботизированной. По словам Юрия Ставицкого, в 2017 году на вооружение и снабжение инженерных войск было принято 18 современных средств. В частности, организована разработка перспективных средств инженерного вооружения: многофункционального робототехнического комплекса разминирования противотанковых мин, индукционного миноискателя, конденсаторного взрывного прибора, групповых и индивидуальных источников электроэнергии и иных средств, которые призваны повысить эффективность выполнения специальных задач.
Уже в 2018 году на вооружение инженерных войск планируется принять робота-сапера «Уран-6», а также управляемые комплексы «Сфера» и «Скарабей», которые были испытаны в боевых условиях во время операции в Сирии. Полученный в Сирии опыт был учтен, он будет использоваться в дальнейшем для подготовки офицеров инженерных войск, отметил генерал. Пополняются инженерные войска и новыми боевыми машинами, к примеру, техникой для преодоления и разрушения препятствий.
Части пополняются инженерными машинами разграждения, колесной техникой различного назначения, бронированными бульдозерами, тяжелыми механизированными мостами, современными средствами преодоления водных преград. Важными новинками являются высокотехнологичные современные средства полевого водообеспечения войск, инженерные части пополняются передвижными буровыми установками, комплексами консервации воды и станциями комплексной очистки. Поступают и новые средства механизации земляных работ: войсковые экскаваторы и фронтовые погрузчики и много другой специальной техники, без которой невозможна работа военных инженеров.
В День инженерных войск коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех действующих солдат и офицеров Инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также ветеранов и всех граждан, причастных к этому роду войск, с их профессиональным праздником.
День инженерных войск был установлен на основании приказа президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина от 18 сентября 1996 года. Данная памятная дата была установлена с учетом того вклада в развитие оборонного потенциала России, который внесли инженерные войска, а также как дань историческим традициям. Военно-инженерное дело и военное зодчество существовали еще во времена Древней Руси, но планомерное развитие инженерные войска получили только после формирования регулярной армии во времена царствования Петра I.
Уже в 1692 и 1694 годах под руководством Петра I в стране прошли, скорее всего, первые инженерные учебные маневры, во время которых прорабатывалась постройка различных оборонительных сооружений. Известно, что в то время при разработке инженерных мероприятий император использовал работы наиболее известного на тот момент времени инженера – маршала Франции Вобана. Формируя в России регулярные вооруженные силы, Пётр I старался уделять особое внимание развитию артиллерии и инженерных войск. Первым законодательным актом, речь в котором велась непосредственно о военно-инженерном деле, стал указ Петра I от 21 января 1701 года об открытии Школы Пушкарского приказа. Школа Пушкарского приказа стала первым в нашей стране артиллерийским, инженерным и морским училищем, исторической предтечей всей современной системы инженерно-технического образования в России. А день 21 января отмечается сегодня, как День инженерных войск.
Флаг инженерных войск России (c 2005 года)
В 1712 году Петр I приказал отделить инженерную школу от школы пушкарского приказа и расширить ее. В 1719 году по императорскому указу была сформирована Санкт-Петербургская инженерная школа, к которой спустя 4 года присоединилась и Московская школа. В объединенном виде они стала готовить унтер- и обер-офицеров для инженерных войск. В дальнейшем инженерные войска принимали участие во всех значимых войнах, которые вела Россия. Они стояли на страже нашей страны. Мужество, отвага и накопленные знания военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 года. Военные инженеры играли большую роль при обороне Севастополя (1854-1855) и в годы русско-японской войны (1904-1905), а также двух мировых войн.
Особенно отличились бойцы и командиры инженерных войск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. За подвиги, совершенные на полях сражений, более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были представлены к орденам и медалям, порядка 700 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 294 военных инженера стали полными кавалерами ордена Славы.
Сегодня инженерные войска – это специальные войска, предназначенные для решения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (в том числе боевых действий), которые требуют специальной подготовки личного состава и использования различных средств инженерного вооружения, а также нанесения потерь противнику с помощью применения инженерных боеприпасов. Организационно инженерные войска России состоят из частей, соединений и подразделений разного назначения: инженерно-саперных, инженерно-разведывательных, инженерно-дорожных, инженерно-технических, инженерно-маскировочных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, полевого водоснабжения, штурмовых и других.
При подготовке и ведении общевойсковых операций (боевых действий) на инженерные войска возлагается выполнение ряда основных задач:
- проведение инженерной разведки местности, объектов и противника;
- возведение различных фортификационных сооружений (траншей, окопов и ходов сообщений, укрытий, убежищ, блиндажей и других объектов), устройство полевых сооружений, предназначенных для размещения войск (хозяйственных, жилых, медицинских);
- создание инженерных заграждений, в том числе установка минных полей, оборудование на местности невзрывных заграждений (эскарпов, контрэскарпов, противотанковых рвов, надолбов и т.п.), производство взрывных работ;
- проведение разминирования местности и объектов;
- подготовка и содержание путей передвижения своих войск;
- обустройство и содержание переправ на различных водных преградах, в том числе постройка мостов;
- добыча и очистка воды в полевых условиях.
И это не все задачи, которые приходится решать сегодня инженерным войскам. Также они принимают участие в противодействии системам разведки и наведения оружия противника (маскировка), имитации на местности скоплений войск и объектов, в обеспечении дезинформации и демонстративных действий, направленных на обман противника. Помимо всего прочего, инженерные части должны принимать участие в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.
В мирное время Инженерные войска ВС РФ также выполняют ряд очень важных общественно-значимых задач. Они применяются для очистки местности от всевозможных взрывоопасных предметов, принимают участие в ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий и катастроф, предупреждают разрушение различных гидротехнических сооружений и мостов во время ледоходов и решают множество других не менее важных задач.
Инженерные войска, как и все вооруженные силы Российской Федерации не стоят на месте, они стараются отвечать вызовам времени и постоянно развиваются. К концу 2018 года в российской армии появятся «ударные» подразделения саперов. Они будут созданы во всех полках и бригадах инженерных войск ВС РФ. Об этом журналистам в пятницу, 19 января, рассказал начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. В интервью газете «Известия» он отметил, что в настоящее время инженерно-штурмовые, инженерно-разведывательные подразделения и подразделения специального минирования готовятся к применению. Генерал-лейтенант отметил, что по расчетам к концу 2018 года в бригадах и полках будет по одному «ударному» подразделению.
По словам Ставицкого, с появлением подобных подразделений «кардинального пересмотра тактики применения войск не случится, однако изменится качество инженерного обеспечения, а также вырастет скорость выполнения таких задач, что очень важно в условиях современных войн». По словам генерала, одним из самых важных качеств инженерно-штурмовых подразделений можно назвать их универсальность – от специфических инженерных задач, разминирования объектов и местности до непосредственного огневого подавления сопротивления противника в любой даже укрепленной огневой точке.
Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»
За период с 2012 по 2017 год в России было сформировано 19 соединений частей и организаций инженерного профиля. Помимо этого, переподчинены начальнику инженерных войск ВС РФ четыре воинских части, образованы два федеральных бюджетных учреждения. Продолжается, начатое еще в 2013 году формирование в российской армии армейских инженерно-саперных полков. Закончить процесс их формирования планируется к 2021 году. При этом в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в 2017 году вошел вновь сформированный инженерно-саперный полк. Полк был сформирован в Удмуртии в поселке Кизнер, ранее здесь располагалась войсковая часть по безопасному хранению и утилизации химического оружия. В конце сентября 2017 года программа по ликвидации химического оружия была официально завершена.
Также ряды ВС РФ пополнил сформированный в 2017 году инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, основное предназначение которого – это повышение возможностей скрытия и имитации важных объектов и районов. Через два месяца после своего создания новый полк уже принимал участие в специальных учениях инженерных войск, которые состоялись в рамках больших учений «Запад-2017», получив при этом высокую оценку за свои действия.
Невозможно представить современные инженерные войска и без новой техники, часто роботизированной. По словам Юрия Ставицкого, в 2017 году на вооружение и снабжение инженерных войск было принято 18 современных средств. В частности, организована разработка перспективных средств инженерного вооружения: многофункционального робототехнического комплекса разминирования противотанковых мин, индукционного миноискателя, конденсаторного взрывного прибора, групповых и индивидуальных источников электроэнергии и иных средств, которые призваны повысить эффективность выполнения специальных задач.
Уже в 2018 году на вооружение инженерных войск планируется принять робота-сапера «Уран-6», а также управляемые комплексы «Сфера» и «Скарабей», которые были испытаны в боевых условиях во время операции в Сирии. Полученный в Сирии опыт был учтен, он будет использоваться в дальнейшем для подготовки офицеров инженерных войск, отметил генерал. Пополняются инженерные войска и новыми боевыми машинами, к примеру, техникой для преодоления и разрушения препятствий.
Части пополняются инженерными машинами разграждения, колесной техникой различного назначения, бронированными бульдозерами, тяжелыми механизированными мостами, современными средствами преодоления водных преград. Важными новинками являются высокотехнологичные современные средства полевого водообеспечения войск, инженерные части пополняются передвижными буровыми установками, комплексами консервации воды и станциями комплексной очистки. Поступают и новые средства механизации земляных работ: войсковые экскаваторы и фронтовые погрузчики и много другой специальной техники, без которой невозможна работа военных инженеров.
В День инженерных войск коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех действующих солдат и офицеров Инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также ветеранов и всех граждан, причастных к этому роду войск, с их профессиональным праздником.
Автор: Юферев Сергей
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