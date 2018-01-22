Новинки оружия 2018: Самозарядное ружье Tavot TS12

Очередной интересной новинкой порадовало американское подразделение компании IWI, которое продемонстрировало 17 января этого года свою новую разработку – самозарядное ружье в компоновке буллпап с общей вместимостью трех неотъемных трубчатых магазинов в 15 патронов. Нельзя сказать, что данное оружие является чем-то революционным, существует масса аналогичных по характеристикам моделей оружия, которые в той или иной степени удобны в отдельных уникальных ситуациях, а в большинстве случаев проигрывают более компактным и простым моделям. Обычно такое оружие позиционируют как «штурмовое» для правоохранительных органов, в данном же случае производитель не исключает применение такого оружия и для гражданских нужд, в частности охоты. Официально же оружие будет продемонстрировано только 23-26 января на выставке SHOT Show в Лас-Вегасе, после чего должны начаться его продажи. Попробуем разобраться более подробно, что за зверь Tavot TS12 и с чем его есть.Если говорить о внешнем виде, то ружье Tavot TS12 выглядит… современно. Впрочем, разговоры о красоте строго субъективны, но то что внешний вид оружия позволяет ему сняться не в одном фильме бесспорно.В эргономике есть и положительные и отрицательные моменты. В первую очередь нужно обратить внимание на то, что данное ружье 12-го калибра выполнено в компоновке буллпап и оно самозарядное. Для того чтобы стрелок не испытывал дискомфорта при стрельбе с левого плеча ружье Tavot TS12 имеет возможность переключения стороны для выброса стреляной гильзы. Причем переключение это требует не только времени, но и неполной разборки оружия. Многие модели от других производителей с аналогичной компоновкой выбрасывают стреляную гильзу вниз, что не сильно усложняет конструкцию, но делает ружье более удобным.Ручка взведения затвора может устанавливать с правой и левой стороны. Это, в сумме с переключением стороны для выброса стреляных гильз, позволяет говорить о том, что оружие адаптировано как для левшей, так и для правшей. Переключатель предохранителя выполнен в виде кнопки у основания рукояти для удержания под большой палец удерживающей руки. Информации о том можно ли его «перевернуть» пока нет.Отдельно нужно отметить блок из трех трубчатых магазинов под стволом оружия. В каждый блок можно зарядить по 5 патронов 12/70 разных по типу и поворотом блока выбрать подходящий под ситуацию боеприпас. Для того чтобы разблокировать блок магазинов необходимо нажать на клавишу в передней части предохранительной скобы, что будет весьма затруднительно людям с короткими пальцами. Кроме того, блок магазинов нужно будет провернуть на 120 градусов. Для того чтобы понять насколько это удобно можно попробовать взять любой цилиндрический предмет как цевье и попробовать его повернуть на необходимый угол одним движением.Характеристики ружья Tavot TS12При общей длине в 740 миллиметров оружие имеет ствол с длиной 470 миллиметров. Масса ружья Tavot TS12 без патронов составляет 3,5 килограмма. Питание осуществляется из трех трубчатых магазинов, объединенных в поворотный блок. Вместимость каждого магазина 5 патронов 12/70 или 4 патрона 12/76, то есть общая вместимость 15 (12) патронов.Ружье Tavot TS12 самозарядное в нем используется газоотводная система автоматики с запиранием канала ствола при повороте затвора. Питание оружия производится из одного из трех трубчатых магазинов, расположенных под стволом ружья и объединенных в один блок.Благодаря применению компоновки буллпап ружье Tavot TS12 имеет относительно небольшие габариты, кроме того по мере израсходования патронов изменение баланса оружия не критично благодаря вынесенной вперед пистолетной рукоятке. Стоит так же отметить как положительный момент расположение упора для плеча на одной линии с осью ствола.Предохранительные приспособления представлены обычной кнопка, которая только блокирует спусковой крючок, но не ударный механизм, что навряд ли можно отнести к положительным качествам оружия.В целом же ружье Tavot TS12 не революционное, оно использует вполне отработанные и известные решения, которые стали своего рода «классикой», единственным интересным и не самым распространенным моментам является поворотный блок трубчатых магазинов.Производитель позиционирует свое оружие как универсальное для гражданского рынка, для правоохранительных органов и для армии. Разберем более подробно насколько Tavot TS12 подходит для различных вариантов использования.Несмотря на то, что только по одному внешнему виду оружия можно сделать вполне логичный и верный вывод попробуем рассмотреть преимущества данного ружья именно в контексте гражданского применения. Опустив развлекательную (для чего это оружие вполне подходит) и спортивную стрельбу, перейдем сразу к основному гражданскому применению – охоте.Кто бы что ни говорил, но для любого адекватного охотника в первую очередь важен вес и габариты оружия. Конечно, если охота сводится к простой вылазке на природу на личном автотранспорте, с какой угодно целью кроме непосредственно самой охоты, то все это отходит на второй план, хотя место, занимаемое в багажнике, в данном случае тоже экономится. Навряд ли кто-то станет оспаривать, что пробираться через кусты гораздо проще с компактным оружием, и даже если своими ногами нужно пройти всего пару километров, то масса оружия тоже имеет значение. Есть и такие охотники, которые ходят исключительно ногами и не на одни сутки, а это значит, что нести нужно будет хотя бы минимум снаряжения, плюс какой-то запас еды и воды, в такой охоте-походе считают каждый килограмм.Для начала разберемся с габаритами оружия. Длина ружья составляет 740 миллиметров, что весьма неплохой показатель по компактности. Однако за компактность нужно платить, даже несмотря на использование компоновки буллпап, оружие имеет не самый длинный ствол длиной всего 470 миллиметров.Для наглядности можно сравнить с отечественным образцом в частности с ружьем Сайга 12К со складывающимся прикладом, хотя во многом такое сравнение будет некорректным по ряду причин, но с этим оружием многие знакомы. Длина ружья Сайга 12К равняется 910 миллиметров (с разложенным прикладом) и 670 миллиметров (со сложенным прикладом), при длине ствола 430 миллиметров. На первый взгляд отечественное изделие проигрывает только по длине ствола, но есть в конструкции данного ружья одна особенность, которая ставит оружие не в выгодное положение и по габаритам. Произвести выстрел из Сайги 12К пока приклад не будет разложен нельзя, в то время как Tavot TS12 не требует дополнительных манипуляций. Конечно, можно вспомнить об экспортном варианте, в котором стрелять можно и со сложенным прикладом, но насколько это разумно?Что касается массы ружья, то тут не все так плохо, как может показаться. Большинство моделей оружия в компоновке буллпап производят впечатление достаточно тяжелых, но не стоит забывать, что в конструкцию не внедряют ничего нового, даже наоборот убирают приклад, так что, несмотря на кажущуюся «грузность», такое оружие по определению не может быть значительно тяжелее своих собратьев в классической компоновке. Масса же оружия без патронов составляет 3,5 килограмма, что весьма средний показатель для современных самозарядных ружей. То же ружье Сайга 12К имеет аналогичную массу.Главной особенностью этого оружия производитель отмечает большую вместимость магазинов с возможность быстрой смены типа боеприпаса. В частности говорится о 15 патронах в магазинах + 1 патрон в стволе. Именно момент с вместимостью магазинов портит общее впечатление об оружии, так как утверждение производителя верно только с одной маленькой оговоркой. Общая вместимость подствольных магазинов равняется 15 патронам 12-го калибра только в случае использования гильз длиной 70 миллиметров. Если используются патроны с гильзой 76 миллиметров, то из каждого магазина следует отнять по одному патрону, то есть их общая вместимость будет составлять 12 патронов. Разумеется, это тоже весьма неплохой результат, но присутствует неприятное ощущение от того, что производитель делает такие оговорки по одной из ключевых особенностей своего оружия, а вернее говорит только о 12-ом калибре, не говоря о длине гильзы.Кроме того, при такой вместимости магазинов у ружья Tavot TS12 появляется конкурент в виде ружья KGS выпускаемого с 2011 года, которое при той же вместимости двух подствольных магазинов и длине ствола, легче и компактнее. Правда ружье от компании Kel-Tec приходится перезаряжать вручную и в некоторых ситуациях это только плюс, но об этом чуть ниже.Помимо большой вместимости магазинов производитель заявляет о быстрой смене типа боеприпаса, что, по мнению маркетологов, позволит быстро выбрать соответствующий патрон под конкретного зверя. Разумеется, такое утверждение верно, но во многих странах оно расходится с законом. Конечно, если вдруг охотник охотился на уток, а на него из камышей попёр медведь, а из воды выскочило стадо кабанов в водолазных костюмах, то такое ружье просто незаменимо. В крайнем случае, можно сыграть в русскую рулетку с тем же медведем с коэффициентом выигрыша 33,3%, 0,1% отдадим на возможность осечки. Если же серьезно, то возможность быстрой смены патрона действительно может спасти жизнь, если охотник не растеряется, если он зарядил, скажем, пулевые патроны в один из магазинов, если он не забыл, что выбранный тип боеприпаса будет использован только на второй выстрел или после ручной перезарядки и еще много если. В остальном же такое ружье идеально для браконьера. Ну и если разыгрывать ситуацию с тем же медведем, стаей волков, кабаном и так далее, то есть замечательные «комбинашки», в том числе и самозарядной нарезной частью, в том числе и под серьезные патроны, МЦ27-1 под 12х70 и 9х53 например, если выбирать из отечественного.Из этого можно сделать вывод, что ружье Tavot TS12 может быть использовано для охоты и даже имеет некоторые преимущества, в частности по габаритам, но навряд ли оно приглянется охотникам. Оружие, безусловно, интересное, но короткий ствол это минус, да и в целом на охоту с «бластером» ходить не принято, хотя это и субъективно.Попробуем теперь рассмотреть данное оружие в контексте его применения как боевого и как оружия для органов правопорядка.Обратно же начиная с массы и габаритов, ружье Tavot TS12 является весьма неплохим выбором. Маневрировать в замкнутых пространствах с ним намного проще, чем с аналогичным оружием в классической компоновке. В контексте применения как боевого оружия даже такой параметр как длина ствола отходит на второй план при условии использования на очень коротких дистанциях. И казалось бы, вот оно идеальное штурмовое ружье компактное, легкое, вместимость магазинов хорошая и даже можно выбрать тип боеприпаса, подходящий под ситуацию, но все не совсем так.Попробуем разобраться, насколько удобна смена типа патрона в данном оружии. Опустим рассуждения о том насколько это вообще необходимо быстро менять тип патрона и не проще ли сменить магазин с нужным типом боеприпаса вместо переключений, будем отталкиваться от того, что такая возможность нужна, и она в оружии реализована. Допустим после нескольких выстрелов одним типом боеприпасов, потребовалось оперативно этот тип сменить. Для этого стрелок нажимает на клавишу в передней части предохранительной скобы, которая разблокирует блок трубчатых магазинов и поворотом блока выбирает нужный магазин с нужным типом патрона. Вроде бы смена боеприпаса произведена и можно стрелять дальше, но как всегда есть одно «но» - ружье самозарядное, а значит, после последнего выстрела был заряжен патрон из предыдущего магазина. Теперь у стрелка есть выбор: либо выстрелить еще раз предыдущим типом боеприпаса, либо же перезарядить оружие вручную. Если смотреть на это все объективно, то никак не удается избавиться от ощущения, что время потраченное для смены боеприпаса будет не сильно отличатся от времени, которое будет затрачено на смену магазина у того же отечественного ружья Сайга 12 при тех же нюансах.Чуть выше говорилось о конкуренте ружья Tavot TS12, ружье KGS. Данное ружье также питается из трубчатых магазинов под стволом, только они неподвижны и переключение между ними происходит при переводе рычага. Это ружье с ручной перезарядкой, что уменьшает его практическую скорострельность, однако в нем действительно можно быстро сменить тип патрона, если это так необходимо, просто переключив рычаг и перезарядив ружье, что займет меньше секунды.Если говорить о вместимости магазина. Итак, общая вместимость 15 (12) патронов, ружье самозарядное, но выстрелить подряд 15 (12) раз не получится. После каждого пятого (четвертого) выстрела нужно будет разблокировать блок магазинов и провернуть его на 120 градусов, что само по себе не очень удобно, а ведь у ружья еще и нет затворной задержки. То есть после каждого поворота нужно будет досылать новый патрон вручную либо же считать патроны и проворачивать блок магазинов заранее. Обратно же любое другое самозарядное ружье с отъемным магазином если не удобнее, то наравне с Tavot TS12 в этом плане.Отдельно нужно сказать и прицельных приспособлениях. Данное ружье их лишено, что уже норма для современного оружия. И открытые и более сложные прицельные приспособления крепятся на длинную планку крепления над стволом. С одной стороны это удобно, стрелок использует то, что ему удобно и нет ничего лишнего. С другой же стороны в случае установки, скажем, только коллиматорного прицела может возникнуть ситуации, когда он выйдет из строя и оружие останется без прицельных приспособлений, если стрелок не установил так же и открытые складывающиеся целик и мушку. Если рассматривать оружие в качестве ружья для правоохранительных органов, то не лишним было бы предусмотреть возможность установки того же фонарика на оружие, а его, в данном случае, можно прикрепить только вместо прицельных приспособлений.ИтогоКак итог всему вышенаписаномому можно сделать вывод, что ружье Tavot TS12 оружие с интересным внешним видом, узнаваемое, но имеющее ряд особенностей, которые делают его весьма спорным. Если рассматривать его как оружие для охоты, то оно вполне приемлемо, а по габаритам так вообще идеально. Но есть шанс столкнуться с шутками со стороны других охотников, и шутка про охоту на летающие тарелки будет самой безобидной.Если рассматривать ружье Tavot TS12 в качестве боевого оружия, то становится не совсем понятны его преимущества перед другими уже существующими моделями оружия. Реализация смены типа боеприпаса имеет свои особенности, при которых замена коробчатого магазина снаряженного нужным типом патронов будет произведена, конечно, медленнее, но ненамного. Если говорить о скорострельности, то тут все становится совсем печально. После каждого пятого или четвертого выстрела нужно будет повернуть блок магазинов, то есть повернуть его нужно будет два раза. Если брать то же отечественное ружье Сайга 12 с магазинами вместимостью 8 патронов, то на те же 15 выстрелов нужно будет сменить магазин только один раз, что по времени будет равняться тем же поворотам блока магазинов. Кроме того, после 15 выстрела у ружья Tavot TS12 нужно будет снарядить хотя бы один магазин для продолжения ведения огня. В оружии с коробчатым отъемным магазином заменяется магазин и ружье готово к стрельбе. Иначе говоря, по своим характеристикам ружье Tavot TS12 не сильно отличается от самозарядных ружей с отъемными магазинами с вместимостью в те же 5 патронов, а если требуется произвести более 15 выстрелов, то оно им еще и проигрывает.Несмотря на это, нельзя говорить о провале еще даже не представленного официально оружия, история знает множество случаев, когда не самые удачные, а иногда и откровенно неудачные образцы оружия становились массовыми и узнаваемыми. Люди, к сожалению, подвержены влиянию рекламы, несколько масштабных кинолент с участием данного ружья, хвалебные отзывы в интернете и Tavot TS12 станет «ружьем XXI века» несмотря на все его особенности. Да и если разобраться, то ведь конкретных негативных моментов оружие не имеет, просто его не совсем обычная конструкция не дает ему каких-либо очевидных преимуществ перед другими уже давно существующими ружьями.А так то в руках космодесантника будет смотреться гармонично.