09:16 20 января

Пожар в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге

В Военно-морской академии в Санкт-Петербурге произошёл пожар. О возгорании сообщили по телефону в региональную службу МЧС около 0:45. Буквально через пять минут у здания Морского корпуса Петра Великого Военно-морской академии им.адмирала флота Кузнецова появились первые пожарные расчёты.

Из сообщения МЧС по Санкт-Петербургу:
В 4-этажном, III-й степени огнестойкости, площадью 100х60 метров, (нежилом здании), происходит горение обстановки на четвёртом этаже и обрешётка кровли на площади 1000 метров квадратных.


Пожар в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге



Сообщается, что пожару присвоена 3-я категория сложности.

В тушении пожара участие принимают свыше 35 единиц специальной техники и более 150 человек личного состава пожарной службы МЧС.
Руководство военного вуза совместно с правоохранителями уже приступило к выяснению причин возникновения пожара на территории Военно-морской академии.

Мэрия Санкт-Петербурга распространила сообщение о локализации пожара сотрудниками МЧС в старейшем учебном заведении Северной столицы.

Пострадавших, как сообщается, нет, эвакуация из здания, в котором произошло возгорание, не проводилась.

Использованы фотографии: 78.mchs.gov.ru, Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 5

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  1. сибиралт Сегодня, 05:49
    Запретили курсантам курить, вот они и прячутся на чердаке. lol Хорошо, что обошлось без жертв.
    сибиралт
    1. ul_vitalii Сегодня, 05:54
      Её величество комиссия теперь порезвится.
      ul_vitalii
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:05
    Вот так у нас всегда, из за обычного раззвездяйства! fool Хорошо, что обошлось без жертв!
    Геркулесыч
  3. БЧ-3 Сегодня, 06:54
    На фото к статье фото Академии и тут же речь про Корпус (бывшее ВВМУ им Фрунзе) речь идет, где пожар то был? Мне как выпускнику особенно интересно request
    БЧ-3
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    Русская зима почему-то богата на пожары. Пострадавших нет, хоть это хорошо.
    rotmistr60
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