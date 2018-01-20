Пожар в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге

В 4-этажном, III-й степени огнестойкости, площадью 100х60 метров, (нежилом здании), происходит горение обстановки на четвёртом этаже и обрешётка кровли на площади 1000 метров квадратных.

В Военно-морской академии в Санкт-Петербурге произошёл пожар. О возгорании сообщили по телефону в региональную службу МЧС около 0:45. Буквально через пять минут у здания Морского корпуса Петра Великого Военно-морской академии им.адмирала флота Кузнецова появились первые пожарные расчёты.Из сообщения МЧС по Санкт-Петербургу:Сообщается, что пожару присвоена 3-я категория сложности.В тушении пожара участие принимают свыше 35 единиц специальной техники и более 150 человек личного состава пожарной службы МЧС.Руководство военного вуза совместно с правоохранителями уже приступило к выяснению причин возникновения пожара на территории Военно-морской академии.Мэрия Санкт-Петербурга распространила сообщение о локализации пожара сотрудниками МЧС в старейшем учебном заведении Северной столицы.Пострадавших, как сообщается, нет, эвакуация из здания, в котором произошло возгорание, не проводилась.