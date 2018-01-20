Адмирал Валуев высказался об актуальности малых и сверхмалых субмарин для ВМФ РФ
Экс-командующий Балтийским флотом Владимир Валуев высказался по поводу необходимости возобновления строительства малых и сверхмалых подводных лодок для ВМФ РФ. Такое заявление адмирал Валуев сделал после того, как в Рособоронэкспорте озвучили информацию о том, что к подводным лодкам водоизмещением от 130 до 1000 тонн проявляют государства Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.
РИА Новости приводит заявление экс-командующего (2001-2006 гг.) Балтийским флотом:
При этом адмирал добавил, что продавать такие подлодки было бы целесообразнее дружественным государствам и не забывать при этом о нуждах собственного флота. Также Владимир Валуев напомним, что в составе ВМФ СССР были такие субмарины, но в 90-х их утилизировали «порезкой на иголки».
Адмирал Валуев:
По словам Владимира Валуева, достаточно построить по пять единиц таких субмарин для каждого из 4-х российских флотов – для использования, к примеру, в качестве подводных средств наблюдения вблизи собственных военно-морских баз.
РИА Новости приводит заявление экс-командующего (2001-2006 гг.) Балтийским флотом:
Эти подводные лодки предназначены не для больших автономных переходов, а для ведения разведки, проникновения к объектам, представляющим интерес, в военно-морских базах и портах. Я считаю, что если спрос на международном рынке на них есть, то строить и продавать надо. Это выгодно для России. Технология строительства малых и сверхмалых субмарин в РФ освоена, и она сравнительно несложная.
При этом адмирал добавил, что продавать такие подлодки было бы целесообразнее дружественным государствам и не забывать при этом о нуждах собственного флота. Также Владимир Валуев напомним, что в составе ВМФ СССР были такие субмарины, но в 90-х их утилизировали «порезкой на иголки».
Адмирал Валуев:
Тактико-технические характеристики экспортной продукции всё-таки должны быть ниже, чем у тех образцов, которые производятся для Вооружённых сил России. Мы всегда так делали, чтобы иметь преимущество.
По словам Владимира Валуева, достаточно построить по пять единиц таких субмарин для каждого из 4-х российских флотов – для использования, к примеру, в качестве подводных средств наблюдения вблизи собственных военно-морских баз.
Использованы фотографии: bastion-karpenko.narod.ru
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