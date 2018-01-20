09:18 20 января

Адмирал Валуев высказался об актуальности малых и сверхмалых субмарин для ВМФ РФ

Экс-командующий Балтийским флотом Владимир Валуев высказался по поводу необходимости возобновления строительства малых и сверхмалых подводных лодок для ВМФ РФ. Такое заявление адмирал Валуев сделал после того, как в Рособоронэкспорте озвучили информацию о том, что к подводным лодкам водоизмещением от 130 до 1000 тонн проявляют государства Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.

РИА Новости приводит заявление экс-командующего (2001-2006 гг.) Балтийским флотом:
Эти подводные лодки предназначены не для больших автономных переходов, а для ведения разведки, проникновения к объектам, представляющим интерес, в военно-морских базах и портах. Я считаю, что если спрос на международном рынке на них есть, то строить и продавать надо. Это выгодно для России. Технология строительства малых и сверхмалых субмарин в РФ освоена, и она сравнительно несложная.


Адмирал Валуев высказался об актуальности малых и сверхмалых субмарин для ВМФ РФ



При этом адмирал добавил, что продавать такие подлодки было бы целесообразнее дружественным государствам и не забывать при этом о нуждах собственного флота. Также Владимир Валуев напомним, что в составе ВМФ СССР были такие субмарины, но в 90-х их утилизировали «порезкой на иголки».

Адмирал Валуев:
Тактико-технические характеристики экспортной продукции всё-таки должны быть ниже, чем у тех образцов, которые производятся для Вооружённых сил России. Мы всегда так делали, чтобы иметь преимущество.


По словам Владимира Валуева, достаточно построить по пять единиц таких субмарин для каждого из 4-х российских флотов – для использования, к примеру, в качестве подводных средств наблюдения вблизи собственных военно-морских баз.

Использованы фотографии: bastion-karpenko.narod.ru
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Комментарии 9

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:07
    Вот в одном он прав, что такие лодки в первую очередь нужно себе сначала построить!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 06:12
      О чем можно говорить, если наших генералов больше беспокоит продажа нашего оружия?
      сибиралт
      1. Монархист Сегодня, 08:31
        Выходит Адмирал Валуев исключение?
        Камрад Сибирлат,а давайте мы генералов и менеджеров начнем поставлять на экспорт, а Вас включим в экспертную команду? Шутка
        А если серьезно то у нас развелось этих менеджеров до хренища и еще выпускают. У нас на углу конторы прицепили объявление:" ускоренное обучение и переподготовка менеджеров"( естественно платное)
        Монархист
    2. Evgeniy667b Сегодня, 07:59
      Преде всего для Балтийского флота и ТОФ. Проблема первых "Пираний" была в том, что они построены из титановых сплавов. Это кому-то и вскружило алчную и безумную голову.
      Evgeniy667b
      1. Кот Маркиз Сегодня, 09:02
        "Маленькая" лодка хороша, только вот возможности у нее тоже "маленькие". Что-то в ВМФ началась такая же возьня как и в 30-е годы 20-го века-построить многочисленный "москитный" флот типа- "дешево и сердито", только потом, уже во время ВОВ оказалось, что этот флот и задачи на морских просторах выполнять не может и себя защитить тоже не может.... Как бы и сейчас так бы не получилось бы.
        Кот Маркиз
  2. ul_vitalii Сегодня, 06:08
    Как раз для нашего флота, чтобы шведам нервы потрепать, а то обыскались уже.
    ul_vitalii
    1. Tusv Сегодня, 06:41
      Цитата: ul_vitalii
      чтобы шведам нервы потрепать

      Ну дык. Все по феншую. Швед должен водку жрат аки Финн, А Финн токмо рюмашечку, но с горкой. Наливай и Властвуй bully
      Tusv
  3. Симон Сегодня, 08:04
    Цитата: сибиралт
    О чем можно говорить, если наших генералов больше беспокоит продажа нашего оружия?

    Интересно, а каких наших генералов? Дружок, не забывай, что уже не ранние 90-е годы, когда все продавалось! stop
    Симон
  4. лысова Сегодня, 08:44
    В первую очередь себе, разница с экспортным вариантом - глубиной погружения (главное). Основная функция - подрыв кораблей противника, минирование и др., а не наблюдения вблизи собственных военно-морских баз. ( не удачный пример )
    лысова
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