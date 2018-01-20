Адмирал Валуев высказался об актуальности малых и сверхмалых субмарин для ВМФ РФ

Эти подводные лодки предназначены не для больших автономных переходов, а для ведения разведки, проникновения к объектам, представляющим интерес, в военно-морских базах и портах. Я считаю, что если спрос на международном рынке на них есть, то строить и продавать надо. Это выгодно для России. Технология строительства малых и сверхмалых субмарин в РФ освоена, и она сравнительно несложная.

Тактико-технические характеристики экспортной продукции всё-таки должны быть ниже, чем у тех образцов, которые производятся для Вооружённых сил России. Мы всегда так делали, чтобы иметь преимущество.