СМИ сообщили о прямых боестолкновениях турецких войск с YPG на севере Сирии
Из Сирии приходят сообщения о первых прямых боестолкновениях между сухопутными силами армии Турции и курдскими вооружёнными отрядами YPG в сирийской приграничной зоне. Напомним, что накануне турецкая артиллерия нанесла серию ударов по сирийскому Африну, контролируемому курдскими формированиями.
Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что представители курдских вооружённых отрядов убили по меньшей мере четверых турецких спецназовцев, которые в составе диверсионной группы пытались проникнуть на территорию сирийской провинции Алеппо в направлении Африна.
Бой, по последним данным, завязался в районе населённого пункта Бюльбюль, контролируемого YPG.
На этом фоне турецкие СМИ объявили о том, что курды на севере провинции Алеппо объявили о всеобщей мобилизации. В материале информационного агентства «Анадолу» говорится о том, что «террористы» (именно такой статус официальная Анкара присваивает представителям Рабочей партии Курдистана) приступили к вооружению женщин и детей. Заметка сопровождается фотографией.
Здесь нужно отметить, что курдские девушки и ранее активно привлекались к военным действиям на территории Сирии. В частности, они действовали в отрядах, противостоящих боевикам ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Также в турецких СМИ перепечатывается карикатура, относящаяся к проведению Турцией операции «Щит Евфрата».
На карикатуре один персонаж говорит: «Снимай флаг YPG», другой при этом находится в раздумьях по поводу того, какой флаг поднять на этот раз.
Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что представители курдских вооружённых отрядов убили по меньшей мере четверых турецких спецназовцев, которые в составе диверсионной группы пытались проникнуть на территорию сирийской провинции Алеппо в направлении Африна.
Бой, по последним данным, завязался в районе населённого пункта Бюльбюль, контролируемого YPG.
На этом фоне турецкие СМИ объявили о том, что курды на севере провинции Алеппо объявили о всеобщей мобилизации. В материале информационного агентства «Анадолу» говорится о том, что «террористы» (именно такой статус официальная Анкара присваивает представителям Рабочей партии Курдистана) приступили к вооружению женщин и детей. Заметка сопровождается фотографией.
Здесь нужно отметить, что курдские девушки и ранее активно привлекались к военным действиям на территории Сирии. В частности, они действовали в отрядах, противостоящих боевикам ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Также в турецких СМИ перепечатывается карикатура, относящаяся к проведению Турцией операции «Щит Евфрата».
На карикатуре один персонаж говорит: «Снимай флаг YPG», другой при этом находится в раздумьях по поводу того, какой флаг поднять на этот раз.
Использованы фотографии: Sumak, www.globallookpress.com
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