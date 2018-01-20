09:12 20 января

СМИ сообщили о прямых боестолкновениях турецких войск с YPG на севере Сирии

Из Сирии приходят сообщения о первых прямых боестолкновениях между сухопутными силами армии Турции и курдскими вооружёнными отрядами YPG в сирийской приграничной зоне. Напомним, что накануне турецкая артиллерия нанесла серию ударов по сирийскому Африну, контролируемому курдскими формированиями.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что представители курдских вооружённых отрядов убили по меньшей мере четверых турецких спецназовцев, которые в составе диверсионной группы пытались проникнуть на территорию сирийской провинции Алеппо в направлении Африна.

СМИ сообщили о прямых боестолкновениях турецких войск с YPG на севере Сирии



Бой, по последним данным, завязался в районе населённого пункта Бюльбюль, контролируемого YPG.

На этом фоне турецкие СМИ объявили о том, что курды на севере провинции Алеппо объявили о всеобщей мобилизации. В материале информационного агентства «Анадолу» говорится о том, что «террористы» (именно такой статус официальная Анкара присваивает представителям Рабочей партии Курдистана) приступили к вооружению женщин и детей. Заметка сопровождается фотографией.



Здесь нужно отметить, что курдские девушки и ранее активно привлекались к военным действиям на территории Сирии. В частности, они действовали в отрядах, противостоящих боевикам ИГИЛ (*запрещено в РФ).

Также в турецких СМИ перепечатывается карикатура, относящаяся к проведению Турцией операции «Щит Евфрата».



На карикатуре один персонаж говорит: «Снимай флаг YPG», другой при этом находится в раздумьях по поводу того, какой флаг поднять на этот раз.

Использованы фотографии: Sumak, www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii Сегодня, 06:33
    Да курды боевой опыт получили, теперь есть что и чем ответить туркам.
    ul_vitalii
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:47
    А вот карикатура то к месту -курды уже раз прикрыли свои сраки нашим флагом! Не знаю, кто им разрешил, но власти это проглотили, что меня не капли не уделяет! Такая-же ерундовина может и сейчас повторится! И снова властя наши прикинутся рыбами, и будут упрямо молчать.
    Геркулесыч
    1. Alex-a832 Сегодня, 08:43
      На этот раз туркам хорошо известно, что наши ушли из Африна, США открестились от тех курдов, что не в SDF, а к Асаду договариваться они не ходили, видимо, рассчитывая на помощь США. Думаю, что турки совершенно уверены на этот раз, что "крыши" у курдов в Африне нет - всё равно какой флаг вывесят.
      Alex-a832
    2. Чёрный Сегодня, 09:10
      Да курды боевой опыт получили, теперь есть что и чем ответить туркам.
      Турки вполне могут раздавить курдов со всем их боевым опытом. Курды ведут свою политику.Цель её понятна. Но вот то, как они её добиваются, пытаясь и рыбку съесть и на качелях покататься, может привести их к катастрофе.
      Чёрный
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:21
    и курдскими вооружёнными отрядами YPG
    Если не ошибаюсь, то это как раз те отряды, которые активно поддерживают американцы. Тогда интересна реакция Сша на турецкую активность.
    rotmistr60
    1. BlackMokona Сегодня, 09:04
      Нет, США подерживают SDF
      BlackMokona
  4. МИХАН Сегодня, 08:12
    Посмотрим какие из турков вояки...! Это вам не наши бомбардировщики без прикрытия сбивать..
    МИХАН
  5. dojjdik Сегодня, 08:54
    если нам надо давить на эрдогана с целью заставить турок покупать наш газ то эт ниче так пойдет; но здесь кажись израэль дал команду туркам чтоб они расширили свое присутствие на територии Сирии
    dojjdik
  6. лысова Сегодня, 08:56
    По человечески, всё это погано. Только этого было не избежать. Пускай спесь собьют. Человеческие жизни жалко. Ну а нам, это противостояние выгодно.(к сожалению)
    лысова
Картина дня