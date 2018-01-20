09:13 20 января

В США разработан план по восстановлению Донбасса. Ливию уже восстановили?

Агентство международного развития США, являющееся структурным подразделение Госдепартамента, сообщило о разработке «плана экономического восстановления Донбасса». В пояснительной записке говорится о том, что документ нацелен на «улучшение экономической устойчивости Восточной Украины». Судя по всему, всю остальную часть Украины в Госдепартаменте считают экономически устойчивой.

В опубликованном документе говорится, что экономические проблемы востока Украины связаны с «российской агрессией, приведшей к разрушению рыночных связей и ухудшению экономических показателей в промышленной сфере».

Тот факт, что именно киевские власти приложили все усилия, чтобы погрузить Донбасс в торгово-экономическую блокаду, прекратили прямую выплату пенсий и социальных пособий, в документе АМР США не учитывается.


В США разработан план по восстановлению Донбасса. Ливию уже восстановили?


Программа озвучивает следующие основные цели:
улучшение экономических перспектив востока Украины, интеграция экономики Донбасса в экономику Украины, Евросоюза и другие рынки, создание платформы для уверенного дальнейшего развития экономики Донбасса.

При этом в тексте заявлено, что экономика региона «должна менее зависеть от России». Как видно, в США предлагают не столько восстанавливать экономику Донбасса, сколько продолжать работу по отрыву региона (и самой Украины) от России в экономическом и политическом плане.

А экономику Ливии, Ирака и Афганистана Вашингтон уже восстановил?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 06:54
    Капец регионам оккупированным ВСУ..
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:51
      Скорее всего ими разработан план по уничтожению Донбасса , это было бы более достоверно , потому как иных планов у США нет .
      Spartanez300
      1. Orionvit Сегодня, 08:03
        Цитата: Spartanez300
        иных планов у США нет

        Послушай что говорят США, и сделай наоборот. Никогда не ошибёшься.
        Скорее всего ими разработан план по уничтожению Донбасса
        Ими уже давно разработаны планы по уничтожению всего, что не входит в их видение устройства мира. И в первую очередь всего, что касается России.
        Orionvit
    2. vovanpain Сегодня, 08:27
      В США разработан план по восстановлению Донбасса. Ливию уже восстановили?

      Что бы восстановить Ливию,нужно воскресить Каддафи,а этого как сами понимаете не будет,там где побывали полосатики только кровь и разруха,много они навосстанавливали в Ираке,Афганистане,той же Ливии? laughing То то и оно.
      vovanpain
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:57
    Украина хочет заставить Россию раскошелится Говорит вы разрушили Донбасс,вам и восстанавливать.Вот вам и план.Захарченко уже давно разработал,и внедрил этот план.Пленные вояки его будут восстанавливать,и восстанавливают.
    Мар.Тира
    1. 210окв Сегодня, 07:30
      В статье говорится о оккупированных районах ЛДНР.И план такой-то жителям две большие разницы..
      Цитата: Мар.Тира
      Украина хочет заставить Россию раскошелится Говорит вы разрушили Донбасс,вам и восстанавливать.Вот вам и план.Захарченко уже давно разработал,и внедрил этот план.Пленные вояки его будут восстанавливать,и восстанавливают.
      210окв
  3. рюрикович Сегодня, 07:07
    А чё what
    Сначала готовим к её участи - дивиденды снимают политики....
    Потом страну бомбим - дивиденды снимают военные корпорации
    Затем страну восста...пардон "восстанавливаем" - дивиденды снимают мирные корпорации
    Итог - у жителей такой страны есть величайшее из творений человечества демократия, а второе заинтересованное "лицо" получает свои доходы в виде денег,природных ресурсов и пр. request laughing
    рюрикович
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:25
    «плана экономического восстановления Донбасса»
    А за чей счет позвольте спросить? Явно американцы не горят желанием тратить свои деньги. Но зато, который раз обвинили во всех бедах Россию. Этакий намек - кому придется восстанавливать. Ушлепки.
    rotmistr60
  5. Симон Сегодня, 07:32
    Нашлись восстановители! fool Там, где они лезут восстанавливать, там везде бедность и разруха, а богатеют только олигархи request
    Симон
    1. Смог Сегодня, 08:07
      А экономику Ливии, Ирака и Афганистана Вашингтон уже восстановил?

      Вот по поводу Ливии и Ирака врать не буду, не в курсе. А в Афганистане очень даже и "восстановил". Там в этом году небывалый урожай опийного мака. И площади посева все расширяются. Так что с "сельским хозяйством" в Афгане все хорошо. am
      Смог
      1. LSA57 Сегодня, 09:08
        Цитата: Смог
        Там в этом году небывалый урожай опийного мака. И площади посева все расширяются. Так что с "сельским хозяйством" в Афгане все хорошо.

        даёшь афганский опыт вна уркаину bully laughing
        LSA57
  6. кедр Сегодня, 07:35
    "Программа озвучивает следующие основные цели:
    улучшение экономических перспектив востока Украины, интеграция экономики Донбасса в экономику Украины, Евросоюза и другие рынки, создание платформы для уверенного дальнейшего развития экономики Донбасса.
    При этом в тексте заявлено, что экономика региона «должна менее зависеть от России». Как видно, в США предлагают не столько восстанавливать экономику Донбасса, сколько продолжать работу по отрыву региона (и самой Украины) от России в экономическом и политическом плане.
    А экономику Ливии, Ирака и Афганистана Вашингтон уже восстановил?"

    Очередной брехливый звездёш "летавшей на Луну" страны звездонавтов...
    кедр
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:35
    Поверю в искренность властей сша, когда у них все правительство будет на 100 процентов состоять из аборигенов -индейцев, и их власть будет абсолютной властью в сша! Когда сенат и парламент сша также на 99 процентов будет составлять из тех же индейцев! Тогда я поверю властям сша -может быть! !!
    Геркулесыч
  8. Karayakupovo Сегодня, 08:01
    Возникает желание построить стену не только на границе с Мексикой, но и вокруг всей границы США. Чтобы оттуда никуда не лезли.
    Karayakupovo
    1. LSA57 Сегодня, 09:10
      Цитата: Karayakupovo
      озникает желание построить стену не только на границе с Мексикой, но и вокруг всей границы США. Чтобы оттуда никуда не лезли.

      стена как опалубка, залить бетоном, точно уже не полезут
      LSA57
  9. МИХАН Сегодня, 08:04
    Такие заявления США ,очень настораживают...Что то с Петей задумали явно.
    МИХАН
  10. Комментарий был удален.
  11. pafegosoff Сегодня, 08:16
    Надо бы Генштабу разработать план восстановления Нью-Йорка, Вашингтона и Форт Нокса....
    pafegosoff
    1. LSA57 Сегодня, 09:12
      Цитата: pafegosoff
      Форт Нокса....

      по слухам заслуживающим доверие, он уже пуст. немцев даже не пустили на своё золото глянуть. а китайцам вообще фальшак подсунули
      LSA57
  12. Дормидонт Сегодня, 09:00
    Людоеды всегда будут людоедами, несмотря на заверения в человеколюбии
    Дормидонт
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