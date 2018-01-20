В США разработан план по восстановлению Донбасса. Ливию уже восстановили?
Агентство международного развития США, являющееся структурным подразделение Госдепартамента, сообщило о разработке «плана экономического восстановления Донбасса». В пояснительной записке говорится о том, что документ нацелен на «улучшение экономической устойчивости Восточной Украины». Судя по всему, всю остальную часть Украины в Госдепартаменте считают экономически устойчивой.
В опубликованном документе говорится, что экономические проблемы востока Украины связаны с «российской агрессией, приведшей к разрушению рыночных связей и ухудшению экономических показателей в промышленной сфере».
Тот факт, что именно киевские власти приложили все усилия, чтобы погрузить Донбасс в торгово-экономическую блокаду, прекратили прямую выплату пенсий и социальных пособий, в документе АМР США не учитывается.
Программа озвучивает следующие основные цели:
улучшение экономических перспектив востока Украины, интеграция экономики Донбасса в экономику Украины, Евросоюза и другие рынки, создание платформы для уверенного дальнейшего развития экономики Донбасса.
При этом в тексте заявлено, что экономика региона «должна менее зависеть от России». Как видно, в США предлагают не столько восстанавливать экономику Донбасса, сколько продолжать работу по отрыву региона (и самой Украины) от России в экономическом и политическом плане.
А экономику Ливии, Ирака и Афганистана Вашингтон уже восстановил?
В опубликованном документе говорится, что экономические проблемы востока Украины связаны с «российской агрессией, приведшей к разрушению рыночных связей и ухудшению экономических показателей в промышленной сфере».
Тот факт, что именно киевские власти приложили все усилия, чтобы погрузить Донбасс в торгово-экономическую блокаду, прекратили прямую выплату пенсий и социальных пособий, в документе АМР США не учитывается.
Программа озвучивает следующие основные цели:
улучшение экономических перспектив востока Украины, интеграция экономики Донбасса в экономику Украины, Евросоюза и другие рынки, создание платформы для уверенного дальнейшего развития экономики Донбасса.
При этом в тексте заявлено, что экономика региона «должна менее зависеть от России». Как видно, в США предлагают не столько восстанавливать экономику Донбасса, сколько продолжать работу по отрыву региона (и самой Украины) от России в экономическом и политическом плане.
А экономику Ливии, Ирака и Афганистана Вашингтон уже восстановил?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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