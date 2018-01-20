В США разработан план по восстановлению Донбасса. Ливию уже восстановили?

Агентство международного развития США, являющееся структурным подразделение Госдепартамента, сообщило о разработке «плана экономического восстановления Донбасса». В пояснительной записке говорится о том, что документ нацелен на «улучшение экономической устойчивости Восточной Украины». Судя по всему, всю остальную часть Украины в Госдепартаменте считают экономически устойчивой.В опубликованном документе говорится, что экономические проблемы востока Украины связаны с «российской агрессией, приведшей к разрушению рыночных связей и ухудшению экономических показателей в промышленной сфере».Тот факт, что именно киевские власти приложили все усилия, чтобы погрузить Донбасс в торгово-экономическую блокаду, прекратили прямую выплату пенсий и социальных пособий, в документе АМР США не учитывается.Программа озвучивает следующие основные цели:При этом в тексте заявлено, что экономика региона «должна менее зависеть от России». Как видно, в США предлагают не столько восстанавливать экономику Донбасса, сколько продолжать работу по отрыву региона (и самой Украины) от России в экономическом и политическом плане.А экономику Ливии, Ирака и Афганистана Вашингтон уже восстановил?