09:13 20 января

Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО отработали "сирийский" боевой опыт на полигонах

Пресс-служба Центрального военного округа сообщает о том, что на полигонах ЦВО военнослужащие начали осваивать сирийский опыт по противодействию крупным вооружённым формированиям. Сообщается, что к освоению опыта, полученного командованием округа в САР, привлечено более 10 тыс. военнослужащих на приволжских и уральских военных полигонах.

Основные мероприятия проведены на Тоцком полигоне под Оренбургом. Сообщается о том, что подразделения апробировали новые способы ведения боя.

Из сообщения пресс-службы:
По замыслу войскам нужно было уничтожить крупное условное незаконное вооруженное формирование без непосредственного соприкосновения с противником. Для этого применялись разведывательно-ударные контуры, представляющие из себя связку из средств разведки и подразделений огневого поражения, которые сопрягаются через автоматизированные системы управления. Координаты разведанных целей и данные для корректировки огня поступали с беспилотных летательных аппаратов и средств наземной разведки наводчикам и штурманам в цифровом виде по радиоканалам через считанные секунды. Это позволяло в реальном времени контролировать эффективность огневых налетов и проводить их корректировку.



Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО отработали "сирийский" боевой опыт на полигонах


Сообщается, что за новыми способами ведения боевых действий наблюдали командиры соединений и воинских частей 2 общевойсковой армии.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 17

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  1. ul_vitalii Сегодня, 07:06
    Все правильно, нужно минимизировать время с момента обнаружения, до момента уничтожения противника.
    ul_vitalii
    1. vladimirZ Сегодня, 08:07
      По замыслу войскам нужно было уничтожить крупное условное незаконное вооруженное формирование без непосредственного соприкосновения с противником - из статьи

      И до каких пор будем учить Армию воевать с террористами и "незаконными формированиями"? Что у России нет потенциальных противников в виде союза НАТО, возглавляемого США, или претендующей на острова Японии, потенциальной угрозы миллиардного Китая?
      Ладно в 2008 году "Сердюков" уже сформировал структурно Армию на борьбу только с терроризмом, но ведь время прошло, увидели что совершили преступные предательские просчеты, начали возвращаться медленными темпами к Армии, способной противостоять серьёзной военной угрозе.
      И вот опять "По замыслу войскам нужно было уничтожить крупное условное незаконное вооруженное формирование". Кому они собираются противостоять? Опять террористам?
      vladimirZ
      1. tchoni Сегодня, 08:24
        Цитата: vladimirZ
        И до каких пор будем учить Армию воевать с террористами и "незаконными формированиями"?

        До тех пор, пока эти самые формирования не перестанут быть реальной угрозой.
        tchoni
        1. vladimirZ Сегодня, 08:27
          Ха-ха. Насмешили. Для борьбы с террористами внутри России есть Нацгвардия, по численности, превышающая численность собственно Армии.
          Не знали?
          Армия существует для отражения внешней агрессии. Азы военной науки.
          vladimirZ
          1. KCA Сегодня, 08:37
            Именно что Росгвардия существует, собрали абсолютно разные подразделения и лепят из них единое целое, до реального формирования боеспособной службы ещё очень далеко, как, например, бумагомаратель из разрешительной системы, который оружие держал в руках только при осмотре при постановке на учёт, будет бороться с терроризмом?
            KCA
            1. vladimirZ Сегодня, 08:41
              Именно что Росгвардия существует, собрали абсолютно разные подразделения и лепят из них единое целое, - KCA

              К вашему сведению в Нацгвардию вошли все внутренние войска, предназначенные для борьбы с внутренним врагом, в т.ч. террористами. Внутренние войска были всегда, вот они и должны проводить подобные учения.
              vladimirZ
      2. Rusland Сегодня, 08:25
        Этих террористов готовит и вооружает НАТО и остальные ближневосточные прихвостни, все для нас любимых.
        Rusland
        1. vladimirZ Сегодня, 08:35
          Этих террористов готовит и вооружает НАТО и остальные ближневосточные прихвостни, - Rusland

          И что из этого? Борьба с терроризмом это функция Нацгвардии, внутренних войск государства.
          Если переключать Армию на функции внутренних войск, кто будет выполнять задачи Армии по защите государства от внешнего врага - НАТО, США, потенциального миллиардного Китая?
          И зачем тогда такая большая Нацгвардия? C народом простым бороться, выходящим на мирные митинги?
          vladimirZ
      3. Мар.Тира Сегодня, 08:46
        Дело не в условном названии учений.А в отработке тактики современного высокотехнологичного боя.Опять же я думаю,что наше руководство не хочет лишний раз беспокоить наших ранимых соседей,и "партнёра" за океаном,другим названием учений.
        Мар.Тира
        1. vladimirZ Сегодня, 08:59
          Посмотрите видео генерал-лейтенанта Соболева В.И. о превращении нашей Армию из мощной силы, способной противостоять любому агрессору в Армию, способную только бороться с террористами.
          Не получается ввести, поэтому посмотрите по ссылке. Очень полезно, особенно для тех кто не в военной теме.
          [media=https://ok.ru/video/482583777736]
          vladimirZ
          1. Комментарий был удален.
  2. Pax tecum Сегодня, 07:10
    Сетецентрическая система управления?
    Браво!
    Pax tecum
  3. Tusv Сегодня, 07:29
    Так держать. Америкосы давно настаивают на войне и говорят, что неизбежна. В общем для американсих трансгендеров, мы кость в горле светлых эльфаф. А у нас давно устаканненый вопрос. Ту бир, о нот ту бир(предпочитаю Крушовице).
    Идите лесом, если есть возможность, не прийти на войну, так Мы и не явимся, а если война неизбежна, то ройте бункеры на Сатурне - там безопасней
    Tusv
  4. Вольнопёр Сегодня, 07:36
    Что то автор из всех картинок на сайте, самую неудачную "цапнул".
    Вот эта более подходит.
    Вольнопёр
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:37
    Ага, это замечательно, что мы сделали выводы из опыта войны в Сирии, и используем полученные результаты для подготовки войск! good
    Геркулесыч
  6. Симон Сегодня, 07:54
    Полученный боевой опыт в Сирии, войдет в боевые учебники для обучения наших войск. Лучше получать опыт в дали от России, чем на территории России. Опыт Великой Отечественной войны! Который нам очень тяжело и дорого стоил yes
    Симон
  7. tchoni Сегодня, 08:28
    Не может не радовать, что тема РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ (РУК) , о необходимости которых говорили еще с первой чиченской, наконец то нахтдит свое практическое воплощение!
    tchoni
  8. Монархист Сегодня, 08:39
    Цитата: tchoni
    Цитата: vladimirZ
    И до каких пор будем учить Армию воевать с террористами и "незаконными формированиями"?

    До тех пор, пока эти самые формирования не перестанут быть реальной угрозой.

    А это нескоро
    Монархист
  9. dojjdik Сегодня, 08:40
    лучший полигон для "сирийского" боевого опыта эт граница израиля-если поймем войнушку в Сирии не сразу но постепенно сведем на нет; если не поймем нас ждет тот же "афганистан" и ливан
    dojjdik
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