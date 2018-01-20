Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО отработали "сирийский" боевой опыт на полигонах

По замыслу войскам нужно было уничтожить крупное условное незаконное вооруженное формирование без непосредственного соприкосновения с противником. Для этого применялись разведывательно-ударные контуры, представляющие из себя связку из средств разведки и подразделений огневого поражения, которые сопрягаются через автоматизированные системы управления. Координаты разведанных целей и данные для корректировки огня поступали с беспилотных летательных аппаратов и средств наземной разведки наводчикам и штурманам в цифровом виде по радиоканалам через считанные секунды. Это позволяло в реальном времени контролировать эффективность огневых налетов и проводить их корректировку.

Пресс-служба Центрального военного округа сообщает о том, что на полигонах ЦВО военнослужащие начали осваивать сирийский опыт по противодействию крупным вооружённым формированиям. Сообщается, что к освоению опыта, полученного командованием округа в САР, привлечено более 10 тыс. военнослужащих на приволжских и уральских военных полигонах.Основные мероприятия проведены на Тоцком полигоне под Оренбургом. Сообщается о том, что подразделения апробировали новые способы ведения боя.Из сообщения пресс-службы:Сообщается, что за новыми способами ведения боевых действий наблюдали командиры соединений и воинских частей 2 общевойсковой армии.