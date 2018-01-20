09:21 20 января

Госдеп одобрил продажу Бельгии 34 самолетов F-35

Госдепартамент США выдал разрешение на возможную поставку Бельгии 34 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму 6,53 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.

Госдеп одобрил продажу Бельгии 34 самолетов F-35


Помимо самих самолетов правительство Бельгии запросили еще четыре дополнительных двигателя Pratt & Whitney F135 к ним, а также Бельгия хочет купить у США средства радиоэлектронной борьбы, системы управления и связи, оружейные системы для F-35, инфракрасные отражатели, запасные части для истребителей.


Как отмечает Пентагон, сделка Бельгии и США в случае ее одобрения Конгрессом позволит «укрепить безопасность страны-союзника» и «сдерживать агрессию в регионе», а также эффективнее взаимодействовать с силами США.

Уведомление о потенциальной продаже техники требуется законом и не означает, что сделка уже состоялась.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США заключили сделку о покупке 52-х F-35 на общую сумму 10 миллиардов долларов с Норвегией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 14

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  1. ul_vitalii Сегодня, 08:11
    Уже пачками начали продавать. belay
    ul_vitalii
    1. МИХАН Сегодня, 08:17
      Трамп молодец, втюхивает партиями большими..И ведь платят хорошие деньги! Хоть бы нам % от сделки перечисляли за "Русскую угрозу"... laughing
      МИХАН
      1. Tusv Сегодня, 08:54
        Трамп молодец, втюхивает партиями большими..И ведь платят хорошие деньги! Хоть бы нам % от сделки перечисляли за "Русскую угрозу"...

        Молодцом были. Атила, Тимур и Тимуджин. Посмотрели на Русских через речку и поняли, что ловить нечего, акромя звездюлей, но некотырые были мазохистами, начиная от Батыя. 300 лет набивались на титул Великого Князя. Шишек набили, что родились горы Алатау. И о Великий Аллах. Юсупов его добился, но через питсот и не через речку, и не великого., а токмо великим трудом
        Всемирная история от Тусв, часть 3
        Tusv
    2. tchoni Сегодня, 08:21
      А вы как думали? Довели до ума - вот теперь и продают) Так что ПОЩДРАВЛЯЮ! теперь и у БЕЛЬГИИ истребителей ПЯТОГО поколения будет больше чему нас)))
      tchoni
      1. Rusland Сегодня, 08:32
        Теперь каждый член и членик НАТО захотят такие игрушки в достойном колличестве.
        Rusland
      2. oldseaman1957 Сегодня, 08:59
        Цитата: tchoni
        Так что ПОЗДРАВЛЯЮ! теперь и у БЕЛЬГИИ истребителей ПЯТОГО поколения будет больше чему нас)))
        - Чего паниковать? Ф-35 - полное фуфло, которое ещё и стоит огромные бабки. Так что матрасы ИХ бельгийцам ВПАРИЛИ!
        /// Один из главных конструкторов истребителя F-16 Пьер Спрей в интервью американскому интернет-ресурсу Digg.com ('IT'S INHERENTLY A TERRIBLE AIRPLANE'The Designer Of The F-16 Explains Just How Stupid The F-35 Is) назвал F-35 «индюком». В Америке индюк – один из символов гибрида глупости и сытости. По мнению Спрея, всякие попытки создать универсальный самолет типа F-35 обречены на неудачу. Возьмите, например, F-35 вертикального взлета, предназначенный для корпуса морской пехоты. Массивная двигательная установка «съедает» значительную часть грузоподъемности самолета, а относительно небольшие крылья не обеспечивают его необходимой маневренностью ни для воздушного боя, ни для непосредственной поддержки наземных сил. Тем же недостатком маневренности отличаются варианты, разработанные для ВВС и ВМС. Максимальная скорость F-35, составляющая 1,6 Маха, тоже вряд ли может поразить воображение, с учетом того, что этот показатель у современных истребителей России, Европы и США, включая F-15 и F-16, либо достигает, либо превышает 2 Маха. Что же касается «невидимости» F-35, то, согласно американскому интернет-ресурсу Fool.com, эта невидимость может быть обеспечена только в том случае, если он несет все свои бомбы и ракеты внутри себя, а это только 17% его возможностей. (For the U.S. Navy, that's a problem.) Если же что-то находится на внешних подвесках, данный самолет становится так же заметен, как и обычные крылатые машины.(In fact, China says it already has a radar system capable of detecting the F-35 at distances of 240 to 360 miles. By processing "pulse, frequency agility, pulse duration, tactical air navigation system, distance measuring equipment, jitter/stagger radar, and identification friend or foe" signals emitted by the otherwise stealthy aircraft, China says it can detect an F-35 at distances two to three times beyond the range of the F-35's AMRAAM missile). Американский журнал Popular Mechanics назвал F-35 «впечатляющим несчастьем», а по мнению одного из летчиков-испытателей этой машины, она «не стоит и гроша» (New stealth fighter is dead meat in an air battle) в воздушном бою. При этом журнал сослался на рассекреченный доклад об испытаниях F-35, попавший на страницы американского интернет-ресурса War is Boring. В этом докладе содержалась информация о тестовых воздушных боях, проведенных между F-35 и F-16, который находится на вооружении ВВС США уже более 40 лет. Несмотря на то, что F-35 летел в максимально облегченном варианте, а F-16 «тащил» под своими крыльями топливные баки, «старик» в этих схватках продемонстрировал куда лучшие истребительные качества. По мнению британского журнала The Week, «пришло время положить этому конец». «Единственная причина, по которой это до сих пор не было сделано, состоит в уже потраченных на данную программу деньгах. Многие военные эксперты сходятся во мнении, что боевая авиация смогла бы лучше решать свои задачи с помощью F-16 и F-18, чем запредельно дорогого F-35», – полагает автор издания. «А как насчет хваленого превосходства США в воздухе и необходимости иметь суперсамолеты XXI века для того, чтобы сдерживать Китай? – задается вопросом он. – Что ж, у нас мог быть такой самолет, но его у нас нет.///
        oldseaman1957
      3. ПалБор Сегодня, 09:17
        Цитата: tchoni
        А вы как думали? Довели до ума - вот теперь и продают) Так что ПОЩДРАВЛЯЮ! теперь и у БЕЛЬГИИ истребителей ПЯТОГО поколения будет больше чему нас)))

        А зачем они им,с Люксембургом воевать?Или лагеря беженцев бомбить?
        ПалБор
  2. Teberii Сегодня, 08:31
    «сдерживать агрессию в регионе»- кого Бельгийцы сдерживать будут,соседей ,Германию,Францию и Англию заодно Голландию.
    Teberii
  3. MadCat Сегодня, 08:33
    Уже даже у Бельгии будет больше самолетов 5 поколения чем у державы претендующее на мировое господство ( и это не Израиль! laughing ) не будем показывать пальцем. recourse
    MadCat
    1. Muvka Сегодня, 08:41
      А где вы прочитали, что это 5 поколение? Этот самолет не соответствует всем требованиям 5 поколения.
      Muvka
  4. Симон Сегодня, 08:37
    Ого! Под видом российской угрозы американцы уже всем начинают сбагривать свое вооружение. Здорово видимо Бельгию запугали!
    Симон
  5. Симон Сегодня, 08:43
    Цитата: ul_vitalii
    Уже пачками начали продавать. belay

    А, что, по умилению Трампа, США стали зарабатывать деньги за страх перед Российской угрозой, которую сами же и распространяют. yes
    Симон
  6. Дормидонт Сегодня, 08:50
    Никак с францией повоевать захотелось?
    Дормидонт
  7. МИХАН Сегодня, 09:18
    Не удивлюсь, если один(списанный) Украине втюхают..ха ха ха Вот скачки то начнутся!
    МИХАН
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