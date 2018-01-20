Госдеп одобрил продажу Бельгии 34 самолетов F-35

Госдепартамент США выдал разрешение на возможную поставку Бельгии 34 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму 6,53 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.Помимо самих самолетов правительство Бельгии запросили еще четыре дополнительных двигателя Pratt & Whitney F135 к ним, а также Бельгия хочет купить у США средства радиоэлектронной борьбы, системы управления и связи, оружейные системы для F-35, инфракрасные отражатели, запасные части для истребителей.Как отмечает Пентагон, сделка Бельгии и США в случае ее одобрения Конгрессом позволит «укрепить безопасность страны-союзника» и «сдерживать агрессию в регионе», а также эффективнее взаимодействовать с силами США.Уведомление о потенциальной продаже техники требуется законом и не означает, что сделка уже состоялась.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США заключили сделку о покупке 52-х F-35 на общую сумму 10 миллиардов долларов с Норвегией.