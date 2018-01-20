Часть имущества отправленного в КНР полка С-400 повредилась во время шторма
Часть оборудования из состава полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", отправленного в Китай в рамках контракта 2014 года, вернулась в РФ из-за повреждения во время шторма, сообщили в пресс-службе Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).
В нем отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по дефектации пострадавшего имущества и оценке ущерба по данному страховому случаю.
В ведомстве заверили, что инцидент не повлияет на сроки выполнения контракта.
Напоминаем, что подписанный с КНР контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства С-400.
В рамках исполнения контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга в Ленинградской области вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту оборудования была повреждена. В соответствии с принятым решением судно возвратилось в порт отправки- говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по дефектации пострадавшего имущества и оценке ущерба по данному страховому случаю.
По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном направлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено инозаказчику позднее- уточнили в ФСВТС России.
В ведомстве заверили, что инцидент не повлияет на сроки выполнения контракта.
Контракт будет выполнен в установленные сроки- сказали в ФСВТС.
Напоминаем, что подписанный с КНР контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства С-400.
Использованы фотографии: http://nws.su/index.php
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