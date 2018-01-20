Часть имущества отправленного в КНР полка С-400 повредилась во время шторма

В рамках исполнения контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга в Ленинградской области вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту оборудования была повреждена. В соответствии с принятым решением судно возвратилось в порт отправки

По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном направлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено инозаказчику позднее

Контракт будет выполнен в установленные сроки

Часть оборудования из состава полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", отправленного в Китай в рамках контракта 2014 года, вернулась в РФ из-за повреждения во время шторма, сообщили в пресс-службе Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).- говорится в сообщении.В нем отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по дефектации пострадавшего имущества и оценке ущерба по данному страховому случаю.- уточнили в ФСВТС России.В ведомстве заверили, что инцидент не повлияет на сроки выполнения контракта.- сказали в ФСВТС.Напоминаем, что подписанный с КНР контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства С-400.