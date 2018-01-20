20:39 20 января

Часть имущества отправленного в КНР полка С-400 повредилась во время шторма

Часть оборудования из состава полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", отправленного в Китай в рамках контракта 2014 года, вернулась в РФ из-за повреждения во время шторма, сообщили в пресс-службе Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

Часть имущества отправленного в КНР полка С-400 повредилась во время шторма


В рамках исполнения контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга в Ленинградской области вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту оборудования была повреждена. В соответствии с принятым решением судно возвратилось в порт отправки
- говорится в сообщении.


В нем отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по дефектации пострадавшего имущества и оценке ущерба по данному страховому случаю.

По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном направлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено инозаказчику позднее
- уточнили в ФСВТС России.

В ведомстве заверили, что инцидент не повлияет на сроки выполнения контракта.

Контракт будет выполнен в установленные сроки
- сказали в ФСВТС.

Напоминаем, что подписанный с КНР контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства С-400.

Использованы фотографии: http://nws.su/index.php
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 93

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  1. Teberii Сегодня, 09:00
    Бизнес есть бизнес,за качество нужно отвечать.А вот что касается копирования, то на это они мастера.
    Teberii
    1. oldseaman1957 Сегодня, 09:04
      Часть имущества отправленного в КНР полка С-400 повредилась во время шторма
      - Зря продаём, даже природа против!
      oldseaman1957
      1. МИХАН Сегодня, 09:09
        Цитата: oldseaman1957
        Зря продаём, даже природа против!

        Тоже такая мысля проскочила..Но контракт есть контракт!
        МИХАН
        1. Чёрный Сегодня, 09:18
          - Зря продаём, даже природа против!
          Поздно рассуждать. Этот вопрос уже решён.
          А вот что касается копирования, то на это они мастера.

          Ужлучше пусть тратят силы и средства на копирование, чем на создание нового...
          Чёрный
          1. Тралл Сегодня, 09:25
            Знакомый моряк рассказывал, что когда доставляли китайские танки на танковый биатлон в Россию, из-за того, что недостаточно их закрепили, чуть не растеряли их во время шторма. Думаю, здесь что-то подобное.
            Тралл
            1. maxim947 Сегодня, 09:40
              Зря Вы так, грузы мы крепить умеем, сам этим занимался. В части надежности все делается с большим запасом. Тут просто не повезло, или метеорологи не сработали, или к ним не прислушались, там шторм реально был очень сильный, даже можно сказать аномально сильный. А так все исправят.
              maxim947
              1. Владимир16 Сегодня, 11:25
                Передавать нужно в России. А транспортировка пусть будет китайским головняком.
                Теперь же занимаются онанизмом - дифектовка, ремонт, поиск виновных (конечно матросы во всем) и прочая хрень.
                Владимир16
                1. maxim947 Сегодня, 11:41
                  Это условие контракта, причем стандартное, так что все эти причитания ни о чем...
                  maxim947
                  1. Shurik70 Сегодня, 19:34
                    Так ведь не сказано, кто отвечал за перевозку?
                    В какой момент наши комплексы становятся китайскими?
                    И, наконец, было ли имущество застраховано? И если было, то у кого?
                    Так что не ясно, из чьего кармана будет оплачиваться убытки. Могут даже и американцы (если страховая компания ихняя).
                    Shurik70
              2. Вежливый Лось Сегодня, 12:10
                Цитата: maxim947
                Зря Вы так, грузы мы крепить умеем, сам этим занимался. В части надежности все делается с большим запасом. Тут просто не повезло, или метеорологи не сработали, или к ним не прислушались

                Все это не вызывает сомнений, но, вот эта фразочка :
                в настоящий момент ведутся работы по дефектации пострадавшего имущества и оценке ущерба по данному страховому случаю

                наводит на смутные подозрения: а в какой это страховой компании была застрахована перевозка? Случайно не в американской?
                Вежливый Лось
                1. maxim947 Сегодня, 12:34
                  С чего бы? Напрасные опасения
                  maxim947
                  1. Вежливый Лось Сегодня, 13:02
                    Цитата: maxim947
                    С чего бы? Напрасные опасения

                    Да так, мыслишка зародилась: Отправитель российский, получатель китайский, страховщик (конспирологическая версия) американский . Груз до получателя не доехал в целости и сохранности. Страховую премию как делить бум с китайцами? 50х50?
                    Вежливый Лось
              3. Галеон Сегодня, 14:08
                Интересно, а 6 лайков за ваш пост, это тех, кто умеет крепить грузы, или кто считает, что у нас умеют?
                Такое время года на Дальнем Востоке - постоянные жесткие шторма. В это время года погиб мой сосед по каюте, штурманец Сережка Нранян вместе со всем экипажем в свой первый капитанский рейс на сухогрузе в Восточно-Китайском море. 6 баллов несколько суток волна в правый борт. груз - металл в рулонах, сместился. Оверкиль за несколько минут, не успели даже радио послать. Тот, кто принял решение послать морем комплекс в такое время года - НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, его надо убрать с того поста, который он занимает!
                Там путь в Китай построен так, что постоянный курс и постоянная волна и ветер. Очень многое зависит от характера груза. И там, где надо делать двойной или тройной крепеж, делают "как положено".
                Как положено, может и так обернуться
                Галеон
                1. maxim947 Сегодня, 15:59
                  К чему этот грустный рассказ? В чем вопрос то? Посмотрите новости об урагане в Голландии, там людей таскало по асфальту как бумагу. И к чему
                  Такое время года на Дальнем Востоке - постоянные жесткие шторма.
                  в данном случае это произошло в другом месте, прочитайте статью.
                  maxim947
                  1. Галеон Сегодня, 19:14
                    Да через пару дней годовщина т/х "Капитан Усков", да и причины те же самые. Вот и вспомнилось. Зима. Гляньте на карту погоды хоть в том же Яндексе - все океаны задувает. А тут такой ценный груз везти - и морем?! Хорошо, что люди все живы, не придавило никого.
                    Галеон
          2. Вежливый Лось Сегодня, 11:10
            Цитата: Чёрный
            Поздно рассуждать. Этот вопрос уже решён.

            Цитата: Чёрный
            Ужлучше пусть тратят силы и средства на копирование, чем на создание нового...

            Полностью поддерживаю Ваше мнение. Добавлю только, что продается исключительно экспортный вариант С-400. Чем он отличается от неэкспортного можно поинтересоваться в любой синагоге. И, заметьте, что, как только на ВО появляется новость о продаже наших современных вооружений за бугор, так начинается "плач Ярославны" о том, что путинцы Россию продали, что полимеров больше нет, что против нас все обернется, про китайский ксерокс и т.п. Хочу заметить, что наша торговля вооружениями и ВТ подконтрольна комиссии по ВТС, рулят которой сл. должностные лица:
            СОСТАВ коллегии Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами
            1. Помощник Президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества (председатель коллегии)
            2. Руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (заместитель председателя коллегии)
            3. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (секретарь коллегии)
            4. Заместитель Министра обороны Российской Федерации
            5. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
            6. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
            7. Заместитель Министра финансов Российской Федерации
            8. Заместитель директора (руководитель службы) Федеральной службы безопасности Российской Федерации
            9. Заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации
            10. Заместитель начальника Управления внешней политики Президента Российской Федерации
            11. Заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
            12. Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
            13. Генеральный директор акционерного общества "Рособоронэкспорт"

            Если кто-то считает, что эти должности занимают сплошь де-билы и не-доумки, не видящие ничего, кроме 30 сребренников, то остается нам тут только потушить свет и слить воду.
            Вежливый Лось
          3. трассер Сегодня, 11:40
            В копировании всегда заложено отставание от разработчика.
            трассер
            1. Вежливый Лось Сегодня, 11:44
              Цитата: трассер
              В копировании всегда заложено отставание от разработчика.

              А в разработке заложено препятствие для копирования.
              Вежливый Лось
        2. Ярик Сегодня, 09:21
          Что бы еще раз проходя полсвета попасть в штром, пока не вспомнят про ЖД
          Ярик
          1. Serg Koma Сегодня, 09:56
            Цитата: Ярик
            Что бы еще раз проходя полсвета попасть в штром, пока не вспомнят про ЖД

            Логистам и транспортникам тоже кусочек масла на хлебушек нужен lol
            , или транспортные включены в стоимость доставки в Китай на условиях Заказчика(, по требованию контракта).
            ???
            Вот интересно, наши комплексы на ДВ так же через полшарика морем тащили?
            Serg Koma
          2. Соломон Кейн Сегодня, 10:37
            Ля! Имея такую инфраструктуру на "железке", тем более с Китаем.....тащить "железо" морем..... request
            Соломон Кейн
          3. LSA57 Сегодня, 10:45
            Цитата: Ярик
            Что бы еще раз проходя полсвета попасть в штром, пока не вспомнят про ЖД

            да вот такие у нас экономисты, ничего просчитать не умеют. пора на сайте ВО вешать объявление типа "Срочно требуется диванный экономист со знанием расценок на перевозку грузов"
            LSA57
            1. Галеон Сегодня, 15:44
              С экономистами как раз у нас полный порядок. Вернее, полный идиотизм: сокращение роддомов, школ, станций скорой помощи, автобусных маршрутов, врачей... Прибыли не приносят! Вот и этот "дешевый" маршрут считал экономист - не как надо, а как дешевле. Вешайте объявление - давно пора в стране порядок навести вместо "экономизма".
              Галеон
      2. vovanpain Сегодня, 10:16
        Цитата: oldseaman1957
        Зря продаём, даже природа против!

        А на какие шиши будем для себя производить те же "Триумфы"? request Наш бюджет не бездонный и печатного станка нет. hi
        vovanpain
        1. Соломон Кейн Сегодня, 10:34
          Доброго утра, Джентльмены!
          Разъясните мне необразованному, а по "железке" отправить "комплектуху" нельзя было?
          И быстрее, и дешевле и безопаснее.....Или в "рамках интеграции" кто-то на транспортировке навариться решил?
          Соломон Кейн
          1. vovanpain Сегодня, 10:43
            Цитата: Соломон Кейн
            Разъясните мне необразованному, а по "железке" отправить "комплектуху" нельзя было?

            Здрав Будь Костя! hi Вот точно такая же мысль приходит,тем более имея общую границу с Китаем,тем более волочь через полмира зимой по морю,ну хрен его знает. what
            vovanpain
            1. Соломон Кейн Сегодня, 10:48
              По ходу, Володь, пока ВВП занят предвыборной "заморочкой", пацаны из Рособоронэкспорта в совокупности с "честными" чинушами из Минтранса решили купонов настричь напоследок......
              Соломон Кейн
            2. woron333444 Сегодня, 10:56
              Быстрей всего на острова. Они же строят себе острова, а прикрывать их надо.
              woron333444
            3. Галеон Сегодня, 14:18
              Полагаю, грузили комплекс на транспорт в нашем дальневосточном порту. Может, там таможня поспокойнее, чем в Гродеково? angry
              Галеон
      3. LSA57 Сегодня, 10:41
        Цитата: oldseaman1957
        Зря продаём, даже природа против!

        на соседней ветке. "вот полосатые молодцы, продают самолёты, деньги в бюджет, рабочие места. мы ничего не продаём, Путин виноват"
        вы уж господа либерасты определитесь
        LSA57
    2. seti Сегодня, 09:05
      Посмотрим как у них получится. И получится ли вообще. Если лодочный мотор то только японец. Если ЗРК то только Россия :)
      seti
      1. Тралл Сегодня, 09:29
        Цитата: seti
        Если лодочный мотор то только японец.

        Меркури и Эвинруд не существуют уже? smile
        Тралл
        1. seti Сегодня, 09:34
          Меркури уже не собирают в Америке и если и собирают то только для своего рынка. Только процент Китая там зашкаливает. Правда в Ямахе уже тоже :(
          Суза и Хонда особняком но и до них доберутся.
          Эвинруд стоит до хрена и запчасти найти тяжеловато. Так что если что и сломается то мама держи меня на стуле.
          seti
          1. Тралл Сегодня, 09:40
            У Вас сколько л.с. моторчик?
            Тралл
            1. seti Сегодня, 13:31
              3.6 Парсун и 9.9/15 Сузуки AS
              seti
      2. kuznec Сегодня, 10:06
        А вот тут, Матвей, Вы неправы. У меня Hidea, полная копия Ямы. За пять лет ни одного нарекания, единственно сменил после покупки хомуты на обычные стальные. Так что по поводу копирования - все правы, китайский ксерокс самый лучший. Надеюсь, что ТТХ комплексов занижены в экспортном варианте, да и "закладки" имеют место быть. И наши самолеты эти комплексы сбивать не смогут.
        kuznec
        1. seti Сегодня, 13:34
          Вам повезло с Хидеей. У знакомого с нашей лодочной 30 сил Хидея так столько с ней проблем что лучше бы не брал. У него 2 прогресс. Но на японца денег не хватило потому такой вариант.
          Но повторюсь - Хидея только негатив.
          Сеа Про вроде копия Ямахи а Хидея с бору по сосенке. Но и по Сеа Про тоже проблем хватает.
          seti
          1. kuznec Сегодня, 15:52
            Да не только мне повезло. Хоть и не по теме, но Hidea уже подделывают вовсю.
            Здесь тема на много страниц, после прочтения оной и купил этой фирмы двигун.
            http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=3
            0851&page=3608
            У нас в Красноярске много кто купил, на местных сайтах шибко не жалуются, продавец адекватный, сервисное обслуживание хорошее. Возит из Хуанчжоу сам. Похоже, в европейскую Россию не то попадает зачастую. Так как и в Европу, и в СыШы тоже продается эта марка.
            kuznec
      3. трассер Сегодня, 11:42
        Про мотор вообще в точку. Впрочем про ЗРК тоже.
        трассер
    3. сибиралт Сегодня, 09:32
      Если об этом происшествии раструбили на весь мир, значит все знали что везет Россия в Китай заранее. winked
      сибиралт
  2. dojjdik Сегодня, 09:04
    хе-хе товарищ Си надеюсь поделится с товарищем Ким Ченом; ну не будет же он таким жадным как какойто еврей
    dojjdik
  3. Tusv Сегодня, 09:07
    Ну дык. Сорвали пломбу, свалили на шторм. Но! На самом деле Защита от копирования сработала bully
    Tusv
  4. Xaron-A Сегодня, 09:10
    Англосаксы научились шторма в Ла-Манше воспроизводить?
    Xaron-A
    1. Димка75 Сегодня, 09:45
      Англосаксы научились шторма в Ла-Манше воспроизводить?

      сильный шторм в районе пролива Ла-Манш

      англичанка гадит
      Димка75
      1. voyaka uh Сегодня, 13:29
        Бессмертный Пелевин! Мне понравилось...
        voyaka uh
  5. Xaron-A Сегодня, 09:12
    ..и оценке ущерба по данному страховому случаю.

    Со страховыми выплатами у них, наверное, все нормально... Это только обычный люд по страховке бесправен...
    Xaron-A
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:20
      Ну почему бесправен??)) в случае несогласия,есть полное право обратиться в суд laughing
      Сосед целый год судился по КАСКО,еле выцарапал положенное,по закону
      Сибирский цирюльник
  6. Nikoha.2010 Сегодня, 09:18
    Цитата: Teberii
    Бизнес есть бизнес,за качество нужно отвечать.А вот что касается копирования, то на это они мастера.

    Вы про Сердюкова? Денег нет ссука, но вы держитесь? Это как?
    Nikoha.2010
  7. Геркулесыч Сегодня, 09:26
    То есть, прямо сказать, что комплексы помяло во время шторма, из за того что они были плохо зареплены, не судьба? ?? am Сказки про некое "имущество "пишут! Ведь правда всплывет, и мы будем выглядеть бледно в глазах тех, кто желает С400 купить! fool И пролетим мимо контрактов!
    Геркулесыч
    1. Галеон Сегодня, 14:24
      Геркулесыч, закреплены они были, думаю, штатно. Но бывает стихия такая, что крепить надо не штатно, а сверхштатно. И в зимнем море она бывает такой по нескольку раз в месяц ежегодно - об этом не знать нельзя - не получится!
      Галеон
  8. Симон Сегодня, 09:26
    Цитата: oldseaman1957
    Часть имущества отправленного в КНР полка С-400 повредилась во время шторма
    - Зря продаём, даже природа против!

    Согласен! Ну не хочет наше вооружение в Китай плыть!
    Симон
  9. Masya Masya Сегодня, 09:29
    В рамках исполнения контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга в Ленинградской области

    Для бешенной собаки сто верст- не крюк? recourse
    в районе пролива Ла-Манш,
    wink
    Masya Masya
    1. Brylevsky Сегодня, 09:47
      Тут вариантов не много: или через Индийский океан, или Северным морским путём. Ну или можно воспользоваться "тарифами" РЖД. Морские грузоперевозки самые дешевые для грузоотправителя.
      Brylevsky
      1. мордвин 3 Сегодня, 09:56
        Цитата: Brylevsky
        Ну или можно воспользоваться "тарифами" РЖД.

        А влезет на платформу?
        мордвин 3
        1. Brylevsky Сегодня, 10:09
          Не знаю, не могу сказать. По-моему, у нас вся военная техника делается "в габаритах" железнодорожных вагонов. Даже если и не поместится...разобрать нельзя?
          Brylevsky
        2. УАЗ 452 Сегодня, 10:16
          Если не влезут, то на конструкторов С-400 нужно надевать наручники, так как налицо явное вредительство - в особый период, если комплекс ПВО можно перебросить на театр боевых действий только морем, мимо вражеских берегов, то этого комплекса всё равно что вообще нет.
          УАЗ 452
          1. мордвин 3 Сегодня, 10:18
            Так я не понимаю, почему морем везти надо.
            мордвин 3
            1. Brylevsky Сегодня, 11:08
              Так дешевле. Стоимость тонны перевозимого груза меньше. Вопрос денег...А груз у китайцев был застрахован, это наверняка.
              Brylevsky
              1. мордвин 3 Сегодня, 11:20
                А ЖД войска не могут перевезти? Или они только строят? Бардак какой то непонятный.
                мордвин 3
                1. Brylevsky Сегодня, 11:55
                  Крупногабаритная колёсно-гусеничная техника обычно перевозится морем. Имеются в виду экспортно-импортные перевозки. Насчёт железнодорожных войск ничего не могу вам сказать, потому что я моряк. Мне приходилось неоднократно возить подобную технику, только не ЗРК, конечно...
                  Brylevsky
    2. красноярск Сегодня, 09:47
      Цитата: Masya Masya
      в районе пролива Ла-Манш,

      А как же СМП? По нему же до чинайцев ближе.
      красноярск
      1. МИХАН Сегодня, 09:53
        Цитата: красноярск
        Цитата: Masya Masya
        в районе пролива Ла-Манш,

        А как же СМП? По нему же до чинайцев ближе.

        Возможно боятся провокаций со стороны США возле КНДР..
        МИХАН
      2. Masya Masya Сегодня, 09:53
        Цитата: красноярск
        А как же СМП? По нему же до чинайцев ближе

        Не ищем легких путей... wink
        Masya Masya
        1. МИХАН Сегодня, 11:47
          Цитата: Masya Masya
          Не ищем легких путей...

          Вы Марина Викторовна , как всегда саму суть ухватили в наших душах.. love
          Мы эти комплексы, на зло всем провезем по всему миру в Китай..Демонстративно! bully
          МИХАН
          1. Masya Masya Сегодня, 11:55
            приветик!!! love старому солдату!!! love
            Цитата: МИХАН
            Демонстративно!

            а... вот в чем дело, пусть все видят, страху нагоняют! а то, что не доставили, ведь тоже все видят...
            love
            Masya Masya
            1. МИХАН Сегодня, 12:24
              Цитата: Masya Masya
              а то, что не доставили, ведь тоже все видят...

              Не заметили сразу , вторая попытка пошла ...Теперь с сопровождением НАТО будет!
              И с музыкой ..

              Прям дрожь по телу...(как в молодости..)))
              МИХАН
              1. красноярск Сегодня, 16:07
                Цитата: МИХАН
                Цитата: Masya Masya
                а то, что не доставили, ведь тоже все видят...

                Не заметили сразу , вторая попытка пошла ...Теперь с сопровождением НАТО будет!
                И с музыкой ..

                Прям дрожь по телу...(как в молодости..)))

                Когда смотрел этот ролик, мне становило страшно за дальневосточных и сибирских наших мужиков. Если вдруг эти бойцици попрут на них!
                красноярск
        2. красноярск Сегодня, 15:56
          Цитата: Masya Masya

          1
          Masya Masya Сегодня, 09:53 ↑
          Цитата: красноярск
          А как же СМП? По нему же до чинайцев ближе

          Не ищем легких путей... wink

          Длинный путь не всегда легкий
          красноярск
  10. Кент0001 Сегодня, 09:32
    Наши "спецы" уже технику при транспортировке закрепить нормально не в состоянии. А вы хотите ракеты в космос запускать. На всех уровнях "никакое" отношение к своим обязанностям буквально у всех и каждого. Вот вам и результат. Судить за такое надо.
    Кент0001
    1. Brylevsky Сегодня, 09:58
      Я согласен с вами, но ошибки бывают не только у наших докеров. До недавнего времени я работал в японской судоходной компании занимающейся, в том числе, и перевозками тяжелой колёсно-гусеничной техники на судах типа "ро-ро". По опыту своей работы могу сказать, что самые дрянные докеры в...США (негры). Потом идёт Англия. Если там лично не контролировать погрузку, не проверять каждую такелажную цепь, то велик шанс того, что на океанском переходе какой-нибудь бульдозер весом около 50 тонн начнёт "гулять" по трюму, собирая всё на своём пути. А динамический крен от смещения груза во время шторма, это страшно...Поэтому мы ходили, и пробовали на раскачку каждую цепь. Кроме Японии. В Японии грузили так, что проверять было не нужно.
      Brylevsky
      1. трассер Сегодня, 11:56
        Вы правы, конечно я не такелажник , но с выводами вашими согласен. К любой технике прикасктся чернокожему человеку не рекомендуется. Либо сломает, либо доломает, либо ( и это в лучшем случае) сделает на соплях. Как то случилось мне отбалансировать ( случайно) спустившее колесо. "Черные " механики заклеили , отбалансировали , после чего мне пришлось перебалансировать в тот же день а колесо спустило через неделю. Только потом узнал что станок балансировочный у них поросто не работает, только крутит. Но это им абсолютно не мешает.
        трассер
  11. zzdimk Сегодня, 09:33
    Цитата: Teberii
    Бизнес есть бизнес,за качество нужно отвечать.А вот что касается копирования, то на это они мастера.

    Там главное - алгоритмы работы, а не корпус и начинка. Пусть попробуют понять.
    zzdimk
    1. МИХАН Сегодня, 10:01
      Цитата: zzdimk
      Там главное - алгоритмы работы, а не корпус и начинка. Пусть попробуют понять.

      Все верно! Вспомнилась история с Фау немецкой захваченной советскими войсками ..Так вот там одних сплавов металла различных марок 1500 насчитывалось (больше половины которых в СССР не производилось) Фактически с нуля нашим пришлось начинать... А нынешние технологии слишком сложны , особенно электронная начинка ..Китайцы получают "экспортный вариант" и платят хорошие деньги ! Так что зря мы беспокоимся мужики.. hi
      МИХАН
  12. МИХАН Сегодня, 09:39
    Все же странно , что через Ла-Манш(вокруг света) ...А как же Северный морской путь?
    МИХАН
    1. Brylevsky Сегодня, 10:15
      Не захотели платить за ледокольную проводку?
      Brylevsky
      1. МИХАН Сегодня, 11:51
        Цитата: Brylevsky
        Не захотели платить за ледокольную проводку?

        Здесь скорее всего политика и демонстрация всему миру , наших комплексов закупаемых Китаем! fellow Ведь там сопровождение идет с Андреевскими флагами и т.д...
        МИХАН
  13. АнпеЛ Сегодня, 09:53
    подписанный с КНР контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства С-400

    да эти ребята сами разберутся - им только в руки дай и не за горами аналог ЗРС под названием каким-нибудь хуньлунь-400
    АнпеЛ
    1. МИХАН Сегодня, 11:53
      Цитата: АнпеЛ
      да эти ребята сами разберутся - им только в руки дай и не за горами аналог ЗРС под названием каким-нибудь хуньлунь-400

      Только внешне..! soldier Вот если документацию стырят , тогда возможно..
      МИХАН
  14. УАЗ 452 Сегодня, 10:12
    Удивительно! Мы постоянно рекламируем преимущества ЖД транзита через нашу страну для китайского экспорта в Европу, и при этом сами отправляем продукцию в Китай морем. Неблагоприятные погодные условия, их воздействие на сроки доставки и сохранность груза, кстати, тоже перечислялось в числе аргументов, доказывающих преимущество сухопутной транспортировки.
    PS Вряд ли груз негабаритный для ЖД, а если так, то возникают вопросы: а как планируют перебрасывать С-400 между театрами боевых действий в особый период? Тоже морем? Так ведь утопят.
    УАЗ 452
    1. лысова Сегодня, 10:26
      Я про тоже, всё нормально умещается, похоже скупой , как обычно, платит дважды.
      лысова
      1. УАЗ 452 Сегодня, 11:49
        А я вот думаю - может заодно решили ещё раз ЖД путь через РФ прорекламировать? Ну типа - повезли морем, и вот вам результат, а потом перегрузили (надеюсь, перегрузят) на паровозную тягу, и всё доехало, даже пылинки не стряхнулись.
        УАЗ 452
        1. лысова Сегодня, 12:05
          Навряд ли, груз серьёзный. А вот кто и как крепил груз - задницу надрать надо.
          лысова
  15. лысова Сегодня, 10:23
    А по ж\д не ближе бы было и спокойней ? Может адресат другой, или через Пакистан дорогу наладили?
    лысова
  16. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 10:25
    На днях, в составе комиссии с госчиновниками мониторил один серьезный технический НИИ. Руководитель данного НИИ при разговоре об особенностях передачи технологий открытым текстом сказал. что в сегодняшней практике, особенно при работе с китайцами, патентование разработок не помогает, тока деньги на ветер. Все равно скопируют, если надо добавят отличительный, ни на что не влияющий признак (фичу) и получат новый патент. Тока "ноу хау" пока еще работает.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  17. ver_ Сегодня, 10:45
    Цитата: Ярик
    Что бы еще раз проходя полсвета попасть в штром, пока не вспомнят про ЖД

    ...*нормальные герои всегда идут в обход* (Айболит 66)
    ver_
  18. Zomanus Сегодня, 12:28
    А почему бы в Китай не провезти посредством ЖД?
    Понятно, что морской путь дешевле, но это такой длинный путь...
    Zomanus
    1. voyaka uh Сегодня, 13:32
      Дешевле по железной дороге. Зачем Китай Шелковый путь-2 усиленно продвигает?
      Чтобы удешевить доставку в Европу китайских товаров.
      voyaka uh
  19. Катерник Сегодня, 13:50
    Цитата: Вежливый Лось
    Цитата: Чёрный
    Поздно рассуждать. Этот вопрос уже решён.

    Цитата: Чёрный
    Ужлучше пусть тратят силы и средства на копирование, чем на создание нового...

    Полностью поддерживаю Ваше мнение. Добавлю только, что продается исключительно экспортный вариант С-400. Чем он отличается от неэкспортного можно поинтересоваться в любой синагоге. И, заметьте, что, как только на ВО появляется новость о продаже наших современных вооружений за бугор, так начинается "плач Ярославны" о том, что путинцы Россию продали, что полимеров больше нет, что против нас все обернется, про китайский ксерокс и т.п. Хочу заметить, что наша торговля вооружениями и ВТ подконтрольна комиссии по ВТС, рулят которой сл. должностные лица:
    СОСТАВ коллегии Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами
    1. Помощник Президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества (председатель коллегии)
    2. Руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (заместитель председателя коллегии)
    3. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (секретарь коллегии)
    4. Заместитель Министра обороны Российской Федерации
    5. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
    6. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
    7. Заместитель Министра финансов Российской Федерации
    8. Заместитель директора (руководитель службы) Федеральной службы безопасности Российской Федерации
    9. Заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации
    10. Заместитель начальника Управления внешней политики Президента Российской Федерации
    11. Заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
    12. Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
    13. Генеральный директор акционерного общества "Рособоронэкспорт"

    Если кто-то считает, что эти должности занимают сплошь де-билы и не-доумки, не видящие ничего, кроме 30 сребренников, то остается нам тут только потушить свет и слить воду.

    Именно так все и считают !
    Катерник
  20. 16112014nk Сегодня, 13:55
    А через Находку или Владивосток не ближе будет до Китая? Что то логистики - по моему - не доработали.
    16112014nk
  21. Комментарий был удален.
  22. 16112014nk Сегодня, 14:00
    Цитата: Катерник
    Цитата: Вежливый Лось
    Цитата: Чёрный
    Поздно рассуждать. Этот вопрос уже решён

    Если кто-то считает, что эти должности занимают сплошь де-билы и не-доумки, не видящие ничего, кроме 30 сребренников, то остается нам тут только потушить свет и слить воду.

    Именно так все и считают !

    Именно так и есть. Расчётливо тушат свет и сливают всё что можно и нельзя - за 30 сребреников.
    16112014nk
  23. Старый26 Сегодня, 14:46
    Цитата: Чёрный
    Ужлучше пусть тратят силы и средства на копирование, чем на создание нового...

    А у них это обычно идет параллельно. Посмотрите на предыдущий клон нашего С-300. Это рад модификаций HQ-9 (9A-9C), HQ-19, HQ-26, HQ-29. А также версии (модификации) российских вариантов С-3020П/ПМУ1/ПМУ2 (HQ-15, HQ-18).
    Так что надеяться, что будут только копировать - глупо. Они будут делать и копии, и их модификации. Хуже, чем у нас, но довольно массово и главное дешево
    Старый26
  24. ЦУС-ВВС Сегодня, 15:03
    не понял. они хотели современные боевые комплексы отправить по морю в кругосветку? не взирая на сырость морского похода,на кучу вражеских судов вокруг и не смотря на морских пиратов?
    ЦУС-ВВС
  25. atesterev Сегодня, 15:03
    Суперкарго на нок рея!
    atesterev
  26. Чичиков Сегодня, 17:58
    Белый песец... Может Китай уже не граничит с Россией и переехал в Африку или Америку?
    Рассказываем всем о "великом пути из Азии в Европу" через Трансиб и Севморпуть, а гоняем корабли через Ла-Манш.
    Чичиков
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