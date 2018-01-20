20:38 20 января

Военное кораблестроение РФ вырывается вперед

"Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейший судостроительный холдинг России, ведущий мировой производитель военно-морской техники.

ОСК - это более 40 проектных и производственных предприятий, расположенных от Балтийского моря до Тихого океана. Это 80% активов отечественного судостроения. ОСК - ключевой исполнитель государственного оборонного заказа. Доля корпорации в военном кораблестроении России достигает 95%.

Мощная научно-производственная база, внедрение инноваций для строительства высокотехнологичных кораблей обеспечивают ОСК конкурентные преимущества на мировом рынке боевых кораблей. Корпорация объединила в единый технологический процесс производственные и кадровые ресурсы нескольких предприятий, используя принцип распределенной верфи.


"Объединенная судостроительная корпорация" выполняет долгосрочную программу по строительству необходимых Военно-морскому флоту РФ многофункциональных надводных кораблей, судов обеспечения, а также современных атомных подводных лодок.



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Комментарии 10

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  1. rapid turtle Сегодня, 09:41
    Военное кораблестроение РФ вырывается вперед

    Вперед кого? Или чего? Оно, это самое кораблестроение вырывается? (Но заголовок..... красивый......)
    rapid turtle
    1. Greenwood Сегодня, 12:39
      Мне вот тоже интересно. До темпов строительства в США, Китае или Японии даже близко не дотягиваем.
      Greenwood
      1. MOSKVITYANIN Сегодня, 17:23
        Цитата: Greenwood
        Мне вот тоже интересно. До темпов строительства в США, Китае или Японии даже близко не дотягиваем.

        А че тебе интересно? И так все ясно, как будет экономика РФ такая же сильная, как у
        США, Китае или Японии

        Так и военный бюджет РФ бюджет больше, а соответственно и кораблестроительная программа...
        MOSKVITYANIN
    2. svp67 Сегодня, 13:48
      Цитата: rapid turtle
      Но заголовок..... красивый......

      Ролик в начали буклетика то же... Вот только там же одна из наших "Акул", к строительству которых ОСК отношение имеет, постольку - поскольку... Они детища СССР, а вот нынешняя ОСК их резать собирается "на иголки", нет что бы переоборудовать, хотя бы под те жи "Калибры" или под "Цирконы"... Чего ж таким достоянием СССР разбрасываемся....
      svp67
      1. rapid turtle Сегодня, 14:05
        Цитата: svp67
        Они детища СССР, а вот нынешняя ОСК их резать собирается "на иголки",

        Но об этом красивого заголовка не напишут, да и ролика бравурного не снимут.......... request
        rapid turtle
      2. красноярск Сегодня, 17:33
        Цитата: svp67
        Цитата: rapid turtle
        Но заголовок..... красивый......

        ... нет что бы переоборудовать, хотя бы под те жи "Калибры" или под "Цирконы"... Чего ж таким достоянием СССР разбрасываемся....

        Меня вот тоже этот вопрос мучает. Успокаиваю себя тем, что, так сказать, взгляд-то мой из погреба. Дескать тот, кто этот вопрос решает, на вышке стоит, да еще и с биноклем. И все же гложет червь сомнения - что-то тут не так. Может есть на ВО тот, кто успокоит меня?
        красноярск
    3. антивирус Сегодня, 19:26
      короче реклама---вступайте в ряды очередников по ипотеке от ОСК
      антивирус
  2. Vard Сегодня, 09:51
    Небольшие корабли с оружием заточенным на уничтожение ВОЕННЫХ объектов... в отличии от кораблей вероятного противника предназначенных для войны с папуасами...
    Vard
    1. Громобой Сегодня, 10:43
      Цитата: Vard
      предназначенных для войны с папуасами...

      Ничего себе ПАПУАСЫ.Вы в список корабельного состава ВМС США когда в последний раз заглядывали? wassat
      Громобой
  3. Apollo Сегодня, 17:43
    С нынешней экономикой России не до кораблей и подлодок, скоро их не на что будет содержать. На повестке два варианта, один плохой, а второй еще хуже - сильная армия и вечная нищета, либо участь СССР. Колонией Запада страна уже стала(когда США утопили АПЛ Курск, в руководстве страны дружно промолчали). Следующий шаг - дробление этой обширной части Евразии на несколько более мелких образований.
    Apollo
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