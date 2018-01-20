Военное кораблестроение РФ вырывается вперед

"Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейший судостроительный холдинг России, ведущий мировой производитель военно-морской техники.



ОСК - это более 40 проектных и производственных предприятий, расположенных от Балтийского моря до Тихого океана. Это 80% активов отечественного судостроения. ОСК - ключевой исполнитель государственного оборонного заказа. Доля корпорации в военном кораблестроении России достигает 95%.



Мощная научно-производственная база, внедрение инноваций для строительства высокотехнологичных кораблей обеспечивают ОСК конкурентные преимущества на мировом рынке боевых кораблей. Корпорация объединила в единый технологический процесс производственные и кадровые ресурсы нескольких предприятий, используя принцип распределенной верфи.





"Объединенная судостроительная корпорация" выполняет долгосрочную программу по строительству необходимых Военно-морскому флоту РФ многофункциональных надводных кораблей, судов обеспечения, а также современных атомных подводных лодок.









