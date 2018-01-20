Турция развернула у границы Сирии «способный бороться с С-400» комплекс

Турецкий комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Koral заметили в приграничных районах неподалеку от города Африн на севере сирийской провинции Алеппо.Снимок с комплексом опубликовали в Telegram-канале 338.Не исключено, что Koral решили задействовать в борьбе с сирийскими курдами из Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции объявлена вне закона.Разработчики турецкого Koral заявляли, что комплекс может нейтрализовать действие наземных зенитных ракетных комплексов, в том числе российских С-400, которые, как известно, развернуты на российской авиабазе в Сирии.В настоящее время второй дивизион российского комплекса ПВО С-400 в Сирии развернут на территории провинции Хама, в 13 километрах северо-западнее города Масьяф. Эти ЗРК прикрывают российскую авиагруппу, дислоцированную в республике.Ранее 19 января турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в Африне. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли подчеркнул, что решение о начале наземной операции против сирийских курдов изменено не будет.Официальный Дамаск заявил, что ПВО Сирии готова сбить любые турецкие самолеты, появившиеся в воздушном пространстве страны.