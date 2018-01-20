20:41 20 января

Турция развернула у границы Сирии «способный бороться с С-400» комплекс

Турецкий комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Koral заметили в приграничных районах неподалеку от города Африн на севере сирийской провинции Алеппо.

Снимок с комплексом опубликовали в Telegram-канале 338.

Турция развернула у границы Сирии «способный бороться с С-400» комплекс



Не исключено, что Koral решили задействовать в борьбе с сирийскими курдами из Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции объявлена вне закона.

Разработчики турецкого Koral заявляли, что комплекс может нейтрализовать действие наземных зенитных ракетных комплексов, в том числе российских С-400, которые, как известно, развернуты на российской авиабазе в Сирии.

В настоящее время второй дивизион российского комплекса ПВО С-400 в Сирии развернут на территории провинции Хама, в 13 километрах северо-западнее города Масьяф. Эти ЗРК прикрывают российскую авиагруппу, дислоцированную в республике.

Ранее 19 января турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в Африне. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли подчеркнул, что решение о начале наземной операции против сирийских курдов изменено не будет.

Официальный Дамаск заявил, что ПВО Сирии готова сбить любые турецкие самолеты, появившиеся в воздушном пространстве страны.

Использованы фотографии: https://telegram.org/
46

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 85

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 09:54
    Сирия напоминает мне коробку с сюрпризом... Открываешь коробку, а там другая коробка, затем другая коробка и снова другая коробка.... Когда же они уже закончатся?
    Logall
    1. oldseaman1957 Сегодня, 09:56
      Цитата: Logall
      Турция развернула у границы Сирии «способный бороться с С-400» комплекс

      И туркам зря С-400 даём! Не по сенькам шапка!
      oldseaman1957
      1. prosto_rgb Сегодня, 10:09
        Цитата: oldseaman1957
        И туркам зря С-400 даём! Не по сенькам шапка!

        не зря, не зря
        в самый ответственный момент будет работать как французская ПВО в Ираке 1991-го
        так что в самый раз
        prosto_rgb
        1. Владимир16 Сегодня, 11:13
          Официальный Дамаск заявил, что ПВО Сирии готова сбить любые турецкие самолеты, появившиеся в воздушном пространстве страны.

          Трындят по чем зря! Что ж вы, сирийцы, американские самолеты не сбиваете? Ежели заговорили о контроле воздушного пространства своей страны, тогда донесите информацию об этом всем агрессорам. И сбивайте нарушителей.
          А сейчас сирийцы выглядят откровенными балаболами.
          Владимир16
          1. Нормаль ок Сегодня, 12:09
            Цитата: Владимир16
            Трындят по чем зря! Что ж вы, сирийцы, американские самолеты не сбиваете?

            Так это же "партнёры", их нельзя сбивать(( А если серьёзно, то на ближнем востоке все всех ненавидят. Внутренние противоречия есть даже между ближайшими союзниками. Они и без штатов месили бы друг друга.
            Нормаль ок
            1. Alex777 Сегодня, 12:53
              Во-первых, без Штатов там много лет никто никого не месил. Если вы имеете ввиду попытки пнуть Израиль - то да, они были, но быстро закончились.
              Во-вторых, сирийцам надо как-то с курдами договариваться. Вот и обещают помощь против турок.
              Поживем - увидим как турки кого будут глушить и как будут кого бомбить. Слова - это слова, а дела - это другое.
              Alex777
              1. Scoun Сегодня, 13:34
                Цитата: Alex777
                Поживем - увидим как турки кого будут глушить и как будут кого бомбить. Слова - это слова, а дела - это другое.

                А ещё есть момент, если "корал" сможет "глушить" С-400- то пусть напрягают булки и совершенствуют изделия.
                Если наши РЭБ не могут противодействовать РЭБ турков, то пусть садятся за "парты" и начинают учить как делать лучшее в мире, в замен "неимеетаналогов".
                В общем тут как и минусы так и плюсы.
                Scoun
                1. Shurik70 Сегодня, 19:27
                  Вот как раз и испытаем С-400 в боевых условиях. Сможет ли "Корал" с ним бороться.
                  Главное - сбивать вражеские самолёты, что к нашей базе приблизятся. А то могут "случайно" бомбу уронить. Типа, промахнулись.
                  Shurik70
                  1. Inok10 Сегодня, 19:43
                    Цитата: Shurik70
                    Вот как раз и испытаем С-400 в боевых условиях. Сможет ли "Корал" с ним бороться.

                    ... не может - априори ... это комплекс подавления авиационных средств ... и вообще эту "пургу по Koral" уже мусолили в декабре 2015 года ... "вброс" старой туфты на новый лад ... источник:
                    https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201512050
                    847-x6ey.htm ... дата 05.12.2015 года ... может пора закончить ? ...
                    Inok10
          2. lis-ik Сегодня, 13:55
            Цитата: Владимир16
            А сейчас сирийцы выглядят откровенными балаболами.

            Так есть у кого учиться.
            lis-ik
          3. Vita VKO Сегодня, 16:58
            Разработчики турецкого Koral заявляли, что комплекс может нейтрализовать действие наземных зенитных ракетных комплексов, в том числе российских С-400
            Вполне понятны стремления агентов США и других государств поддерживающих террористов стравить Турцию, Иран, Израиль и Россию. Все таки в ИГ и Нусру вложены большие деньги.
            В этой связи непонятна политика редакции ВО. Зачем тиражировать то, что является бредом по определению. Во первых, Koral разрабатывался 10 лет назад и тогда ТТХ С-400 не знали даже российские военные. Во вторых, он не предназначен для подавления наземных систем ПВО. Теоретически он конечно захватывает диапазон, но он должен находится на дальности прямой видимости!!! Это 50 - 70 км в зависимости от высоты антенны - выше только в горы. Если учесть, что постановка помех на современных ЗРК обнаруживается автоматически и мгновенно, то после первой же попытки противодействия время жизни комплекса Koral и его боевого расчета будет измерятся скоростью полета ракеты. Причем сомневаюсь, что операторы ЗРК будут способны вмешаться и отменить пуск, т.к. алгоритм борьбы за живучесть срабатывает автоматически. Но самое главное, в современной войне невозможно победить не нарушив систему связи и управления противника, поэтому если турецкое командование хоть чуть чуть соображает, то понимает что при маневрах и во время ударов по YPG без подавления средств связи им не обойтись. А какая связь между средствами связи YPG и российским С-400 вообще не понятно?!
            Vita VKO
        2. Dr_Engie Сегодня, 12:08
          Франция один из мировых людеров в области вооружений.
          Дело в операторах.
          Или скажете, что советское пво хорошо отработало как в ираке, так и в сирии?
          Dr_Engie
      2. МИХАН Сегодня, 10:17
        Разработчики турецкого Koral заявляли, что комплекс может нейтрализовать действие наземных зенитных ракетных комплексов,

        Все верно они поступают , будут бомбить авиацией..Тоже самое и наши ВКС делали!
        Цитата: oldseaman1957
        И туркам зря С-400 даём! Не по сенькам шапка!

        А С-400 поставили туркам (члену НАТО) ,на случай военного конфликта с США(которые были непосредственными организаторами неудавшегося военного переворота в Турции)
        Все по плану идет и пусть нас не пугают либерастня турецкой и китайской угрозой ..Враг у нас один англосаксы , были, есть и будут..! Пора бы уже всем в мире понять это..
        МИХАН
        1. Владимир16 Сегодня, 11:17
          Цитата: МИХАН
          Пора бы уже всем в мире понять это..

          Да весь мир это знает. Матрасня пишет об этом в своей доктрине.
          Это у нас многие желают дружить с англосаксами. Но это наша проблема. Дружить с убийцами своих родных. Дружить с упырями. Сейчас модно называть их партнерами. А партнер нас называет врагом номер один.
          Сейчас "российской элите" хочется дружить с дьяволом. До усрачки хочется. Вот в чем проблема на Руси.
          Нет русской элиты, которая любит свою землю и желает сделать жизнь на этой земле богоугодной, но есть российская элита, желающая прислуживать англосаксам.
          Владимир16
          1. МИХАН Сегодня, 13:33
            Цитата: Владимир16
            Сейчас "российской элите" хочется дружить с дьяволом. До усрачки хочется. Вот в чем проблема на Руси.

            И кто они..?
            Цитата: Владимир16
            Нет русской элиты, которая любит свою землю и желает сделать жизнь на этой земле богоугодной, но есть российская элита, желающая прислуживать англосаксам.

            Фамилии адреса можно предоставить эилиты ? И ваши тоже..
            МИХАН
        2. Korax71 Сегодня, 16:27
          Смахивает на параною больше.к ак то двояко получается.когда был голод в Поволжье и амерская АРА везла еду и медикаменты на халяву -не враги,как индустриализация проходила при непосредственном участии США,германии,англии,так опять не враги,когда Ленд Лизу гнали ,второй фронт открывали,так опять не враги.у Росси как и у СССР враг был всегда один-империалистические замашки.отсюда и страдаем.
          Korax71
      3. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 10:27
        Не дали, а подарили
        МИМО ПРОХОДИЛ
        1. shvn Сегодня, 11:15
          И че? В чем разница? Или так ехиднее звучит?
          shvn
      4. ver_ Сегодня, 10:52
        ..этот комплекс нас *кусать * не будет- *прикормлен*..
        ver_
      5. Ныробский Сегодня, 11:37
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: Logall
        Турция развернула у границы Сирии «способный бороться с С-400» комплекс

        И туркам зря С-400 даём! Не по сенькам шапка!

        Это для того, что бы у них в "мирной беседе" с матрасами были весомые аргументы. Ведь понятно, что курдский вопрос разводит этих "союзников" по НАТО по разные стороны сирийских баррикад.
        Ныробский
      6. segamegament Сегодня, 17:42
        так он же кастрированный будет как и все экспортное вооружение...
        segamegament
    2. RASKAT Сегодня, 10:01
      Ну посмотрим чье Кунг-Фу сильней. angry
      RASKAT
    3. Геркулесыч Сегодня, 10:07
      Логалл -Александр, приветствую! hi Я так думаю, что мы только вторую коробку открыли, а их там не меньше дюжины! belay Так что "сюрпризов " , в том числе и очень плохих будет еще много!
      Геркулесыч
    4. Chertt Сегодня, 10:10
      Цитата: Logall
      Сирия напоминает мне коробку с сюрпризом.

      Пару дней назад Эрдоган готовился к военному конфликту с США , Прошло 48 часов. О матрасниках ни кто не вспоминает. и уже Асад , под прикрытием России. собирается вовсю воевать с Турками..МО РФ имеет план, как этот бред закончить?
      Chertt
      1. Вежливый Лось Сегодня, 11:37
        Цитата: Chertt
        МО РФ имеет план, как этот бред закончить?

        Да с десяток журнализдов посадить лет на 5-8, всего и делов-то...
        Вежливый Лось
        1. 97110 Сегодня, 12:44
          Цитата: Вежливый Лось
          Да с десяток журнализдов посадить лет на 5-8, всего и делов-то...

          Уж очень сурово. Призвать на сборы по подготовке военных корреспондентов месяца на 4, вывезти в лагерь (не, не гулаговский, обычный полковой). Личный состав разместить в УСБ-56(или аналог поновее, если есть), обер-офицеров в сборно-щелевые общежития, штаб-офицеров в вагончики. Пока снег лежит - надо спешить, иначе педагогического эффекта не будет.
          97110
          1. Вежливый Лось Сегодня, 13:14
            Цитата: 97110
            Уж очень сурово. Призвать на сборы по подготовке военных корреспондентов месяца на 4, вывезти в лагерь

            Ну, раз Вы за гуманизацию наказаний, то попробую и я не отставать. Согласен на отправку их на повторную срочную службу (хотя вряд ли они служили) в научные роты, основным направлением работы которых будет изучение процессов, протекающих в вечной мерзлоте и разработка инструкций по тому, как правильно определять розу ветров и держаться за ветви карликовых тундровых растений при отправлении естественных надобностей в климатических условиях Крайнего Севера.
            Вежливый Лось
            1. 97110 Сегодня, 17:54
              Цитата: Вежливый Лось
              в климатических условиях Крайнего Севера.

              Уверяю Вас, что жизнь в палатках чуть-чуть севернее Чернобыля в конце сентября сообщает читаемым "Аляскинским рассказам" Джека Лондона невероятную пронзительность и реальность. Текст сложно разбирать - от стука зубов он гуляет по полю зрения... И довезти л/с можно на электричке, это же не Колыма...
              97110
    5. vovanpain Сегодня, 10:31
      Цитата: Logall
      Сирия напоминает мне коробку с сюрпризом

      Саня Здрав Будь Братко! drinks hi Коробок много и до бесконечности они будут,а так же есть такая игрушка матрешка-открываешь ее,а там кукла-Путин,открываешь Путина,а там Асад,в Асаде-Эрдоган и так пока маленький самый бармалейчик не вылезет. laughing drinks
      vovanpain
      1. Logall Сегодня, 10:40
        Володя, Братко, Приветствую тебя!
        Цитата: vovanpain
        есть такая игрушка матрешка

        Мне, в этом плане, другая игрушка нравится и ей нужно делиться... Оставляешь себе только кольцо, а остальное отдаёшь "партнеру" и ...
        Logall
        1. vovanpain Сегодня, 10:47
          Цитата: Logall
          Оставляешь себе только кольцо, а остальное отдаёшь "партнеру" и ...

          Саня Согласен good Это самая лучшая игрушка для наших "друзей" и "партнеров". good drinks
          vovanpain
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:54
            Думается, что наши турецкие небратья берега опять попутали, втч и с Кораллом.....

            Российские производители систем радиоэлектронной борьбы усомнились в том, что турецкая система РЭБ «Корал», развернутая неподалеку от сирийской границы, способна полностью «ослепить» срочно переброшенные в Сирию российские С-400.
            «Это навряд ли возможно, просто потому, что она ориентирована на другое. Это наземная система РЭБ, а для того, чтобы эффективно работать против зенитных ракет, тем более такого класса как С-400, которые рассчитаны на работу в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, необходимы средства РЭБ воздушного базирования.
            Такие, как российские «Рычаг» или «Хибины», но таких систем у Турции нет. Они есть у США, но американцы их не экспортируют даже своим союзникам по НАТО», — заявили газете ВЗГЛЯД в крупнейшем производителе РЭБ в России — КРЭТ.
            Соломон Кейн
        2. Old Shoe Сегодня, 14:46
          Оставляешь себе только кольцо, а остальное отдаёшь "партнеру"

          И главное - это так толерантно и бескорыстно! Отдай ВСЁ ближнему!
          Old Shoe
    6. Dimontius Сегодня, 11:52
      Слушайте трындили из всех источников про превосходство с-400 и тут всего лишь турки,не американцы не европейцские технологии,а турки！！ подкатили тачанку и все? хана нашей системе?
      Dimontius
      1. Oleg7700 Сегодня, 13:06
        В основе 100% технология BAE Systems. Очень передовая разработка.
        Oleg7700
      2. Old Shoe Сегодня, 14:53
        хана нашей системе?

        Ну, это только их влажные мечты, которые с реальностью имеют очень мало общего. Мало ли чего они там нафантазировали себе? А вообще... Лишь бы ОНИ в это верили...
        Old Shoe
    7. Маз Сегодня, 11:59
      Партизаны всё толще, медведи лохматее, лес всё гуще.
      Маз
    8. Svarog51 Сегодня, 14:15
      Саня, приветствую hi
      Открываешь коробку, а там другая коробка, затем другая коробка и снова другая коробка

      Это русская народная игрушка - Матрёшка. Как думаешь - для чего создана? wink
      Svarog51
    9. Lycan Сегодня, 15:14
      Цитата: Logall
      Открываешь коробку, а там другая коробка, затем другая коробка и снова другая коробка

      ...а потом, когда психика привыкает к нескончаемому коробочному матрёшничеству, в последней коробке дозревает вполне реальная провокация с длительным периодом налаживания сотрудничества и обеззараживания прилегающей окружающей среды.
      Здесь вполне уместен системный подход:
      1) на "фабрике" таких "турецких матрёшек" долж. работать наш специалист и информатор;
      2) если такие "системы" существуют и они - "реальная заноза" для наших отношений, то структуру таких систем важно прощупать сверхбыстро и без траты времени на "открывание";
      3) важно отработать "рычаг" "перенаправления" или "аннулирования" поражающего фактора таких систем или вообще перехват управления.
      Lycan
  2. Muvka Сегодня, 09:55
    Помнится мне они уже разворачивали этот комплекс после Су-24. Но что-то все равно взлетать боялись со своих аэродромов... И про пищащие предупреждалки в их самолетах тоже много тогда писали.
    Muvka
  3. Геркулесыч Сегодня, 10:03
    Если они могут С400 нейтрализовать, так зачем они эти комплексы у нас покупают -или это хитроглупый план эрдогада, который сам в своем решении ничего не понимает, но упрямо его хочет реализовать? ?? recourse
    Геркулесыч
    1. Masya Masya Сегодня, 10:08
      Может проверить в деле хотят?
      Masya Masya
      1. Мих1974 Сегодня, 10:21
        А мне даже интересно - ну вот ставят они рядом две противоборствующие системы и смотрят "какая другую заборет. И шо? laughing Ладно если они заборят С-400, хоть порадуются, а если наборот - как они предъяву матрасом будут выставлять "что это за говно а не РЭБ вы нам всучили"? laughing
        Мих1974
        1. Вежливый Лось Сегодня, 10:43
          Цитата: Мих1974
          А мне даже интересно - ну вот ставят они рядом две противоборствующие системы и смотрят "какая другую заборет. И шо?

          Я, не ПВО-шник, но мне рисуется такая картина: "в операторской С-400 уставший оператор, раздраженный под конец смены вылезшим в эфир Koral-ом, переводит комплекс в режим работы по наземной цели с наведением на источник помех.... А потом на звонок сверху "че там у вас?" отвечает "та, так, ничего серьезного. Расход - одна."
          Вежливый Лось
    2. Маз Сегодня, 12:03
      Преимейте ввиду что это может быть дезинформация. цель - ввести в заблуждение и вызвать лишние движения вскрывая резервы, техническое оснащение и намерения противника
      Маз
  4. dojjdik Сегодня, 10:10
    вообщем то здесь лишний раз убеждаемся в том что Сирийцам приходится воевать не ток с израилем с юга но и турками с севера да и сауды недалеко; басня о каком то там " игил" не хляет уже-поэтому Путину товарищу Си и Аятолле с Мадурой нужно вплотную занятся Мексиканской границей
    dojjdik
  5. alta Сегодня, 10:14
    Разработчики турецкого Koral заявляли, что комплекс может нейтрализовать действие наземных зенитных ракетных комплексов, в том числе российских С-400[i][/i]
    Если так легко нейтрализовать С-400, зачем Турция приобретает этот комплекс? Или это покупка в кредит, который потом превратится в подарок.
    alta
    1. Muvka Сегодня, 10:21
      Половину суммы они налом отдают сразу.
      Muvka
    2. Мих1974 Сегодня, 10:22
      Я б на месте пердогана - засцал "кидать" Путина. За такое можно до "переизбрания" или "ухода на заслуженный отдых" не дожить lol
      Мих1974
      1. МойВрач Сегодня, 13:04
        Цитата: Мих1974
        Я б на месте пердогана - засцал "кидать" Путина.

        А ты уважаемый добейся места пердогана, и возможно посмотришь на ситуацию глазами президента Турции.
        МойВрач
    3. Tusv Сегодня, 10:42
      Цитата: alta
      Или это покупка в кредит, который потом превратится в подарок.

      В кредитных организациях Подарок - это списать пени. Тело долга и проценты ни когда. Налоги уплочены hi
      Tusv
    4. Маз Сегодня, 12:14
      Цитата: alta
      Разработчики турецкого Koral заявляли, что комплекс может нейтрализовать действие наземных зенитных ракетных комплексов, в том числе российских С-400[i][/i]
      Если так легко нейтрализовать С-400, зачем Турция приобретает этот комплекс? Или это покупка в кредит, который потом превратится в подарок.

      Повторюсь. Закуплены две батареи с400. Первая батарея для независимой защиты от авиации правительственного комплекса в столице. Против переворота. А вот второй агрегат будет контролировать базу НАТО инджерлик, ту самую базу ВВС с которой и взлетел тот самый еврогадёныш, что сбил нашу сушку. Таким образом Эрдоган поимеет независимость и контроль над действиями партнеров по НАТО . Угрожая сбить любую не подчиненную цель над Турцией. Тогда султан получает свободу действий. И подставить его очень сложно. А вот он сам вполне может раскрыть любые действия коалиции. И итерпретировать в СМИ оправдывая любое свое действие в регионе. Даже против США. Что и происходит. Так наша система ПВО работает на нас находясь в Турции. При этом нам ещё и деньги платят.
      Маз
  6. Tusv Сегодня, 10:21
    К С-400 прилагаются, специально обученные злые Русские: ПВОники, РТВешники, Летуны и немножка охраны, злых в !N факториале. Велкам в наше небо, тока впп немножка подрихтуем и глисаду Русстфицируем, а то как то не красиво всяких расфуфыренный пингвинов на кукурузное поле сажать в виде обломков hi
    Tusv
    1. инженер74 Сегодня, 14:20
      Проще надо быть! Заявить вероятным партнёрам, которые за океаном: "Если хоть одна ... нехороший человек вмешается в работу наших систем ПВО, то будут проблемы с селекцией целей, заранее извините за ВАШИ будущие потери."
      Тогда матрасы этот "Корал" туркам сами отправят по назначению, причем плашмя. hi
      ИМХО
      инженер74
  7. _Ugene_ Сегодня, 10:22
    Турция не заявляла что они подогнали к границе Koral для борьбы с нашими ПВО. А то, что разработчики Koral заявляли что он, якобы, способен нейтрализовать С-400, так это реклама своего продукта, каждый кулик свое болото хвалит. Они его испытали на С-400? А автор статьи смешал всё в кучу и подал эту информацию в совсем другом виде, что, впрочем, обычное дело для сми.
    _Ugene_
    1. zzdimk Сегодня, 10:28
      Полностью согласен. Рабочие профили с-400 в студию! А нет их - против чего работать?
      zzdimk
    2. Tusv Сегодня, 10:36
      Цитата: _Ugene_
      А то, что разработчики Koral заявляли что он, якобы, способен нейтрализовать С-400

      Отдельно взятый дивизион замочить легче легкого. Всего то 150 топоров. Если в баксах то фсе ПВОшникм миллионеры, тока янки не платят нефига
      Tusv
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:22
    Турки,перед боем,всегда грозно орали,что всем хана) Толи неприятеля испугать,толи себе храбрости прибавить..
    "Саечка,за испуг"..)))
    Сибирский цирюльник
  9. Strashila Сегодня, 10:23
    Будем надеяться что турецкая реклама своих комплексов РЭБ... превратиться в их антирекламу, нашим надо маленько не расслабляться... поспособствовать этому. Что поделать... Сирия сегодня превратилась в полигон для испытаний проверок вооружения и их применения... скоро с такими темпами и Украина подтянется... плохо что рядом с нашими границами.
    Strashila
    1. _Ugene_ Сегодня, 10:35
      Нам нельзя ссориться с Турцией, она теперь наш стратегический партнер, вторую нитку газопровода только начали строить. Не будет ничего ни с нашей стороны, ни с их, глупости всё это.
      _Ugene_
  10. лысова Сегодня, 10:31
    А что, на кнопке С-400 сидит ПВО Сирии ?
    лысова
  11. Громобой Сегодня, 10:37
    Задействована солидная группировка,а значит Koral там к месту.
    А как они могут нейтрализовать С-400 было продемонстрировано ещё во время новогодних обстрелов нашей базы протурецкими силами.Это было именно предупреждение.Вот с этим "козырем" и приезжали совсем недавно в Москву турки.Ещё одно подтверждение,что мы не будем мешать их авиации это заявление Дамаска о восстановлении боеспособности ПВО.Вот их силами и будут ограничивать турецкие ВВС,а мы ,хоть и не простые,но партнёры с Турцией и пришли в Сирию для борьбы с терроризмом.У Анкары тоже есть свои интересы в Сирии и приходится это учитывать.
    Громобой
    1. Muvka Сегодня, 11:13
      Мне кажется, что у вас слишком бурная фантазия)
      Muvka
    2. askort154 Сегодня, 12:23
      Громобой....А как они могут нейтрализовать С-400 было продемонстрировано ещё во время новогодних обстрелов нашей базы протурецкими силами.

      И по этому, Эрдоган срочно позвонил Путину , который находился не в Кремле, а в редакции "КП" ? К тому же, "деревянные БЛА" - причём здесь С-400? Включите логику hi
      askort154
      1. Громобой Сегодня, 13:46
        Цитата: askort154
        И по этому, Эрдоган срочно позвонил Путину , который находился не в Кремле, а в редакции "КП" ? К тому же, "деревянные БЛА" - причём здесь С-400? Включите логику
        Это был запланированный тел. разговор.https://www.rostov.kp.ru/daily/26781.7/3
        814546/
        Именно деревянные беспилотники,а атаки носили демонстрационный характер .До Турции 50 км, турецкая армия достанет даже не поднимая в небо свою многочисленную авиацию.Если думаете,что они "схавают" успешную работу наших зенитчиков по их авиации,то я так совсем не считаю.Они начнут планово обострять ,сначала активизируют наступление протурецких отрядов имея целью парализовать работу наших баз,наглухо запечатают проливы.Плохой сценарий как для нас ,так и для Турции.Именно поэтому воевать будет Асад.
        Громобой
        1. askort154 Сегодня, 14:11
          Громобой...Это был запланированный тел. разговор.https://www.rostov.kp.ru/daily/26781.7/3
          814546/[/quote]
          Ваша ссылка - "о".
          В реалии, Путин разговаривал с Эрдоганом в редакции КП.
          Представители СМИ ждали его в зале. Это освещалось на всех наших каналах. yes
          askort154
  12. sabakina Сегодня, 10:58
    Жаль, что нет ни одного комментария ПВОшника. request
    sabakina
    1. dvvv Сегодня, 11:55
      это сайт пенсионеров, так что если комментарии и будет, то 25 летней давности.
      dvvv
      1. sabakina Сегодня, 11:58
        Я сильно сомневаюсь, что за 25 лет в ПВО произошло что то кардинально новое.
        sabakina
        1. dvvv Сегодня, 12:01
          но таких комплексов глушения ПВО не было точно, если в принципе, а тем более количественно никак не оценить возможности турков против С-400. Это еще если не просто болтовня журналюг вся эта новость
          dvvv
        2. askort154 Сегодня, 12:49
          sabakina...Я сильно сомневаюсь, что за 25 лет в ПВО произошло что то кардинально новое.


          Да, так,.. мелочи. Как минимум - с аналога перешли на цифру. good
          askort154
          1. sabakina Сегодня, 12:53
            Мммм, Вы слушаете АВВА с СД диска, а не с магнитной ленты. От этого песня как то изменилась?
            sabakina
            1. askort154 Сегодня, 13:30
              sabakina...Мммм, Вы слушаете АВВА с СД диска, а не с магнитной ленты. От этого песня как то изменилась
              Но если на этом зиждиться ваш базис в микро-электронике,
              тогда - ой ! hi
              askort154
  13. Anyone Сегодня, 11:25
    Цитата: Chertt
    Цитата: Logall
    Сирия напоминает мне коробку с сюрпризом.

    Пару дней назад Эрдоган готовился к военному конфликту с США , Прошло 48 часов. О матрасниках ни кто не вспоминает. и уже Асад , под прикрытием России. собирается вовсю воевать с Турками..МО РФ имеет план, как этот бред закончить?

    Этот цирк не закончится. Реджи - великий подниматель с колен османов и Сирия бывшая часть оной, мы играем в сверхдержаву в Сирии, янки - сами уже не понимают, что делают в Сирии, но статус велит, Израиль ждет, когда Сирия развалится окончательно и можно будет Голаны (а то и еще чего рядом) официально, а не только фактически открыжить, Иран троллит в Сирии евреев Хезбаллой, ХАМАСом и КСИРом, вызывая кошерный баттхерт, Саудовская Аравия нашими и (и частично коалиционными) руками ликвидировала ИГ, который, на минуточку, в 2013 году объявляло КСА своим главным врагом, арабские цыгане (зачеркнуто) курды все еще надеются обрести государственность за сирийский счет и на сирийской же жилплощади, Катар ехидно подбрасывает дровишки в костерок этого конфликта, ЕС окучивает беженцев. Кого забыл? А! Сирийцев и Асада! Дык, этих никто и не спрашивает, что они хотят ))
    Anyone
  14. q75agent Сегодня, 11:48
    Источники, близкие к турецкой армии, сообщают, что итальянская армия оказывает поддержку туркам при проведении операции против курдов в Африне. В частности, итальянцы поставили батарею ЗРК ASTER SAMP/T в Kahramanmaraş, которая должна защитить протурецкие отряды ССА от возможных ударов сирийской авиации с воздуха.
    q75agent
  15. shans2 Сегодня, 11:52
    это против израиля)
    shans2
    1. dvvv Сегодня, 12:01
      ага) лишь бы не по его просьбе)
      dvvv
  16. Симон Сегодня, 12:25
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: Logall
    Турция развернула у границы Сирии «способный бороться с С-400» комплекс

    И туркам зря С-400 даём! Не по сенькам шапка!

    Вполне согласен! Но в этих С-400, я слышал, проданным туркам, есть такая маленькая "всячинка", которая не даст против наших самолетов и ракет лететь, и удалить ее нельзя, и техническим обслуживанием наши техники занимаются. request
    Симон
  17. Anchonsha Сегодня, 12:53
    Эрдогану нужно просто поладить с курдами не только внутри своей страны, но и с сирийскими и иракскими, чтоб вместе затем громить мериканов По другому у турков не получится. Ну никуда от курдов не деться, они есть и все тут.
    Anchonsha
    1. МИХАН Сегодня, 13:47
      Цитата: Anchonsha
      Эрдогану нужно просто поладить с курдами не только внутри своей страны, но и с сирийскими и иракскими, чтоб вместе затем громить мериканов По другому у турков не получится. Ну никуда от курдов не деться, они есть и все тут.

      Но сперва повоевать хорошо туркам с курдами и Россия им это предоставила возможность...Я тоже уверен ,что с курдами , без США мы все вместе договоримся взаимовыгодно! hi
      Вот так приходится , к мировой идти ..Вот Израиль, нам не даст этот план осуществить Увы!
      МИХАН
  18. ALEA IACTA EST Сегодня, 15:31
    Дело "успешно" движется к тринадцатой войне.
    ALEA IACTA EST
  19. Лексус Сегодня, 15:33
    Турция развернула у границы Сирии «способный бороться с С-400» комплекс

    Не боятся, что неуловимый "курдский спецназ" решит сделать "босячий подгон" своей диаспоре в Первопрестольной? bully
    Лексус
  20. san4es Сегодня, 16:26
    Комплекс KORAL включает одну систему радиотехнической разведки и обнаружения радиолокационного излучения Radar Elektronik Destek (KORAL ED) и четыре системы собственно постановки активных помех Radar Elektronik Taarruz (KORAL ET). Все они смонтированы на шасси автомобилей MAN с колесной формулой 8х8. На местности машины комплекса могут развертываться на расстоянии до 500 метров друг от друга, соединяясь волоконно-оптическими кабельными линиями. Система постановки помех KORAL ЕТ может ставить шумовые и импульсные помехи в широком диапазоне частот. Заявляется, что комплекс будто бы может создавать эффективные помехи работе РЛС наземных ЗРК средней и большой дальности (таким, как С-300 и С-400) на дистанции до 100-150 км.

    san4es
  21. andrej-shironov Сегодня, 17:39
    Вот и посмотрим, что лучше С-400 или Корал.
    andrej-shironov
  22. Конин Сегодня, 19:02
    Смысл вывод войск, дать Асаду возможность збивать американских самолетов.
    Асаду видимо еще это нужно приказать зделать, а то он сам не врубается.
    Конин
Картина дня