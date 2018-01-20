Военная обстановка в Сирии: Турки входят, русские выходят?
В Москве состоялась встреча военного командования Турции с представителями Минобороны. С турецкой стороны в переговорах по Сирии принимали участие глава Генштаба Вооруженных сил и директор Национальной разведки. Российскую сторону представляли министр обороны Сергей Шойгу, начгенштаба Валерий Герасимов и другие.
Каким был итог переговоров - не сообщается, однако из самой Сирии приходит противоречивая информация. Ряд ближневосточных СМИ сообщили о выводе российского контингента войск из сирийского города Африн в целью недопущения боевого столкновения с турецкой армией, которая готовит масштабную военную кампанию в этом районе.
Как стало известно позднее, турецкие военные перебросили на территорию Сирии свои современные комплексы РЭБ Koral, которые, согласно ряду экспертных оценок, способы противодействовать российским ЗРК С-400, развернутым в Арабской республике.
Каким был итог переговоров - не сообщается, однако из самой Сирии приходит противоречивая информация. Ряд ближневосточных СМИ сообщили о выводе российского контингента войск из сирийского города Африн в целью недопущения боевого столкновения с турецкой армией, которая готовит масштабную военную кампанию в этом районе.
Как стало известно позднее, турецкие военные перебросили на территорию Сирии свои современные комплексы РЭБ Koral, которые, согласно ряду экспертных оценок, способы противодействовать российским ЗРК С-400, развернутым в Арабской республике.
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