20:38 20 января

Военная обстановка в Сирии: Турки входят, русские выходят?

В Москве состоялась встреча военного командования Турции с представителями Минобороны. С турецкой стороны в переговорах по Сирии принимали участие глава Генштаба Вооруженных сил и директор Национальной разведки. Российскую сторону представляли министр обороны Сергей Шойгу, начгенштаба Валерий Герасимов и другие.

Каким был итог переговоров - не сообщается, однако из самой Сирии приходит противоречивая информация. Ряд ближневосточных СМИ сообщили о выводе российского контингента войск из сирийского города Африн в целью недопущения боевого столкновения с турецкой армией, которая готовит масштабную военную кампанию в этом районе.

Как стало известно позднее, турецкие военные перебросили на территорию Сирии свои современные комплексы РЭБ Koral, которые, согласно ряду экспертных оценок, способы противодействовать российским ЗРК С-400, развернутым в Арабской республике.




4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Egorovich Сегодня, 10:14
    Никуда из Африна российский военный контингент( их там 170 человек) не уходит. Это полная чушь. Об этом же заявил вчера и Лавров.
    Egorovich
    1. IGAR Сегодня, 18:53
      Российские военные передислоцированы из района сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований, сообщили в Минобороны РФ.

      http://www.interfax.ru/world/596322
      IGAR
Картина дня