20:44 20 января

Почему Россия не защищает рубль?

Руководство Банка России еще в конце 2013 года публично отказалось исполнять свои конституционные обязанности по обеспечению стабильности национальной валюты.

Девальвация рубля в интересах спекулянтов, которую мы наблюдаем последние годы, пускает на ветер международные резервы России. Экономическая политика, проводимая Кудриным в 2008-2009 годах, сократила их почти на четверть триллиона. А политика Набиуллиной - более чем на 130 млрд долларов.

Во избежание нового витка разбазаривания международных резервов, государство должно получить право ограничивать вывоз спекулятивного капитала из страны. Именно к этой мере прибегли во времена кризиса 1997-1999 годов самые либеральные и самые авторитарные экономики того времени - государств Чили и Малайзии. Только они тогда избежали разрушительной девальвации.




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Комментарии 9

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  1. Алексей 2016 Сегодня, 12:36
    На кол посадить всех этих министров и руководителей, экономистов. Может тогда, что и в лучшую сторону сдвинется. А так только всё хуже и хуже будет(
    Алексей 2016
  2. Мар.Тира Сегодня, 13:51
    Потому что в России два народа.Один простой,который живёт и развивается на рубли.и другой ,элита называется,который сосёт кровь с простого народа,обесценивает его рубль,и живёт зарубежными мечтами,о хорошей жизни,отдыхает там,покупает недвижимость,вкладывает туда "непосильно"заработанное.Так что им рубль не нужен,нужен доллар.
    Мар.Тира
  3. Vard Сегодня, 13:59
    Рубль был обрушен искусственно... когда просели цены на нефть... и ссылки на спекулянтов это неправда... При таком положении дел как стоила бочка нефти три с половиной тысячи рублей, так она и стоит... Но при этом разницу покрываем мы с вами... Цены в рублях то же поднялись почти в двое...
    Vard
  4. Лексус Сегодня, 14:07
    Почему Россия не защищает рубль?

    Потому что "верхушка" хранит свои "стырежения" в заграничных дворцах, яхтах, самолётах, цацках, доллерах и ёриках.
    Лексус
  5. serg999 Сегодня, 14:42
    Что за глупости? Обрушили нефть, рухнул и рубль. Нефть поднимается, а рублю вслед подняться не даёт ЦБ искусственно. Якобы чтоб не упали доходности Российских предприятий, ориентированных на экспорт и казны. А на деле по указке хозяев из ФРС...
    serg999
  6. Монархист Сегодня, 15:01
    Камрады, " политик сиречь наука извлечения выгоды"( так в Петровское времена трактовать это понятие) вообще дело сложное и тёмное ( Ленин прямо сказал:где вы видели честного политика), а финансовая политика в 2- 3 раза запутанные. Даже Глазьев, весь такой правильный,а тоже в СМИ талдычил девальвации это хорошо,а чем хорошо х.з? Например я по сей день не знаю какого х.Павлов затеял денежную реформу. Якобы много было фальшивых рублей. В ту пору я часто разговаривал с одной бабулькой киоскершей и она мне сказала примерно так: каждый раз ,когда в государстве много богачей появляется- проводят реформу 1948,1961 и вот эта. Я не знаю,где она желает, но после сталинской денежной реформы, где-то она видела пачки выброшенных денег,а она получала копеечную степндию и не знала,что людей могут быть такие деньги! А ведь действительно, помните: были коммерческие рестораны? Мне о них отец рассказывал: они специально ходили посмотреть как " совбуры жируют"
    Монархист
  7. kunstkammer Сегодня, 16:19
    Цитата: Мар.Тира
    Потому что в России два народа.Один простой,который живёт и развивается на рубли.и другой ,элита называется,который сосёт кровь с простого народа,обесценивает его рубль,и живёт зарубежными мечтами,о хорошей жизни,отдыхает там,покупает недвижимость,вкладывает туда "непосильно"заработанное.Так что им рубль не нужен,нужен доллар.

    Увы, это один и тот же народ. И мечта первых перейти скорее во вторые. Это как ненавидеть и презирать Медведева и при этом сладострастно любить и славословить Путина. И не понимают, убогие, что без второго не будет и первого.
    Или, скорее, как молоденькая содержанка старенького "папеньки": обожает купленные бриллианты и втихую ненавидит и ставит рога подарившему эти брюллики папеньке.
    Есть конечно и чистые профессиональные лицемеры. Которые, ещё вчера захлёбывающиеся от безразмерной любви к действующей власти... после смены её мгновенно запоют о великом счастии лицезреть нового Президента.
    kunstkammer
  8. Бригадир Сегодня, 18:13
    И после этого вы еще хотите голосовать за Путина? А какой смысл? Хотите чтобы в следующие года его президенства рубль совсем рухнул? Что он сделает в следующем президенстве, если ничего не сделал за предыдущие годы для укрепления рубля? Ему ведь ничего не мешало. Надеетесь на лучшее? Наивные...

    ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!! good
    Бригадир
  9. Фома Неверящий Сегодня, 18:21
    ЦБ у нас "государство в государстве", даже пенсионное обеспечение свое особое. Свиней от кормушки трудно отогнать. А вот может быть натравить на них Минфин? Мол, какого черта в нашей стране доходы от собственности больше, чем доходы от предпринимательской? и почему не увеличить нормально налоги на оффшорные кампании, хотя бы раза в два больше, чем в оффшорах. А с ЦБ можно только одно: спокойно забрать у него излишние функции по примеру США и оставить ему только то, что делает ФРС. Ведь дошли до маразма : ЦБ определяет стоимость ОСАГО. Рассказать, так весь мир смеяться будет!
    Фома Неверящий
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