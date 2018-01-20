Почему Россия не защищает рубль?

Руководство Банка России еще в конце 2013 года публично отказалось исполнять свои конституционные обязанности по обеспечению стабильности национальной валюты.



Девальвация рубля в интересах спекулянтов, которую мы наблюдаем последние годы, пускает на ветер международные резервы России. Экономическая политика, проводимая Кудриным в 2008-2009 годах, сократила их почти на четверть триллиона. А политика Набиуллиной - более чем на 130 млрд долларов.



Во избежание нового витка разбазаривания международных резервов, государство должно получить право ограничивать вывоз спекулятивного капитала из страны. Именно к этой мере прибегли во времена кризиса 1997-1999 годов самые либеральные и самые авторитарные экономики того времени - государств Чили и Малайзии. Только они тогда избежали разрушительной девальвации.











