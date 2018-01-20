Спикер парламента Молдовы: "Россия должна заплатить за оккупацию Приднестровья"

Страна геополитически разделена. Как проевропейская сторона, мы не хотим конфликта с Россией, а хотим отношений, основанных на взаимном уважении, - чтобы Россия относилась к нам как к равному, а не как к стране второго или третьего сорта. Если Додон рассматривает Россию как основного партнера, то мы видим такое партнёрство в ЕС и США.

Мы считаем, что около 2 тыс. российских солдат в Приднестровье являются оккупационными силами. Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья. Российские подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине. Мы пытаемся говорить о незаконном присутствии российских войск в Приднестровье на международном уровне, и мы надеемся, что этот вопрос достигнет ООН.

Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потери от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счёт будет измеряться в миллиардах долларов.