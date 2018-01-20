Спикер парламента Молдовы: "Россия должна заплатить за оккупацию Приднестровья"
Спикер молдавского парламенту Андриан Канду, по некоторым данным имеющий румынское гражданство, дал интервью латвийскому СМИ Latvijas Avize, в котором назвал Приднестровье территорией, «оккупированной Россией». Материал вышел под пафосным названием «Поле битвы: Молдова».
По словам Канду, в Молдавии был избран «пророссийский президент», что «влияет на евроинтеграционный курс» государства. При этом спикер парламента не без удовлетворения отметил, что полномочия президента в Молдове ограничены, так как страна является парламентской республикой. Канду подтвердил, что страна разделена геополитически. Из его интервью:
Из заявления Канду по Приднестровью:
Далее Канду, который продолжает «видеть» российскую армию на Донбассе, заявил о том, что Кишинёв собирается выставить Москве счёт за «оккупацию». Из заявления:
При этом спикер парламента ни слова не сказал о том, когда молдавские власти перейдут от ущербной риторики к делу по восстановлению молдавской экономики. Ведь ВВП Молдовы до сих пор серьёзно уступает по своим показателям ВВП Молдавской ССР образца 80-х годов. И самое простое для молдавских властей с румынскими паспортами искать виновных в этом не среди самих себя, а на территории России.
По словам Канду, в Молдавии был избран «пророссийский президент», что «влияет на евроинтеграционный курс» государства. При этом спикер парламента не без удовлетворения отметил, что полномочия президента в Молдове ограничены, так как страна является парламентской республикой. Канду подтвердил, что страна разделена геополитически. Из его интервью:
Страна геополитически разделена. Как проевропейская сторона, мы не хотим конфликта с Россией, а хотим отношений, основанных на взаимном уважении, - чтобы Россия относилась к нам как к равному, а не как к стране второго или третьего сорта. Если Додон рассматривает Россию как основного партнера, то мы видим такое партнёрство в ЕС и США.
Из заявления Канду по Приднестровью:
Мы считаем, что около 2 тыс. российских солдат в Приднестровье являются оккупационными силами. Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья. Российские подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине. Мы пытаемся говорить о незаконном присутствии российских войск в Приднестровье на международном уровне, и мы надеемся, что этот вопрос достигнет ООН.
Далее Канду, который продолжает «видеть» российскую армию на Донбассе, заявил о том, что Кишинёв собирается выставить Москве счёт за «оккупацию». Из заявления:
Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потери от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счёт будет измеряться в миллиардах долларов.
При этом спикер парламента ни слова не сказал о том, когда молдавские власти перейдут от ущербной риторики к делу по восстановлению молдавской экономики. Ведь ВВП Молдовы до сих пор серьёзно уступает по своим показателям ВВП Молдавской ССР образца 80-х годов. И самое простое для молдавских властей с румынскими паспортами искать виновных в этом не среди самих себя, а на территории России.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/AndrianCandu.MD
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти