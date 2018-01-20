20:37 20 января

Спикер парламента Молдовы: "Россия должна заплатить за оккупацию Приднестровья"

Спикер молдавского парламенту Андриан Канду, по некоторым данным имеющий румынское гражданство, дал интервью латвийскому СМИ Latvijas Avize, в котором назвал Приднестровье территорией, «оккупированной Россией». Материал вышел под пафосным названием «Поле битвы: Молдова».
По словам Канду, в Молдавии был избран «пророссийский президент», что «влияет на евроинтеграционный курс» государства. При этом спикер парламента не без удовлетворения отметил, что полномочия президента в Молдове ограничены, так как страна является парламентской республикой. Канду подтвердил, что страна разделена геополитически. Из его интервью:
Страна геополитически разделена. Как проевропейская сторона, мы не хотим конфликта с Россией, а хотим отношений, основанных на взаимном уважении, - чтобы Россия относилась к нам как к равному, а не как к стране второго или третьего сорта. Если Додон рассматривает Россию как основного партнера, то мы видим такое партнёрство в ЕС и США.


Спикер парламента Молдовы: "Россия должна заплатить за оккупацию Приднестровья"



Из заявления Канду по Приднестровью:
Мы считаем, что около 2 тыс. российских солдат в Приднестровье являются оккупационными силами. Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья. Российские подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине. Мы пытаемся говорить о незаконном присутствии российских войск в Приднестровье на международном уровне, и мы надеемся, что этот вопрос достигнет ООН.

Далее Канду, который продолжает «видеть» российскую армию на Донбассе, заявил о том, что Кишинёв собирается выставить Москве счёт за «оккупацию». Из заявления:
Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потери от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счёт будет измеряться в миллиардах долларов.


При этом спикер парламента ни слова не сказал о том, когда молдавские власти перейдут от ущербной риторики к делу по восстановлению молдавской экономики. Ведь ВВП Молдовы до сих пор серьёзно уступает по своим показателям ВВП Молдавской ССР образца 80-х годов. И самое простое для молдавских властей с румынскими паспортами искать виновных в этом не среди самих себя, а на территории России.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/AndrianCandu.MD
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. МИХАН Сегодня, 10:19
    Счет пожалуйста укажите куда перечислить контрибуцию...))))
    МИХАН
    1. Геркулесыч Сегодня, 10:24
      "На деревню дедушке "-такой адрес устроит, Виталий? ?? wassat Привет! !! hi
      Геркулесыч
      1. Тралл Сегодня, 10:33
        Приднестровье для Молдовы как кость в горле.
        Когда-то часто ездил в Кишинев летом. Покупаться там толком негде, поэтому ездили на дизеле в Одессу на Чёрное море - всего-то часов 5 дорога. Когда начался приднестровский конфликт, железнодорожный путь через Тирасполь был закрыт. Приходилось купаться в грязной водичке местных водохранилищ. Уже тогда молдоване не вовсю кричали, что Молдова - это Румыния. Этих упоротых нормальные люди называли румынами. Потом они начали вытеснять русских и отжимать недвижимость. Так моя бабушка оказалась в Беларуси.
        Тралл
        1. 210окв Сегодня, 11:22
          У меня родственники в Теленештах.К русским молдаване у себя относятся отвратительно.И соответственно у меня к ним..Пусть пыжатся как жабы...Они в рот румынам смотрят надеются что с ними заживут..И на будущие выборы надеется нечего.Это к Вам относится,Андрей-Нексус.
          Цитата: Тралл
          Приднестровье для Молдовы как кость в горле.
          Когда-то часто ездил в Кишинев летом. Покупаться там толком негде, поэтому ездили на дизеле в Одессу на Чёрное море - всего-то часов 5 дорога. Когда начался приднестровский конфликт, железнодорожный путь через Тирасполь был закрыт. Приходилось купаться в грязной водичке местных водохранилищ. Уже тогда молдоване не вовсю кричали, что Молдова - это Румыния. Этих упоротых нормальные люди называли румынами. Потом они начали вытеснять русских и отжимать недвижимость. Так моя бабушка оказалась в Беларуси.
          210окв
          1. Pirogov Сегодня, 11:29
            Цитата: 210окв
            У меня родственники в Теленештах.К русским молдаване у себя относятся отвратительно.И соответственно у меня к ним..Пусть пыжатся как жабы...Они в рот румынам смотрят надеются что с ними заживут..И на будущие выборы надеется нечего.Это к Вам относится,Андрей-Нексус.

            Согласен тут не дипломатия должна работать ,а ФСБ . Уж больно вольготно себя ведёт всякая сволочь . Несколько несчастных случаев ,думаю поумерили бы их пыл.
            Pirogov
            1. Dr_Engie Сегодня, 12:04
              О, новый вектор появился на ВО. Кроме людей, желающих развязать войну и оправдывающих тех, кто поехал поразвлечься и пострелять в людей, вы теперь ещё и диверсии предлагаете в других странах устраивать. Ну вообще молодцы прям.
              Dr_Engie
              1. Pirogov Сегодня, 12:27
                Цитата: Dr_Engie
                Dr_Engie

                К сожалению вы понимаете только когда вас бьют по голове . Это не я выдумал так исторически сложилось.
                Pirogov
                1. Идущий Сегодня, 12:40
                  “Россия нарушила международное право.


                  Чувствуется рука полосатых и здесь начинают свою игру.
                  Идущий
                2. Чёрный Сегодня, 14:49
                  Молдавия это та страна, кипишь в которой можно устроить российской полицией и ФМС проведя облавы на стройках. Сотни тысяч высланных молдаван любое правительство в Кишиневе порвут laughing
                  Чёрный
          2. Кубик123 Сегодня, 11:36
            Цитата: 210окв
            К русским молдаване у себя относятся отвратительно.И соответственно у меня к ним..

            Это естественно. Ни один человек не испытывает теплых чувств к тем, но кого он, по своему мнению, вынужден "батрачить". А вот то, что "батрачить" их заставляют не русские, а собственное правительство, до многих не доходит. Решать двухходовки сложнее, чем одноходовки. Тем более, когда есть те, кто постоянно рассказывает тебе сказки.
            Кубик123
        2. Doliva63 Сегодня, 18:05
          "ездили на дизеле в Одессу ..."
          Прям дохнуло тамошним колоритом! smile
          Doliva63
      2. трассер Сегодня, 11:17
        Виталий снова тут.. Теперь то " заживем"...
        А если серьезно, Виталий не хворайте больше. И глупости сдерживайте...
        трассер
        1. Hanokem Сегодня, 18:46
          А что за хворь у Виталика ?
          Hanokem
    2. vovanpain Сегодня, 10:38
      а не как к стране второго или третьего сорта.

      Если о вас всякие румыны ноги вытирают.то и весь мир будет и ЕС и США так к вам относиться и относится. laughing
      Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потери от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет.

      Кстати балбес,те кому ты давал интервью тоже 25 лет все рассчитывают получить компенсацию с России,поинтересовался бы хоть дурик,ну так для общего развития. laughing
      vovanpain
      1. oldseaman1957 Сегодня, 10:42
        Спикер парламента Молдовы: "Россия должна заплатить за оккупацию Приднестровья"
        Все в ужасе!!! Молдова - самая суровая страна, с боевой конституцией!
        oldseaman1957
      2. Rusland Сегодня, 10:43
        Как челобитную подаешь холоп.
        Rusland
      3. volodya Сегодня, 11:04
        Цитата: vovanpain
        Кстати балбес,те кому ты давал интервью тоже 25 лет все рассчитывают получить компенсацию с России,поинтересовался бы хоть дурик,ну так для общего развития.

        volodya
      4. Соломон Кейн Сегодня, 11:07
        Как же хочется напомнить румынам, к чему привел их Ануслизинг Вермахту в 41-м....


        Не учит история, не учит.....Анус сменился, а языки прежние...да и мозг в нано режим перешел....
        Соломон Кейн
        1. 210окв Сегодня, 11:32
          Люди пережившие оккупацию говорили что хуже не было венгров и румын..Даже гитлеровцы были человеческое,если это слово можно отнести к ним..
          Цитата: Соломон Кейн
          Как же хочется напомнить румынам, к чему привел их Ануслизинг Вермахту в 41-м....


          Не учит история, не учит.....Анус сменился, а языки прежние...да и мозг в нано режим перешел....
          210окв
          1. Лексус Сегодня, 15:19
            hi Тоже наслышан.
            Лексус
    3. Tusv Сегодня, 11:02
      Цитата: МИХРН
      Счет пожалуйста укажите куда перечислить контрибуцию...))))

      А репарации, кто будет платить?
      Если янки захотели 2% от каждого, то ейто, Нам нада затребовать 250%. Просто за то, что не нападем. Пунктик в Нашей Конституции о запрещении войны надо монетизировать
      Tusv
    4. Ныробский Сегодня, 12:09
      Цитата: МИХАН
      Счет пожалуйста укажите куда перечислить контрибуцию...))))

      Дык в Румынию. Куда же ещё? Молдоване как не имели ни фига, так ни фига и не поимеют. Впрочем и румынам не обломится.yes
      Ныробский
      1. МИХАН Сегодня, 14:02
        Цитата: Ныробский
        Цитата: МИХАН
        Счет пожалуйста укажите куда перечислить контрибуцию...))))

        Дык в Румынию. Куда же ещё? Молдоване как не имели ни фига, так ни фига и не поимеют. Впрочем и румынам не обломится.yes

        Я всегда вспоминаю А.Лебедя..генерала ..Крут был мужик(убили его в политике) ! В той сложной ситуации, умел коротко и четко говорить..И посылать либерастов!!!!

        Пошел в политику и нет генерала ...И все же его помним ! soldier
        МИХАН
    5. словак Сегодня, 12:45
      Этот румынский Какаду хочет, чтобы Россия относилась к ним, как к равному? Он юморист, или кретин? Пока румынско- молдавский парламент лижет пятки Бухаресту и США, надо остановить любые торговые отношения с Молдавией и объяснить это населению. Каждый из ВСЕХ высланных гастарбайтеров должен донести это до своих друзей и соседей. Хотят- пусть свергают правительство шестерок, не хотят, пусть варятся в собственном соку
      словак
    6. Metallurg_2 Сегодня, 13:08
      Если не ошибаюсь, выплате контрибуции должна предшествовать победа по итогам военных действий? Поправьте, если ошибаюсь.
      Metallurg_2
      1. Не либероид Русский Сегодня, 15:32
        для этих "недорумын" такие знания не достижимы...
        Не либероид Русский
    7. woron333444 Сегодня, 14:52
      МИХАН Сегодня, 14:19
      Счет пожалуйста укажите куда перечислить контрибуцию...))))

      Пожалуйста на мою пенсионную карту
      woron333444
  2. nikolaev Сегодня, 10:19
    им главное -"говорить" против России за это и платят - работа такая
    nikolaev
  3. Оверлок Сегодня, 10:21
    и эти за деньгами! Вот неугомонные! Лягушатники- понятно, эвропейцы. Дурной пример заразителен
    Оверлок
    1. Metallurg_2 Сегодня, 13:15
      Молдаване будут четвертыми по счету: сперва рассчитаемся с Окраиной (1 триллион зелени за Крым и Донбасс), Латвией (350 лярдов за "советскую оккупацию") и Эстонией (не помню, сколько и за что там насчитали). Как только рассчитаемся с кредиторами первых трех очередей - так сразу начнем собирать на выплаты Кишиневу.
      В очередь, сукины дети, в очередь!

      P.S.: за последнее предложение прошу не банить - это цитата из классики)))
      Metallurg_2
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:22
    Майдан головного мозга заразен. Лечится только ампутацией laughing как и неистребимое стремление к халяве...
    Горный стрелок
    1. Orionvit Сегодня, 14:08
      Есть женщины "с ограниченной социальной ответственностью", а есть страны "с ограниченной социальной ответственностью". Хуже того, есть даже страны вообще без "социальной ответственности". И именно к таким относится молдова и ей подобные, перечислять не буду, сами знаете, скажем большинство бывших республик. lol
      Orionvit
    2. Не либероид Русский Сегодня, 15:33
      ну пеньковая веревка надежнее
      Не либероид Русский
  5. APASUS Сегодня, 10:25
    Шавки стали разносить волю хозяина !
    APASUS
  6. Egorovich Сегодня, 10:27
    "Мечтателей", готовых получить деньги с России день ото дня все больше и больше. Скоро между собой грызться будут из-за очереди, кто первый. И-д-и-о-т-ы.
    Egorovich
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:27
    Еще один претендент на российские деньги. Одни шпрот объелись, другие доскакались, а этих с мамылыги развезло.
    rotmistr60
    1. donavi49 Сегодня, 10:37
      Ну он в отличии от шпрот - может заблокировать контингент. Все рейсы по снабжению и ротации идут исключительно через Кишинев и с официального согласия властей страны. Если Кишинев заблокирует - то других путей не будет (собственно их два Украина и Молдавия).
      donavi49
      1. aleks26 Сегодня, 10:57
        Цитата: donavi49
        Ну он в отличии от шпрот - может заблокировать контингент. Все рейсы по снабжению и ротации идут исключительно через Кишинев и с официального согласия властей страны

        Уже! Уже давно, везде где можно нагадили. Даже Рогозина завернули, не говоря о всяких делегациях/журналистах/ да и просто россиян.
        aleks26
      2. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:40
        donavi49
        Ну он в отличии от шпрот - может заблокировать контингент.

        Ну да и Молдова будет включена (не обязательно в полном составе) в состав ПНР, а РФ получит контроль на устьем Дуная (который проходит через всю Европу)...
        MOSKVITYANIN
  8. Геркулесыч Сегодня, 10:31
    Или от природы скудоумный, или в роль вжился, актеришка четвертой категории, куплен за ржавый пятак, а за роль еще два гривенника пообещали! fool Таких, тявкающих по одному шаблону, после поездки Трампа по Европе все больше становится! Все желают от России денег, зная, что кроме кукиша под нос, они ничего другого не получат! Просто купленные сша политики-про-ститу-тки полученные подачки отробатывают !!
    Геркулесыч
    1. Лексус Сегодня, 15:08
      Таких, тявкающих по одному шаблону, после поездки Трампа по Европе все больше становится!

      Зомби-апокалипсис? request
      Лексус
  9. Strashila Сегодня, 10:32
    "Ведь ВВП Молдовы до сих пор серьёзно уступает по своим показателям ВВП Молдавской ССР образца 80-х годов."... сам то понял, что сказал, ...признал что Молдове в составе СССР жилось гораздо лучше...за счет её союзного бюджета. И ориентирована вся промышленность её была на СССР... читай Россию... его за язык ни кто не тянул... сам сказал.
    Strashila
    1. Orionvit Сегодня, 14:02
      Цитата: Strashila
      Ведь ВВП Молдовы до сих пор серьёзно уступает по своим показателям ВВП Молдавской ССР

      Кстати. Такая же ситуация по всем бывшим республикам. И у них у всех, ещё хватает наглости ругать СССР, и мало того, ещё что то требовать.
      Orionvit
      1. Strashila Сегодня, 14:04
        По всей Восточной Европе... ощутили демократию.
        Strashila
  10. лысова Сегодня, 10:48
    После таких заявлений (абонента подобрали себе в ровню), окончательно становиться ясно - вы, не страна второго или третьего сорта, вы, как проевропейская сторона - некондиция.
    лысова
  11. Комментарий был удален.
  12. Masya Masya Сегодня, 10:59
    дурной пример заразителен,у поленьев научились? Россия никому ничего не должна!!!! усохните!
    Masya Masya
  13. ротмистр Сегодня, 11:03
    Есть причины и следствия. Так вот Ленинская политика государственного строение привела к этим событиям.И всех краснофлажковых прошу не писать про то, что Россия кормила кого то. Кормили ваши кумиры всех, за счет народов РФ.
    ротмистр
    1. Artem Shlykov Сегодня, 18:19
      Что сегодня опять же и повторяется.
      Artem Shlykov
  14. aleks26 Сегодня, 11:04
    "Мечтателей", готовых получить деньги с России день ото дня все больше и больше. Скоро между собой грызться будут из-за очереди, кто первый. И-д-и-о-т-ы.

    Да нет. ы соберут все эти претензии до "кучи" и на этом основание "отожмут" у России все их деньги вложенные в трежерсы. Часть раздадут как долги, часть положат себе в карман. Почему бы и нет? Все кроме России будут довольны. Мы же в очередной раз выскажем свое "фе" и утремся.
    aleks26
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:43
      Цитата: aleks26
      Мы же в очередной раз выскажем свое "фе" и утремся.

      Нет мы проведем взаимозачет, и простим все что должны, а должны мы больше...
      MOSKVITYANIN
    2. совушка Сегодня, 17:31
      Кто это"мы"? 26 регион?
      совушка
  15. С.В.Ю Сегодня, 11:05
    Как говорил незабвенный Ося Бендер _____ от мертвого осла им уши !
    С.В.Ю
  16. HAM Сегодня, 11:05


    В ОЧЕРЕДЬ!!!
    HAM
    1. nikolaj1703 Сегодня, 13:05
      Пётр заплатил за Прибалтику 2 млн. ефимков (серебряные монеты) общий вес которых составлял 56 тонн.
      nikolaj1703
  17. aleks26 Сегодня, 11:06
    О!!! Слово п@и$н"д*осы оказывается запрещено на ресурсе!
    aleks26
    1. трассер Сегодня, 11:13
      Много запрещенных слов , даже с очепятками.
      трассер
  18. 82т11 Сегодня, 11:09
    СССР уже давно нет, а рефлекс просить у русских деньги остался))
    82т11
    1. Orionvit Сегодня, 13:55
      Мало того, набираются наглости (за спиной хозяина) и даже требуют.
      Orionvit
  19. NKT Сегодня, 11:13


    хотим отношений, основанных на взаимном уважении, - чтобы Россия относилась к нам как к равному, а не как к стране второго или третьего сорта. Если Додон рассматривает Россию как основного партнера, то мы видим такое партнёрство в ЕС и США.


    Уважение просто так не появляется, его нужно заслужить. На счет второго или третьего сорта - все как в природе: львы разве позволят шакалам вместе кушать?
    NKT
  20. taiga2018 Сегодня, 11:16
    вот что соседство с украиной делает...заразился...
    taiga2018
  21. Furious Bambr Сегодня, 11:42
    Вот интересно...Кому мы НЕ должны? Где ещё покаяться? Осталось, чтоб ИГИЛ предъявило. Наверное, недолго осталось
    Furious Bambr
  22. Merin Сегодня, 11:48
    Может кто нибудь внятно обьяснить, почему одна страна не имеет право просить другую страну вывезти свои войска со своей территории?
    И пожалуйста без: это все пен досы
    Merin
    1. Minus Сегодня, 12:05
      Так вы сами ответили- это все пен досы))) Или они вывели свои войска из Сирии и других стран??? Да и если разобраться, то конфликт в Приднестровье начался ещё при СССР , так что можно сказать что правомерно отделились.... А то ведь можно и распад союза пересмотреть, или заявить чтобы вертали назад земли Российской Империи! А что, правопреемник же.А то как по долгам платить так Россия! Так и долги тогда на всех раскидать!)))
      Minus
    2. тезей Сегодня, 12:19
      Имеет право в случае договоренности между сторонами и именно со своей территории. Ситуация с Приднестровьем такая. Молдавия считает,что Приднестровье часть ее территории, а народ Приднестровья так не считает. Конфликт возник из за попытки националистических сил Молдавии навязать силой Приднестровью свои порядки и началось вооруженное противостояние. Ну не захотели люди в Приднестровье становиться румынами .Разве это не их право быть теми кем они хотят сами. В этой ситуации присутствующие на тот момент вооруженные силы РФ прекратили кровопролитие. Находящийся контингент миротворцев РФ имеет мандат ООН. Посему глупость называть их оккупантами. Властям Молдавии надо апеллировать не к международным организациям, а вести переговоры с Приднестровьем. Но что они могут предложить. Свою нищету,развал экономики,трескучие фразы о евросчастье. Поэтому вопрос о выводе войск РФ упирается в желание народа Приднестровья иметь этот контингент у себя как гаранта своей безопасности. Если Молдавия решит этот вопрос к взаимному удовлетворению,то и надобность в войсках РФ отпадет. Но Молдавия как видно по всему решать вопрос должным образом не собирается. Стало быть до разрешения ситуации просьбы о выводе войск не будут удовлетворенны. А просить и даже требовать можно сколько угодно.
      тезей
      1. Merin Сегодня, 19:11
        Я понимаю что вы не в курсе, поэтому уточню:
        -Россия признает целостность Молдовы.
        - никакого мандата ООН там и в помине нет.
        - согласно стамбульскому меморандумы Россия обязалась вывезти войска из Молдовы.
        Не путать российских миротворцев и Российские войска
        Merin
    3. Orionvit Сегодня, 13:52
      Цитата: Merin
      Может кто нибудь внятно обьяснить, почему одна страна не имеет право просить другую страну вывезти свои войска со своей территории?

      Объясняю внятно. Так называемая молдова, (как и украина и остальные прибалтики с всякими грузиями), это может и страны (общее понятие территории), но ни как не государства. А просто осколки великой империи, которые по убогости своей (и по научению кое кого), возомнили себя "великими". Что мы и наблюдаем воочию. Было бы в общем то смешно, но на самом деле трагично. Одна украина что вытворяет, уму не постижимо. Это даже не цирк, а натуральный дурдом. И вы хотите, что бы к ним кто то относился как к равным? Пусть для начала людьми станут, а уж потом требую к себе нормального отношения.
      Orionvit
      1. Merin Сегодня, 19:14
        Зачем обижаться на американцев на высокомерие если русские сами не уважают другие страны. Какой то осколок какой то бывшей империи которую они когда то развалили.
        Merin
        1. Orionvit Сегодня, 20:32
          Цитата: Merin
          Какой то осколок какой то бывшей империи которую они когда то развалили.

          Ага, сами себя и развалили, делать больше нечего было. А в штатах медали выдают, за "победу в холодной войне". А по вопросу
          если русские сами не уважают другие страны
          Давайте без демагогии, уважают за конкретные дела и взвешенную позицию в политике. И если тебе с неба упала страна, о которой ты мечтал и которой у тебя никогда не было, и ты даже не воевал за неё, так люби её и лелей. Так нет же, нужно всё, что осталось в наследство продать, всё про.с.р.а.ть, потом продаться самому, и теперь лить на Россию грязь по любому поводу. Какое может быть уважение, если подобное поведение у нормального человека вызывает лишь отвращение.
          Orionvit
  23. Merin Сегодня, 11:53
    Цитата: 210окв
    У меня родственники в Теленештах.К русским молдаване у себя относятся отвратительно.И соответственно у меня к ним..Пусть пыжатся как жабы...Они в рот румынам смотрят надеются что с ними заживут..И на будущие выборы надеется нечего.Это к Вам относится,Андрей-Нексус.
    Цитата: Тралл
    Приднестровье для Молдовы как кость в горле.
    Когда-то часто ездил в Кишинев летом. Покупаться там толком негде, поэтому ездили на дизеле в Одессу на Чёрное море - всего-то часов 5 дорога. Когда начался приднестровский конфликт, железнодорожный путь через Тирасполь был закрыт. Приходилось купаться в грязной водичке местных водохранилищ. Уже тогда молдоване не вовсю кричали, что Молдова - это Румыния. Этих упоротых нормальные люди называли румынами. Потом они начали вытеснять русских и отжимать недвижимость. Так моя бабушка оказалась в Беларуси.


    Может быть не всем молдаванам поноавились русские анекдоты про молдаван? Или то что русская армия на их земле находится?
    Merin
    1. Minus Сегодня, 12:09
      А может и не их это земля, а то:*Левобережная часть Приднестровья с 1918 года (по старому стилю — 1917) входила в состав Одесской Советской Республики, а после немецкой оккупации — в состав Украины, с которой в 1922 году вошла в СССР.*
      Глядишь и кокаина права заявит! wassat
      P.S. нормально у меня т9 слово у_ к_ р _а_и_н_а изменил)))
      Minus
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 16:22
      Цитата: Merin
      ...Может быть не всем молдаванам поноавились русские анекдоты про молдаван? Или то что русская армия на их земле находится?

      Перестаньте играть в детский сад. Это молдаване устроили резню в Бендерах. И местное население встало на защиту родного города (т.е. себя) от пришлых убийц-молдаван. В первые дни бойни сопротивление многочисленным убийцам, мародёрам кишинёвского подчинения оказывали лишь разрозненные отряды народного ополчения Бендер. Это уже потом подтянулись казаки и гвардейцы, а после - и 14-я армия. И русские военнослужащие находятся на земле Приднестровья на законных основаниях - на основании Соглашения «О принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы» от 21 июля 1992 г., подписанного главами Молдавии, России и ПМР. До сего дня официальный Кишинёв не заявил о своём выходе из этого Соглашения (Ведь может, но не делает этого! Почему?), поэтому незаконными являются все разглагольствования молдавских чиновников о выводе российских миротворцев, а попросту - словоблудием и ничего не значащей болтовнёй.
      Николай Фёдоров
      1. Merin Сегодня, 19:56
        Наверное вы не в курсе, но война началась когда группа неизвестных вооружённых людей напали на молдавскую полицию в Бендерах и убивали полицейских. Бендеры это город который находится на правом берегу Днестра и к приднестровью не имеет никакого отношения. Молдаване долго не думая, отправили подкрепление своим. Насчёт мародёр-убийц, поинтересуйтесь например такими лицами как костенко. Его даже свои маньяком обзывали. Свои его и убили.
        Насчёт Соглашения «О принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы» от 21 июля 1992 г., подписанного главами Молдавии, России и ПМР. Опять поправка, оно было подписано между Молдовой и Россией. Маленькая ложь как говорится или или просто необразованность. Далее, оно регламентирует действия миротворцев но не огрв которые миротворцами не являются и которые согласно обязательствам взятыми Российской Федерацией должны были быть выведены из Молдовы в 2002 году.
        Объясните пожалуйста смысл слова словоблудие и как оно относится к вам.
        Merin
    3. Orionvit Сегодня, 19:14
      Цитата: Merin
      Может быть не всем молдаванам поноавились русские анекдоты про молдаван?

      Вы сначала провентилируйте вопрос, что творится в молдавии, о политики молдавии (или как они сами себя величают, молдовы), какие кони они мочат, и поймете, что анекдоты про молдаван, абсолютно реально отражают действительность. только не надо тут разводить демагогию о том, что не все молдаване одинаковые. Может быть, но о людях судят по их стране.
      Или то что русская армия на их земле находится?
      Может пластинку смените уже, надоело. Российская армия будет находится там, где это нужно России. И по поводу "своей земли". Нет уже у молдаван своей земли, продали её вместе с самими модаванами.
      Orionvit
      1. Merin Сегодня, 19:58
        Ну насчёт политики, я бы промолчал. Уж в России она последний век, просто штормит.
        Merin
        1. Orionvit Сегодня, 20:33
          Цитата: Merin
          я бы промолчал

          Я тут сморю, к выборам подтянулось свежее либеральное русофобское мясцо. Зря стараетесь. Правильно, лучше молчите.
          Orionvit
  24. тезей Сегодня, 11:53
    Еще один больной на голову. Сколько же развелось мелких шавок на пост советском пространстве ничего из себя не представляющих уничтожающих свой народ и свою страну, но зато научившихся громко подтявкивать вслед за хозяином.
    тезей
  25. nov_tech.vrn Сегодня, 11:59
    Видимо все-таки Румынские хозяева выставляют счет своим шестеркам, от молдавского языка отказались, российский СМИ запрещают, ладно, а доход где? ну очень хочется, схарчить и всю Молдавию, а это удобно делать, если она станет провинцией "Великой Румынии". а на контрибуции они и не рассчитывают, так лают, для порядка. Кстати, Румыния, если что, самая бедная страна евросоюза, и ряд стран, румынских гастрарбайтеров к себе не пускают
    nov_tech.vrn
  26. Равик Сегодня, 12:03
    Угу!!! И ведро мамалыги...
    Равик
  27. Alex-a832 Сегодня, 12:03
    Если бы не Россия, эти румынские "человеколюбы" уже развязали бы гражданскую войну с Приднестровьем. Как бы они не облизывались на Приднестровье - дырка им от бублика! Радуется, что Додон генерал без армии - ну так посмотрим, что покажут выборы в парламент. Если молдаван привлекает "процветание" Украины, то пусть выбирают себе во власть граждан других государств, а пока продолжается политическая оккупация Молдовы Румынией.
    Alex-a832
    1. Orionvit Сегодня, 13:39
      Цитата: Alex-a832
      Если бы не Россия, эти румынские "человеколюбы" уже развязали бы гражданскую войну с Приднестровьем

      Здрасте. Война там уже была, и не хилая. Причём с прямым участием румынской армии. И закончилась, только когда генерал Лебедь (покойный), похоронил там румынскую дивизию, о чём принято молчать. С тех пор там стоят Российские миротворцы, и кроме как гавкать на Приднестровье, больше никто ни на что не способен.
      Orionvit
      1. Tochilka Сегодня, 17:23
        belay можно детали и подробности? или хотя бы номер той дивизии?
        Tochilka
        1. Orionvit Сегодня, 19:28
          Цитата: Tochilka
          belay можно детали и подробности? или хотя бы номер той дивизии?

          Не знаю я номеров румынских дивизий. Говорю со слов очевидца, жителя Приднестровья, о чём он рассказывал мне ещё в 1999г. Во время приднестровского конфликта, появились румынские части (это ни для кого не секрет), что они там творили, писать не буду, одно слово румыны. Генерал Лебедь, не долго думая, отдал приказ, и по лесу где стояли расположением румынские части, всю ночь массировано долбила артиллерия, и этот лесок заровняли. После этого, его просто огородили, и сделали запретной зоной. Не знаю почему об этом молчат румыны, может по договорённости, иначе всплывут факты военных преступлений румынской армии по отношению к Русским в Приднестровье. Честно не знаю, как говорится, за что купил, за то и продал. Скажу отдельно, человек который мне это рассказал, не фантазёр, выдумывать бы не стал.
          Orionvit
          1. Merin Сегодня, 20:00
            Это из категории: бабка на ухо нашептала. Если вы не видели то не стоит об этом говорить.
            Merin
  28. Northern warrior Сегодня, 12:21
    Пора заканчивать с человеколюбием к русофобам ! Если американские шавки заблокируют ПМР, то надо будет пробивать коридор. На жертвы и разрушения на территории противника в результате операции ВКС и ВДВ плевать !
    Northern warrior
  29. DeGreen Сегодня, 12:43
    А Ху Ху он не хо хо? Гугуцэ
    DeGreen
  30. DeGreen Сегодня, 12:46
    Почему этот народ,молдаы,не едят маринованные огурцы? Потому что,голова не лезет в банку
    DeGreen
  31. Дормидонт Сегодня, 13:12
    Держи карман шире - отхватишь пополной
    Дормидонт
  32. Nikolaevich I Сегодня, 13:24
    "Молдовцы" выставили Приднестровье на продажу ? А вы говорите,что еврей Лишь Раз заплакал-когда хохол родился ! crying
    Nikolaevich I
  33. Orionvit Сегодня, 13:34
    хотим отношений, основанных на взаимном уважении, - чтобы Россия относилась к нам как к равному, а не как к стране второго или третьего сорта.
    Так ведите себя по человечески, и ни каких проблем. А с таким гонором, Россия сама с молдавии контрибуцию собьёт, допрыгаются.
    Orionvit
  34. Machete Сегодня, 13:45
    Держите нас в курсе, граждане молдаване.
    ваше мнение очень важно для нас.
    Machete
  35. Geisenberg Сегодня, 13:45
    Если страна такая вся независимая и европейская так пусть проводит тогда независимую политику, без оглядки на кукловодов.
    Geisenberg
  36. dedBoroded Сегодня, 13:48
    А сколько у тебя дивизий, Канду?
    dedBoroded
  37. Лексус Сегодня, 15:04
    Спикер парламента Молдовы: "Россия должна заплатить за оккупацию Приднестровья"

    Народ, кто в курсе, сколько стоит я.боеголовка "Искандера"? Если "посылку" отправим "из Крыма с любовью" - "счёт закроем"?
    Лексус
  38. Злой 55 Сегодня, 15:16
    А что бы на это ответил Иосиф Виссарионович?
    Злой 55
    1. Orionvit Сегодня, 19:43
      Иосиф Виссарионович уже раз ответил, в июне 1940г., тогда и пикнуть ни кто не посмел.
      Orionvit
  39. Mavrikiy Сегодня, 15:37
    Спикер парламента Молдовы: "Россия должна заплатить за оккупацию Приднестровья"

    И тут грошей хочут. Тогда вам в США, там дадут..... на перевооружение для перехода на стандарты НАТО. А потом еще.... на военные расходы. Хотите?
    Mavrikiy
  40. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 15:59
    И сколько проблем от нескольких слов в Конституции СССР "вплоть до отделения"...
    Viktor.N.Aleksandrov.
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