Все, что вы хотели знать о подводных лодках

Подводная лодка - это класс кораблей, способных погружаться и находиться на определенной глубине длительное время. Этот класс кораблей является важной, а порой и стратегической основной вооруженных сил стран мира.



Первые подлодки (и вплоть до 1944 года) большую часть времени находились в надводном положении. Однако, развитие технологий позволило подолгу не всплывать на поверхность воды не только атомным субмаринам, но и дизель-электрическим.



Современные подводные лодки подразделяются по типу силовой установки, назначению и типу вооружений. Стратегические субмарины вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами и всегда имеют атомную силовую установку. Дизель-электрические подлодки, ввиду своих относительно скромных размеров, могут нести лишь компактное ракетное вооружение.











