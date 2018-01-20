20:42 20 января

20 января - День Крыма

Сегодня в Крыму отмечают 27 годовщину проведения референдума, состоявшегося на фоне перипетий в последние месяцы существования СССР. Референдум тот был проведён 20 января 1991 года, и, как заявляет глава Республики Крым Сергей Аксёнов, то голосование стало отправной точкой по возвращению полуострова в состав России. Сегодня праздник носит название День Крыма и отмечается по всей территории полуострова.

Севастополь:
20 января - День Крыма


Из обращения Сергея Аксёнова к крымчанам:


Дорогие крымчане!

Поздравляю вас с Днём Республики Крым!

Этот праздник напоминает нам о том большом и сложном пути, который мы прошли вместе. Вся история воссозданной 27 лет назад Крымской автономии – это история нашего возвращения домой, в Россию.

В начале девяностых годов Советский Союз переживал жесточайший общественно-политический и социально-экономический кризис. Основы многовековой дружбы народов разрушались. Вчерашние партийные функционеры и комсомольцы перекрасились и стали яростными националистами и сепаратистами.

Крым ответил разрушителям страны мирным и организованным сопротивлением. Его кульминацией стал первый в истории Советского Союза референдум, который состоялся 20 января 1991 года. Он прошёл не по указке сверху, а по инициативе граждан.

В ходе референдума почти полтора миллиона крымчан или более 93 процентов проголосовавших высказались за воссоздание Крымской автономии в составе обновлённого Союза. По сути, это было голосование за Россию. Именно стремление к единству с исторической Родиной являлось главной движущей силой референдума.

К сожалению, результаты свободного и демократического волеизъявления крымчан были проигнорированы не только Украиной, но и тогдашним руководством России. Однако даже ограниченный автономный статус нашей республики позволил Крыму на протяжении многих лет противостоять насильственной украинизации, сохранять межнациональный мир, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией.

Статус автономии помог подготовить почву для Крымской весны и обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией. Январский референдум 1991 года можно по праву назвать прологом к этому историческому событию, к возрождению нашей республики и нашей великой страны.

Воссоединение Крыма с Россией стало символом формирования многополярного мира, в основе которого лежит сила права, а не право сильного, свобода и справедливость для всех народов, а не только для избранных.

Первый шаг на этом пути был сделан 20 января 1991 года.

Дорогие земляки!

Благодарю вас за самоотверженный труд, за патриотизм и поддержку, за терпение и понимание!

С праздником!


Напомним, что в январе 1991 года крымчан попросили ответить на следующий вопрос:
Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?

При явке более чем в 81% подавляющее большинство проголосовавших ответили на вопрос «Да» (93,26%).

Примечательно, что и тогда находились активные противники признания результатов итогов референдума об автономии. В частности, отдельные представители организации, которая сейчас носит название «Меджлис» (запрещена в РФ) заявили, что плебисцит 1991 года якобы не учёл мнение крымских татар.

По сути, рвавшиеся к власти политики Украины в 1991 году крымчан обманули. Люди фактически голосовали за автономию в составе Союзного государства, а получили "контрафактную копию" в виде автономии в составе Украины, которая (автономия) к тому же сводилась на нет киевскими властями.

Использованы фотографии: http://glava.rk.gov.ru
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Комментарии 35

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  1. МИХАН Сегодня, 13:16
    КРЫМ НАШ , как греет русскую душу..!
    Присоединение Крыма -это возрождение русского мира и России! А все остальное приложится потом братцы !
    МИХАН
    1. Путник Сегодня, 13:31
      Цитата: МИХАН
      КРЫМ НАШ
      Все наше и Киев и Харьков и Полтава и Львов.
      Путник
      1. maxim947 Сегодня, 13:40
        С праздником. Но дата не удачная.. Никакого символизма в ней нет, крымчане проголосовали за одно, а вышло другое, и если не юлить то м Россия в 91 году предала крымчан... хорошо что все так разрулилось 2014 году. А по поводу знаменательных дат, то Крым богат ими как немногие другие регионы. Взять хоть бы 1783 год - Крымский полуостров был присоединён к Российской империи.
        maxim947
      2. vovanpain Сегодня, 13:46
        Цитата: Путник
        Все наше и Киев и Харьков и Полтава и Львов.

        Все когда нибудь вернется в родную гавань,а галицаи бы тоже лучше бы к себе ворачивались в Польшу,без них Украина была бы Украиной настоящей,а не холопской с амбициями как сейчас.
        Сегодня праздник носит название День Крыма и отмечается по всей территории полуострова.

        С Праздником Крым! good
        vovanpain
        1. gurzuf Сегодня, 14:05
          Для России просто жизнено необходимо вернуть Украину под свой контроль и ...чем скорей, тем лучше.
          gurzuf
          1. МИХАН Сегодня, 14:44
            Цитата: gurzuf
            Для России просто жизнено необходимо вернуть Украину под свой контроль и ...чем скорей, тем лучше.

            Лучше Вашингтон сперва.. ..хе хе
            МИХАН
          2. Оверлок Сегодня, 15:02
            не знаю, не знаю. как там- "меня терзают смутные сомнения". Следует помнить, что нынешняя Украина- это не Украина 1983 г. выпуска
            Оверлок
  2. изя топ Сегодня, 13:25
    -------------------------------------------------
    -------
    изя топ
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:42
      сейчас Владимир Владимирович проедет еще на ладе весте по Крымскому мосту перед выборами

      и я буду спокоен на 6 лет =]

      Душевный видеоряд и песня хорошая. Мы стали свидетелями грандиозного события и филигранной специальной операции
      с-т Petrov
      1. Смог Сегодня, 13:58
        С праздником, Крымчане!!!!!
        Смог
      2. Лелёк Сегодня, 15:18
        Цитата: с-т Petrov
        Владимир Владимирович проедет еще на "ладе-весте" по Крымскому мосту перед выборами

        hi
        А затем общими усилиями очистим бухты Севастополя от всякой дряни... .
        Лелёк
  3. ded100 Сегодня, 13:26
    Ну с праздником Крым!! drinks
    ded100
  4. Симон Сегодня, 13:26
    Самое главное Крым вернулся домой и самый главный наш форпост на Чёрном море - Севастополь! good soldier
    Симон
  5. Оверлок Сегодня, 13:33
    Было дело, голосовали! Тогда Кравчук просто просил проголосовать "против". Надеялись на Россию, но увы. Честно, не думал, что при моей жизни Крым вернется в Россию. А вон как получилось! И слава Богу!
    Оверлок
  6. Masya Masya Сегодня, 13:40

    Мои поздравления! love
    Masya Masya
  7. Лексус Сегодня, 13:40
    Мои поздравления, братья! hi love drinks
    Лексус
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:44
    Сейчас, в честь такого события, всем поставил по плюсу good , а потом еще раз попозже пройду по ветке, и снова всем плюсану! !!!++++А жителей Крыма могу и хочу поздравить с днем Крыма! !! drinks hi drinks
    Геркулесыч
    1. Оверлок Сегодня, 14:02
      ну, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Оверлок
    2. Лексус Сегодня, 14:11
      Так вот ты какой, ДЕДУШКА МОРОЗ! laughing hi
      Лови ответку! good soldier
      Лексус
  9. askort154 Сегодня, 13:50
    Есть старая русская поговорка - " Правда глаза колет".
    Возвращения Крыма домой, в Россию - колет глаза всем русофобам.
    А Россия на это смотрит с иронией. Дёргайтесьtongue, не дёргайтесь, а Крым -Дома! yes
    За ДЕНЬ КРЫМА ! good drinks !
    askort154
  10. Altona Сегодня, 13:58
    Цитата: maxim947
    С праздником. Но дата не удачная.. Никакого символизма в ней нет, крымчане проголосовали за одно, а вышло другое, и если не юлить то м Россия в 91 году предала крымчан...

    -------------------------------
    Не Россия, а пьяный Ельцин не стал обговаривать статусы Крыма и Севастополя. А так, Крым он всегда был,есть и будет русским. И когда Крым наконец вернулся, то у всего народа как будто второй день рождения образовался. Появились надежды, которые правда не совсем оправдались. А надежды наши, что мы воссоединимся в прежних границах и людей русских обижать не будут.
    Altona
  11. Александр War Сегодня, 14:01
    С Праздником Крым и Крымчан! drinks good
    Александр War
  12. Vard Сегодня, 14:02
    За чей счёт банкет... Санаторий Мисхор... Путёвка на двенадцать дней, включая лечебные процедуры... Проводить их отказались под предлогом что надо четырнадцать дней на полный цикл... Вопрос... зачем продают путёвки на двенадцать дней и зачем платим за лечение, которого не получаем... И узнаём об этом по прибытии...
    Vard
    1. Оверлок Сегодня, 14:20
      Мисхор- красивейшее место! то что местные бузят- обычное дело. Главное- говорить с ними с позиций закона, российского. А то многие до сих пор живут по законам Украины или своим, местным. Задаешь простой вопрос- "как ваши требования соответствуют тому или иному федеральному закону?" А если еще и статью привести - возникает ступор, блеяние и мычание. Забавно, однако! Приятного отдыха!
      Оверлок
  13. Оверлок Сегодня, 14:06
    Цитата: Altona
    А так, Крым он всегда был,есть и будет русским.

    я в 1977 году задал себе этот вопрос: "Почему Крым украинский?". Выросший на Станюковиче, Толстом, Панораме и Диораме Севастополя я был не согласен с этим. Только мое мнение тогда никого не интересовало, как и сейчас. Но все же....в 2014 его услышали.
    Не поверите- плакал и смотрел выступление Путина, все ждал заключительную часть. А потом радость и всем- всем телефонные звонки. Покойная теща плакала, все не верила. Такое не забывается.
    Оверлок
  14. Александр War Сегодня, 14:07
    КРЫМСКИЙ МОСТ. УЖЕ МОНТИРУЮТ МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОТБОЙНИКИ. КАПИТАН КРЫМ. 19.01.2018
    Александр War
    1. Оверлок Сегодня, 14:11
      скоро поедем! Паром -больно хлопотно и по времени затратно
      Оверлок
      1. МИХАН Сегодня, 14:47
        Цитата: Оверлок
        скоро поедем! Паром -больно хлопотно и по времени затратно

        Пойдет поток по мосту ..Уже скоро!
        МИХАН
        1. Оверлок Сегодня, 14:58
          максимальная скорость 90 км\ч, большегрузы- на паром. не терпится, а ж зубы сводит
          Оверлок
  15. урман Сегодня, 14:17
    Ура ,Ура, Ура и еще раз Ура!!!!!!!!!!! И пошли все на фиг!!!!!!!!!!!!!!
    урман
  16. ЦУС-ВВС Сегодня, 14:58
    требую чтобы меня тоже начали целовать в попу за то что моя республика Чувашия добровольно вошла в состав России в 1551 году. а то тут вернулось нам то что и так по сути было нашем а всё их в попу целуем!
    ЦУС-ВВС
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:10
      А вы случайно в туалет по большому не ходили wassat ?Я лично вам, как и всем поставил + , как и обещал! !! good drinks
      Геркулесыч
    2. Оверлок Сегодня, 15:13
      не ворчите. Чебоксары мне очень понравились
      Оверлок
  17. андрон-30 Сегодня, 15:25
    Крым прощай,, здравствуй Крым вот это про нас ю том что может быть другой сценарий это ни о чём
    андрон-30
  18. Бензорез Сегодня, 20:30
    Никак сей день не отмечается. Да и смысл? Не могу понять кому и что доказывают? Мне? Я всегда был-за. Татарам? Они всегда будут себе нв уме. Хохлам-на сегодня они враги... Вот такая вот диспозиция на сегодняшний день на острове.
    Бензорез
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