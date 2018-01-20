20 января - День Крыма

Дорогие крымчане!



Поздравляю вас с Днём Республики Крым!



Этот праздник напоминает нам о том большом и сложном пути, который мы прошли вместе. Вся история воссозданной 27 лет назад Крымской автономии – это история нашего возвращения домой, в Россию.



В начале девяностых годов Советский Союз переживал жесточайший общественно-политический и социально-экономический кризис. Основы многовековой дружбы народов разрушались. Вчерашние партийные функционеры и комсомольцы перекрасились и стали яростными националистами и сепаратистами.



Крым ответил разрушителям страны мирным и организованным сопротивлением. Его кульминацией стал первый в истории Советского Союза референдум, который состоялся 20 января 1991 года. Он прошёл не по указке сверху, а по инициативе граждан.



В ходе референдума почти полтора миллиона крымчан или более 93 процентов проголосовавших высказались за воссоздание Крымской автономии в составе обновлённого Союза. По сути, это было голосование за Россию. Именно стремление к единству с исторической Родиной являлось главной движущей силой референдума.



К сожалению, результаты свободного и демократического волеизъявления крымчан были проигнорированы не только Украиной, но и тогдашним руководством России. Однако даже ограниченный автономный статус нашей республики позволил Крыму на протяжении многих лет противостоять насильственной украинизации, сохранять межнациональный мир, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией.



Статус автономии помог подготовить почву для Крымской весны и обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией. Январский референдум 1991 года можно по праву назвать прологом к этому историческому событию, к возрождению нашей республики и нашей великой страны.



Воссоединение Крыма с Россией стало символом формирования многополярного мира, в основе которого лежит сила права, а не право сильного, свобода и справедливость для всех народов, а не только для избранных.



Первый шаг на этом пути был сделан 20 января 1991 года.



Дорогие земляки!



Благодарю вас за самоотверженный труд, за патриотизм и поддержку, за терпение и понимание!



С праздником!

Сегодня в Крыму отмечают 27 годовщину проведения референдума, состоявшегося на фоне перипетий в последние месяцы существования СССР. Референдум тот был проведён 20 января 1991 года, и, как заявляет глава Республики Крым Сергей Аксёнов, то голосование стало отправной точкой по возвращению полуострова в состав России. Сегодня праздник носит название День Крыма и отмечается по всей территории полуострова.Севастополь:Из обращения Сергея Аксёнова к крымчанам:Напомним, что в январе 1991 года крымчан попросили ответить на следующий вопрос:При явке более чем в 81% подавляющее большинство проголосовавших ответили на вопрос «Да» (93,26%).Примечательно, что и тогда находились активные противники признания результатов итогов референдума об автономии. В частности, отдельные представители организации, которая сейчас носит название «Меджлис» (запрещена в РФ) заявили, что плебисцит 1991 года якобы не учёл мнение крымских татар.По сути, рвавшиеся к власти политики Украины в 1991 году крымчан обманули. Люди фактически голосовали за автономию в составе Союзного государства, а получили "контрафактную копию" в виде автономии в составе Украины, которая (автономия) к тому же сводилась на нет киевскими властями.