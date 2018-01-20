Минобороны Швеции вернуло базу подлодок на Готланде
Швеция начала возвращать своему Минобороны объекты, ранее отчуждённые у него. Как сообщает портал navaltoday.com, Шведское государственное управление фортификаций Swedish Fortifications Agency (SFA) выкупило у частного лица демилитаризованную военную базу подводных лодок на острове Готланд.
В 2004 году в рамках программы сокращения военных расходов база подлодок в городке Ферьосунд была демилитаризована и продана частному лицу — тогда SFA выручило за объект 18 млн шведских крон.
Выкупить объект обратно оказалось непросто. Минобороны Швеции заявляет, что при попытке выкупить базу подлодок военные столкнулись с конкуренцией со стороны «российского олигарха», также желавшего приобрести бывший военный объект.
В SFA указывают, что переговоры о выкупе базы продолжались с февраля 2017 года и завершились подписанием соглашения стоимостью порядка 20 млн шведских крон. Формально финализировать соглашение предстоит правительству Швеции, а уже в конце апреля база должна вновь стать военным объектом.
На острове Готланд постоянно проживает 58 000 человек, кроме того, он является популярным местом отдыха и активно посещается туристами. В декабре прошлого года Минобороны Швеции объявило о возвращении сюда армейского подразделения, передает "Warspot"
В 2004 году в рамках программы сокращения военных расходов база подлодок в городке Ферьосунд была демилитаризована и продана частному лицу — тогда SFA выручило за объект 18 млн шведских крон.
Выкупить объект обратно оказалось непросто. Минобороны Швеции заявляет, что при попытке выкупить базу подлодок военные столкнулись с конкуренцией со стороны «российского олигарха», также желавшего приобрести бывший военный объект.
В SFA указывают, что переговоры о выкупе базы продолжались с февраля 2017 года и завершились подписанием соглашения стоимостью порядка 20 млн шведских крон. Формально финализировать соглашение предстоит правительству Швеции, а уже в конце апреля база должна вновь стать военным объектом.
На острове Готланд постоянно проживает 58 000 человек, кроме того, он является популярным местом отдыха и активно посещается туристами. В декабре прошлого года Минобороны Швеции объявило о возвращении сюда армейского подразделения, передает "Warspot"
Использованы фотографии: navaltoday.com
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