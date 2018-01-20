20:43 20 января

Минобороны Швеции вернуло базу подлодок на Готланде

Швеция начала возвращать своему Минобороны объекты, ранее отчуждённые у него. Как сообщает портал navaltoday.com, Шведское государственное управление фортификаций Swedish Fortifications Agency (SFA) выкупило у частного лица демилитаризованную военную базу подводных лодок на острове Готланд.

Минобороны Швеции вернуло базу подлодок на Готланде


В 2004 году в рамках программы сокращения военных расходов база подлодок в городке Ферьосунд была демилитаризована и продана частному лицу — тогда SFA выручило за объект 18 млн шведских крон.


Выкупить объект обратно оказалось непросто. Минобороны Швеции заявляет, что при попытке выкупить базу подлодок военные столкнулись с конкуренцией со стороны «российского олигарха», также желавшего приобрести бывший военный объект.

В SFA указывают, что переговоры о выкупе базы продолжались с февраля 2017 года и завершились подписанием соглашения стоимостью порядка 20 млн шведских крон. Формально финализировать соглашение предстоит правительству Швеции, а уже в конце апреля база должна вновь стать военным объектом.

На острове Готланд постоянно проживает 58 000 человек, кроме того, он является популярным местом отдыха и активно посещается туристами. В декабре прошлого года Минобороны Швеции объявило о возвращении сюда армейского подразделения, передает "Warspot"

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 49

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:10
    столкнулись с конкуренцией со стороны «российского олигарха», также желавшего приобрести бывший военный объект. Яхту надо где-то приспособить для защиты от суровых волн и холода.
    ВЕРЕСК
    1. Chertt Сегодня, 14:24
      столкнулись с конкуренцией со стороны «российского олигарха», также желавшего приобрести бывший военный объект.
      "Олигарх" за провал задания, был понижен в звании?
      Chertt
      1. МИХАН Сегодня, 14:31
        Швеция начала возвращать своему Минобороны объекты, ранее отчуждённые у него.

        Зря , ведь это была проверка ..! Сейчас на вас ракету наводят в бункерах МО РФ. А так бы жили смс обменивались..хе хе
        МИХАН
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:18
        , был понижен в звании? Работать надо,а не по рыбалкам шляться.
        ВЕРЕСК
    2. poquello Сегодня, 14:29
      Цитата: ВЕРЕСК
      столкнулись с конкуренцией со стороны «российского олигарха», также желавшего приобрести бывший военный объект. Яхту надо где-то приспособить для защиты от суровых волн и холода.

      продали за 18, купили за 20, олигарх им 2 наконкурировал что-ли, не мелковато?
      poquello
      1. Dr_Engie Сегодня, 16:19
        А как с тех пор цена Шведской кроны менялась?
        Dr_Engie
        1. poquello Сегодня, 17:07
          Цитата: Dr_Engie
          А как с тех пор цена Шведской кроны менялась?

          че раза в два выросла? я б понял про конкуренцию если бы купили за 40 или около
          poquello
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:20
        продали за 18, купили за 20, олигарх им 2 наконкурировал что-ли, не мелковато? Олигархам эти скажите.Я просто окуня ловлю.На удочку.
        ВЕРЕСК
        1. sabakina Сегодня, 16:59
          Да знаю я твою удочку, урановый крючок с плутониевым наконечником. laughing
          sabakina
      3. Вкд Двк Сегодня, 16:50
        Цитата: poquello
        Цитата: ВЕРЕСК
        столкнулись с конкуренцией со стороны «российского олигарха», также желавшего приобрести бывший военный объект. Яхту надо где-то приспособить для защиты от суровых волн и холода.

        продали за 18, купили за 20, олигарх им 2 наконкурировал что-ли, не мелковато?

        Так только за заявку участвовать, забрать половину от полученной маржи. Лимон. Так держать!
        Вкд Двк
    3. Alex777 Сегодня, 14:34
      Изобразили борьбу на ровном месте... hi
      Alex777
    4. Geisenberg Сегодня, 14:50
      Цитата: ВЕРЕСК
      столкнулись с конкуренцией со стороны «российского олигарха», также желавшего приобрести бывший военный объект. Яхту надо где-то приспособить для защиты от суровых волн и холода.


      Сейчас без Российского следа никуда. Даже базу не продашь без конкуренции с олигатором )))
      Geisenberg
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:22
        Базы надо строить.И -это происходит.
        ВЕРЕСК
    5. sabakina Сегодня, 16:57
      Димыч, прЮветствую сердечно! Это я виноват. Когда переводил деньги, вместо 100 нажал 99. Вот и не хватило. Как сам то?
      sabakina
  2. _Ugene_ Сегодня, 14:24
    истерия о агрессивной России дает свои плоды, Европу потихоньку вооружают
    _Ugene_
    1. poquello Сегодня, 14:32
      Цитата: _Ugene_
      истерия о агрессивной России дает свои плоды, Европу потихоньку вооружают

      истинное лицо "нейтральной" Швеции лезет потихоньку, с ВОВ никак не вылезет
      poquello
    2. Оверлок Сегодня, 14:36
      зять часто бывает в командировках по Европе. Говорит, что европейцы уверены в нападении России на них. Ни какие на них не работают
      Оверлок
      1. poquello Сегодня, 14:48
        Цитата: Оверлок
        зять часто бывает в командировках по Европе. Говорит, что европейцы уверены в нападении России на них. Ни какие на них не работают

        этт происки производителей туалетной бумаги
        poquello
        1. Оверлок Сегодня, 18:20
          не понял ответа, наверное слишком умно для обывателя
          Оверлок
          1. poquello Сегодня, 19:36
            уверенность европейцев в нападении России сформирована производителями туалетной бумаги, европейцы срутся от страха - производители зарабатывают
            poquello
      2. atesterev Сегодня, 14:51
        Кто сказал что если долго кричать: "халва - халва!", то во рту слаще не становится?
        atesterev
      3. NKT Сегодня, 15:33
        Самое интересное, что Европа боится нападения России, а сама несколько раз ходила на нас войной.
        США боится, что мы применим ядерное оружие, хотя сами являются единственной страной в мире, которая дважды применяла ЯО, причем по мирным городам.
        NKT
        1. poquello Сегодня, 17:04
          Цитата: NKT
          Самое интересное, что Европа боится нападения России, а сама несколько раз ходила на нас войной.
          США боится, что мы применим ядерное оружие, хотя сами являются единственной страной в мире, которая дважды применяла ЯО, причем по мирным городам.

          от страху, все от страху нападають, а сша боялись что японцы быстренько создадут ядрёну бонбу ну и японцев опередили
          poquello
      4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:27
        У меня другие данные.НАТО -эта непотребная собирается на нас напасть.Вся беда в том-что не собирается.Слишком мы в пьянстве рввём всех.Это их мысли.
        ВЕРЕСК
      5. sabakina Сегодня, 17:01
        Сергей, зять с ними выпивать не пробовал, поговорить по душам....
        sabakina
  3. Altona Сегодня, 14:27

    Мигрантов уже видимо интегрировали.
    Altona
    1. Geisenberg Сегодня, 14:51
      Цитата: Altona

      Мигрантов уже видимо интегрировали.


      Интегрировали пока идиотизм в голову и дылдо в ректум ) Остальное ждёт своей очереди.
      Geisenberg
    2. Вкд Двк Сегодня, 16:53
      Цитата: Altona

      Мигрантов уже видимо интегрировали.

      М Л Я ! Вот наград у бабы!!! Это в каких же баталиях она побеждала?
      Вкд Двк
      1. jjj Сегодня, 17:00
        Поручики, молчать...
        jjj
      2. sabakina Сегодня, 17:05
        Цитата: Вкд Двк
        М Л Я ! Вот наград у бабы!!! Это в каких же баталиях она побеждала?

        Битвы при Диване, у Кровати, на Заднемсидении. Живым не ушёл никто! wink
        sabakina
        1. Вкд Двк Сегодня, 20:33
          Цитата: sabakina
          Цитата: Вкд Двк
          М Л Я ! Вот наград у бабы!!! Это в каких же баталиях она побеждала?

          Битвы при Диване, у Кровати, на Заднемсидении. Живым не ушёл никто! wink

          ...и, что важно- без расхода боеприпасов. Давила врага руками. Там ещё одна награда- за экономию....
          Вкд Двк
  4. андрон-30 Сегодня, 14:32
    отчень плохо ,йя би сказаль сооовсем не хорошьё . вот так думают о нас наши "братья " меньшие да и вертело им в зад , что-бы крутило и им весело и нам не накладно
    андрон-30
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:43
    Навеяло "песни" о норвежской базе Олавсверн,о проблемах выкупа обратно ,у частных лиц))
    "Опять коварные русские!" laughing
    Сибирский цирюльник
  6. андрон-30 Сегодня, 14:51
    ну как ? нашим подлодкам проходить в близи с ну очень маленькой " страной;" и не напугать эту не то страну нето именно нето , Шведы вы страна ? или вы не что
    андрон-30
  7. Geisenberg Сегодня, 14:52
    Они везде ))) эти русские )
    Geisenberg
  8. afrikanez Сегодня, 14:57
    Бизнес по шведски, продать за 18 а купить обратно за 20. laughing
    afrikanez
  9. Геркулесыч Сегодня, 15:04
    Это видимо, начало военной истерии шведов -сейчас выкупят, а потом лихорадочно будут искать деньги на содержание. И продадут заново -тому же алигарху из России! wassat
    Геркулесыч
  10. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:06
    Имея аэродром и дивизион ПКРК можно держать с него под прицелом всю Восточную Балтику, а расположив на о-ве ОТРК можно наносить удары и по побережью Калининградской области, с размещением ВС Швеции на острове (в первую очередь части ВВС и ПКРК), Швеция блокирует российский анклав на Балтике....

    В 1990-х в военную организацию острова входили наземные, воздушные и морские войска – в общей сложности порядка 25 тыс. солдат, из которых четверть присутствовала на Готланде на постоянной основе. Военное присутствие на острове начало сокращаться в 2000 году, последний бронетанковый полк был расформирован в 2005-м. На данный момент там находятся 47 сотрудников вооружённых сил, которые следят за небольшим военным аэродромом и складом для хранения боеприпасов.
    Подробнее: http://severpost.ru/read/23756/bank_view_info.php
    ?bank_id=10
    MOSKVITYANIN
    1. NKT Сегодня, 15:38
      Якобы блокирует, но только в мирное время. Если что-то начнется, то поэтому острову также будут нанесены ракетные удары. Отсидеться в нейтральном положении и торговать стратегическими ресурсами с агрессором, как во ВМВ не получится.
      NKT
    2. sabakina Сегодня, 17:08
      Можно то можно, но кто ж ему даст?
      sabakina
  11. Kersy Сегодня, 15:58
    Вот интересно, когда они засыпают зубами к стенке, тоже верят в "российскую угрозу"?
    Kersy
    1. sabakina Сегодня, 17:10
      Цитата: Kersy
      Вот интересно, когда они засыпают зубами к стенке, тоже верят в "российскую угрозу"?

      Kersy , они не спят у стенки. Мы их даже в мультиках запугали до не могу.
      sabakina
      1. Вкд Двк Сегодня, 20:39
        Цитата: sabakina
        Цитата: Kersy
        Вот интересно, когда они засыпают зубами к стенке, тоже верят в "российскую угрозу"?

        Kersy , они не спят у стенки. Мы их даже в мультиках запугали до не могу.

        После Полтавы они ни разу ни с кем не воевали. Эта процессия им много что может напомнить.

        Вкд Двк
  12. лысова Сегодня, 16:04
    База выкуплена МО Швеции, не без помощи заокеанцев и им же будет вручена, генеральная доверенность на остров.
    лысова
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 16:07
      Цитата: лысова
      заокеанцев и им же будет вручена, генеральная доверенность на остров.

      Нейтральный статус это не допускает...
      MOSKVITYANIN
      1. лысова Сегодня, 16:20
        Швеция хоть и не член НАТО, но находится в состоянии " к кому податься". Видать уломали, а нейтральный статус, не стена, можно и обойти, тем более беспредельщикам, в лице штатов. ( а может это наш ход? winked )
        лысова
        1. MOSKVITYANIN Сегодня, 17:11
          Наши теперь обречены ОТРК "Искандер" и части 12-го ГУ МО РФ в Калининграде разместить...
          MOSKVITYANIN
          1. лысова Сегодня, 18:52
            Ну " Искандеры " там есть, которые могут нести ядерное оружие, а вот 12-ое , только Богу и им известно.
            лысова
  13. ланс Сегодня, 19:00
    расклад прост: чем больше на начало военных действий будет выявлено в европе, тем больше будет уничтожено в первые 20мин боевых действий.
    ланс
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