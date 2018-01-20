20:37 20 января

Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах во время первого похода

Спущенный на воду в декабре 2017 года новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock не смог добраться до порта приписки из-за льдов, сковавших порт в Монреале. Как отмечает портал Business Insider, судно оказалось блокировано, когда следовало из Баффало во Флориду через канадский город Монреаль.

Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах во время первого похода


Ситуацию осложнил и тот факт, что Канада не смогла предоставить для американского корабля достаточное количество буксиров. Как отметили в командовании ВМС США, единственный способ продолжить следование — дождаться потепления.


Температура в Монреале и окрестностях ниже обычного, она близка к историческому рекорду для декабрьских холодов
— отметила представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон.

Отметим, корабль USS Little Rock класса Freedom предназначен для действий в прибрежных водах для борьбы с тихоходными подводными лодками, быстроходными надводными кораблями и разминирования. Экипаж состоит из 50 человек. Корабли подобного класса используются прежде всего в мелких водах вокруг Тихоокеанского кольца.

Использованы фотографии: U.S. Navy/Martin Lockheed
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. Чёрный Сегодня, 14:35
    .
    Как отметили в командовании ВМС США, единственный способ продолжить следование — дождаться потепления.
    ...Лучше пусть сразу утонет, раздавленный льдами laughing
    Чёрный
    1. Черный_Ватник Сегодня, 14:37
      Пусть джавелинами изо льда выковыривают)
      Черный_Ватник
      1. Logall Сегодня, 14:50
        Цитата: Черный_Ватник
        Пусть джавелинами изо льда выковыривают)

        Сразу под лёд! Так дешевле...
        Как же такие новости радуют. Хорошее начало, для подобного корабля!
        Logall
        1. АнпеЛ Сегодня, 15:16
          может направим на них боевых медведей (белых).
          АнпеЛ
          1. cniza Сегодня, 16:57
            Замерз , как и их аллигаторы laughing , нос то успел на воздух высунуть.
            cniza
            1. 97110 Сегодня, 18:08
              Цитата: cniza
              Замерз , как и их аллигаторы

              К сожалению, так же и оттает. Новость мелковата, пора публиковать случаи потери швабр, упущенных американскими моряками за борт...
              97110
              1. Shurik70 Сегодня, 19:20
                Цитата: 97110
                Новость мелковата, пора публиковать случаи потери швабр, упущенных американскими моряками за борт...

                Да уж ... Не знают, что ещё про США сказать.
                Корабль попал в сложную ледовую обстановку - это НОРМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СИТУАЦИЯ. А вот то, что Канада не дала буксиры - это действительно интересно.
                Shurik70
                1. Inok10 Сегодня, 20:02
                  Цитата: Shurik70
                  Корабль попал в сложную ледовую обстановку - это НОРМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СИТУАЦИЯ.

                  ... нормальная, кто спорит ... вот только с метеоданными работают на флоте всегда, значит американцы знали куда шли ... и какая будет ледовая ...
                  Цитата: Shurik70
                  А вот то, что Канада не дала буксиры - это действительно интересно.

                  ... банально ...
                  - Американцы: - дайте нам три буксира !
                  - Канадцы: - Ок ! ... вот счет ... оплачивайте ...
                  - Американцы: - какой счет ?! ... Бесплатно !
                  - Канадцы: - Ок ! ... ждите пока оттаете ... laughing
                  Inok10
        2. Монос Сегодня, 15:19
          Моё почтение, Александр! hi
          Цитата: Logall
          Хорошее начало, для подобного корабля!

          Странно, что в порту Монреаля не оказалось ледокольных буксиров. Как так-то? what
          Монос
          1. LSA57 Сегодня, 16:57
            Цитата: Монос
            Странно, что в порту Монреаля не оказалось ледокольных буксиров.

            странно не это. странно другое
            Ситуацию осложнил и тот факт, что Канада не смогла предоставить для американского корабля достаточное количество буксиров.

            это сколько же ему буксиров надо? lol
            LSA57
            1. 97110 Сегодня, 18:11
              Цитата: LSA57
              это сколько же ему буксиров надо?

              Канадцы после 1918(Галифакс) боятся столкновений пароходов с боеприпасами?
              97110
              1. LSA57 Сегодня, 18:51
                Цитата: 97110
                Канадцы после 1918(Галифакс) боятся столкновений пароходов с боеприпасами?

                а буксиры при чём?
                LSA57
    2. Chertt Сегодня, 14:41
      Что то с "Литоральными" проектами у матрасников сплошная беда. Как будто сглазил кто
      Chertt
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:52
        Это оккупация порта
        с-т Petrov
        1. LSA57 Сегодня, 16:32
          Цитата: с-т Petrov
          Это оккупация порта

          это хакерская атака инициированная Путиным
          LSA57
    3. volodya Сегодня, 14:52
      Цитата: Чёрный
      .
      Как отметили в командовании ВМС США, единственный способ продолжить следование — дождаться потепления.
      ...Лучше пусть сразу утонет, раздавленный льдами laughing

      И эти собирается забрать у нас арктику? Они похоже даже не представляют, что это такое!
      volodya
      1. rapid turtle Сегодня, 15:53
        Цитата: volodya
        И эти собирается забрать у нас арктику?

        Так тренируются! В дрейф легли "бывалые полярники". Главное, что б солонины на борту хватило. laughing
        rapid turtle
      2. sabakina Сегодня, 17:18
        Володя. пока они там фигнёй занимаются, предлагаю им отправить на просмотр фильм "Семеро смелых" 1936 года.
        sabakina
        1. LSA57 Сегодня, 17:37
          Цитата: sabakina
          предлагаю им отправить на просмотр фильм "Семеро смелых" 1936 года.

          фильм чёрно белый. они его просто не увидят laughing
          Привет hi
          LSA57
          1. sabakina Сегодня, 17:49
            Серый, я в этом, в шоке! А как же они Чарли Чаплина смотрели?
            sabakina
            1. LSA57 Сегодня, 18:07
              Цитата: sabakina
              А как же они Чарли Чаплина смотрели?

              на диснеленде раскрасили lol
              LSA57
          2. Maksus Сегодня, 17:51
            Как то вы неполиткорректно выражаетесь, не черно-белый, а афроамериканско-белый.
            Maksus
            1. LSA57 Сегодня, 18:07
              Цитата: Maksus
              а афроамериканско-белый.

              это метис. а я про кин сказал lol
              LSA57
            2. sabakina Сегодня, 18:10
              Максим, истина в том, что в Америке нет американцев. Есть коренные жители-индейцы, и есть переселенцы-англо-саксы, воры, бандиты и женщины лёгкого поведения. "Боливар не выдержит двоих". Ессстественно, даже скотина, да простит меня род непарнокопытных, не может выдержать более одного бандита на своей спине.
              sabakina
              1. LSA57 Сегодня, 18:57
                Цитата: sabakina
                Ессстественно, даже скотина, да простит меня род непарнокопытных, не может выдержать более одного бандита на своей спине.

                ржунемагу laughing
                не в тему, но близко к посту
                На приёме у Российского императора (не знаю какого lol ) французский посол спросил
                - А правда, что вы едите гречку?
                - Да, едим.
                - А мы ей скотину кормим.
                Император (не знаю какой lol ) немного задумался и спросил
                -А правда, что вы лягушек едите?
                - Да, едим
                - Вот видите, а у нас их даже скотина не ест
                LSA57
    4. сибиралт Сегодня, 17:36
      Весна хоть как наступит, жать осталось не долго. lol
      сибиралт
  2. svp67 Сегодня, 14:35
    Спущенный на воду в декабре 2017 года новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock не смог добраться до порта приписки из-за льдов, сковавших порт в Монреале.
    Пусть еще спасибо скажет, что у "айсбергов" выходной был....
    svp67
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:49
      Пусть еще спасибо скажет, что у "айсбергов" выходной был....

      Там с айсбергами проблема , на реках их просто нет. А вот зажатым льдами и выброшенным на какую-нибудь банку.. шанс есть.
      Соломон Кейн
      1. svp67 Сегодня, 14:51
        Цитата: Соломон Кейн
        Там с айсбергами проблема , на реках их просто нет

        Исключительно для него, можно было бы и организовать "природный феномен"
        svp67
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:58
          А по ходу не только у нас " Из Питера в Китай, через Западную Европу".....
          У полосатых с прогнозированием ситуаций и расчетами внештатки тоже проблемы....
          Соломон Кейн
        2. LSA57 Сегодня, 16:36
          Цитата: svp67
          Исключительно для него, можно было бы и организовать "природный феномен"

          Старший лейтенант "Мороз" и организовал локальный "природный феномен"
          LSA57
          1. sabakina Сегодня, 17:22
            Серёга, hi . Это я виноват, отпустил Айсберга в увал, не посмотрев предварительно расписание этого парохода, вот лейтенанту и пришлось пыхтеть. laughing
            sabakina
            1. LSA57 Сегодня, 17:39
              Цитата: sabakina
              вот лейтенанту и пришлось пыхтеть.

              пустяки, для него это лёгкая разминка laughing
              LSA57
  3. anjey Сегодня, 14:37
    Как отметили в командовании ВМС США, единственный способ продолжить следование — дождаться потепления.
    а может плюнуть на глупую гордыню госдепа и запросить помощь у России,наш ледокольный флот поможет завсегда....
    anjey
    1. Чёрный Сегодня, 14:40
      Цитата: anjey
      а может плюнуть на глупую гордыню и запросить помощь у России,наш ледокольный флот поможет..

      ну они бы так и сделали...только застрял он в порту Монреаля, поэтому можно сказать легко отделаются....оттает скоро...
      Чёрный
    2. Владимир16 Сегодня, 14:40
      Цитата: anjey
      наш ледокольный флот поможет завсегда....

      Да нахрена нам это нужно?????????
      Владимир16
      1. Vard Сегодня, 14:45
        Ну потонет он... опять же мы виноваты будем... А оно нам надо...
        Vard
        1. Rostislav Сегодня, 15:37
          Конечно. Чем меньше кораблей у супостата будет, тем лучше.
          Rostislav
      2. anjey Сегодня, 15:31
        да просто надо разваливать образ врага,созданный сша из России,не все же в мире - адепты зомби западных СМИ, мониторов ПК и ТV, да и не безвозмездно же....
        anjey
    3. askort154 Сегодня, 15:23
      anjey а может плюнуть на глупую гордыню госдепа и запросить помощь у России,наш ледокольный флот поможет завсегда..

      Года 3 назад было в СМИ. По просьбе американцев, наш ледокол пробился к их застрявшему во льдах судну, и провёл его к Аляске.
      askort154
    4. LSA57 Сегодня, 16:29
      Цитата: anjey
      наш ледокольный флот поможет завсегда....

      а можно и кипятильников им подкинуть. пусть возле боров лёд растапливают
      laughing
      LSA57
    5. midivan Сегодня, 16:56
      Цитата: anjey
      а может плюнуть на глупую гордыню госдепа и запросить помощь у России,наш ледокольный флот поможет завсегда....

      Есть у нас для них прекрасный ледокольчик, самое оно yes
      midivan
      1. sabakina Сегодня, 17:30
        Иван, можно ещё этим, как его....термо...термо...а, ядрёным! wink
        sabakina
        1. LSA57 Сегодня, 17:41
          Цитата: sabakina
          как его....термо...термо...а, ядрёным!

          belay ядрёным термосом? belay неужт есть такие belay laughing
          LSA57
          1. sabakina Сегодня, 17:56
            Серёжа, есть такие. В Китае делают. Хотя, качество уже не то. В бытность моей, да и твоей молодости, китайский термос держал тепло-ядро до прибытия в пункт назначения.
            sabakina
            1. LSA57 Сегодня, 18:10
              Цитата: sabakina
              китайский термос держал тепло-ядро до прибытия в пункт назначения.

              у мну гдет такой завалялся. ток он не ядрёный sad сломанный laughing
              LSA57
              1. sabakina Сегодня, 18:26
                Цитата: LSA57
                у мну гдет такой завалялся. ток он не ядрёный sad сломанный laughing
                Сергей, ничто не вечно под Луной. Главное, вернуться обратно, а это не каждому дано. Но, думаю, для тех, кто жил/живёт в России-проход без пропуска...
                sabakina
                1. LSA57 Сегодня, 18:59
                  Цитата: sabakina
                  кто жил/живёт в России-проход без пропуска...

                  yes таможня даёт добро lol
                  LSA57
                  1. sabakina Сегодня, 19:06
                    Ох Серёга Серёга...Если бы только таможня...Там всё серьёзнее, чем мы думаем. Но, мы же русские? Нам ли быть в печали?...
                    sabakina
                    1. LSA57 Сегодня, 19:14
                      Цитата: sabakina
                      Но, мы же русские? Нам ли быть в печали?...

                      прорвёмся. нас второе тысячелетие хоронят, а мы живее всех живых good drinks
                      LSA57
        2. midivan Сегодня, 18:39
          Цитата: sabakina
          Иван, можно ещё этим, как его....термо...термо...а, ядрёным! wink

          Неее рыбок жаааалкооо crying ... хооотяяя, уха из Буффалы очень даже yes во всех смыслах good да под drinks
          midivan
          1. sabakina Сегодня, 19:10
            Да ну на фиг этот Буффало! У меня есть Покша, Волга...Правда, какая то сволочь завелась, забыл название....Брюха нет, одна голова и хвост...Не, лет через пять, пора их описать!
            sabakina
            1. апк Сегодня, 19:36
              "Правда, какая то сволочь завелась, забыл название....Брюха нет, одна голова и хвост..."
              Голован кажется называется. Если в пруд попадает, то скоро вытесняет всех. Жрёт малька и даже кажется икру.
              апк
              1. Голован Джек Сегодня, 19:38
                Цитата: апк
                Голован кажется называется. Если в пруд попадает, то скоро вытесняет всех

                Это комплимент, или повод для драки? laughing
                Голован Джек
              2. LSA57 Сегодня, 20:01
                Цитата: апк
                Голован кажется называется.

                у нас зовут ротан. из пруда вычищает всё
                LSA57
            2. midivan Сегодня, 19:37
              Цитата: sabakina
              Да ну на фиг этот Буффало! У меня есть Покша, Волга..

              Дык она Буффало из волги и есть, ну не совсем Буффала (не прижилась вроде) а гибрид Вкуснааая, карась не карась laughing
              Цитата: sabakina
              какая то сволочь завелась, забыл название....Брюха нет, одна голова и хвост...

              Налим? Эт еще ни че. а есть Змееголов, ну то не у нас, у соседей водится.
              midivan
  4. Zomanus Сегодня, 14:47
    Капец конечно новость. Можно подумать, что он в Арктике застрял во льдах.
    Хотя если корабль для тропиков. то нафига его в холодные воды погнали?
    Zomanus
    1. LSA57 Сегодня, 16:37
      Цитата: Zomanus
      то нафига его в холодные воды погнали?

      закаляться lol
      LSA57
      1. sabakina Сегодня, 17:32
        Цитата: LSA57
        Цитата: Zomanus
        то нафига его в холодные воды погнали?

        закаляться lol

        Сергей, как всегда в точку!
        sabakina
        1. LSA57 Сегодня, 17:43
          Цитата: sabakina
          Сергей, как всегда в точку!

          а мож и намёк. пора мол ребята в прорубь нырнуть и веру сменить. а потом вместе с корабликом сами поняли куда laughing
          LSA57
          1. sabakina Сегодня, 17:58
            Сергей, насчёт потом.....Баранов в дом, холодильник в стойло? laughing
            sabakina
            1. LSA57 Сегодня, 18:13
              Цитата: sabakina
              Баранов в дом, холодильник в стойло?

              у нас страна большая. всем баранам места хватит laughing
              LSA57
    2. Игорь В Сегодня, 20:27
      Цитата: Zomanus
      Капец конечно новость. Можно подумать, что он в Арктике застрял во льдах.
      Хотя если корабль для тропиков. то нафига его в холодные воды погнали?

      Они его там построили, откуда ж они знали, что Гольфстрим остынет. what
      Игорь В
  5. МИХАН Сегодня, 14:55
    Мороз в России помог победить Наполеона и Гитлера ..! Теперь самостоятельно напал на США... wassat
    МИХАН
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:06
    Путин! !! wassat Зачем такая жестокость wassat ????Отключите мороз, а то вес льда превысит вес корабля, и он затонет у пирса wassat !!!
    Геркулесыч
    1. sabakina Сегодня, 17:35
      Цитата: Геркулесыч
      Путин! !! wassat Зачем такая жестокость wassat ????Отключите мороз, а то вес льда превысит вес корабля, и он затонет у пирса wassat !!!

      Витальевич, а причём тут Путин? Нет, я понимаю, что он божественный, НО, над ним тоже есть начальник! smile
      sabakina
      1. LSA57 Сегодня, 19:01
        Цитата: sabakina
        над ним тоже есть начальник!

        belay хакер? belay
        LSA57
        1. sabakina Сегодня, 19:12
          Угу. Планеты нет, а Россия есть. Нам не понять...
          sabakina
          1. LSA57 Сегодня, 19:55
            Цитата: sabakina
            . Нам не понять...

            а если подумать как следует? smile
            LSA57
  7. Mavrikiy Сегодня, 15:07
    Спущенный на воду в декабре 2017 года новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock

    температура в Монреале и окрестностях ниже обычного, она близка к историческому рекорду для декабрьских холодов

    Ребята, на дворе январь 2018г. заканчивается. Медведи, хватит спать и лапу сасать.
    Mavrikiy
    1. sabakina Сегодня, 17:38
      Mavrikiy , примите телефонограмму; "Пока не дососу зпт фиг вам выйду тчк Медведь тчк"
      sabakina
      1. LSA57 Сегодня, 19:03
        Цитата: sabakina
        примите телефонограмму; "Пока не дососу зпт фиг вам выйду тчк Медведь тчк"

        ответная "Хорошо тчк. Позову песца зпт думаю справится тчк"
        LSA57
  8. урман Сегодня, 15:16
    А просто русских моряков из под плава, что бы не позвать laughing
    Они наверняка где то рядом,помогли бы! laughing
    урман
  9. Rostislav Сегодня, 15:34
    У Канады не нашлось ни одного ледокола в порту, который замерзает зимой?
    Rostislav
    1. sabakina Сегодня, 17:42
      Простите, Вы Ниагарский водопад замёршим видели? Говорят, красивое зрелище..
      sabakina
      1. LSA57 Сегодня, 19:08
        Цитата: sabakina
        Простите, Вы Ниагарский водопад замёршим видели? Говорят, красивое зрелище..

        очень. любуйся



        ещё больше здесь
        https://go.mail.ru/search_images?fr=mailru&sb
        mt=1516464269945&fm=1&q=замерзший+ниагарс
        кий+водопад&us=9&usln=1&usstr=замёрзш
        ий&usqid=98d9d98c4d6a4f16&hasnavig=0&
        sbmt=1516464269945#urlhash=9064454660943386668
        LSA57
  10. Галеон Сегодня, 15:37
    Должны были дать в сопровождение ледокольный буксир, головотяпы. Мое сочувствие морякам: неудача в начале еще ничего не значит. Хуже, что построен он не для Арктики и система отопления там может быть недостаточной. Померзнут морячки, пока помощи будут ждать. Зато потом будет что вспомнить.
    Галеон
  11. серж сибиряк Сегодня, 15:45
    Подумаешь,кораблик вольду застрял.Строить надобно по качественнее,за такое то бабло!
    серж сибиряк
  12. san4es Сегодня, 16:03
    USS Little Rock класса Freedom предназначен для действий в прибрежных водах

    san4es
    1. sabakina Сегодня, 17:45
      Санчо. прЮвет! Как ты умудряешься быстро находить нужное видео? Хотя вопрос для...Второе. Что за трёхцветная тряпка по борту? Хрянция?
      sabakina
      1. san4es Сегодня, 17:58
        Здорова Слав!..Тряпка - это праздничный аксессуар, нац.цвета на торжествах.. у кого-то шарики надувные..Видео не новое, с ввода в строй Littoral Combat Ship (LCS 9)
        san4es
  13. лысова Сегодня, 16:12
    Дай бог- льдами раздавит " Челюскинцы ", мать их.
    лысова
    1. Комментарий был удален.
  14. leonid-zherebtcov Сегодня, 16:14
    Шлюпка...:)
    leonid-zherebtcov
  15. Тамагон Сегодня, 16:23
    Белые медведи ночью стаскивающие лед в Монреале представлены к государственной награде wink
    Тамагон
  16. spech Сегодня, 16:32
    Адмирал "Мороз" достоин ордена !
    spech
  17. Дормидонт Сегодня, 16:39
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  18. ВЕРЕСК Сегодня, 16:46
    Нет ледоколов и ледокольных буксиров.В чём проблемы-?Сами себя загнали в угол утопления.Не спорте с нами.Тонуть во льдах будет вам приятнее.Если Мы спасём-вам удача тогда.Не суйтесь в тему,в которой вы профаны.
    ВЕРЕСК
  19. Комментарий был удален.
  20. Хаджи Мурат Сегодня, 17:15
    позлорадствовать...? зачем...сами все видим....
    Хаджи Мурат
    1. sabakina Сегодня, 18:33
      Цитата: Хаджи Мурат
      позлорадствовать...? зачем...сами все видим....

      Коротко. И не понятно. Хаджи Насреддина из Вас точно не получится.
      sabakina
      1. sabakina Сегодня, 18:58
        Админы, что за ересь? Я хотел это вставить!
        sabakina
  21. Govorun Сегодня, 19:38
    Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах во время первого похода...
    Скажу одним словом...УПС!
    Govorun
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