Новейший боевой корабль ВМС США застрял во льдах во время первого похода...

Температура в Монреале и окрестностях ниже обычного, она близка к историческому рекорду для декабрьских холодов

Спущенный на воду в декабре 2017 года новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock не смог добраться до порта приписки из-за льдов, сковавших порт в Монреале. Как отмечает портал Business Insider, судно оказалось блокировано, когда следовало из Баффало во Флориду через канадский город Монреаль.Ситуацию осложнил и тот факт, что Канада не смогла предоставить для американского корабля достаточное количество буксиров. Как отметили в командовании ВМС США, единственный способ продолжить следование — дождаться потепления.— отметила представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон.Отметим, корабль USS Little Rock класса Freedom предназначен для действий в прибрежных водах для борьбы с тихоходными подводными лодками, быстроходными надводными кораблями и разминирования. Экипаж состоит из 50 человек. Корабли подобного класса используются прежде всего в мелких водах вокруг Тихоокеанского кольца.