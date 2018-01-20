20:44 20 января

Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ночь на 20 января в греческих Афинах была предпринята попытка атаки на украинскую дипломатическую миссию. По его словам, она была сделана, скорее всего, «радикалами под влиянием России».

Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах


Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах
— написал Климкин в Twitter.


Как уточняют местные СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у представительства Украины в столице Греции.

Напомним, что ранее в Афинах неизвестные бросили гранату в здание посольства Франции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. PSih2097 Сегодня, 15:29
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил

    убился бы ты "ап стенку"...
    PSih2097
    1. volodya Сегодня, 15:33
      Цитата: PSih2097
      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил

      Он сам то понял,что сказал?
      volodya
      1. BABAY22 Сегодня, 16:00
        Скоро руководство 404 начнет пожинать свои плоды.
        Придет к доктору климкин, - " У меня запор! Помогите!"
        А доктор ему:
        - Ну, батенька, это Путин виноват, к нему идите...
        BABAY22
        1. фигвам Сегодня, 16:32
          Может у климкина климакс?
          фигвам
      2. vovanpain Сегодня, 16:26
        Цитата: volodya
        Он сам то понял,что сказал?

        Да не поймет он,вот что о нем говорили
        Клим Чугункин,он же Полиграф Полиграфыч Шариков или Павел Климкин fellow
        vovanpain
        1. Лексус Сегодня, 16:42
          Я его в другом образе видел. lol

          Министр "внешних сношений" незалежной П.Чугункин
          Лексус
    2. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:36
      Пожалейте стену!))
      Сибирский цирюльник
    3. 210окв Сегодня, 16:11
      Не убьется.."Мозг" в другом месте...А задом разгоняться тяжело..
      Цитата: PSih2097
      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил

      убился бы ты "ап стенку"...
      210окв
    4. сибиралт Сегодня, 16:25
      Климкина уже воспринимают как штатного клоуна для Европы. lol
      сибиралт
  2. Pete Mitchell Сегодня, 15:29
    Вот если России не будет, будет она жить тихо мирно за высоким забором - что эти 404ые и иже с ними делать будут? request
    Pete Mitchell
    1. Logall Сегодня, 15:47
      Бродяга, Приветствую!
      Цитата: Pete Mitchell
      Вот если России не будет, будет она жить тихо мирно за высоким забором - что эти 404ые и иже с ними делать будут? request

      Если России не будет, то не будет и их тоже! Как и всех славян... Американцы воплотят идеи Гитлера! Янки и так уже кричат, что исключительные...
      Logall
      1. LSA57 Сегодня, 16:50
        Цитата: Logall
        Янки и так уже кричат, что исключительные...

        во и надо их исключить с земли
        LSA57
      2. Pete Mitchell Сегодня, 17:00
        hi
        Цитата: Logall
        ..не будет и их тоже..

        Но ведь бестолковые думают что их пригласят в "исключительность", наивные...
        Прибалты, бандеровцы и прочие верили, что нацисты обеспечат их независимое существование. Глупцы, в архивных документах нсдап четко написано: ни о какой самостоятельности для территорий речи быть не может: пользуйте, берите что надо и наплевать на них. Уроки учить надо bully
        Pete Mitchell
        1. Orionvit Сегодня, 20:17
          Цитата: Pete Mitchell
          в архивных документах нсдап четко написано

          В доктрине НСДАП, так же расписана расовая доктрина, где чётко обозначено кто есть кто. А эти ушлёпки думали, что если будут воевать за Гитлера, их примут как равных. На что расчитывали к примеру украинцы, Крымские татары, те же горцы Кавказа, что будут править в "великом рейхе" вместе с немцами? Победил бы Гитлер, то их зачистили бы в первую очередь, а у немцев в этом плане было всё отработано до мелочей. Чем люди думают, ума не приложу.
          Orionvit
  3. изя топ Сегодня, 15:31
    дэбил............................................
    .....
    ..................
    изя топ
    1. злой партизан Сегодня, 15:44
      Цитата: изя топ
      дэбил

      Ну как же не интеллигентно Вы, Коллега, изволите выражаться! request
      Не д..л stop , а человек, обладающий самой слабой степенью умственной отсталости, обусловленной задержкой развития или органическим поражением мозга плода. yes
      Привет, шлимаззззззззззззл! drinks
      wink
      злой партизан
      1. изя топ Сегодня, 16:07
        Цитата: злой партизан
        Привет,

        сам привет hi
        Цитата: злой партизан
        Ну как же не интеллигентно Вы, Коллега, изволите выражаться!

        пгостите,Шмулик,но более мягкого слова я для этого персонажа в своём лексиконе не обнаружил request
        изя топ
        1. злой партизан Сегодня, 16:20
          Цитата: изя топ
          о более мягкого слова я для этого персонажа в своём лексиконе не обнаружил

          Я так подозреваю, что и не искал. wink
          И не Шмулик sad к, а Фон Шмулик!! soldier Ещё раз Фона пропустишь -ФСЁ!! am
          злой партизан
          1. изя топ Сегодня, 16:57
            Цитата: злой партизан
            Ещё раз Фона пропустишь -ФСЁ!

            что "фсё"?
            изя топ
            1. злой партизан Сегодня, 17:02
              Цитата: изя топ
              что "фсё"?

              Вилку из глаза убери. yes
              злой партизан
              1. изя топ Сегодня, 17:04
                Цитата: злой партизан
                Вилку из глаза убери

                изя топ
                1. Ruslan67 Сегодня, 19:04
                  Цитата: злой партизан
                  Ещё раз Фона пропустишь -ФСЁ!!

                  Цитата: изя топ
                  что "фсё"?

                  Цитата: злой партизан
                  Вилку из глаза убери

                  Кажется на дворе год так 13-14 winked Старый добрый сайт а не нынешняя помойка recourse
                  Ruslan67
                  1. изя топ Сегодня, 19:34
                    Цитата: Ruslan67
                    Старый добрый сайт

                    старые добрые пepдyны ,а не сайт старый hi
                    изя топ
                    1. Ruslan67 Сегодня, 19:36
                      Цитата: изя топ
                      старые добрые

                      Это мы то добрые? am А вот насчёт старых.... recourse Есть доля правды
                      Ruslan67
                      1. изя топ Сегодня, 19:38
                        Цитата: Ruslan67
                        Это мы то добрые?

                        ну,не знаю...я лично очень добрый feel
                        изя топ
                2. sabakina Сегодня, 19:22
                  Андрей, давай не будем ругаться, а вспомним, что есть мы?
                  sabakina
                  1. изя топ Сегодня, 19:36
                    Цитата: sabakina
                    Андрей, давай не будем ругаться

                    hi
                    а кто ругается то? recourse
                    изя топ
  4. vinni-puk Сегодня, 15:31
    Климкин, ты ведь дождешься, дырявый, гвоздь в башку забьют тебе. И всем твоим выб....дкам.
    vinni-puk
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:35
    ...Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы...

    Сколько думал,прежде квакнуть такую мудрую мысль?))) Нет,блин! Два пастора,мимо проходили laughing
    ..и как обычно:" москали клятые,виноваты !" laughing
    Сибирский цирюльник
    1. 210окв Сегодня, 16:27
      Греков украинцы достали..Вот и вся причина.
      Цитата: Сибирский цирюльник
      ...Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы...

      Сколько думал,прежде квакнуть такую мудрую мысль?))) Нет,блин! Два пастора,мимо проходили laughing
      ..и как обычно:" москали клятые,виноваты !" laughing
      210окв
  6. Kersy Сегодня, 15:35
    Странно, что только в Греции.
    Kersy
    1. LSA57 Сегодня, 16:53
      Цитата: Kersy
      Странно, что только в Греции.

      странно, что не хакеры
      LSA57
  7. sir_obs Сегодня, 15:36
    Да сделайте уже для подобных новостей из страны победившего идиотизма отдельный раздел. Можно даже конкурс провести, как он будет называться.
    Хватит уже замусоривать основную часть бенефисами кретинов.
    sir_obs
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:36
    Это украинцы знамениты сжиганием людей коктейлем Молотова. Провокация?
    Генерал Песчаных Карьеров
  9. Лелёк Сегодня, 15:37
    Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России.

    Ох, уж эти сказочники... . Конечно же под влиянием России, а что в этом мире может происходить без её влияния? Ах, да, тупость и деб***зм скакуасов и их патронов российскому влиянию не поддаются, это точно.
    Ну, и очередной перл контуженного "еболой" Виталика:
    Лелёк
    1. LSA57 Сегодня, 16:10
      Цитата: Лелёк
      Ну, и очередной перл контуженного "еболой" Виталика:

      не надо ето строго судить. оно полностью себя отдаёт работе. устаёт так, что вынуждено было в 2017 году аж 12 раз сходить в отпуск
      Привет hi
      LSA57
  10. Геркулесыч Сегодня, 15:43
    Вот за клевету давно пора лживого мерзавца усадить лет на 10 как минимум! Чего это животные наши спецслужбы не привезли "на место "?Доколе будем подонков разных с их ложью терпеть, хотя для многих их них не пуля -ракета собрана и ждет когда ее пустят в цель! !! am
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 16:12
      Цитата: Геркулесыч
      Доколе будем подонков разных с их ложью терпеть,

      а зачем терпеть? просто не обращать внимания. я вот на собак которые брешут на меня из за забора совершенно не обращаю внимания. вреда никакого
      LSA57
  11. Стройбат запаса Сегодня, 15:45
    Интересно, это непонятно что реально думает, что их уклонинские подданные (или поддатые? Как правильно?) кого-то интересуют настолько, что этот кто-то не пожалеет времени на изготовление зажигательной смеси?
    Стройбат запаса
  12. Masya Masya Сегодня, 15:50
    Куда же без Росии? Без России никуда! wink
    Masya Masya
  13. Комментарий был удален.
  14. Naputeon Bonaput Сегодня, 16:07
    Русский человек, родился в СССР.
    Naputeon Bonaput
  15. rapid turtle Сегодня, 16:11
    глянул на этого целого министра ...... и понял
    rapid turtle
  16. Не либероид Русский Сегодня, 16:14
    идиотизм кретинизма рагульского типа процветает в этом большом селе
    Не либероид Русский
  17. loginovich Сегодня, 16:16
    Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России.
    Не смешно даже.
    loginovich
  18. pvv113 Сегодня, 16:17
    По его словам, она была сделана, скорее всего, «радикалами под влиянием России».

    Так и не умнеет... Его IQ ниже уровня киевской канализации
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 16:55
      Владимир , доброго времени! hi как они уже надоели

      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 17:26
        Привет, Виктор! Это слабоумие, демонстрируемое всему миру, уже перестало смешить. Присоединяюсь к медведю на картинке wink
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 17:58
          У меня такое впечатление , что что бы в мире не происходило везде Россия причастна , а про Климкина и его образования , под названием Украина , то мишка лучшее отражение.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 18:20
            Полностью согласен - одно недоразумение является министром в другом недоразумении
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 18:41
              А это уже получается зловонная смесь и неадекватность.

              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 20:11
                Но все равно - во всем виновата Россия
                pvv113
                1. cniza Сегодня, 20:19
                  А самое интересное , как он это использует :


                  cniza
  19. Балу Сегодня, 16:19
    Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России

    Пить надо меньше. Сами подожгли, чтоб страховку получить, аферисты чертовы.
    Балу
  20. Lester7777 Сегодня, 16:20
    Бедненькие, никто их не любит.
    Lester7777
  21. лысова Сегодня, 16:24
    Если это радикалы - при много благодарен им.
    лысова
  22. Николай Фёдоров Сегодня, 16:39
    За окошком дождь и град. Это Путин виноват!
    Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
    Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
    Вот кончается доска У несчастного бычка,
    Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
    Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
    Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор...
    ....
    По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт.
    Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот!
    Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах,
    Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах!
    Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет.
    Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе!
    Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала.
    Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват.
    Николай Фёдоров
  23. Дормидонт Сегодня, 16:41
    К чему повторять все звуки, воспроизводимые физиологическими отверстиями этого животного?
    Дормидонт
  24. ВЕРЕСК Сегодня, 16:41
    Схватить и по морде лица настучать.Всякие климкины политику делают?Можно и в колодец с живой водой.Для дьявола-самое то.
    ВЕРЕСК
  25. Ирек Сегодня, 16:57
    С такими оно точно не всплывет...
    Ирек
  26. Алексей Антонов Сегодня, 17:06
    Ну, а кто бы сомневался? И доказывать ничего не нужно. Россия, однозначно!
    Алексей Антонов
  27. nikolaki6890 Сегодня, 17:13
    ДА здесь ,каждый день ,где то ,что то поджигают и что,русские виноваты?????
    nikolaki6890
  28. 1536 Сегодня, 17:22
    Не пора ли за "базар" отвечать этим каптенармусам?
    1536
  29. kaon3000 Сегодня, 17:29
    Дипломаты сами перевернули машины , а потом сами себя пытались поджечь...(век воли не видать)
    kaon3000
  30. Geisenberg Сегодня, 17:30
    А скажем государственная поддержка фашизма украиной не могла стать причиной поджога ??? Только пророссийские радикалы ???
    Geisenberg
  31. Ruslan67 Сегодня, 19:44
    изя топ,
    Цитата: изя топ
    ..я лично очень добрый

    Сколько мышей заплатило своей жизнью пока ты добрел на глазах? laughing
    Ruslan67
  32. ушкуйник Сегодня, 20:30
    Феноменально! Соловей-зачирикал!
    ушкуйник
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