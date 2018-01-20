Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ночь на 20 января в греческих Афинах была предпринята попытка атаки на украинскую дипломатическую миссию. По его словам, она была сделана, скорее всего, «радикалами под влиянием России».
Как уточняют местные СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у представительства Украины в столице Греции.
Напомним, что ранее в Афинах неизвестные бросили гранату в здание посольства Франции.
Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах— написал Климкин в Twitter.
Как уточняют местные СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у представительства Украины в столице Греции.
Напомним, что ранее в Афинах неизвестные бросили гранату в здание посольства Франции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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