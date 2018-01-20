Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах

Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ночь на 20 января в греческих Афинах была предпринята попытка атаки на украинскую дипломатическую миссию. По его словам, она была сделана, скорее всего, «радикалами под влиянием России».— написал Климкин в Twitter.Как уточняют местные СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у представительства Украины в столице Греции.Напомним, что ранее в Афинах неизвестные бросили гранату в здание посольства Франции.