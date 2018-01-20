20:42 20 января

МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи

Спортсмены Северной Кореи примут участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Представители Южной Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом (МОК) участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи


Я счастлив объявить, что спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. МОК сегодня принял исключительное решение и выделил квоту на 22 спортсмена, которые примут участие в трех спортивных видах в пяти дисциплинах в Пхёнчхане. Их будут сопровождать 24 тренера и официальных лица
— сказал он.


Данное решение было принято по итогам совещания представителей КНДР и Южной Кореи, оргкомитета "Пхёнчхан-2018" и МОК, которое прошло в субботу. После встречи была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде. Общая численность делегации КНДР на предстоящей Олимпиаде составит 46 человек (из них 22 спортсмена), а также 21 представитель СМИ. Глава МОК объявил, что решение о выделении дополнительных квот для северокорейских спортсменов было принято в порядке исключения.

По итогам совещания Бах, министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Южной Кореи Ли Ки Хын, глава НОК и министр спорта КНДР Иль Гук Ким, глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом и президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер подписали декларацию стран Корейского полуострова об участии спортсменов КНДР в Играх.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 40

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  1. 210окв Сегодня, 16:29
    И я более чем уверен что северяне выступят достойно.И под своим флагом.
    210окв
    1. хрыч Сегодня, 16:31
      Цитата: 210окв
      выступят достойно.И под своим флагом

      Или под таким wassat нашим можно перенять опыт
      хрыч
      1. 210окв Сегодня, 16:34
        Они у нас "стеснительные"..Своих комплексов..Зато не стесняются пройти с понурой головой..
        Цитата: хрыч
        Цитата: 210окв
        выступят достойно.И под своим флагом

        Или под таким wassat нашим можно перенять опыт
        210окв
        1. oldseaman1957 Сегодня, 16:42
          МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи
          - В этот раз хоть Северной Корее повезло! А вот как Россия с головняком, в который нас МОК с ВАДА загнул, справится?
          oldseaman1957
          1. rocket757 Сегодня, 18:05
            А это власть не справится НИКАК ... и в спорте опустили ниже некуда и на мнение народа положили со всем откровением. Гордиться нечем ... Киму уважуха!!!
            rocket757
    2. vovanpain Сегодня, 16:35
      А как же ВАДА допинг то будут проверять?
      vovanpain
      1. Лексус Сегодня, 16:37
        А как же ВАДА допинг то будут проверять?

        Полагаю, что языком "на вкус". Тот, который "ничем не перебьёшь". lol
        Лексус
    3. Лексус Сегодня, 16:35
      Ни перед кем не каялись и не извинялись, никого не просили и не умоляли. good Муд Ко и Жуку-навознику корейский пламенный привет!
      Лексус
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:42
        Лексус hi -Ын просто довольно жестко контролирует ситуацию в стране, и местные варианты жуков-выххх и муть -кококо там отсеиваются быстро! am
        Геркулесыч
        1. Лексус Сегодня, 16:47
          местные варианты жуков-выххх и муть -кококо там отсеиваются быстро!

          Геркулесыч hi
          Отстреливаются
          Лексус
      2. rocket757 Сегодня, 18:07
        Лучше б наш привет, но по факту они на нас положили со всем .... короче совсем!!!
        rocket757
        1. Лексус Сегодня, 18:16
          Увы, этим свои VERSACE "ближе к телу". Хотя уже давно по ним "нейтральные" номерные робы плачут.
          Лексус
          1. rocket757 Сегодня, 19:14
            Если в робы одеть (попробовать) всех кто заслуживает, производители роб будут завалены работой на пару лет вперёд!!!
            rocket757
            1. Лексус Сегодня, 19:34
              Сейчас в порядке вещей, когда пролетарий на работу со своими цепями приходит. Вот и они пусть сами себе пошьют. Так сказать, вкусят все прелести жизни. Зато есть уверенность, что в этот раз будут стараться. А потом, как все "упакуются", можно будет организовать кластер опережающего развития лёгкой промышленности. Потом деревообрабатывающей. И так далее.
              Лексус
              1. rocket757 Сегодня, 20:21
                Пойдёт! Если поэтапно процесс посадки проводить! В колониях неплохие мастерские есть!!!
                rocket757
                1. Лексус Сегодня, 20:33
                  То ли ещё будет! good
                  Лексус
  2. san4es Сегодня, 16:29
    МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи

    ...Если вернутся, наверное их посадят recourse или расстреляют
    san4es
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:46
      Санчес fool !Ын им место выбил на олимпиаду! Не выступив, эти спортсмены для Северной Кореи уже герои! !!!! soldier
      Геркулесыч
      1. san4es Сегодня, 16:52
        Цитата: Геркулесыч
        Санчес fool !Ын им место выбил на олимпиаду! :

        fool ...Что-бы выиграли...А если проиграют? am
        ...Это не по идеям чучхе am !
        san4es
        1. vovanpain Сегодня, 18:00
          Цитата: san4es
          .Что-бы выиграли...А если проиграют?

          Саня Здрав Будь! hi Вот если женская сборная Кореи проиграет,как интересно Ким будет южнокреянок доставать?Они объединенной командой там будут выступать и кстати после проигрыша сборной КНДР на чемпионате мира по футболу в ЮАР 2010 года,папаша Ына никого не посадил и не расстрелял,тем более из пушек,как плетут некоторые fool fool
          vovanpain
          1. san4es Сегодня, 18:21
            hi Привет Володь. Главное, чтоб флаг не перепутали soldier
            san4es
            1. vovanpain Сегодня, 18:24
              Цитата: san4es
              Привет Володь. Главное, чтоб флаг не перепутали

              Это то да,но на открытие они пойдут под одной делегацией,только под каким флагом request hi
              vovanpain
              1. san4es Сегодня, 18:30
                Цитата: vovanpain
                ...,только под каким флагом request hi

                ...Вот-бы под Российским вышли...У кого-то шок наступит lol
                san4es
                1. sabakina Сегодня, 20:17
                  Саня, всё возвращается на круги своя....
                  sabakina
                  1. san4es Сегодня, 20:42
                    Цитата: sabakina
                    Саня, всё возвращается на круги своя....

                    ...ССО СССР "Динамо" soldier
                    22 спортсмена КНДР, наверняка не только спортсмены + журналисты
                    san4es
              2. Вольнопёр Сегодня, 20:03
                Цитата: vovanpain
                Цитата: san4es
                Привет Володь. Главное, чтоб флаг не перепутали

                Это то да,но на открытие они пойдут под одной делегацией,только под каким флагом request hi

                Делегации обеих стран пройдут на церемонии открытия Олимпиады-2018 под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением.
                Вольнопёр
    2. cniza Сегодня, 16:47
      Александр , доброго времени! hi , говорят такое было раньше , а Ын вообще демократ. lol
      cniza
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:38
    Там нет .У нас есть.Позорище нашему спорту.Своих не можем отстоять.Англичане и америкосы вечно сидят на них.Слабые мы ещё воевать по спорту с ними.
    ВЕРЕСК
    1. cniza Сегодня, 16:49
      Мы утеряли все позиции в руководящих спортивных органах , посчитав , что это нам не надо , а США все прибрало к своим рукам , вот и результат...
      cniza
  4. Громобой Сегодня, 16:40
    выделил квоту на 22 спортсмена
    Без всякого стёба.Желаю спортсменам из КНДР привезти домой 22 "золота". drinks
    Их будут сопровождать 24 тренера и официальных лица
    А этих товарищей тогда можно будет поздравить с внеочередными "звёздочками" на погонах!Выше боевое знамя,товарищи! soldier
    Громобой
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:45
    Если и янки не едут на олимпиаду, то Северокорейцам могли бы дать больше мест в совместной сборной за счет мест сша! Но, по любому, если только Трамп не начнет там войну, Северная Корея уже одержала одну маленькую, но нужную идеологческую победу! !! good
    Геркулесыч
  6. злой партизан Сегодня, 17:12
    Отказывать каким-то странам в участии в Олимпиаде - это полный идиотизм. В следствии этого вся мощь нашей ( и не только нашей дипломатии) должна быть направлена по данному направлению на убеждение внешнеполитических ведомств конкретных стран в том, что нельзя накладывать какие-либо ограничения на спортивные организации тех или иных стран по политическим мотивам. Спорт - это спорт. И всё. И все страны должны это признать, Задача трудная, но решаемая.
    злой партизан
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:46
      Партизанские отряды парвут ВАДА из засады! !! wassat Рад лицезреть вас о добрейший их злых партизан! !! lol (Шутка )!!!
      Геркулесыч
  7. andrej-shironov Сегодня, 17:13
    Всё закономерно,тех кто что либо может и не вассал, тех и уважают. Жаль что нынешняя элита довела Россию до такого состояния что об неё вытирают ноги все кому не лень! Охота встать и дать в жбан всяким уродам.
    andrej-shironov
  8. мерцание Сегодня, 17:34
    Давить на Северную Корею со стороны ВАДА и МОК не имеет смысла, по той простой причине, что в КНДР нет нытиков-паникеров, которые могли бы орали через сми и соцсети: Ын все слил, зарплаты низкие, все нас не любят, итд итп.
    Избавимся от паникеров и пятой колонны - тогда и нас разные вады и моки непосмеют трогать
    Нас гнобят в расчете на нытиков и провокаторов.
    мерцание
  9. Оверлок Сегодня, 17:37
    а наших 111 "спартанцев" не допустили. Они так старались: от флага отказались, на мнение сограждан наплевали, но облом. МОК не оценил потуги дешевок, да и какой спрос с этих личностей-продажные людишки.
    Оверлок
  10. dvvv Сегодня, 17:52
    какой добрый МОК...
    dvvv
  11. Altona Сегодня, 19:23
    Цитата: злой партизан
    Отказывать каким-то странам в участии в Олимпиаде - это полный идиотизм.

    -----------------------------
    Для нас с вами это идиотизм, если следовать Олимпийской Хартии и другим основополагающим документам, которые после позорного заседания исполкома МОК 5 декабря 2017 года являются не более чем оберточной бумагой. Это один из методов нечестной конкуренции и способ давления на Россию, на народ России, если быть точнее. Общечеловекам, которые в Правительстве, им до лампочки.
    P.S. МОК решил сократить пул российских спортсменов с 500 до 389. Допрогибались, что называется. И это еще не вечер. Все слова о "снятии санкций с ОКР после 5 декабря" полнейшая брехня и фуфло.
    Altona
  12. Altona Сегодня, 19:26
    Цитата: мерцание
    Давить на Северную Корею со стороны ВАДА и МОК не имеет смысла, по той простой причине, что в КНДР нет нытиков-паникеров, которые могли бы орали через сми и соцсети: Ын все слил, зарплаты низкие, все нас не любят, итд итп.

    ---------------------------------------
    МОК просто решил показать на примере КНДР какой он "честный и принципиальный". Как он стоит за "дело мира и спорта вне политики". Это пиар и хайп, не более.Команда КНДР на пьедестал, который должен быть у "правильных" спортсменов из "правильных" стран, не претендует.
    Altona
    1. мерцание Сегодня, 20:20
      Команда КНДР на пьедестал, который должен быть у "правильных" спортсменов из "правильных" стран, не претендует.

      Да даже если и претендовали бы, все равно подобная мера к ним вряд ли бы применялась - это мера хороша там где существует недовольство собственной страной - подлить масло в огонь, а если огня нет, то за масло даже спасибо скажут.
      мерцание
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