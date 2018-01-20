МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи

Я счастлив объявить, что спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. МОК сегодня принял исключительное решение и выделил квоту на 22 спортсмена, которые примут участие в трех спортивных видах в пяти дисциплинах в Пхёнчхане. Их будут сопровождать 24 тренера и официальных лица

Спортсмены Северной Кореи примут участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Представители Южной Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом (МОК) участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.— сказал он.Данное решение было принято по итогам совещания представителей КНДР и Южной Кореи, оргкомитета "Пхёнчхан-2018" и МОК, которое прошло в субботу. После встречи была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде. Общая численность делегации КНДР на предстоящей Олимпиаде составит 46 человек (из них 22 спортсмена), а также 21 представитель СМИ. Глава МОК объявил, что решение о выделении дополнительных квот для северокорейских спортсменов было принято в порядке исключения.По итогам совещания Бах, министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Южной Кореи Ли Ки Хын, глава НОК и министр спорта КНДР Иль Гук Ким, глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом и президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер подписали декларацию стран Корейского полуострова об участии спортсменов КНДР в Играх.