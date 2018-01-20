В Сербии попросили Путина ввести российских миротворцев в Косово

"Сербская лига" призывает исполнительную и законодательную власть нашей страны, правительство и парламент обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к процессу разрешения ситуации и по аналогии с моделью решения кризиса в Сирии подписать соглашение между Сербией и Россией

Пророссийское движение «Сербская лига» («Српска лига») обратилось к властям Сербии с просьбой инициировать переговоры с Москвой о появлении российских миротворцев в Косово. Об этом сообщается на сайте движения.По словам председателя «Сербской лиги» Александра Джурджева, миссия ООН и силы европейской миссии EULEX в Косово «не могут защитить сербский народ от действий албанских террористов, хотя их главная роль заключается в сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения». В связи с этим Джурджев призвал правительство Сербии воспользоваться правом, предоставляемым резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, и разместить в Косово 999 сербских солдат.Он также предложил начать переговоры о размещении в Косово миротворцев из России, чтобы «предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества».— пояснил Джурджев.В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался признать это решение. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косово также не признает.В 1999-м в Косово по решению Совета Федерации были направлены 3,6 тысячи миротворцев. К тому времени там находились 400 российских военных из числа контингента в Боснии и Герцеговине, которые ранее совершили марш-бросок в Приштину. Миссия продлилась до 24 июля 2003 года.