20:43 20 января

В Сербии попросили Путина ввести российских миротворцев в Косово

Пророссийское движение «Сербская лига» («Српска лига») обратилось к властям Сербии с просьбой инициировать переговоры с Москвой о появлении российских миротворцев в Косово. Об этом сообщается на сайте движения.

По словам председателя «Сербской лиги» Александра Джурджева, миссия ООН и силы европейской миссии EULEX в Косово «не могут защитить сербский народ от действий албанских террористов, хотя их главная роль заключается в сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения». В связи с этим Джурджев призвал правительство Сербии воспользоваться правом, предоставляемым резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, и разместить в Косово 999 сербских солдат.

В Сербии попросили Путина ввести российских миротворцев в Косово



Он также предложил начать переговоры о размещении в Косово миротворцев из России, чтобы «предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества».

"Сербская лига" призывает исполнительную и законодательную власть нашей страны, правительство и парламент обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к процессу разрешения ситуации и по аналогии с моделью решения кризиса в Сирии подписать соглашение между Сербией и Россией
— пояснил Джурджев.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался признать это решение. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косово также не признает.

В 1999-м в Косово по решению Совета Федерации были направлены 3,6 тысячи миротворцев. К тому времени там находились 400 российских военных из числа контингента в Боснии и Герцеговине, которые ранее совершили марш-бросок в Приштину. Миссия продлилась до 24 июля 2003 года.

Использованы фотографии: http://russia-reborn.ru/info.html
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 87

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  1. злой партизан Сегодня, 17:24
    Сами, братушки, сами ...
    злой партизан
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:29
      Если Сербия начнет войну в Косово, на стороне албанцев будет Турция, которая блокирует строительство газопровода из России. Нет гарантий, чью сторону выберут менеджеры Газпрома.
      Аристарх Людвигович
      1. злой партизан Сегодня, 17:41
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Нет гарантий, чью сторону выберут менеджеры Газпрома.

        Глупость. А чью сторону (вдруг) примет МО РФ в войне курдов и Турции? wink
        Если курдов - то Турции мало не покажется. yes Со слов Жириновского -
        именно так Путин с Эрдоганом и разговаривает.
        злой партизан
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:58
          Цитата: злой партизан
          Со слов Жириновского -

          Клоун этот ваш Жириновский, ему верить себя не уважать
          Цитата: злой партизан
          А чью сторону (вдруг) примет МО РФ в войне курдов и Турции

          Это американцы ответить могут, а Россия не может ибо ТРУБЫ это святое и риску их подвергать нельзя....
          Аристарх Людвигович
          1. cniza Сегодня, 18:06
            Он также предложил начать переговоры о размещении в Косово миротворцев из России, чтобы «предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества».


            К сожалению , это надо проводить через ООН .
            cniza
            1. Shurik70 Сегодня, 19:10
              Цитата: злой партизан

              А чью сторону (вдруг) примет МО РФ в войне курдов и Турции?

              С чего нам в чужие разборки влезать? Сирии мы помогали потому, что ИГИЛ раздавить надо было, и сирийцы нам место под базы дали. А курды-турки не наша война. Хотя гуманитарку курдам, наверное, посылать будем.
              А турки зря надеются "немножечко пострелять с маленьким геноцидом". До сих пор теракты у них самые отмороженные курды делали, и то стонали. А вот что будет, когда большая часть курдов начнёт турок убивать? Это не мирные безоружные армяне 1915-ого года. Это прошедшие многолетнюю войну воины.

              Цитата: злой партизан
              Сами, братушки, сами ...

              Согласен. Помогать надо было югославам, когда всё начиналось. Но тогда не смогли.
              А сейчас - пусть сами справляются. Слишком много там хотят в НАТО быть, следовательно, нашим же солдатам будут в спину стрелять. Не нужна нам такая благодарность. Страна в ЕС вступает, это их проблемы.
              Shurik70
              1. злой партизан Сегодня, 19:51
                Цитата: Shurik70
                До сих пор теракты у них самые отмороженные курды делали

                Согласен. Только через месяц после сбития нашего самолёта вдруг (вдруг... request ) взорвался автобус с 90+ военными лётчиками ВВС Турции. Списали на курдов... feel
                злой партизан
              2. Orionvit Сегодня, 20:08
                Цитата: Shurik70
                Согласен. Помогать надо было югославам, когда всё начиналось. Но тогда не смогли.

                Один раз вступились в 1913г., но да ладно, Россию в любом случае втянули бы в первую мировую войну. Сейчас вопрос в другом, Сербы многого не просят, хотя бы политической поддержки, ну и по мере сил в военном плане, может миротворцами. Их можно понять, они знают, каково это, когда против тебя весь западный гадюшник, когда не бомбят, тогда отрезают территории и покрывают массовые убийства Сербов. Только за то, что они Сербы и до сих пор смотрят в сторону России. В этом их главное "преступление" перед западом.
                Orionvit
          2. Every Сегодня, 18:12
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Цитата: злой партизан
            Со слов Жириновского -

            Клоун этот ваш Жириновский, ему верить себя не уважать

            Может он и ведет себя как клоун (стиль такой) но он далеко не глупый человек, и многие его слова и прогнозы оказываются правдивыми (хоть и выглядят изначально как бред)
            Every
          3. korvin1976 Сегодня, 18:17
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Клоун этот ваш Жириновский, ему верить себя не уважать

            Не надо путать клоуна с шутом, это знаете ли две разные фигуры. Клоун работает в цирке ли боже в балагане, а шут как правило находится рядом с венценосной особой. И в первую очередь задача шута говорить то, что не может сказать сама венценосная особа в соответствии с этикетом и дипломатией. Если Вы этого не понимаете, то.........
            korvin1976
          4. злой партизан Сегодня, 18:34
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Клоун этот ваш Жириновский

            Клоун, не клоун, а 10-15 процентов электората собирает - это раз. Все его предсказания на предмет протекания политических процессов на территории б. СССР подтверждаются с пугающей достоверностью даже для его недругов ( в отличии от предсказаний Зюганова, например,) - это два. И три - это есть такая теория, что Жириновский - это рупор самых радикальных воззрений команды Путина. А рупор самых либеральных воззрений той же команду я Вам, Коллега, предлагаю разыскать самому. wink
            злой партизан
          5. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:57
            Аристарх Людвигович
            Это американцы ответить могут, а Россия не может ибо ТРУБЫ это святое и риску их подвергать нельзя....
            Так и есть 100%.Сербы безусловно действительно братский народ hiУ меня у самого друзья сербы .Дружим уже много лет. Но Трубы это наше всё ,это раз.И второе.самое главное.В хитросплетениях стратегической мысли главнокомандующего России.логики найти не могут никто.Ни ЦРУ ,ни его собственный народ winked Поэтому ответом на эту просьбу может быть что угодно.От простой передачи сербским строительным компаниям объектов в России.До появления "Вежливых людей" на Аляске.
            Наблюдатель2014
          6. sabakina Сегодня, 20:23
            Простите, Вы хорошо себя чувствуете?
            sabakina
      2. Alber Сегодня, 20:26
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Если Сербия начнет войну в Косово, на стороне албанцев будет Турция, которая блокирует строительство газопровода из России. Нет гарантий, чью сторону выберут менеджеры Газпрома.

        не знаю как, но сербам надо бы помочь...
        Alber
    2. Logall Сегодня, 17:29
      Как всегда:
      Арабов защитим, а последний оплот сопротивления славян на балканах бросим... Как в девяностые, не правда ли?
      Хотя Сербы нас никогда не подводили! Это не неблагодарные болгары!
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 17:34
        Александр hi Ну там же интересы "Газпрома" отсутствуют.Ну или на Балканах не так критично как в Сирии.
        Цитата: Logall
        Как всегда:
        Арабов защитим, а последний оплот сопротивления славян на балканах бросим... Как в девяностые, не правда ли?
        Хотя Сербы нас никогда не подводили! Это не неблагодарные болгары!
        210окв
        1. nik230794 Сегодня, 18:22
          Вы слабо информированы...
          В Сербии «Газпром нефть» приобрела контрольный пакет акций нефтегазовой компании NIS j.s.c. Novi Sad (NIS) (56,15% акций на 2011 год). NIS - одна из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов на территории Сербии, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, а также Анголы.
          Компании принадлежит два нефтеперерабатывающих завода суммарной мощностью переработки 7,3 млн тонн нефти в год в городах Панчево и Нови-Сад, более 400 автозаправочных станций и нефтебазы, а также завод по производству сжиженного газа в Элемире.
          NIS обеспечивает 85% сербского рынка нефтепродуктов.
          Подземное хранилище газа «Банатский Двор»(контрольный пакет у «Газпром нефть») являющееся одним из крупнейших объектов хранения газа в Юго-Восточной Европе.
          nik230794
          1. 210окв Сегодня, 19:18
            Я достаточно информирован.Читайте коммент внимательнее.Не так критично.То что там делают не слишком большой хабб и заправки то это конечно бизнес.Но он ни в какое сравнение не идет с задачей выиграть конкуренцию с Катаром на БВ.
            Цитата: nik230794
            Вы слабо информированы...
            В Сербии «Газпром нефть» приобрела контрольный пакет акций нефтегазовой компании NIS j.s.c. Novi Sad (NIS) (56,15% акций на 2011 год). NIS - одна из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов на территории Сербии, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, а также Анголы.
            Компании принадлежит два нефтеперерабатывающих завода суммарной мощностью переработки 7,3 млн тонн нефти в год в городах Панчево и Нови-Сад, более 400 автозаправочных станций и нефтебазы, а также завод по производству сжиженного газа в Элемире.
            NIS обеспечивает 85% сербского рынка нефтепродуктов.
            Подземное хранилище газа «Банатский Двор»(контрольный пакет у «Газпром нефть») являющееся одним из крупнейших объектов хранения газа в Юго-Восточной Европе.
            210окв
      2. Rusland Сегодня, 17:36
        С радостью, да не позволят нам.
        Rusland
        1. 210окв Сегодня, 17:42
          Кто не позволит?А,ну конечно..Заратустра...Конкретно-геополитические интересы Кремля..
          Цитата: Rusland
          С радостью, да не позволят нам.
          210окв
          1. Rusland Сегодня, 19:59
            Цитата: 210окв
            Кто не позволит?А,ну конечно..Заратустра...Конкретно-геополитические интересы Кремля..
            Цитата: Rusland
            С радостью, да не позволят нам.

            Положение о миротворцах и порядок их ввода, почитайте времени много не займёт. hi
            Rusland
        2. LSA57 Сегодня, 17:47
          Цитата: Rusland
          С радостью, да не позволят нам.

          и кто нам может не позволить? Сирия показала, что Россия разрешения не у кого не просит
          LSA57
      3. Naputeon Bonaput Сегодня, 17:38
        Не наезжайте на болгар! Это очень хорошие, достойные люди. Не их вина в том, что Путин все больше к эрдоганам и кадыровым льнет. Может то зов веры?
        Naputeon Bonaput
        1. РУСС Сегодня, 17:42
          Цитата: Naputeon Bonaput
          Не наезжайте на болгар! Это очень хорошие, достойные люди. Не их вина в том, что Путин все больше к эрдоганам и кадыровым льнет. Может то зов веры?

          Болгарам мы готовы были ветку газовую протянуть,но то в отказ пошли по звонку от друзей, ну так свято место пусто не бывает и мы предложили туркам ,а те и рады.
          РУСС
          1. Naputeon Bonaput Сегодня, 18:17
            Турки шакалили на Северном Кавказе, помогали всяким ичкериям-бичкериям. А болгары нет. Может болгарам скачуху сделаем?
            Naputeon Bonaput
        2. 210окв Сегодня, 17:49
          А речь разве о болгарах?
          Цитата: Naputeon Bonaput
          Не наезжайте на болгар! Это очень хорошие, достойные люди. Не их вина в том, что Путин все больше к эрдоганам и кадыровым льнет. Может то зов веры?
          210окв
          1. Лексус Сегодня, 18:29
            А речь разве о болгарах?

            Просто стемнело. bully
            Лексус
        3. LSA57 Сегодня, 17:49
          Цитата: Naputeon Bonaput
          Не их вина в том, что Путин все больше к эрдоганам и кадыровым льнет.

          и благодаря Путину ТРИ раза в 20 веке ПРЕДАВАЛА Россию?
          очень хорошие и достойные люди. грязь на Россию начали лить задолго до Путина
          LSA57
        4. злой партизан Сегодня, 17:51
          Цитата: Naputeon Bonaput
          Не наезжайте на болгар! Это очень хорошие, достойные люди.

          Переписываюсь по инету с одним болгарином (на шахматном сайте познакомились). С его слов: большинство избирателей в болгарии - просто бараны. Что им телик скажет, за то и проголосуют. Молодёжи в стране почти нет - вся в ЕС на заработках. Где было отопление - отключили. Сельхозпродукцию запрещают выращивать даже для себя. Здобулы, типа.
          злой партизан
        5. Logall Сегодня, 18:03
          Цитата: Naputeon Bonaput
          . Не их вина в том, что Путин все больше к эрдоганам и кадыровым льнет.

          Они одни из первых в НАТО пошли! Тогда мы с Турцией не дружили и Кадыров в боевиках ходил! Причём спонсировали этих боевиков те же самые страны НАТО!
          Logall
          1. Naputeon Bonaput Сегодня, 18:26
            Не дай бог, конечно, но болгары уж точно не будут убивать пленных русских солдат. Американцы и турки - те будут.
            Naputeon Bonaput
        6. 30 вис Сегодня, 20:38
          Это политический опыт ! Две чеченские компании в РФ . Сирийская компания .Ответственность за страну. С турками не войны ,не мира .. Голый бизнес . Деньги связывают действия туркам , получше всяких договоров .
          30 вис
      4. Chertt Сегодня, 17:39
        Цитата: Logall
        Хотя Сербы нас никогда не подводили!

        Конечно стыдно, что сейчас мы не можем помочь Сербам, как они надеются и заслуживают. Пока будем помогать оружием и деньгами. И пусть Сербы знают, как их уважают в России
        Chertt
        1. karish Сегодня, 17:43
          Цитата: Chertt
          Конечно стыдно, что сейчас мы не можем помочь Сербам, как они надеются и заслуживают

          А за что заслуживают ?
          . С СССР отношения у Белграда складывались не очень хорошо. Королевство Югославия признало СССР только в 1940 году (последней из балканских стран), а до того времени служило прибежищем для белоэмигрантов. Отношения с титовской Югославией развивались неровно: до 1948 года они были очень близкими, затем резко ухудшились и вскоре были разорваны. После смерти Сталина двусторонние отношения улучшились (СФРЮ даже принимала участие в работе структур СЭВ, хотя не стала полноправным членом этой организации), но Белград держался особняком в социалистическом мире, не поддерживая советскую политику вмешательства в дела соцстран и сохраняя хорошие отношения с США. При этом Югославия извлекала большую выгоду из торговли с СССР, а также смогла получить советские дешевые кредиты (они в дальнейшем в значительной мере были списаны).

          Цитата: Chertt
          Пока будем помогать оружием и деньгами. И пусть Сербы знают, как их уважают в России

          А за что уважают ?
          Мне просто интересно .
          karish
          1. Chertt Сегодня, 17:46
            Извините но в этом вопросе, мы говорим на разных языках
            Chertt
          2. Alber Сегодня, 20:31
            Цитата: karish
            А за что уважают ?
            Мне просто интересно .

            какое дело вам евреям до интересов славян?
            Alber
    3. изя топ Сегодня, 17:31
      Цитата: злой партизан
      Сами, братушки, сами ...

      хитрецы...деньги хотят получать от брусселя,а жизнями за это пусть русские платят angry
      изя топ
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:43
        Изя hi -брусс -сель это по любому капуста lol как цветная бруссосельская lol , так и финансовая! belay А вот если потоки этой капусты перекрыть для какосова, то и жизнь у них станет на букву Х, только не хорошая, а наоборот! !!
        Геркулесыч
      2. злой партизан Сегодня, 17:54
        Цитата: изя топ
        хитрецы...деньги хотят получать от брусселя,а жизнями за это пусть русские платят

        Изя! hi Ты об этом сам догадался или всё-таки я тебе мысль подсказал? feel
        злой партизан
        1. изя топ Сегодня, 18:24
          Цитата: злой партизан
          Ты об этом сам догадался или всё-таки я тебе мысль подсказал?

          кудой я без тобя то recourse
          изя топ
          1. злой партизан Сегодня, 18:39
            Соликамск? Так они через Губаху пойдут, Изя!! wassat
            До Соликамска они точно не дойдут. yes
            Мы их в Косьве утопим!. angry
            Злой ты всё-таки... sad
            злой партизан
            1. изя топ Сегодня, 18:47
              Цитата: злой партизан
              Злой ты всё-таки..

              feel
              изя топ
    4. сибиралт Сегодня, 17:33
      Нам бы с Донбассом как-то справится.
      сибиралт
    5. Геркулесыч Сегодня, 17:37
      Лучшим партизанам сайта hi soldier -удачных партизанских рейдов! lol hi Вообще то можно туда отправить Кадыровских спецов полк! И все будет гладко, ибо косовские боевики очканут по ним стрелять!
      Геркулесыч
      1. злой партизан Сегодня, 17:59
        Цитата: Геркулесыч
        Лучшим партизанам сайта

        Лучшим эпическим героям сайта - drinks
        Цитата: Геркулесыч
        Кадыровских спецов полк

        stop
        Зачем так не любить своих врагов?? sad
        Роты вполне достаточно. yes Ну а если про полк, то тут надо про Псков подумать... what
        злой партизан
      2. rocket757 Сегодня, 18:00
        С сербами всё сложно, вроде братушки, только проблем от них, эт если корректно выражаться, много больше чем можно терпеть. Народ хороший и на словах типа за дружбу, а выбирают кого и куда эти выбранные рулят???
        Просто выбрать они должны САМИ, а нам надо очень внимательно посмотреть, а что на самом деле они имели ввиду .... короче, пусть сами, сами, сами! Будем внимательно посмотреть!!!
        rocket757
  2. Pax tecum Сегодня, 17:25
    А, зачем было их вообще выводить? Из Боснии и из Косово. Теперь там, в Косово и Метохии, к примеру, одни из самых крупных военных баз США. А, американцев, кроме русских никто не сдержит в их "устремлениях"".
    Да, и сербам больше надеяться не на кого...
    Pax tecum
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:43
      Вот для этих целей и существуют ЧВК, типа Вагнеровской, и решают "узкие" национально-территориальные вопросы и ....., типа государство не при делах.....
      Но есть одно "Но", в Кремле побаиваются такие формирования...
      Соломон Кейн
      1. Pax tecum Сегодня, 18:36
        Все таки, миротворческая миссия (операция) - это нечто иное. Это миссия от государств под эгидой ООН или иных международных организаций. Как правило - международный контингент. Там силы и средства совсем иные. И, самое главное, государство именно что должно (обязано) быть "при делах"!
        Но! Направление ваших мыслей верно выбрано.
        Силы ЧВК используются в миротворческих миссиях (впрочем, как и в боевых операциях) при гуманитарных операциях (охрана, сопровождение, разминирование, обеспечение выборов и т.п.)
        Настоятельно рекомендую к прочтению работы Олега Валецкого о его участии добровольцем в войнах в Бывшей Югославии (Босния, Косово), а затем оставшегося там в ЧВК и занимающегося гуманитарным разминированием.
        P.S. Вы не поверите, но по подсчетам спецов из ООН еще в середине 1990-х, Босния входила в тройку самых миноопасных стран (сейчас уже не уверен, ибо работы по разминированию уже давно ведутся), и говорили тогда, что для того, что бы разминировать только учтенные минные поля нужно лет 70, а вкупе с неучтенными (коих в разы больше), раз в десять больше.
        Pax tecum
  3. andrej-shironov Сегодня, 17:27
    Ребята, вы гоните! Да чтоб наша прозападная власть ввела в страну с другой прозападной властью миротворцев!! Да это нонсенс!
    andrej-shironov
    1. Pax tecum Сегодня, 18:06
      Цитата: andrej-shironov
      Ребята, вы гоните! Да чтоб наша прозападная власть ввела в страну с другой прозападной властью миротворцев!! Да это нонсенс!

      Что так грубо-то-"гоните" сразу?
      А, вот вы, что, совсем ничего не знаете? Историю, к примеру? В рамках периодизации-новую новейшую историю. Или историю международных отношений?
      Зачем вообще, с нулевым уровнем знаний, такие комментарии писать?
      Изучите историю вопроса, настоятельно рекоменуется вам. И не позорьтесь больше...
      С 1992 года...
      Российский контингент (в основном-ВДВ) в составе ООН, двухбатальонного состава, миссия UN PROFOR. Хорватия, Босния.
      C 1995 - IFOR, SFOR. Босния. Миротворческая операция ВДВ России. 1 ОВДБр.
      С 1999 г. - KFOR, опять ВДВ, плюс МВД.
      Сейчас есть EUROFOR...возможно есть наблюдатели.
      А, вообще здесь на сайте есть очень интересная статья по этому поводу, достаточно информативная и детализированная:
      https://topwar.ru/130505-uchastie-rossii-v-operac
      iyah-po-ustanovleniyu-i-podderzhaniyu-mira-v-byvs
      hey-yugoslavii-v-dopolnenie-k-teme-den-rossiyskog
      o-voennogo-mirotvorca-missiya-vypolnima-ko-dnyu-r
      ossiyskogo-mirotvor.html
      Pax tecum
  4. Дормидонт Сегодня, 17:29
    Чтобы потом снова плевали нам в спину? А вот в Каталонию и Шотландию - можно
    Дормидонт
  5. Оверлок Сегодня, 17:33
    мы вам- миротворцев, вы нам -НАТО? Сами что можете?
    Оверлок
  6. karish Сегодня, 17:34
    А что , Косово - это часть Сербии ? belay
    karish
    1. _Ugene_ Сегодня, 17:43
      Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косово также не признает.
      _Ugene_
    2. vovanpain Сегодня, 17:49
      Цитата: karish
      А что , Косово - это часть Сербии ? belay

      Саня hi Здрав Будь!А что Голаны-часть Израиля? belay
      vovanpain
      1. karish Сегодня, 17:55
        Цитата: vovanpain
        Цитата: karish
        А что , Косово - это часть Сербии ? belay

        Саня hi Здрав Будь!А что Голаны-часть Израиля? belay

        Привет -- Голаны -- да.
        А Косово --- нет.
        давай смотреть по факту.
        Очень странно , что они просят ввести военнослужащих в другую страну.
        Сами они туда значит не лезут а Россия введи.
        Это вообще как ?
        Завтра скажем так , грузины попросят ввести миротворцев (США ) в Абхазию.
        Ну и как ? wink
        karish
        1. vovanpain Сегодня, 18:06
          Цитата: karish
          Завтра скажем так , грузины попросят ввести миротворцев (США ) в Абхазию.
          Ну и как ?

          3-я мировая война. yes
          Цитата: karish
          Привет -- Голаны -- да.
          А Косово --- нет.

          Ясен пень что Косово не часть Израиля,а отделенная часть Сербии,как и Голаны Сирии. wink
          Цитата: karish
          Очень странно , что они просят ввести военнослужащих в другую страну.
          Сами они туда значит не лезут а Россия введи.
          Это вообще как

          Как? Тоже 3-я мировая война,вот и думай what drinks
          vovanpain
          1. karish Сегодня, 18:10
            Цитата: vovanpain
            3-я мировая война.

            Ото ж , а Россия введёт в Косово?
            И нахрена России этот геморрой ?
            Цитата: vovanpain
            Ясен пень что Косово не часть Израиля,а отделенная часть Сербии,как и Голаны Сирии.

            Косово- признанное многими госудасртвами.
            В Косово Российских миротворцев не звали не не ждут.

            Цитата: vovanpain
            Как? Тоже 3-я мировая война,вот и думай

            Чего думать то ?
            Сербии это надо - пусть сами и вводят.
            karish
            1. vovanpain Сегодня, 18:19
              Цитата: karish
              И нахрена России этот геморрой ?

              Так Саня про то и речь yes
              Цитата: karish
              Косово- признанное многими госудасртвами.

              Но не Россией,но даже когда нибудь прозападная марионетка и признает это(вряд ли,марионетки они тоже не fool и им жить тоже хочется)в России никогда не признают это. yes hi
              vovanpain
            2. злой партизан Сегодня, 18:22
              Цитата: karish
              Цитата: vovanpain
              3-я мировая война.

              Ото ж , а Россия введёт в Косово?
              И нахрена России этот геморрой ?
              Цитата: vovanpain
              Ясен пень что Косово не часть Израиля,а отделенная часть Сербии,как и Голаны Сирии.

              Косово- признанное многими госудасртвами.
              В Косово Российских миротворцев не звали не не ждут.

              Цитата: vovanpain
              Как? Тоже 3-я мировая война,вот и думай

              Чего думать то ?
              Сербии это надо - пусть сами и вводят.

              Та-а-а-а-ак...
              Это чё за трольь тут завёлся?? what Ну ка выйди на чисто поле! Будем на высоковольтных кабелях сражаться! am У меня в руках 110 кВ, а у тебя -35. feel
              Привет, негодяй! drinks
              злой партизан
              1. Ruslan67 Сегодня, 18:59
                Цитата: злой партизан
                Это чё за трольь тут завёлся??

                Ты про хрена в панамке? wassat Есть тут такой любитель клоповки yes Обалдеть belay Столько знакомых личностей на сайте одновременно fellow Всем привет drinks
                Ruslan67
                1. злой партизан Сегодня, 19:11
                  Цитата: Ruslan67
                  Есть тут такой любитель клоповки

                  Не отвлекаться! stop Шлифовать бодрее! am И качественнее, качественнее. yes
                  Привет, шлифовщик! drinks
                  злой партизан
                  1. Ruslan67 Сегодня, 19:13
                    Цитата: злой партизан
                    Шлифовать бодрее!

                    Мог бы и помочь yes А то морда уже в аву не влезает tongue
                    Ruslan67
                    1. Голован Джек Сегодня, 19:22
                      Цитата: Ruslan67
                      Ruslan67

                      Руслан, категорически приветствую hi
                      Голован Джек
                      1. Ruslan67 Сегодня, 19:24
                        Цитата: Голован Джек
                        категорически приветствую

                        Полностью взаимно drinks Не устал ещё с альтернативно одарёнными бодаться? wassat
                        Ruslan67
                      2. Голован Джек Сегодня, 19:25
                        Цитата: Ruslan67
                        Не устал ещё с альтернативно одарёнными бодаться?

                        Исключительно скуки ради... ну, и чтобы совсем форму не потерять laughing
                        Голован Джек
                      3. злой партизан Сегодня, 19:33
                        Привет Голован! drinks
                        Рад, что у тебя всё хорошо. yes
                        Скажи этому полутёрку\. что почему-то (я то знаю - почему...) я ему ответить не могу. request
                        Короче: пусть терёт тщАтельнеЕЕ!! Если увижу прогалины после его проходов - уволю на&хрен!! am
                        Ещё раз привет, Голован! drinks
                        злой партизан
              2. karish Сегодня, 19:54
                Цитата: злой партизан
                У меня в руках 110 кВ, а у тебя -35.
                Привет, негодяй!

                Привет ,Сам ты

                с хренасе у тебя 110 в руках ? а у меня 35 ? У нас и напряжения такого нет tongue

                Цитата: злой партизан
                Ну ка выйди на чисто поле!


                Цитата: Ruslan67
                Столько знакомых личностей на сайте одновременно Всем привет

                Всем привет !!!!
                karish
    3. Alber Сегодня, 20:34
      Цитата: karish
      А что , Косово - это часть Сербии ? belay

      а что Голанские высоты это Израйль?
      Alber
  7. злой партизан Сегодня, 17:37
    12-го января сидели с друзьями в ресторанчике "Сербский Дворик" в Екатеринбурге. по моим понятиям - так самая вкусная еда, которую могут подать в ресторанах. Посидели в среднем по 3 тыщи на рыло. Невероятно вкусная еда. А уж какая вкусная сливовица! И сливовая, и грушовая, и кизиловая, и еще хрен знает какая! Все официанты типа строго за Россию. Я с одним из низ играл в футбол 10 лет назад (точнее против него, травмировал его достаточно сильно в подкате сзади... request ). Официанты - публика, конечно, не презентотативная, но социальный тренд, выражающийся в том, что дружба с Россией принесёт Сербии больше ништяков, чем дружба с ЕС, налицо. В том смысле, что я ещё с 2006 г. знаком с сербами. Все как один - за Россию. Может, конечно, врут...Ну тут уж - request
    злой партизан
  8. ul_vitalii Сегодня, 17:40
    С одной стороны их голубят, с другой нещадно лупят.
    ul_vitalii
  9. Krasnodar Сегодня, 18:24
    За сербские деньги можно подготовить сербских солдат и послать их туда под российским флагом за отдельную плату.
    Не более.
    Krasnodar
  10. Симон Сегодня, 18:43
    Цитата: злой партизан
    Сами, братушки, сами ...

    Так, самих то их задавят! Тут думать надо! recourse
    Симон
  11. Симон Сегодня, 18:58
    Цитата: злой партизан
    Цитата: Naputeon Bonaput
    Не наезжайте на болгар! Это очень хорошие, достойные люди.

    Переписываюсь по инету с одним болгарином (на шахматном сайте познакомились). С его слов: большинство избирателей в болгарии - просто бараны. Что им телик скажет, за то и проголосуют. Молодёжи в стране почти нет - вся в ЕС на заработках. Где было отопление - отключили. Сельхозпродукцию запрещают выращивать даже для себя. Здобулы, типа.

    Мне тогда не понятно, а как они там живут в Болгарии! belay
    Симон
    1. злой партизан Сегодня, 19:57
      Цитата: Симон
      Мне тогда не понятно, а как они там живут в Болгарии!

      Отвечаю. На операцию мой интернет-знакомый копил 3 года (инженер-строитель). Социалка покрывает 80% коммуналки. Если даже плюсом хоть 300 евро в месяц на маму-папу, то вообще зашибись. Вот так и живут. В сёлах само собой по проще: все перешли на натуральное хозяйство и натуральный обмен.
      злой партизан
  12. Лексус Сегодня, 19:03
    Сербам нужно было изначально вести грамотную национальную политику не только в Косово, но и во всей Югославии, в целом. Истоки проблемы подробно изложены в двух статьях (ссылки прилагаю):
    https://topwar.ru/109386-kosovo-istoki-i-ideologi
    ya-borby-albanskih-nacionalistov.html
    и
    http://otello.gorod.tomsk.ru/index-1274676762.php
    А когда дошло, было уже поздно

    Да и "на двух стульях усидеть" весьма проблематично. Как туда влезть России, если внутри самого сербского общества царит раскол?
    P.S. Сербский "опыт" было бы полезно объединённой "старушке" изучить. Как и к чему приводит поддержка экспансии "не местных" в свою собственную страну. На будущее, у них, европейцев, всё это пока впереди, но они уже "в пути".
    Лексус
  13. лысова Сегодня, 19:28
    Штатам было по фиг на ООН по Сирии и все проглотили, а их туда не звали. Косово просит, власти Сербии молчат, по понятным причинам. Албанцы творят беспредел. Так каково нам ещё надо - обязательно нужно посылать наших миротворцев, ни на кого, не обращая внимания.
    лысова
  14. ul_vitalii Сегодня, 19:29
    Цитата: LSA57
    Цитата: Rusland
    С радостью, да не позволят нам.

    и кто нам может не позволить? Сирия показала, что Россия разрешения не у кого не просит

    Почитайте положение о миротворцах и процедуре их ввода, времени много не займет.
    ul_vitalii
  15. Ruslan67 Сегодня, 19:41
    Голован Джек,
    злой партизан,
    Форма говоришь recourse Ну вот на Партизане и потренируйся yes А то опять буреть начинает laughing
    Ruslan67
    1. Голован Джек Сегодня, 19:49
      Цитата: Ruslan67
      Голован Джек,
      злой партизан,
      Форма говоришь recourse Ну вот на Партизане и потренируйся yes А то опять буреть начинает laughing

      Не-е-еее... этого я себе позволить не могу.
      А так - тут море, кхм, точильных брусков. Стропорезы всеразличные... Гардамир, опять же - живее всех живых.
      В общем, не скромную жизнь хватает yes
      Голован Джек
      1. Ruslan67 Сегодня, 19:52
        Цитата: Голован Джек
        тут море, кхм, точильных брусков.

        Большинство таких что только хрен тупить fool Как минусы отменили так и превратились в заповедник дятлов
        Ruslan67
        1. karish Сегодня, 19:56
          Цитата: Ruslan67
          превратились в заповедник дятлов

          Руслан !!!! drinks good
          Как дела , чувство юмора не потеряно --- значит всё ок.
          karish
          1. Ruslan67 Сегодня, 19:59
            Цитата: karish
            чувство юмора не потеряно

            Не дождётесь no
            Цитата: karish
            Как дела

            Чуть зашился в делах request Пора бы и посидеть как следует drinks
            Ruslan67
          2. злой партизан Сегодня, 20:43
            Цитата: karish
            чувство юмора не потеряно

            Нот изрядно протёрто. sad
            Привет, негодяй высоковольтный! drinks
            злой партизан
        2. Голован Джек Сегодня, 19:58
          Цитата: Ruslan67
          Как минусы отменили так и превратились в заповедник дятлов

          Не без того yes
          Дятел оборудован клювом. Клюв у дятла казенный. Он долбит. Если дятел не долбит, то он спит либо умер. Hе долбить дятел не может. Потому что клюв всегда перевешивает. Когда дятел долбит, то в лесу раздается. Если громко - то, значит, дятел хороший. Если негромко - плохой, негодный дятел
          Голован Джек
    2. злой партизан Сегодня, 20:39
      Цитата: Ruslan67
      на Партизане и потренируйся

      Я таким тренерам не один веночек на погост снёс yes ...Дальше тренировать будете? wink
      злой партизан
  16. nik230794 Сегодня, 19:45
    Ужасное время для косовских сербов. Есть множество фактов и свидетельств того, каким издевательствам и несправедливостях подвергаются сербы на своей родной земле. Сербов буквально потрошили на органы, рушили их памятники и храмы, выгоняли из родных домов и не пускали на могилы предков. Это же продолжается и сейчас. Ведь никого не волнуют судьбы простых жителей этого края, почему-то покинутого богом...
    nik230794
  17. aleks.29ru Сегодня, 19:57
    Поздно пить боржоми. Пусть дожидаються ТМВ.
    aleks.29ru
  18. Бензорез Сегодня, 20:22
    А что сказал т. Путин по этому поводу?
    Бензорез
  19. Комментарий был удален.
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