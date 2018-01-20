20:46 20 января

Генштаб Турции: Турецкая армия начала операцию «Оливковая ветвь» в Африне

Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.
Как сообщает Anadolu со ссылкой на генштаб, операция началась в 17:00 по местному времени.

Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января в 17:00 (совпадает с московским)
- говорится в сообщении.

Генштаб Турции: Турецкая армия начала операцию «Оливковая ветвь» в Африне



Отмечается, что в операции задействованы отряды сирийской оппозиции, поддержку которым оказывают вооружённые силы Турции.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая авиация бомбит наблюдательные пункты курдов на севере Сирии. Об этом же сообщает издание "Анадолу".

В небе над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай в районах Рейханлы и Кырыкхан видны самолеты ВВС Турции
- говорится в сообщении агентства.

Как сообщает CNN Turk, восемь истребителей ВВС Турции F-16, которые вылетели с авиабазы Диярбакыр, нанесли удары по позициям курдов из СНС и ДС, в результате которых были уничтожены наблюдательные пункты. О том, что турецкие самолеты уничтожили наблюдательные пункты курдов на севере САР, сообщает и Анатолийское агентство.

Отмечается, что из Африна слышны звуки взрывов снарядов.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 59

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  1. Глядя Петрович Сегодня, 18:19
    Турецкие F-16 в небе над Африном. Кстати, где сирийская ПВО? И что-то сирийских ВВС не наблюдается. Кто-то недавно обещал сбивать.
    Глядя Петрович
    1. Chertt Сегодня, 18:25
      Цитата: Глядя Петрович
      Турецкие F-16 в небе над Африном

      Если бы не ваше пояснение изображения, я бы подумал что ребенок до фотошопа добрался
      Chertt
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 18:26
        Ну пошел махач. Мне хватило "героической обороны" Киркука, чтобы понять реальный уровень курдов. Без авиации коалиции они могут только захваченные кишлаки грабить. Сейчас будет эпичное перемалывание их в щебень турецкими ввс.
        Аристарх Людвигович
      2. q75agent Сегодня, 19:03
        да уже и видео начали выкладывать , так что это не фотошоп
        q75agent
    2. Лексус Сегодня, 18:26
      Турецкие F-16 в небе над Африном. Кстати, где сирийская ПВО?

      Я что-то не слышал, чтобы курды признали власть официального Дамаска, выперли американцев и вернули "на баланс" захваченные ими на левом берегу Евфрата нефтяные и газовые месторождения.
      Лексус
      1. voyaka uh Сегодня, 20:15
        Это совсем не те курды. Этих - коммунистов - американцы никогда не поддерживали.
        Их поддерживали русские и Сирия. Но сирийской армии в Африне нет, а русские не могут там справится с турецкой армией. Не то соотношение сил. Поэтому отступили без боя.
        voyaka uh
        1. Лексус Сегодня, 20:41
          Это совсем не те курды.

          Те - не те. Пусть объединяются. Друзов, вон, гораздо меньше, а ничего, вполне себе "огрызаются", когда нужно.
          а русские не могут там справится с турецкой армией.

          Сам ведь знаешь (думаю, можно на "ты"), что русские с кем угодно справятся, если "допекут".
          Лексус
    3. 210окв Сегодня, 18:27
      Одно дело обещать-другое дело сделать.Да и наша позиция как всегда невнятная.
      Цитата: Глядя Петрович
      Турецкие F-16 в небе над Африном. Кстати, где сирийская ПВО? И что-то сирийских ВВС не наблюдается. Кто-то недавно обещал сбивать.
      210окв
      1. Chertt Сегодня, 18:30
        Цитата: 210окв
        Одно дело обещать-другое дело сделать.Да и наша позиция как всегда невнятная.

        Это та ситуация, когда ни кто не может предсказать, чем все закончится
        Chertt
      2. avt Сегодня, 19:55
        Цитата: 210окв
        .Да и наша позиция как всегда невнятная.

        В чём? По жизни пропустили переговоры в Москве нач генштаба и нач разведки Турции ?
        Цитата: Лексус
        Я что-то не слышал, чтобы курды признали власть официального Дамаска

        Я тоже . Ну а данный турецкий марш следует всенепременно связывать с окружением духов провинции Идлиб . А это вообще то зона ответственности турков .
        avt
      3. voyaka uh Сегодня, 20:41
        Если турки победят, вытеснят курдов из Африна, заселят туда своих туркоманов. Тогда все северное Алеппо станет турецким.
        voyaka uh
    4. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:28
      Ну во-первых у Сирии нет ПВО как системы, и нет качественной истребительной авиации.

      Наши не дернутся на соколов Пердогана, а если дернутся, получат очередной "нож в спину", и будут пол года ныть по Первому каналу про помидоры.
      KGB WATCH YOU
      1. MOSKVITYANIN Сегодня, 18:41
        Цитата: KGB WATCH YOU
        Ну во-первых у Сирии нет ПВО как системы, и нет качественной истребительной авиации.

        Проверял боевую готовность ПВО САР лично?
        Наши не дернутся на соколов Пердогана

        На кой черт нам там за кого-то и на кого-то дергаться, РФ не СССР который воевал за интересы неизвестно за кого и не получил за это взамен ничего (даже свои потраченные деньги), все что хотели мы там получили (две ВБ на 49 лет, контроль на Восточным Средиземноморьем и отсутствие в САР катарской трубы)...
        будут пол года ныть по Первому каналу про помидоры.

        думаешь отсидеться дома на своем боевом диване и смотреть ТМВ по телевизору?
        MOSKVITYANIN
        1. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:51
          Проверял боевую готовность ПВО САР лично?

          Проверяют в течении многих лет ВВС Израиля, Турции, США, и различных арабских саттелитов.
          И от твоих переходов на личность ПВО как система в САР не появится.
          На кой черт нам там за кого-то и на кого-то дергаться, РФ не СССР который воевал за интересы неизвестно за кого и не получил за это взамен ничего (даже свои потраченные деньги), все что хотели мы там получили (две ВБ на 49 лет, контроль на Восточным Средиземноморьем и отсутствие в САР катарской трубы)...

          Как внезапно получили, так же внезапно можно и потерять.
          думаешь отсидеться дома на своем боевом диване и смотреть ТМВ по телевизору?

          Свой диван не проспи, юморной ты наш.
          Какая ТМВ? Если бы мы в ответ сбили турецкий самолет началась бы ТМВ? ХПП 2.0 что ли?
          KGB WATCH YOU
          1. LiSiCyn Сегодня, 19:18
            Сирийское ПВО уже сбивала турецкие самолеты... В р-не Тартуса F-104 из "панциря".
            LiSiCyn
            1. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:26
              Я знаю, Ф-4 сбивали, одиночная цель. Но я повторюсь, это не значит наличие ПВО как системы.
              KGB WATCH YOU
              1. LiSiCyn Сегодня, 19:45
                Ну так и тер-ю , Асад не полностью контролирует. Что, в вашем понимании комплексная ПВО?
                LiSiCyn
                1. KGB WATCH YOU Сегодня, 20:27
                  Комплексная ПВО - это наличие комплексов большой, средней и малой дальности объединенных в одну систему; наличие РЛС обнаружения целей (всех типов), большое количество истребительной авиации и аэродромов рассредоточения, укрытий; пункты управления.
                  Ничего этого у Сирии нет, т.к уже 7 лет идет гражданская война, территория переходит по 10 раз из рук в руки, мат.часть уничтожается или не получает должного обслуживания.
                  KGB WATCH YOU
    5. Hanokem Сегодня, 18:38
      Это именно тот редкий случай, когда я искренне желаю успеха сирийским ПВО в "приземлении" Ф-16))). А вообще мое сердце в этой ситуации на стороне несчастного курдского народа, которому в отличие от придуманного народа "палестинцы" уже давно полагается свое государство.
      Hanokem
      1. MOSKVITYANIN Сегодня, 18:52
        Цитата: Hanokem
        Это именно тот редкий случай, когда я искренне желаю успеха сирийским ПВО в "приземлении" Ф-16))).

        Как-то не вяжется твое высказывание с "извечным человеколюбием" израильских евреев.... laughing
        мое сердце в этой ситуации на стороне несчастного курдского народа, которому в отличие от придуманного народа "палестинцы" уже давно полагается свое государство

        Кому положено, на того ... наложено....
        Для БВ достаточно одних упырей, вторых может не выдержать....
        MOSKVITYANIN
    6. лаврентий павлович Сегодня, 18:49
      Цитата: Глядя Петрович
      Турецкие F-16 в небе над Африном. Кстати, где сирийская ПВО? И что-то сирийских ВВС не наблюдается. Кто-то недавно обещал сбивать.

      А зачем сейчас СА сбивать турецкие самолеты? Пусть с курдов спесь собьют, проредят ряды проамериканских бандитов. Чем больше бандиты друг друга переубивают, тем лучше сирийцам и сирийской армии полегче.
      лаврентий павлович
      1. volodya Сегодня, 19:05
        Вообще то "оливковая ветвь"и бомбы,как-то невяжется!
        volodya
    7. NN52 Сегодня, 20:12
      Красивое фото.
      NN52
    8. Владыка Ситх Сегодня, 20:20
      За два дня до авиударов руководство МО России и Турции провело переговоры. Турция разделывается с Африном и курдами, а Сирия с ВКС разделывается с Идлибом и боевиками.
      Владыка Ситх
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:32
    Вообще то из истории известно, что операции с громкими названиями чаще всего заканчивались пшиком! am В дело вступит третья сила -сша, Израиль или некое арабское государство, не желающие усиления влияния в регионе Турции!
    Геркулесыч
    1. Chertt Сегодня, 19:09
      Мне нравится операция с громким названием "Багратион" , кстати ни че так, успешная
      Chertt
  3. Oleg7700 Сегодня, 18:38
    Турки сообщают. Синее-авиаудары, красное-арт. и РСЗО.
    Oleg7700
  4. Vadmir Сегодня, 18:38
    Лично я желаю удачи Турции поскольку Курды союзники США и воевать Сирии с ними все равно придется.
    Vadmir
    1. BlackMokona Сегодня, 20:17
      Эти Курды вывешивали флаги РФ и успешно размещали у себя войска РФ. Те,что за США называются SDF и живут восточнее
      BlackMokona
    2. Misha Честный Сегодня, 20:42
      Цитата: Vadmir
      Лично я желаю удачи Турции поскольку Курды союзники США и воевать Сирии с ними все равно придется.

      А ничего, что Турки в НАТО и официально союзники Звезданутых Полосатиков? + У Турок богатая на предательство история отношений с Россией.
      Misha Честный
  5. ul_vitalii Сегодня, 18:42
    Ну что пожелать туркам: летайте пониже и не быстро.
    ul_vitalii
  6. Бродяга1812 Сегодня, 18:57
    Не далее как вчера ,некто Владимир горячо так утверждал,что " у Эрдогана-,кое- какой опыт имеется. Он не рыпнется". И далее по шаблону о евреях ,о якобы сбитом израильском самолёте и прочая фантастика. Если смотреть на вещи реально ,то дело не в Сирии ,а престиже РФ ,которая обещала небо этой самой Сирии защищать. Асад - союзник России официально заявил о готовности сбивать турецкие самолёты. А Эрдоган ,зная обо всем этом таки " рыпнулся" . А отсюда вывод: Турция - не союзник РФ, как с пеной у рта утверждают ее адепты на сайте. То же самое берусь утверждать о Иране. При первом же удобном случае воткнут нож в спину. Что России,что кому угодно.Восток ,сэр.
    Бродяга1812
    1. raki-uzo Сегодня, 19:03
      Курды за одно с США. Вы с кем?
      raki-uzo
      1. donavi49 Сегодня, 19:10
        Тех курдов, которые за США - не трогают. У них свое государство и американские базы с официальным присутствием США за Евфратом.

        Насчет этих - про них США уже официально сказало, их не волнует судьба Арфинских. Кстати проамериканские курды - также уже затарились колой и повербанками, чтобы в твиторах онлайн смотреть как Арфинских резать будут. Хотя, они вполне могут пойти на выручку, попутно отбив тот же Дабик себе в копилку.
        donavi49
        1. Смог Сегодня, 20:24
          Цитата: donavi49
          попутно отбив тот же Дабик себе в копилку.

          Стесняюсь спросить., а Дабик ето хде?????
          Смог
    2. q75agent Сегодня, 19:05
      в кои веки согласен с г-ном Израйля
      q75agent
    3. ul_vitalii Сегодня, 19:07
      Не было категоричных заявлений, что турки нам союзники, таких друзей за ..... и об дверь. Ну а СЭРы, за океаном, аккуратнее дружище.
      ul_vitalii
    4. anjey Сегодня, 19:11
      Не надо раньше времени делать неверные анализы,идет игра по крупному и у каждой стороны свои козыри в рукаве....
      anjey
    5. активатор Сегодня, 19:14
      Цитата: Бродяга1812
      А отсюда вывод: Турция - не союзник РФ, как с пеной у рта утверждают ее адепты на сайте. То же самое берусь утверждать о Иране.

      Да какие там нафиг союзники? там это примерно как передвигаться автостопом сейчас едешь с одним потом с другим,потом с третьим главное знать куда едешь и зачем, а с кем это уже не особо важно. Если цель труба ,вернее ее отсутствие то из этого надо и исходить, а война там или мир это не особо важно . Тем более если это война чужими руками.
      активатор
      1. Смог Сегодня, 20:26
        Цитата: активатор
        Тем более если это война чужими руками.

        Здраво!!!!! good
        Смог
    6. мерцание Сегодня, 19:22
      Асад - союзник России официально заявил о готовности сбивать турецкие самолёты

      Вот только курды пускай вначале определятся, они часть Сирии или нет.
      мерцание
    7. Oleg7700 Сегодня, 19:36
      Якобы постоянно задействованы 2-3 турецкие эскадрильи с положенным в НАТО обеспечением, несколько десятков машин. Что им можно противопоставить в зоне их реально жизненных интересов если такая география,-навсегда.
      Oleg7700
    8. _Jack_ Сегодня, 19:56
      Вторую нитку газопровода только начали строить, по ней как раз в Европу газ пойдет вместо Краины, Турция - не союзник РФ? Что плюнем на газопровод и так и будем хохлов кормить?
      _Jack_
    9. Alber Сегодня, 20:22
      Цитата: Бродяга1812
      Турция - не союзник РФ, как с пеной у рта утверждают ее адепты на сайте. То же самое берусь утверждать о Иране. При первом же удобном случае воткнут нож в спину. Что России,что кому

      Израйльтянин не израильтянин, если не стравит Россию с кем-нибудь, или не подтравит... ваша хитрожопость видна за километр )))
      Alber
  7. iaroslav.mudryi Сегодня, 19:15
    Источник Агентство Анадолу:
    http://aa.com.tr/ru/заголовки-дня/операция-оливко
    вая-ветвь-в-африне/1036662

    Операция «Оливковая ветвь» в Африне
    Обнародованы цели операции «Оливковая ветвь»

    Генштаб ВС Турции объявил, что операция, получившая название «Оливковая ветвь», началась в 17.00 по местному времени.

    «Операция на северо-западе Сирии преследует цель защитить границы Турции, обеспечить безопасность и стабильность в регионе. В рамках начатой операции «Оливковая ветвь» будут нейтрализованы боевики PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ, а дружественное население Африна освобождено от давления и притеснений террористов», - сообщили в Генштабе.
    Командование турецкой армии заявило, что удары в Африне наносятся лишь по объектам террористов. При этом предпринимаются все возможные шаги для предотвращения ущерба мирному населению.

    «Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Турция уважает территориальную целостность Сирии», - подчеркивается в заявлении Генштаба ВС Турции.

    ВС Турции покинут регион после успешного завершения операции
    Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара уважает территориальную целостность, суверенитет и политическую целостность Сирии.
    В ходе операции «Оливковая ветвь» эти основополагающие факторы будут учтены, а после успешного завершения операции ВС Турции покинут регион, подчеркнул Боздаг.
    «Военная операция в Африне не направлена против сирийского государства и народа Сирии, не преследует цель нарушить территориальную целостность, суверенитет и политическое единство соседней страны. Операция не направлена против братских народов, населяющих Сирию: туркман, курдов и арабов. Целью операции является ликвидация боевиков террористических организаций ДЕАШ, PKK/PYD/YPG, - подчеркнул вице-премьер.

    Главы дипмиссий США, Ирана и РФ вызваны в МИД Турции
    Главы дипломатических миссий США, Ирана и России вызваны в МИД Турции, где предоставлена информация о последних событиях в Африне.

    Турецкая авиация бомбит наблюдательные посты террористов
    В дневные часы в небе над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай, в районах Рейханлы и Кырыкхан, стали видны самолеты ВВС Турции. Вскоре после пересечения авиацией границы с Сирией, из Африна стали доносится звуки разрыва снарядов.
    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая авиация бомбит наблюдательные посты террористов на севере Сирии.
    Ударам подверглись наблюдательные пункты и объекты террористов в районе населенных пунктов Джелеме, Химдийе, Хаджлар, Фрерийе и Талль-Селлур.

    Сирийская оппозиция наступает на Африн
    Отряды Сирийской освободительной армии (СОА) перешли в наступление на подконтрольный террористам PYD/PKK район Африн.
    Вслед за артиллерийской подготовкой, проведенной частями ВС Турции в течении дня, отряды СОА пересекли границу с Сирией в районе турецкой провинции Хатай.
    Отряды сирийской оппозиции продвигаются вглубь Африна на военной технике.
    Бойцы оппозиции пока не столкнулись с серьезным сопротивлением.
    iaroslav.mudryi
  8. мерцание Сегодня, 19:15
    Настало время курдам определяться: если они независимый Курдистан, то за помощью к амерам, а если они часть Сирии, то соответственно к САР, а через них к России. Время маневрировать похоже закончилось.
    мерцание
    1. donavi49 Сегодня, 19:19
      Арфинским поздно. SDF ничего не угрожает. Максимум заставят вернуть Манбидж и уйти за Евфрат.
      donavi49
      1. мерцание Сегодня, 19:27
        Ну если SDF наплевать на афринских курдов, то почему мы должны по этому поводу переживать больше чем курды SDF?
        мерцание
        1. donavi49 Сегодня, 19:58
          В Теории этот анклав был нейтрален ко всем и не пропускал из Азаз-Дабикского анклава бабахов в Идлиб и обратно. Если Султан его оккупирует - то все потери Идлибских будут компенсированы с лихвой. Ибо у них прирастет аж до Евфрата союзников.

          Плюс будут вероятны как скрытые подкрепы - когда протурецкие бабахами ситуативно будут усиливать тот же Фелак-Ахрар в Идлибе. Или открытые, когда их и бомбить нельзя будет - вернее можно, но с большим политическим резонансом до уровня Султана.

          С другой стороны, в свое время - Арфинские выдали в Идлиб всех сирийских солдат и офицеров, которые сбежали с павшей базы Менанг. После они в Идлибе перешли из рук светских (которым выдали курды) в руки Нусрачей и те отпилили им головы.
          donavi49
      2. Смог Сегодня, 20:31
        Цитата: donavi49
        SDF ничего не угрожает. Максимум заставят вернуть Манбидж и уйти за Евфрат.

        Вы прям Нострадамус!!!!!! Во плоти!!!!!!! Ну надо же как категорично! Не иначе все, напишу с большой буквы, да че там мелочиться, вообще заглавными, ВСЕ Ген.штабы Вам выкладки дают.
        Смог
  9. iaroslav.mudryi Сегодня, 19:18
    АНКАРА 17:40
    Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
    По информации дипломатических источников в Анкаре, разговор состоялся по требованию американской стороны.
    Зашевелились америкашки...
    iaroslav.mudryi
    1. мерцание Сегодня, 19:29
      С чего бы? Никак курды потребовали.
      мерцание
      1. cniza Сегодня, 19:38
        США попросили покинуть Сирию , а они не понимают.
        cniza
  10. cniza Сегодня, 19:37
    “Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января в 17:00 (совпадает с московским)
    - говорится в сообщении.


    Совсем не воинствующее название , к чему бы это ?
    cniza
    1. мерцание Сегодня, 19:43
      Предназначалась победителям.
      мерцание
      1. cniza Сегодня, 19:48
        •Символ мира. Изображение оливковой ветви обозначает стремление к примирению воюющих сторон. Этот знак стал особенно популярным после Всемирного конгресса сторонников мира, состоявшегося в 1949 году. Данное событие олицетворялось голубем с оливковой веткой в клюве. Некоторые организации используют рисунок оливковой ветви для отделки гербов и печатей.


        Но это говорит о немного другом , подтекст очень интересен и не в пользу США.
        cniza
  11. лысова Сегодня, 19:44
    Нам там делать нечего ( пока ). Ирану тоже. Ну а потом - одних мерить, других добивать.
    лысова
  12. Bearmedved Сегодня, 19:45
    A samoletiki na fotke klassno viglyadyat wassat winked laughing
    Bearmedved
  13. Strashila Сегодня, 20:00
    Перекрашенные американцами игиловцы помогают свести счеты туркам с курдами... типа не хотели воевать против Асада добровольно...получайте.
    Strashila
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