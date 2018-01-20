Генштаб Турции: Турецкая армия начала операцию «Оливковая ветвь» в Африне

Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января в 17:00 (совпадает с московским)

В небе над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай в районах Рейханлы и Кырыкхан видны самолеты ВВС Турции

Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.Как сообщает Anadolu со ссылкой на генштаб, операция началась в 17:00 по местному времени.- говорится в сообщении.Отмечается, что в операции задействованы отряды сирийской оппозиции, поддержку которым оказывают вооружённые силы Турции.Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая авиация бомбит наблюдательные пункты курдов на севере Сирии. Об этом же сообщает издание "Анадолу".- говорится в сообщении агентства.Как сообщает CNN Turk, восемь истребителей ВВС Турции F-16, которые вылетели с авиабазы Диярбакыр, нанесли удары по позициям курдов из СНС и ДС, в результате которых были уничтожены наблюдательные пункты. О том, что турецкие самолеты уничтожили наблюдательные пункты курдов на севере САР, сообщает и Анатолийское агентство.Отмечается, что из Африна слышны звуки взрывов снарядов.Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.